Після реконструкції вінницький аеропорт зможе обслуговувати мешканців сусідніх областей та Молдови, - заступник голови ОП Тимошенко. ФОТОрепортаж
В аеропорту Вінниці буде проведено реконструкцію злітно-посадкової смуги.
Про це під час робочої поїздки до Вінниці заявив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Капітального ремонту тут не було понад 40 років, обладнання вже зношене, а інфраструктура застаріла. Це єдиний функціонуючий сертифікований аеропорт у радіусі понад 150 км: до його зони обслуговування входять рекордні 10 областей України та навіть північні райони Молдови", - наголосив Тимошенко.
Так, у рамках програми "Велике будівництво" буде проведено реконструкцію злітно-посадкової смуги довжиною 2 500 м та шириною 45 м. Також відремонтують руліжну доріжку, перон, встановлять нове метеорологічне обладнання, збудують аварійно-рятувальну станцію.
"Вінниця точно отримає сучасний аеродром. Сьогодні під час робочої поїздки особисто оглянув, як на місці працює підрядна організація. Єдине, що не влаштовує, – це оголошений підрядником термін закінчення робіт аж до кінця 2022 року. Державні органи влади готові зі свого боку зробити все залежить для того, щоб роботи прискорилися, і повітряні ворота Вінниці відчинилися для пасажирів уже до літа", - додав Тимошенко.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував розвиток мережі регіональних аеропортів за програмою "Велике будівництво" з перспективою створення національної державної авіакомпанії.
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а вот молдове повезло несказанно
Лет так 15 назад - точно летали.
В Румынии была основная точка их базирования, запчастей навалом, прогулочные рейсы до сих пор летают, куча бортов переоборудована под кафе.
Посмотрел расписание - три раза в неделю на Борисполь, никакой ******
http://wbairliner.com/airliners1935-41/li2-airlines.htm
Единственный вариант - Нью Васюки - 2...
Надо еще Хмельницкий и Каменец-Подольский запустить.
Але мені здалось, що ти сам собі протирічиш зі своїм дописом вище
"и добре, що почали ремонт смуги"
це дві цитати з двох сусідніх дописів, які, як на мою думку, є контроверсійними
Про Кривий Ріг взагалі вперше чую і погоджуюсь, що це абсурд, мабуть зроблено на догоду зрозуміло кому ...
А от стосовно Умані, мабуть твій сарказм був так старанно замаскований, що його неможливо розпізнати
Крім того, я дійсно не є залученим у проблематику аеропортів у своєму житті. Якось ти занадто агресивно усе сприймаєш
Але, вже ж таки вмію міркувати логічно. І логіка підказує мені таке:
1. Аеропорт у межах міста зовсім не гуд. Можливо є перевага в логістиці, але всі інші чинники цю перевагу з'їдають. Все ж таки, аеропорт на відстані 10-20 км від міста (в залежності від кількості населення у місті) -- це правильний підхід.
2. Стосовно "гроші вкладуть". Якщо їх не вкладати в інфраструктуру, то розвинути авіацію не вдасться теж, це проста логіка. Інша річ, що планування та витрати коштів мають бути ефективними. Тобто, потрібен аудит, обговорення в експертному фаховому середовищі, аналітика і вже після цього реалізація.
3. Чомусь в тебе склалося хибне враження, що я тільки за великі літаки. Зовсім ні, але логічно, що регіональні рейси та середні й малі літаки також потребують інфраструктуру. Державна політика полягає у тому, що ця інфраструктура створюється та капітально підтримується, а далі впроваджуються економічні стимули для розвитку приватних регіональних компаній. Самі вони не НАРОДЯТЬСЯ.
4. Заможне населення є, не так багато, як хотілося би, але є. Регіональні рейси на економічних літаках теж не якась фантастика. І інвестори легко знайдуться, але при одній важливій умові, якої наразі немає -- судова система, яка ефективно захистить ці приватні гроші та бізнес в цілому.
2. 3. Ви будуете гаражі... маючи кошти та маючи бажаючих використовувати ці гаражі. І будуєте іх недалеко від житла... а не у 30 км. від дому. І туди поставлять свої машини люди. Не велосипеди... ні зроблять з гаражу склад... а по призначенню. Це я к тому... що нема кому літати в оновленний аеропорт. А у сенсі розвитку малої регіональної авіації мова в Україні ЗОВСІМ НЕ ВЕДЕТЬСЯ!!! Навіть близько не ведеться!!! В Державіаслужбі навіть мови за регіональні міжобласні перевезення ніхто не веде. Повірте мені. Крім Київа НІЧОГО!!! То може Ви думаєте що у Вінницю почнуть літати з Європи? Вам не смішно? Малі літаки для обласних перевезень вже СЬОГОДНІ мають необхідну інфраструктуру... і досить розвинену. Ім не потрібні ні митне.. не прикордонне забезпечення., не потрібні сотні обслуговуючого персоналу... не потрібне велике число наземної техніки... і навіть міжнародна сертифікацфя НЕ ПОТРІБНА!!! Потрібні малі літаки на 10-15 пасажирів і бажання почати літати. А от коли туди зайде авіакомпанія на 5-6 літаках.... попрацює... подивиться..що з цього виходить... тоді і ЗПС будуйте і аеровокзали нові. І розширяйте логістику. Та й літати між Вінницею та Рівне нема сенсу. Бистріш та комфортніше наземним транспортом. А от Ужгород-Харків... Хесон-Львів... Чернівці-Запоріжжя... цілком нормально.
4. Нема і не буде ніяких інвесторів на регіональних перевезеннях. Тільки держава і тільки держпідтримка з значною компенсацією. Внутрішні перевезення НІКОЛИ не були і не будуть прибутковими! В авіаційному бізнесі дуже багато АЛЕ!!!)))