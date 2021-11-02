Після реконструкції вінницький аеропорт зможе обслуговувати мешканців сусідніх областей та Молдови, - заступник голови ОП Тимошенко. ФОТОрепортаж

В аеропорту Вінниці буде проведено реконструкцію злітно-посадкової смуги.

Про це під час робочої поїздки до Вінниці заявив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Капітального ремонту тут не було понад 40 років, обладнання вже зношене, а інфраструктура застаріла. Це єдиний функціонуючий сертифікований аеропорт у радіусі понад 150 км: до його зони обслуговування входять рекордні 10 областей України та навіть північні райони Молдови", - наголосив Тимошенко.

Так, у рамках програми "Велике будівництво" буде проведено реконструкцію злітно-посадкової смуги довжиною 2 500 м та шириною 45 м. Також відремонтують руліжну доріжку, перон, встановлять нове метеорологічне обладнання, збудують аварійно-рятувальну станцію.

"Вінниця точно отримає сучасний аеродром. Сьогодні під час робочої поїздки особисто оглянув, як на місці працює підрядна організація. Єдине, що не влаштовує, – це оголошений підрядником термін закінчення робіт аж до кінця 2022 року. Державні органи влади готові зі свого боку зробити все залежить для того, щоб роботи прискорилися, і повітряні ворота Вінниці відчинилися для пасажирів уже до літа", - додав Тимошенко.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував розвиток мережі регіональних аеропортів за програмою "Велике будівництво" з перспективою створення національної державної авіакомпанії.





