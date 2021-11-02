Військовослужбовці ВМС України пройшли стажування на турецькому корветі типу ADA. ФОТОрепортаж
Представники Військово-Морських Сил ЗСУ взяли участь у практичному стажуванні на кораблі Військово-Морських Сил Турецької Республіки типу "ADA MILGEM" TCG "Kinaliada".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.
"Під час стажування офіцери ознайомилися з бойовою та повсякденною організацією корабельної служби, будовою та основними технічними засобами корабля, системами, що забезпечують живучість та непотоплюваність ADA MILGEM", - сказано в повідомленні.
Військові опановували прийомами та способами управління корветом у різних умовах плавання та під час маневрування, як поодиноким кораблем так і в складі з'єднання.
Нагадаємо, що у грудні 2020 року між Міністерством оборони України і турецькою компанією "STM" укладено зовнішньоекономічний контракт на будівництво корабля класу "корвет". Згідно з графіком будівництва з квітня 2022 року розпочинається встановлення обладнання та технічних засобів на корабель у Туреччині. До кінця 2022 року планується переміщення корвету з його подальшою добудовою на підприємствах суднобудівної галузі України.
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Не пиши то о чем не имеешь понятия
Короче , на каком диапазоне работают корабельные рлс ? Какова дальность обнаружения КР ? Сколько букв от " Отче наш" успеет прочитать экипаж ?
Есть прописные истины в армии и оспаривать и дискутировать их я не буду.Можешь удивить весь мир и опровергнуть их.
Послать корабль в море без прикрытия авиации- послать на верную смерть. Авиации у нас считай нет. ПВО даже ТАКр--- неэффективно. Так о чем мы говорим? Учебник по которому ты учился написан возможно и мной
самозатопление там - вообще своего рода культ..