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Новини Фото Коронавірус і карантин
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ФОТОрепортаж з мобільного госпіталю ДСНС для хворих на COVID-19 у Каховці: із 56 пацієнтів 54 не були вакциновані

Мобільний госпіталь ДСНС України для хворих на COVID-19 у Каховці Херсонської області вже кілька днів приймає пацієнтів. Нині там перебуває 56 хворих на коронавірусну хворобу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними відомства, з них кисневу підтримку отримують 42 госпіталізовані.

Крім цього, наголошується, що з 56 пацієнтів 54 не були вакциновані від COVID-19.

Читайте також: Рятувальники розгорнули мобільний госпіталь ДСНС для хворих на COVID-19 у Каховці. ФОТОрепортаж

"Розгортання мобільного госпіталю – приклад того, що медична система має межу, коли лікарні вже не здатні приймати всіх хворих, які потребують стаціонарної допомоги", - наголошують у МОЗ.

МОЗ також опублікувало фоторепортаж із цього госпіталю. Фото зроблено за підтримки UNICEF Ukraine.

ФОТОрепортаж з мобільного госпіталю ДСНС для хворих на COVID-19 у Каховці: із 56 пацієнтів 54 не були вакциновані 01
ФОТОрепортаж з мобільного госпіталю ДСНС для хворих на COVID-19 у Каховці: із 56 пацієнтів 54 не були вакциновані 02
ФОТОрепортаж з мобільного госпіталю ДСНС для хворих на COVID-19 у Каховці: із 56 пацієнтів 54 не були вакциновані 03
ФОТОрепортаж з мобільного госпіталю ДСНС для хворих на COVID-19 у Каховці: із 56 пацієнтів 54 не були вакциновані 04
ФОТОрепортаж з мобільного госпіталю ДСНС для хворих на COVID-19 у Каховці: із 56 пацієнтів 54 не були вакциновані 05
ФОТОрепортаж з мобільного госпіталю ДСНС для хворих на COVID-19 у Каховці: із 56 пацієнтів 54 не були вакциновані 06
ФОТОрепортаж з мобільного госпіталю ДСНС для хворих на COVID-19 у Каховці: із 56 пацієнтів 54 не були вакциновані 07
ФОТОрепортаж з мобільного госпіталю ДСНС для хворих на COVID-19 у Каховці: із 56 пацієнтів 54 не були вакциновані 08
ФОТОрепортаж з мобільного госпіталю ДСНС для хворих на COVID-19 у Каховці: із 56 пацієнтів 54 не були вакциновані 09
ФОТОрепортаж з мобільного госпіталю ДСНС для хворих на COVID-19 у Каховці: із 56 пацієнтів 54 не були вакциновані 10
ФОТОрепортаж з мобільного госпіталю ДСНС для хворих на COVID-19 у Каховці: із 56 пацієнтів 54 не були вакциновані 11

Автор: 

карантин (18172) Каховка (125) госпіталізація (188) ДСНС (5192) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Херсонська область (5947)


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Топ коментарі
+17
Не надо нас чипировать,мы сами лучше всего знаем а потом помогите спасите....
У антиваксов надо брать роспись что в случае чего они будут последние в очереди .
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02.11.2021 16:59 Відповісти
+14
жалко только совсем дряхлых стариков.
То что они не вакцинированы- целиком на совести их детей. Они ж уже явно не соображают даже где находятся.. если понимают -то еще хуже.. такие беспомощные ((
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02.11.2021 16:50 Відповісти
+13
эти оранжевые палатки ... как фотки из АДА...
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02.11.2021 16:49 Відповісти
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эти оранжевые палатки ... как фотки из АДА...
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02.11.2021 16:49 Відповісти
Впечатлило?
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02.11.2021 16:52 Відповісти
Потрібно було розгортати нормальні намети а не намети ДСНС. Високий відсоток невакцинованих яким потрібна шпиталізація пояснюється виключно низькою вакцінацією по Україні. Як тільки всіх вакцинують - 100% шпиталізованих будуть вакциновані громадяни. Невже це потрібно пояснювати?
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02.11.2021 18:30 Відповісти
для дибілів і намети не такі, і вакцини неправильні, і щось своє, тупе хочуть "пояснювати"... та пішли ви в дупу не вакцинованим свиням. там місцем усим антиваксам.
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02.11.2021 18:38 Відповісти
А 2% вакцинованих хворих в наметах звідки взялись? Може тому що хворіють всі однаково, просто вакцинованих зараз небагато і тому їх менше привозять до лікарні!
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02.11.2021 18:40 Відповісти
а то не 2% то 4% вакцинованих захворіли, як же ж так?
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02.11.2021 18:41 Відповісти
для вас дибілів-антиваксів - хворіти звичайно можуть і вакциновані, але!!! вакциновані хворобу перенесуть легко і без особливих ускладнень.
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02.11.2021 18:49 Відповісти
Статистика на 27 октября, Европа. По состоянию на 27 октября 2020 года в Германии заболевших 13 тыс. По состоянию на 27 октября 2021 года , после вакцинаций, 32 тыс. В Англии соотношение по єтому же дню 14 тыс к 43м тысячам. Возможна ошибка по цифрам в пределах процентов 10, так как по памяти пишу. Израиль почти 100% вакцинированный опять лег.
Так в чем прелесть вливания дури?
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02.11.2021 19:08 Відповісти
якщо є хоть крапля живого мозку й розуму в ньму, тоді проаналізуй не голі цифри, а кількість вакцинованих і невакцинованих в тих цифрах. кількість смертей вакцинованих і невакцинованих. В Ізраїлі захворюваність звичайно виросла, але смертність, задяки вакцинації від ковіду, зменшилась і набагато. Кидаєшся цифрами, роби їх пояснення, без пояснень, цифри висосані... з пальця, не інформативні.
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02.11.2021 19:24 Відповісти
І в якому Ізраїлі 100% вакцинованих? Методічку вже треба поміняти. Будь-яка, навіть найтупіша істота, може набрати: "Ізраїль вакцінація" і побачити на свої власні очі, що вакцінованих від 62 до 67% (двома дозами та однією відповідно). Годі вже брехати!
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02.11.2021 19:50 Відповісти
Не тупи. Вот тебе точные цифры по Израилю . На 2.11.20 года умерших 2580 чел. По состоянию на 2.11.2021 года умерших 8103 чел.
Надеюсь калькулятором умеешь пользоваться и анализировать.
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02.11.2021 20:05 Відповісти
Ну с анализом у тебя большие проблемы. Кем нужно быть, чтобы сравнивать цифры начала пандемии после первой волны после жесткого карантина, когда от дома на 500м отойти нельзя было с общим количеством смертей после 3 волн? Что оно тебе дало? А 3-я волна в Израиле прошла без локдаунов https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/

А смертность даже ниже, чем при первой волне. Антивакцинаторы чуть повыздыхали - и наладилось. А теперь сравни с Украиной. https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
График смертей видишь? А мы скорей всего даже не на пике. Ну что там калькулятор, помогает?

И весной у нас будет следующая волна и очередной локдаун. Хорошо быть обезьянами?
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02.11.2021 21:14 Відповісти
Він хоче сказати, що якщо б не вакцінація, то померлі мали б воскреснути)))
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02.11.2021 21:21 Відповісти
Що тут аналізувати? Мало бути навпаки? )))
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02.11.2021 21:15 Відповісти
Надо действительно иметь скудное колличество мозга, что бы ссылки в наше время просить. Тебя в гугле забанили ?
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02.11.2021 19:53 Відповісти
хто в тебе, дурня ссилки запитує? вийшов на форум, предостав, по замовчуванню, а не хтось буде рискати по інету й шукати підтвердження твоєї маячні. смішно.
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02.11.2021 21:08 Відповісти
Дурень той хлоп який переспав з твоєю мамою і через сім місяців ти народився.
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02.11.2021 22:32 Відповісти
У нас в Великобритании на это количество вчера было 73 умерших всего и это при том что тут считают всех у кого был положительный результат в последнее 28 дней.Вот и сравните.
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02.11.2021 20:48 Відповісти
Опять сравнение тоже, что и по Израилю. Какой смысл сравнивать самое начало пандемии с общей смертностью за все волны? Мозг включи! А в Израиле далеко не такой высокий процент вакцинации. Там он ниже 70%, потому что есть упоротые веруны.
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02.11.2021 21:27 Відповісти
Вакцинированных в Украине что-то около 20 процентов. Это 5-я часть населения. Сколько из этих 20% купили справки, история умалчивает. До 18 лет в Украине не вакцинируют и в принципе они не болеют. Допустим, что эта группа тоже составляет 20% населения. Получается, что 25 процентов взрослого населения вакцинированы.
По твоей же логике, если болеют все одинаково, в больницах должно быть 25% вакцинированных, а их там всего 4%. А если кто-то еще и справку купил?
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02.11.2021 21:24 Відповісти
В Польщі, де я живу, 53% вакцинованих, але співвідношення таке саме - понад 90% тяжко хворих в лікарнях непривиті. А 10% тих що залишилися - хронічні діабетики чи асматики.
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04.11.2021 12:02 Відповісти
очень правильное замечание...
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02.11.2021 20:04 Відповісти
жалко только совсем дряхлых стариков.
То что они не вакцинированы- целиком на совести их детей. Они ж уже явно не соображают даже где находятся.. если понимают -то еще хуже.. такие беспомощные ((
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02.11.2021 16:50 Відповісти
Думаете их легко уговорить вакцинироваться? - У меня пока не получилось.
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02.11.2021 19:13 Відповісти
Не знаю.Я своих чипирывал в августе.Жена сопративлялась-но не долго.Теперь не жалеет.На работе потребовали сертификат.
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02.11.2021 19:24 Відповісти
Нереально тяжело это - уговорить сделать вакцину. Проблема в том, что интернет-пространстве Украины и России, где шарятся 99% пожилых людей, колоссальное количество вранья и откровенного бреда про ковид, медицину, прививки и так далее. Всё это приумножается малообразованными людьми, готовыми верить в рептилоидов и мировой заговор. Само собой, верующая в бога масса тоже не стоит в стороне. Масла в огонь добавляют власти и откровенная некомпетентность даже ведущих врачей и эпидемиологов, которые занимаются рекламой витаминок и фуфломицинов.
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03.11.2021 21:05 Відповісти
Не надо нас чипировать,мы сами лучше всего знаем а потом помогите спасите....
У антиваксов надо брать роспись что в случае чего они будут последние в очереди .
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02.11.2021 16:59 Відповісти
пока ещё не трупики, но уже где то рядом...
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02.11.2021 17:02 Відповісти
одни дети пионеров и и дети шахтеров...костры прям синие в небо...где ж эти гены после революции и красного террора и соевтской медицины...где жнаследие прививок в плечико...моржо вкусное и колбаска по 2.20.....одни баласты сссра..
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02.11.2021 17:02 Відповісти
Ай-яй-яй! Сталина на вас нету. А стариков конечно жалко. Я мамульку уговорил вакцинироваться. Все нормально.
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02.11.2021 17:17 Відповісти
Интересная статистика.
В Литве 30% вакцинированных ...
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02.11.2021 17:13 Відповісти
..поставив "лайк", щоб довбой.би думали головОю, і дихали СВОЇМИ легенями, а не штучним киснем..
сам у квітні перехворів цією гидотою, досі викашлюю..
зебіли-шаріївці-мураєвці-опзжопці, спочатку вилікуйте голову, якщо хочете жити... дебіли... от дав же ж Бог співвідчизників-ідіотів..(
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02.11.2021 17:16 Відповісти
..і да, до зєліних степановців не звертався - тоді геть не було сенсу - врятували пращурові-козацькі гени, у мене і довідки нема, нікуди не звертався, хворів без лікарів, вдома, роблячи дихувальні вправи при відчинених вікнах навіть вночі.. гадаю такий я не один по селах - так що засуньте зеліну статистику у сраку або помножте усі їхні цифри "перемог чемпіонів" мінімум на ДВА....
усім своїм наполегливо радив вакцінуватися, тільки без принижень і хабарів..
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02.11.2021 17:24 Відповісти
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02.11.2021 17:18 Відповісти
Всі хворі на фото це люди критичних груп - похилого віку, а також із слабким природним імунітетом через хронічні хвороби, які всі обліковуються в державних медичних і пенсійних реєстрах. Як тільки отримали вакцини, уряд мав би створити списки всіх громадян критичних груп, і в першу чергу вакцинувати їх, шляхом відвідування вдома по всім адресам. Замість цього влада порушила конституційний лад і шляхом психічного залякування, на емоціях, відбирає в людей здатність критично мислити. Примусивши більшість здорового населення, з природним імунітетом до ковіду, стояти в чергах на вакцинацію, влада позбавила вакцинації тих, хто її потребує і в силу фізичного стану не може дістатись без сертифікатів до центрів і стояти там в чергах. Головний санлікар .
Зараз в Україні всього 8,5 млн. доз вакцин, тобто тільки третина від потреби. Більшість цих вакцин заради показників "роботи МОЗ" буде використано не за призначенням, а багато тих, що їх потребує, їх не отримають, збільшивши показники смертності та надавши владі можливість і далі залякувати громадян, щоб відволікти від її злочинної бездіяльності. Злочинна влада не провакцинувала вдома всіх старих і немічних, а віддала перевагу незаконній сегрегації громадян, дискримінації за наявністю сертифіката і порушенню нею конституційного ладу шляхом порушень Конституції України.
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02.11.2021 17:30 Відповісти
а то що вакцина потребує стабільну температуру ,спец не знає.говнобот.худа худоба за 3 гривні
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02.11.2021 18:28 Відповісти
що за маячня? як таку дурь можна читати, слухати? без 3-х поверхових матюків про цю хрінь говорити не можна... ще й конституцію приплів.
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02.11.2021 18:45 Відповісти
Конституція України Стаття 24 Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Вакциновані так само небезпечні для оточюючих, як і не вакциновані - не є законними обмеження за відсутністю вакцинації. Ляшко: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3320718-vakcinovani-vid-covid19-povinni-nositi-masku-lasko.html людина, яка вакцинована, може переносити збудника, хворіти з легким перебігом та інфікувати.
Крім того, відповіддю вірусів на не природний, штучний імунітет від вакцин, є значне збільшення мутацій, що може привести до появи нових, ще небезпечніших штамів. Тобто, вакциновані перебуваючи у громадських місцях несуть для оточюючих таку саму небезпеку, що й не вакциновані і померлу в реанімації бабусю, можливо, заразила вакцинована дочка.
Замість завчасного належного виконання своїх обов'язків, влада не знайшла нічого краще, ніж порушити конституційні права громадян, не роблячи належних дій, ефективних без порушень цих прав, прикриваючи свої неефективні дії звинуваченнями незгодних в смертях людей.
Ні страшні факти про померлих від нестачі ліжкомісць і кисню, які заздалегідь не забезпечила влада, ні звинувачення невакцинованих в цих смертях, ні "імітація" масової вакцинації в центрах, дістатися до яких без сертифікатів і для людей похилого віку великі проблеми, не мають достатніх підстав для сегрегації громадян, дискримінації за наявністю сертифіката і порушення владою конституційного ладу шляхом порушень Конституції України.
Сподіваюся владі доведеться відповідати за те, що вони зробили і що з належного не зробили, приховуючи бездіяльність обмеженням конституційних прав громадян та історіями жахів про смертність в українських лікарнях.
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02.11.2021 19:09 Відповісти
не хочеш вакцинуватись? сиди дома й позбавляєшся всих прав. На випадок ковіду даже в лікарню не пускати, щоб не заражав оточуючих. І не турбуй конституцію, вона не винна, що різну маячню до неї клеять незграбними руками й язиками.
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02.11.2021 19:28 Відповісти
Вы из верунов, что вацинированные люди не болеют и не передают вирус? Бегите за 3й дозой, уже разрешили. осле этого можете справедливо антивакцинаторов и вакциноскептиков сжигать на костре инквизиции
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02.11.2021 21:47 Відповісти
Ще, без сертифікату не пускати в лікарню і на вакцинацію. Також, заборонити надавати комунальні послуги не вколотим і кожному з вакцинованих надати по два не вакцинованих раба - якраз, наявної вакцини в України достатньо тільки для одного з 3-х.
Особисто я віддаю свою дозу тим, хто її більше потребує, а пізніше, можливо, й вакцинуюся, а тобі, Панасе, як прихильнику тоталітарного режиму раджу краще навчатися. Окремо, підтягни українську. Якщо вже пишеш українською, не знущайся з мови, не використовуй слова "даже", а слово "Конституція", як основний закон, пиши завжди з великої літери
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02.11.2021 21:48 Відповісти
Так тих старих та немічних треба було через силу вакцінувати?
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02.11.2021 19:41 Відповісти
Не треба через силу. Люди з таких груп зазвичай погоджуються, якщо до них застосовують особистий підхід і надають слушні пояснення.
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02.11.2021 21:29 Відповісти
Та невже! І багато можете згадати кампаній з вакцинації для осіб похилого аіку?
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02.11.2021 22:30 Відповісти
Усі нормальні уряди інших країн починали з вакцинації людей похилого віку зразу після лікарів. Наш на відміну, можливо як припущення, з метою скорочення дефіциту Пенсійного фонду, не провів масової вакцинації пенсіонерів, а почав замість цього, вакцинувати всіх інших без розбору, заради показників "роботи", незаконно сегрегуючи громадян за ознакою наявності сертифікату.
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03.11.2021 00:44 Відповісти
Ваші твердження не відповідають дійсності. Першою групою були медики, військові АТО та працівники соціальної сфери, що працюють з пенсіонерами, - усього близько 800 тис. осіб. Наступні йшли пенсіонери - 8 млн. Пенсіонерів почали вакцінувати з березня, а "всіх інших без розбору" - з червня. Моя мати-пенсіонерка вакцінувалась наприкінці березня першою дозою, а я в середині червня.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-55345147
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03.11.2021 01:08 Відповісти
Відповідають. Ваше посилання, це всього лише плани і обіцянки уряду від 18.12.2020:
"Після цього мають вакцинувати людей старших 60 років, ..., це орієнтовно 9,9 млн людей."
На 02.11.21 хоча б 1 дозу https://vaccination.covid19.gov.ua/ отримало 10,7 млн. людей. З них, за даними https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination уряду людей старших 60 років орієнтовно 25%, тобто людей старших 60 років хоча б 1 дозу отримало 2,5 млн. з 9,9 млн людей.
Тобто, орієнтовно 7,5 млн. людей старших 60 років ще необхідно вакцинувати, а вакцини в наявності лише 8,5 млн. доз і в 1 млн. доз у листопаді закінчується термін придатності.

Лишається в наявності 7,5 млн. доз на 7,5 млн. людей старших 60 років.

Замість того, щоб робити те, що робили всі нормальні уряди і що було заплановано українським урядом 18.12.2020 (за вашим посиланням), уряд , можливо як припущення, з метою скорочення дефіциту Пенсійного фонду, не провів масової вакцинації пенсіонерів, а почав замість цього, вакцинувати всіх інших без розбору, заради показників "роботи", незаконно сегрегуючи громадян за ознакою наявності сертифікату.
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03.11.2021 11:54 Відповісти
Чи є вчасне медикаментозне лікування? Маски та балони... с технічним киснем. Кажуть, що на одного ковідного держава виділяє 22 тис. грн. Про протоколи лікування та ліки не чути.
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02.11.2021 17:47 Відповісти
Одни старики. Вот этих и надо было в первую очередь вакцинировать. А не молодеж, которая колеться только для того чтобы на работу ездить или в ТРЦ сходить. Хотя никто там ничего не проверяет. Все как и было. Народ уже раздуплился и опять похерил на это дело. От обычного карантина с масками и ограничениями толку было больше.
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02.11.2021 18:14 Відповісти
Їх і вакцінували майже в першу чергу - після лікарів. В мене мати, її брат та її мати, моя бабуся, якій 96 років, - усі пенсіонери, вакцінувались першою дозою наприкінці березня. Причому мати і дядько, здається, не підпадали на той момент по віковому цензу, але записалися на випадок чиєїсь відмови, - і, будь ласка, усі вакціновані, причому мати, взагалі не за місцем проживання та знаходженням її сімейного лікаря.
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02.11.2021 19:40 Відповісти
Виключення тільки підтверджують правила. Більшість пенсіонерів України в іншому положенні. Головний санлікар України . І в цьому пряма провина влади, а не цих людей.
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03.11.2021 00:38 Відповісти
А чому ці пацієнти перед фотосесією зняли свої "шапочки" з фольги і поховали іконки?
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02.11.2021 19:00 Відповісти
Вы все врете!
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02.11.2021 19:31 Відповісти
Учитывая то, как власть не краснея врет по любому поводу, доверия к официальной статистике просто нет. У каждого есть привитые родственники и знакомые, а там картина совсем другая.
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02.11.2021 19:40 Відповісти
Они от любой болячки позагибаются судя по возрасту на фото..и от вакцинации тоже очень вероятно...
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02.11.2021 21:21 Відповісти
И??? чему удивляться если план в действии и работает?? Пенсов ,слабых, хроников выкосить (мечта пенсфонда и соцстрах в реальности), проколотых рабов в 22 на плантации поляндии и близлежащих стран , земля за бесценок - профит нереальный от всего этого ковидобесия .
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03.11.2021 14:06 Відповісти
Чим більше антиваксерів - тим дешевше буде житло в кінці пандемії. Нехай не щепляться, я їх підтримую.

Але сам сьогодні йду на третю (додаткову) давку, бо вже маю понад півроку з моменту другої.
Ні, я не гастарбайтер, я постійно живу у Польші.
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04.11.2021 12:07 Відповісти
 
 