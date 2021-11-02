Киянин намагався вивезти в РФ старовинну ікону, приклеївши її скотчем до спини, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

У Чернігівській області прикордонники з митниками запобігли спробі незаконного вивезення валюти та предметів, що мають культурно-історичну цінність.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Приховані від контролю предмети та засоби були виявлені під час перевірки автомобіля "Мерседес", який прибув до пункту пропуску "Сеньківка" сьогодні вночі. Маючи інформацію від оперативних співробітників про можливе переміщення товарів, що становлять культурну цінність, прикордонники ініціювали поглиблений огляд.

Оглядова група виявила ікону Андрія Первозванного у срібній ризі, яку водій закріпив клейкою стрічкою на спині під одягом.







Крім того, в автомобілі прикордонники з митниками виявили незадекларовані 1 670 000 російських рублів та 10 665 доларів США, а також елемент старовинного посуду з тавром "Карл Фаберже" та автограф Сальвадора Далі із сертифікатом.





Автомобіль, валюту та предмети, які найімовірніше мають культурно-історичну цінність, тимчасово вилучено митницею. Наступні рішення щодо них прийматимуться після відповідних експертиз.