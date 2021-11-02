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Українські постріли до гранатометів ВОГ-17В виготовлятимуть у Шостці, - Уруський. ФОТОрепортаж

ДП "Шосткінський завод "Імпульс" та ТОВ "СКБ "Вектор-В" підписали Меморандум про співпрацю. Приватне підприємство передає на держвиробництво розроблений в Україні постріл до гранатометів ВОГ-17В.

Про це пише у Фейсбуці віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У запропонованому боєприпасі всі елементи розроблено з використанням наукового та інтелектуального потенціалу України, а його комплектуючі на 100% виготовлені на українських підприємствах різних форм власності", - написав Уруський.

Він зазначив, що серійне виробництво повністю закриє потребу української армії у боєприпасах для автоматичних гранатометів. Раніше ці боєприпаси доводилося купувати за кордоном.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна почала виготовляти власні боєприпаси для гранатометів

Також серійне виробництво ВОГ-17В дасть змогу створити нові робочі місця.

"Надалі є плани виробництва лінійки гранатометних набоїв, що забезпечить розширення присутності нашої держави на світових ринках озброєння та військової техніки", - зазначив Уруський.

Українські постріли до гранатометів ВОГ-17В виготовлятимуть у Шостці, - Уруський 01
Українські постріли до гранатометів ВОГ-17В виготовлятимуть у Шостці, - Уруський 02
Українські постріли до гранатометів ВОГ-17В виготовлятимуть у Шостці, - Уруський 03
Українські постріли до гранатометів ВОГ-17В виготовлятимуть у Шостці, - Уруський 04
Українські постріли до гранатометів ВОГ-17В виготовлятимуть у Шостці, - Уруський 05
Українські постріли до гранатометів ВОГ-17В виготовлятимуть у Шостці, - Уруський 06
Українські постріли до гранатометів ВОГ-17В виготовлятимуть у Шостці, - Уруський 07
Українські постріли до гранатометів ВОГ-17В виготовлятимуть у Шостці, - Уруський 08
Українські постріли до гранатометів ВОГ-17В виготовлятимуть у Шостці, - Уруський 09
Українські постріли до гранатометів ВОГ-17В виготовлятимуть у Шостці, - Уруський 10
Українські постріли до гранатометів ВОГ-17В виготовлятимуть у Шостці, - Уруський 11
Українські постріли до гранатометів ВОГ-17В виготовлятимуть у Шостці, - Уруський 12
Українські постріли до гранатометів ВОГ-17В виготовлятимуть у Шостці, - Уруський 13

Автор: 

боєприпаси (2309) оборона (4856) зброя (7566) Уруський Олег (159) Мінстратегпром (137) Жуков Віталій (2)


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Топ коментарі
+22
Это решение НЕ ВЕРНО ! Так как это по соседству с кацапами... - недайбог отожмут, как в Луганске !

ТАКОЕ нужно строить в глубине страны или у западных ее границ !
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02.11.2021 19:02 Відповісти
+17
50 км от границы с Московией
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02.11.2021 19:01 Відповісти
+13
Выглядит , как намеренный распил бабла с последующей её здачей врагу - и концы в воду !
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02.11.2021 19:03 Відповісти
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02.11.2021 19:00 Відповісти
50 км от границы с Московией
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02.11.2021 19:01 Відповісти
За лічені хвилини "смерчі" з тер. параші зрівняють завод із землею. Далі повномасштабна війна, але без ***********.
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02.11.2021 19:13 Відповісти
Поки "Шостка працює, треба швидкими темпами налагоджувати виробництво в глибині території(чого б це не коштувало) Україна понад усе
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02.11.2021 19:36 Відповісти
Еще план завода надо выложить в открытый доступ, желательно с путями подхода отхода.
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02.11.2021 20:52 Відповісти
За іронією долі- це два найстаріших підприємства що виробляють ********** на території України
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03.11.2021 08:08 Відповісти
Отлично! Делайте и побольше, для уничтожения врага, который напал на нашу страну!
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02.11.2021 19:02 Відповісти
Это решение НЕ ВЕРНО ! Так как это по соседству с кацапами... - недайбог отожмут, как в Луганске !

ТАКОЕ нужно строить в глубине страны или у западных ее границ !
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02.11.2021 19:02 Відповісти
Выглядит , как намеренный распил бабла с последующей её здачей врагу - и концы в воду !
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02.11.2021 19:03 Відповісти
там уже не прокатит отожмут а будет большая война
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02.11.2021 19:04 Відповісти
вы правы, но это для государственников - для зе-бездарей какаяразница
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02.11.2021 19:04 Відповісти
У нас в стране это термина нет впринципе... Так как не было и нет "государственников..." у нас и пока не предвидеться...
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02.11.2021 21:32 Відповісти
Мало того--об этом не стоит тарахтеть! Причём ещё ведь ничего не началось. А ведь пороховому заводу там много лет. С непривычки бывая там в командировке сталкивался с не ожиданым звуком взрыва, при проверке очередной партии пороха на заводе. На весь город. Там до кацапов рукой подать кстати.
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02.11.2021 19:16 Відповісти
І бажано під землею, як німці робили для уникнення втрат від авіанальотів.
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03.11.2021 10:21 Відповісти
Ну так естественно... У нас же война , а не мирная жизнь,..
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03.11.2021 14:59 Відповісти
разработанный в украине выстрел к гранатометам ВОГ-17В. Источник:
=============
Швидко виправляйте помилку !!!
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02.11.2021 19:04 Відповісти
Такое страшно осознавать когда уже 5 лет лингвистов и журналистов выпускается с отрывом больше всех остальных специальностей.
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02.11.2021 21:26 Відповісти
Кто вам даст их использовать.
Эти чмыри?
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02.11.2021 19:06 Відповісти
Кто знает, шо там со станковым авто. гранатометом УАГ-40, под НАТОвский боеприпас?
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02.11.2021 19:08 Відповісти
Шутишь? Накуя? Наладили выпуск боеприпаса разработки 60-х годов прошлого века - вот и ладненько. Фоточки посмотри. Там же не про суть, а про шоу.
Шел 8-й год войны ...
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02.11.2021 19:13 Відповісти
Такова дилемма... И на вооружение НАТО надо стандартизироваться, и воевать тем что есть. Вообще на фронте нужно побольше боеприпасов для различного оружия. Но где тот гетьман, который даст команду "Огонь!"
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02.11.2021 19:18 Відповісти
Забыли выложить в сеть список работников завода и данные о руководителях…
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02.11.2021 19:11 Відповісти
Зачем? ГРУ РФ все равно не поверят. Подумают что деза. Они доверяют только своим шпионам и сексотам.
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02.11.2021 19:15 Відповісти
Штамповка и литье более производительно, чем вытачивание из цельных заготовок.
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02.11.2021 19:13 Відповісти
И осколочное поле дает более эффективное. Но мы же не про эффективность, а про зачетные фоточки.
"я тебя слепила из того что было".
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02.11.2021 19:17 Відповісти
60 км до границы с противником... Диверсия
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02.11.2021 19:16 Відповісти
Харьков ещё ближе. Краматорск, где стоит штаб и много чего клепают для армии, тоже в зоне досягаемости и уже обстреливался. Диверсия?
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02.11.2021 19:28 Відповісти
В Харьков танковый завод УЖЕ был со времен совка. Если бы его сейчас строили, - выбрали бы Шепетовку. Разницу понимаешь?
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02.11.2021 19:39 Відповісти
Если бы сейчас строили выбрали бы Сумы или тот же Краматорск, по двум причинам:
1. Здравого смысла у людей которые занимаются логистикой уже давно нет, по причине того что на этих должностях можно хорошие откаты получать и там уже второе поколение сынков-дол***** сидит.
2. Все эти "производства" открываемые что при Порохе что сейчас - пародия. Это кустарное производство не способное восполнить потребности ВСУ даже в мирное время. Как и т. н. старые совковые заводы которые еще остались, которые были давно изношены а модернизировались таким же откатным образов и не способны повторить даже совкового качества не говоря уже о хоть каком то прогрессе.
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02.11.2021 21:33 Відповісти
Повторить можно, но для этого нужны воля, системная работа и беспощадная борьба с коррупцией в любом её виде. Спи*дил 10 баксов - на нары на 5 лет. Только так, калёным железом.
Недавно читал классный материал по КБА-3 для "пакистанского контракта", отличный пример образцовой работы ВПК!
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03.11.2021 05:02 Відповісти
Пакистанский контракт был в 90-х, сейчас ничего уже нет, - это раз. Два: все мы знаем как лучше но все понимают что так никогда не будет в нынешней псевдодемократии.
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03.11.2021 09:45 Відповісти
Почему нет? Специалисты остались, оборудование есть, всё необходимое можно закупить. Были бы воля и готовность делать, а не трепаться и воровать. Да, хаос продолжает побеждать...
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03.11.2021 18:39 Відповісти
Пф, пр-во стволов для артиллерии и танков развернули на СКМЗ, при обожаемом (здесь) Петруччо.
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03.11.2021 05:04 Відповісти
Шостка и Луганск- це два нацстаріші оборонні заводи в Україні.
Скажіть керманичам з 18 століття що вони не там заводи побудували
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03.11.2021 08:11 Відповісти
Ты сам понял что написал? О_о
Это записано на скрижалях Моисея все производство БП теперь в Шостке производить?
Как было сказано в одной рекламе, - "иногда лучше жевать, чем говорить писать..."
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03.11.2021 08:22 Відповісти
Мы экономили как могли
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02.11.2021 21:05 Відповісти
Редчайший коцап.Каждый день гонят ссаными тряпками,а оно опять приползает.Шо такая сильная зависимость?😂🌷×××
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02.11.2021 21:44 Відповісти
Выстрел- это как? Стрелять из Шостки будут или снаряды производить?
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02.11.2021 19:51 Відповісти
Выстрелом называется собранный артиллерийский боеприпас, т. е. простыми словами патрон для орудий калибром 30 мм и больше (по нашей классификации, по НАТОвской свыше 20 мм).
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02.11.2021 21:02 Відповісти
На службі 23-мм снаряд від ЗУшки теж пострілом називався.
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03.11.2021 10:19 Відповісти
Согласен, но правильно 23-мм патроны, и в ЗУ автоматы (2А14) а не автоматические орудия как в БМП-2.
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03.11.2021 10:22 Відповісти
Рашка на оружии много денег зарабатывает. Надо забрать у рашки как можно больше рынков сбыта вооружений.
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02.11.2021 20:11 Відповісти
Чем забирать? Продажей советского оружия и боеприпасов? ВПК Украины умер, все эти сказки про супертанки и новейшие разработки так же как и запоребриком - только сказки. И если его будут пытаться восстанавливать такие дегенераты как сейчас то лучше пусть хоть перестанут уничтожать запасы старого оружия по договорам об обычных вооружениях, оно хоть менее опасно для личного состава.
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02.11.2021 21:39 Відповісти
Велкам...
Советский анекдот вспомнил.
-Куда едешь?
-Военная тайна

-А что везёшь?
- Патроны
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02.11.2021 20:18 Відповісти
Дивує що геолокацію не виклали. І бажано всіх оборонних підприємств.
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03.11.2021 14:59 Відповісти
 
 