ФОТОрепортаж з мобільного госпіталю ДСНС для хворих на COVID-19 у Каховці: із 56 пацієнтів 54 не були вакциновані

Мобільний госпіталь ДСНС України для хворих на COVID-19 у Каховці Херсонської області вже кілька днів приймає пацієнтів. Нині там перебуває 56 хворих на коронавірусну хворобу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними відомства, з них кисневу підтримку отримують 42 госпіталізовані.

Крім цього, наголошується, що з 56 пацієнтів 54 не були вакциновані від COVID-19.

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"Розгортання мобільного госпіталю – приклад того, що медична система має межу, коли лікарні вже не здатні приймати всіх хворих, які потребують стаціонарної допомоги", - наголошують у МОЗ.

МОЗ також опублікувало фоторепортаж із цього госпіталю. Фото зроблено за підтримки UNICEF Ukraine.





















