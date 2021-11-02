Українські постріли до гранатометів ВОГ-17В виготовлятимуть у Шостці, - Уруський. ФОТОрепортаж

ДП "Шосткінський завод "Імпульс" та ТОВ "СКБ "Вектор-В" підписали Меморандум про співпрацю. Приватне підприємство передає на держвиробництво розроблений в Україні постріл до гранатометів ВОГ-17В.

Про це пише у Фейсбуці віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У запропонованому боєприпасі всі елементи розроблено з використанням наукового та інтелектуального потенціалу України, а його комплектуючі на 100% виготовлені на українських підприємствах різних форм власності", - написав Уруський.

Він зазначив, що серійне виробництво повністю закриє потребу української армії у боєприпасах для автоматичних гранатометів. Раніше ці боєприпаси доводилося купувати за кордоном.

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Також серійне виробництво ВОГ-17В дасть змогу створити нові робочі місця.

"Надалі є плани виробництва лінійки гранатометних набоїв, що забезпечить розширення присутності нашої держави на світових ринках озброєння та військової техніки", - зазначив Уруський.

























