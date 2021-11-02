УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7753 відвідувача онлайн
Новини Фото
9 947 27

Після реконструкції вінницький аеропорт зможе обслуговувати мешканців сусідніх областей та Молдови, - заступник голови ОП Тимошенко. ФОТОрепортаж

В аеропорту Вінниці буде проведено реконструкцію злітно-посадкової смуги.

Про це під час робочої поїздки до Вінниці заявив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Капітального ремонту тут не було понад 40 років, обладнання вже зношене, а інфраструктура застаріла. Це єдиний функціонуючий сертифікований аеропорт у радіусі понад 150 км: до його зони обслуговування входять рекордні 10 областей України та навіть північні райони Молдови", - наголосив Тимошенко.

Так, у рамках програми "Велике будівництво" буде проведено реконструкцію злітно-посадкової смуги довжиною 2 500 м та шириною 45 м. Також відремонтують руліжну доріжку, перон, встановлять нове метеорологічне обладнання, збудують аварійно-рятувальну станцію.

"Вінниця точно отримає сучасний аеродром. Сьогодні під час робочої поїздки особисто оглянув, як на місці працює підрядна організація. Єдине, що не влаштовує, – це оголошений підрядником термін закінчення робіт аж до кінця 2022 року. Державні органи влади готові зі свого боку зробити все залежить для того, щоб роботи прискорилися, і повітряні ворота Вінниці відчинилися для пасажирів уже до літа", - додав Тимошенко.

Також дивіться: В аеропорту Дніпра стартувало будівництво нової злітно-посадкової смуги, - ОДА. ФОТО

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував розвиток мережі регіональних аеропортів за програмою "Велике будівництво" з перспективою створення національної державної авіакомпанії.

Після реконструкції вінницький аеропорт зможе обслуговувати мешканців сусідніх областей та Молдови, - заступник голови ОП Тимошенко 01
Після реконструкції вінницький аеропорт зможе обслуговувати мешканців сусідніх областей та Молдови, - заступник голови ОП Тимошенко 02
Після реконструкції вінницький аеропорт зможе обслуговувати мешканців сусідніх областей та Молдови, - заступник голови ОП Тимошенко 03

Автор: 

аеропорт (1857) Вінниця (627) Велике будівництво (742)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+3
Там від цього аеропорту до кордону з Молдовою кілометрів 150. Який сенс молдаванам ним користуватись та ще й кордон перетинати?
показати весь коментар
02.11.2021 15:08 Відповісти
+2
Пока что пакостник Кирюша свой карман обслуживает. А кислорода по больницам нет.
показати весь коментар
02.11.2021 15:04 Відповісти
+2
буковинці, і не тільки, через ****** ж літають
показати весь коментар
02.11.2021 15:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пока что пакостник Кирюша свой карман обслуживает. А кислорода по больницам нет.
показати весь коментар
02.11.2021 15:04 Відповісти
похоже, соседним областям аэропортов не дождаться...
а вот молдове повезло несказанно
показати весь коментар
02.11.2021 15:05 Відповісти
Там від цього аеропорту до кордону з Молдовою кілометрів 150. Який сенс молдаванам ним користуватись та ще й кордон перетинати?
показати весь коментар
02.11.2021 15:08 Відповісти
буковинці, і не тільки, через ****** ж літають
показати весь коментар
02.11.2021 15:11 Відповісти
До ****** с Черновцов Ли-2 еще летает?
показати весь коментар
02.11.2021 15:21 Відповісти
... нет... Они купили новый Юнкерс-52... Даже инструкторов из Люфтваффе пригласили.... Наших переучивают!!!)))
показати весь коментар
02.11.2021 15:30 Відповісти
Не надо иронии.
Лет так 15 назад - точно летали.
В Румынии была основная точка их базирования, запчастей навалом, прогулочные рейсы до сих пор летают, куча бортов переоборудована под кафе.
Посмотрел расписание - три раза в неделю на Борисполь, никакой ******
показати весь коментар
02.11.2021 15:35 Відповісти
Уважаемый Юрій!!! Перевозка пассажиров на Ли-2 была запрещена в 1973 году!!! Полная эксплуатация Ли-2 была прекращена в конце 70-х ... Вы задержались в мыслях и времени всего лишь на какие то 50 лет!!!)))) Никаких прогулочных рейсов на Ли-2 давно уже нет ..как и нет никакой базы в Румынии...)))) В начале 2000-х летали СААБы румынской авиакомпании Карпат Эйр в Тимишоару. Вы кстати..с подобным бредом о Ли-2 уже выступали... и это касалось Черновцов.... Вам тогда уже указали...что Вы бредите... но видимо задержка в ощущении времени у Вас увеличилась....))) И это уже не ирония... Для Вас и мой Юнкерс-52 в Черновцах скорее всего будет правдой..))))) А это Вам...для общего развития... и чтобы не писали в дальнейшем бред!!!)))

http://wbairliner.com/airliners1935-41/li2-airlines.htm
показати весь коментар
02.11.2021 16:18 Відповісти
Мне вот тоже не понятно, куда молдаване от нас или у нам летать будут...
Единственный вариант - Нью Васюки - 2...
показати весь коментар
02.11.2021 15:30 Відповісти
Пока власть рассказывает, что с кислородом все отлично - кислорода нет: со вчера негде взять за любые деньги, - главврач Николаевской инфекционной облбольницы Федорова. ДОКУМЕНТ Источник:
показати весь коментар
02.11.2021 15:11 Відповісти
некошерно чаусов в бобике по бездорожью...
показати весь коментар
02.11.2021 15:12 Відповісти
Тернопольский уже обслуживает раз в год борт номер 1.
Надо еще Хмельницкий и Каменец-Подольский запустить.
показати весь коментар
02.11.2021 15:20 Відповісти
Винницкий Инчхон😂
показати весь коментар
02.11.2021 15:24 Відповісти
..та лучше бы уже Умань реконструировали.... Там хоть явный пассажиропоток был бы и круглогодично. Нахрен кому лететь в эту Винницу... если рядом Борисполь и Жуляны ... работающие на 50 процентов своей мощности...Что толку..что реконструировали Херсон... и подшаманили Николаев?! Как никто туда не летал..так и не летает. Ибо рядом Одесса..так же работающая на 40 процентов своей мощности. Будущее за региональными и пока ещё мелкими перевозками между областными центрами. Небольшими самолётами с вместимостью 10-12 человек. А все хотят в Виннице видеть А-380 рейсом Дубай-Винница...и не меньше пяти раз в неделю...))) А нужно маленький СААБ из Винницы во Львов... Харьков...Запорожье... и каждый день.... Уже один придурок в Херсоне бредил посадкой транзитных Боингов по пути из Европы в Азию...)))))
показати весь коментар
02.11.2021 15:28 Відповісти
Для довідки, у Вінниці аеропорт у Гавришівці завжди був подвійного призначення.
показати весь коментар
02.11.2021 15:42 Відповісти
.. он и сейчас находится в таком статусе. И слава Богу..что начали ремонт полосы. Хоть военным не придётся вставлять выпадающие пломбы в зубах...при взлёте или посадке. Ибо ВПП в Виннице была одной из самых раздолбанных в Украине...
показати весь коментар
02.11.2021 16:22 Відповісти
Саме так, тому добре, що ремонтують.
Але мені здалось, що ти сам собі протирічиш зі своїм дописом вище
показати весь коментар
02.11.2021 17:25 Відповісти
... то може ті..що ремонтують аеродром... роблять це для військових? Вони навіть про них і не думають.... Співпали обставини...що хоч для військових буде добре..... То в чому моє протиріччя?
показати весь коментар
02.11.2021 17:34 Відповісти
"краще б Умань реконструювали"

"и добре, що почали ремонт смуги"

це дві цитати з двох сусідніх дописів, які, як на мою думку, є контроверсійними
показати весь коментар
02.11.2021 22:49 Відповісти
Шановний! Про Умань я шуткую... А Ви це приймаєте за чисту монету...бо нічого у авіаційній структурі України не розумієтесь. А ремонт винницької ЗПС у сенсі використання цівільної авіації просто смїх і гріх. Так же був реконструйований Херсон... і ніхто туди не літає.... Разові рейси... Так же реконструювали Миколаїв... ніякого сенсу... Але то що там військові у Вінниці...то вже сенс є... Але не в цівільному напрямку. Ще дурноваті хочуть реконструювати Кривий Ріг... який знаходиться у 32 км. від міста.... ))) Побудувати новий Дніпро... у н.п Солоне... який так потрібен..як зайцю гальма... Маючи недалеко Запоріжжя та Дніпро старий... Дурні при владі не авіацію розбудовують а займаються відвертою дурістю...)))
показати весь коментар
02.11.2021 23:36 Відповісти
Я позитивно спримаю твою критику нинішніх керманичів (окрім Вінниці, тому що тут якісна смуга дійсно потрібна зі стратегічних міркувань, можливо у Миколаєві також).
Про Кривий Ріг взагалі вперше чую і погоджуюсь, що це абсурд, мабуть зроблено на догоду зрозуміло кому ...
А от стосовно Умані, мабуть твій сарказм був так старанно замаскований, що його неможливо розпізнати
показати весь коментар
03.11.2021 12:38 Відповісти
.. ну я Вам на пальцях трошки розтлумачу мій сарказм стосовно Умані. У свій час верхівка хасидів пропонувала Державіаслужбі розробити можливість використання військового аєродрому Умань для прийому цівільних суден. Вони пропонували побудувати аеропорт... ЗПС ... Якбі в свій час таке рішення було прийняте... то рентабельність Умані значно перевищила б разом взяті Вінницю...Херсон..та Миколаїв разом взяті. От мій сарказм і був у тому... то недоцільне вкладання коштів у Вінницю...і Умань була перспективнішою. І казав я Вам вище... що якби Ви розумілися у авіаційній сфері України..то не писали б те... що написали. Миколаїв НІЯКОХ стратегичної ваги не має... тому... що там є військовий аеродром Кульбакине.. на околиці міста. От він дійсно потребує ремонту. А не тей Миколаїв... що у 20 км. від міста і який реконструювали.. викинувши кошти на вітер. Кривий Ріг має прямо у місті бувший військовий аеродром ... І розумні люди рекнструювали би цей аеродром... а не той ..що у 32 км. від міста... Але який там розум.... Так і з Вінницею. Гроші вкладуть... щось зроблять і буде воно і надалі жевріти та розвалюватися. Бо поряд з реконструкцією аеропортів потрібно НАРОДЖУВАТИ малу авіацію...яка буде ці аеропорти використовувати. Не буде ніхто літати з Європи у туж Вінницю... якщо поряд є розвинений аеровузол міста Київ. А якщо знизити ціни... на квитки..обслуговування... всі види контролю.... то аеропорт загнеться вмить.... Ну клюне одна..дві авіакомпаніїї на низькі ціни... А хто літати буде ? Заможного населення нема.... а задаром ніхто не літатиме. А всі думки...що он дивіться... за 15 евро літають... То це для дурників. Там за кожен кг. вантажу дикі ціни... та й квиток не менш ..як за півроку потрібно взяти... Та й прилетиш ти з Вінниці не в Франфуркт на Майні а у Франкфурт Ханн..який у 150 км. від міста і ціна на таксі Вам там буде у 150 евро.... От і весь дешевий рейс. Чи то німець захоче за 20 євро прилетіти до Вінниці..а потім чекати маршрутку..чи поіде на поізд... що колись буде проходити через Вінницю... Авіація не живе окремо від всієї транспортної структури Украіни. Сподіваюсь Ви зрозуміли по що я.?!
показати весь коментар
03.11.2021 14:10 Відповісти
Є тези, з якими я безумовно погоджусь.

Крім того, я дійсно не є залученим у проблематику аеропортів у своєму житті. Якось ти занадто агресивно усе сприймаєш

Але, вже ж таки вмію міркувати логічно. І логіка підказує мені таке:
1. Аеропорт у межах міста зовсім не гуд. Можливо є перевага в логістиці, але всі інші чинники цю перевагу з'їдають. Все ж таки, аеропорт на відстані 10-20 км від міста (в залежності від кількості населення у місті) -- це правильний підхід.
2. Стосовно "гроші вкладуть". Якщо їх не вкладати в інфраструктуру, то розвинути авіацію не вдасться теж, це проста логіка. Інша річ, що планування та витрати коштів мають бути ефективними. Тобто, потрібен аудит, обговорення в експертному фаховому середовищі, аналітика і вже після цього реалізація.
3. Чомусь в тебе склалося хибне враження, що я тільки за великі літаки. Зовсім ні, але логічно, що регіональні рейси та середні й малі літаки також потребують інфраструктуру. Державна політика полягає у тому, що ця інфраструктура створюється та капітально підтримується, а далі впроваджуються економічні стимули для розвитку приватних регіональних компаній. Самі вони не НАРОДЯТЬСЯ.
4. Заможне населення є, не так багато, як хотілося би, але є. Регіональні рейси на економічних літаках теж не якась фантастика. І інвестори легко знайдуться, але при одній важливій умові, якої наразі немає -- судова система, яка ефективно захистить ці приватні гроші та бізнес в цілому.
показати весь коментар
03.11.2021 15:13 Відповісти
.1. Аеропорти військові Кривий Ріг та Миколаїв в межах міста ..але не у місті.. Як і Бориспіль..в межах міста... але не у місті. І це ВЕЛИКИЙ ГУТ!!! і це дуже велика перевага як у логистиці..так і інших факторах.
2. 3. Ви будуете гаражі... маючи кошти та маючи бажаючих використовувати ці гаражі. І будуєте іх недалеко від житла... а не у 30 км. від дому. І туди поставлять свої машини люди. Не велосипеди... ні зроблять з гаражу склад... а по призначенню. Це я к тому... що нема кому літати в оновленний аеропорт. А у сенсі розвитку малої регіональної авіації мова в Україні ЗОВСІМ НЕ ВЕДЕТЬСЯ!!! Навіть близько не ведеться!!! В Державіаслужбі навіть мови за регіональні міжобласні перевезення ніхто не веде. Повірте мені. Крім Київа НІЧОГО!!! То може Ви думаєте що у Вінницю почнуть літати з Європи? Вам не смішно? Малі літаки для обласних перевезень вже СЬОГОДНІ мають необхідну інфраструктуру... і досить розвинену. Ім не потрібні ні митне.. не прикордонне забезпечення., не потрібні сотні обслуговуючого персоналу... не потрібне велике число наземної техніки... і навіть міжнародна сертифікацфя НЕ ПОТРІБНА!!! Потрібні малі літаки на 10-15 пасажирів і бажання почати літати. А от коли туди зайде авіакомпанія на 5-6 літаках.... попрацює... подивиться..що з цього виходить... тоді і ЗПС будуйте і аеровокзали нові. І розширяйте логістику. Та й літати між Вінницею та Рівне нема сенсу. Бистріш та комфортніше наземним транспортом. А от Ужгород-Харків... Хесон-Львів... Чернівці-Запоріжжя... цілком нормально.
4. Нема і не буде ніяких інвесторів на регіональних перевезеннях. Тільки держава і тільки держпідтримка з значною компенсацією. Внутрішні перевезення НІКОЛИ не були і не будуть прибутковими! В авіаційному бізнесі дуже багато АЛЕ!!!)))
показати весь коментар
03.11.2021 16:20 Відповісти
Я вже колись давав коментар з цього приводу. Якщо, як написано в статті, відстань до сертифікованого аеропорту 150 км, то це 2 години автотранспортом. А тепер питання: якщо вінничани раз чи два на рік захочуть злітати в Єгипет чи Туреччину, то можна і з Бориспіля. Якщо в Європу, то простіше на авто. Як ми можемо витрачати гроші на аеропорт, що не буде комерційно виправданим? Не розумію. Може хтось знає
показати весь коментар
02.11.2021 15:37 Відповісти
весь вопрос в цене билетов..
показати весь коментар
02.11.2021 16:11 Відповісти
 
 