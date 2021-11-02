Українські постріли до гранатометів ВОГ-17В виготовлятимуть у Шостці, - Уруський. ФОТОрепортаж
ДП "Шосткінський завод "Імпульс" та ТОВ "СКБ "Вектор-В" підписали Меморандум про співпрацю. Приватне підприємство передає на держвиробництво розроблений в Україні постріл до гранатометів ВОГ-17В.
Про це пише у Фейсбуці віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У запропонованому боєприпасі всі елементи розроблено з використанням наукового та інтелектуального потенціалу України, а його комплектуючі на 100% виготовлені на українських підприємствах різних форм власності", - написав Уруський.
Він зазначив, що серійне виробництво повністю закриє потребу української армії у боєприпасах для автоматичних гранатометів. Раніше ці боєприпаси доводилося купувати за кордоном.
Також серійне виробництво ВОГ-17В дасть змогу створити нові робочі місця.
"Надалі є плани виробництва лінійки гранатометних набоїв, що забезпечить розширення присутності нашої держави на світових ринках озброєння та військової техніки", - зазначив Уруський.
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Швидко виправляйте помилку !!!
Эти чмыри?
Шел 8-й год войны ...
"я тебя слепила из того что было".
1. Здравого смысла у людей которые занимаются логистикой уже давно нет, по причине того что на этих должностях можно хорошие откаты получать и там уже второе поколение сынков-дол***** сидит.
2. Все эти "производства" открываемые что при Порохе что сейчас - пародия. Это кустарное производство не способное восполнить потребности ВСУ даже в мирное время. Как и т. н. старые совковые заводы которые еще остались, которые были давно изношены а модернизировались таким же откатным образов и не способны повторить даже совкового качества не говоря уже о хоть каком то прогрессе.
Недавно читал классный материал по КБА-3 для "пакистанского контракта", отличный пример образцовой работы ВПК!
Скажіть керманичам з 18 століття що вони не там заводи побудували
Это записано на скрижалях Моисея все производство БП теперь в Шостке производить?
Как было сказано в одной рекламе, - "иногда лучше жевать, чем
говоритьписать..."
Советский анекдот вспомнил.
-Куда едешь?
-Военная тайна
-А что везёшь?
- Патроны