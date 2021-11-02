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Військовослужбовці ВМС України пройшли стажування на турецькому корветі типу ADA. ФОТОрепортаж

Представники Військово-Морських Сил ЗСУ взяли участь у практичному стажуванні на кораблі Військово-Морських Сил Турецької Республіки типу "ADA MILGEM" TCG "Kinaliada".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.

Військовослужбовці ВМС України пройшли стажування на турецькому корветі типу ADA 01

"Під час стажування офіцери ознайомилися з бойовою та повсякденною організацією корабельної служби, будовою та основними технічними засобами корабля, системами, що забезпечують живучість та непотоплюваність ADA MILGEM", - сказано в повідомленні.

Військовослужбовці ВМС України пройшли стажування на турецькому корветі типу ADA 02
Військовослужбовці ВМС України пройшли стажування на турецькому корветі типу ADA 03

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Військові опановували прийомами та способами управління корветом у різних умовах плавання та під час маневрування, як поодиноким кораблем так і в складі з'єднання.

Військовослужбовці ВМС України пройшли стажування на турецькому корветі типу ADA 04

Військовослужбовці ВМС України пройшли стажування на турецькому корветі типу ADA 05
Військовослужбовці ВМС України пройшли стажування на турецькому корветі типу ADA 06

Нагадаємо, що у грудні 2020 року між Міністерством оборони України і турецькою компанією "STM" укладено зовнішньоекономічний контракт на будівництво корабля класу "корвет". Згідно з графіком будівництва з квітня 2022 року розпочинається встановлення обладнання та технічних засобів на корабель у Туреччині. До кінця 2022 року планується переміщення корвету з його подальшою добудовою на підприємствах суднобудівної галузі України.

Автор: 

ВМС (1408) корвет (35) оборона (4856) Туреччина (3636)


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Топ коментарі
+9
У Турции самая большая армия в Европе и современный мощный флот -побольше, чем черноморский РФ. И 2 громадных преимущества-проливы её. И она-страна НАТО. Можно и нужно дружить...
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02.11.2021 22:48 Відповісти
+5
Кацап ти заблукав?
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02.11.2021 22:42 Відповісти
+4
Хороший корвет. Надо брать.
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02.11.2021 22:39 Відповісти
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Кацап ти заблукав?
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02.11.2021 22:42 Відповісти
Ну вот,опять ссаной тряпкой по иплу😂🌷××××
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02.11.2021 22:49 Відповісти
Хороший корвет. Надо брать.
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02.11.2021 22:39 Відповісти
Логичнее купить баянов штук двести. И пользы больше и порвать можно на радостях. А вообще эта вся хрень коробельно- карьерная Украине не нужна. Когда клоуны руководят страной в цирк ходить не надо
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02.11.2021 22:47 Відповісти
И не говори, вот при ГЕТЬмане ведь обходились как-то речными бронекатерами, а тут целый КОРВЕТ!
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02.11.2021 22:59 Відповісти
С ледоколом впридачу. Стадо дебилов.
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02.11.2021 23:06 Відповісти
У Турции самая большая армия в Европе и современный мощный флот -побольше, чем черноморский РФ. И 2 громадных преимущества-проливы её. И она-страна НАТО. Можно и нужно дружить...
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02.11.2021 22:48 Відповісти
Дружить можно, только воевать за нас никто не будет. Даже крейсер достаточно простая цель для авиации. Выйти в море без прикрытия авиации верная гибель, только вот пиджакам эта прописная истина неизвестна
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02.11.2021 22:54 Відповісти
Корвет всё-равно нужен. Хотя бы один и хотя бы просто для т.н. для демонстрации флага. Это ж позорище - не иметь на ходу ни одного боевого корабля даже 2-го ранга.
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02.11.2021 22:56 Відповісти
И ещё зайцу стоп сигнал надо купить. Это все выброшенные деньги вместо оружия.
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02.11.2021 23:03 Відповісти
Какого оружия?
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02.11.2021 23:17 Відповісти
а хорошо бы ядерного..
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02.11.2021 23:24 Відповісти
Бесполезно. У русни его всё-равно больше, как и безбашенности.
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02.11.2021 23:26 Відповісти
та не скажи,Кирилыч,вот шептани им тихонько кто-то,что Украина гарантированно закинет до Масквабада десятимегатонник,один-единственный,но вероятность процентов под 90 - глядишь,и лихо торчащая папаха сразу подувянет..
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02.11.2021 23:31 Відповісти
Ну вот шепнёшь ты им, а через 15 минут на месте Львова ядерная воронка и ультиматум - немедленно сдать всё ядерное оружие. Или каждые 15 минут будет по минус одному украинскому городу. И что ты будешь делать?
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02.11.2021 23:36 Відповісти
это,смотря,кто с чемоданчиком в Украине будет,если типа валоди -ясно,а если типа Дудаева -понятно..
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02.11.2021 23:40 Відповісти
Точь в точь такие слова говорил один казламордый
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02.11.2021 23:40 Відповісти
Ну вот. Уже об этом говорят. Они безбашенные.
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02.11.2021 23:44 Відповісти
Россию нужно всем миром бить. Точно такой же ультиматум можно и России поставить. Каждые 15 минут минус Воронеж. Но США или Китай ссут пока.
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03.11.2021 13:21 Відповісти
Для цього кораблі мають зенітні ракети та РЛС які бачуть літаки за сотні кілометрів.
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02.11.2021 23:14 Відповісти
Очень смешно.
Не пиши то о чем не имеешь понятия
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02.11.2021 23:20 Відповісти
Ти впевнений в цьому?
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02.11.2021 23:29 Відповісти
Более чем
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02.11.2021 23:32 Відповісти
Я этим 30 лет занимался и знаю про ЭТО более чем кто
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02.11.2021 23:35 Відповісти
А це шо? Член собачий? Це корабельний зенітно-ракетний комплекс М-1. Вгорі видно овальну антену РЛС кругового огляду"Ангара" з дальністю дії 300 км, оператором на якій я служив.
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03.11.2021 00:07 Відповісти
Это действительно как ты выразился " хрен собачий" Я мог бы тебе прочесть лекцию страниц на двести о боевом применение всего этого ,а потом принять экзамен по работе на всем этом

Короче , на каком диапазоне работают корабельные рлс ? Какова дальность обнаружения КР ? Сколько букв от " Отче наш" успеет прочитать экипаж ?
Есть прописные истины в армии и оспаривать и дискутировать их я не буду.Можешь удивить весь мир и опровергнуть их.
Послать корабль в море без прикрытия авиации- послать на верную смерть. Авиации у нас считай нет. ПВО даже ТАКр--- неэффективно. Так о чем мы говорим? Учебник по которому ты учился написан возможно и мной
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03.11.2021 07:56 Відповісти
При всем уважении,могу тебя уверить что я знаю обо все этом в миллионы раз больше
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03.11.2021 08:00 Відповісти
Коли корабель виходить в море, екіпаж несе цілодобову вахту в своїх бойових постах 4Х4, або 4Х8. Вся апаратура працює цілодобово і корабель готовий відповідати на загрози.
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03.11.2021 09:32 Відповісти
Господи ну какой же ты упрямый.Ну кто вас дрючил инспекциями и обучением( командный состав естественно) такого барделя как на флоте больше нигде нет. Корабль фиг от стенки отошёл бы если на него не прибыл такой как я. Извини но таких """ спецов""" как на флоте ссаными тряпками гнать надо.нихрена не знают, нихрена не умеют. А по поводу РЛС, это также я чуть-чуть трахал конструкторов заводов за ихнее дерьмо. Если бы по тебе я запустил КР ты бы уже ни с кем не разговаривал ( может с рыбами)
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03.11.2021 10:20 Відповісти
Такого бардака даже в стройбате нет. В качестве инспектора у меня несколько походов ,в том числе и ТАРК и ты мне решил сказки рассказывать
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03.11.2021 10:24 Відповісти
Уязвимость тюлькиного флота неизвестна только обрезанным ?
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02.11.2021 22:49 Відповісти
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02.11.2021 22:52 Відповісти
Созвонтесь также с капитаном "Ашота", что-то дельное обязательно подскажет.
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02.11.2021 22:57 Відповісти
Подумаешь, в Черном море кацапов скотовоз зашугал... В Средиземке у кацапов начинается неудержимый энурез от обычной турецкой шаланды.
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02.11.2021 23:13 Відповісти
(Эгейское море)
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02.11.2021 23:14 Відповісти
Энурез начинается когда на корабль заходишь. И это правильно, все это будет на дне в первый же день войны.
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02.11.2021 23:24 Відповісти
100% - кацапы в курсе..
самозатопление там - вообще своего рода культ..
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02.11.2021 23:27 Відповісти
Туркам-респект...
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03.11.2021 08:09 Відповісти
 
 