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Новини Фото Силовики
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Киянин намагався вивезти в РФ старовинну ікону, приклеївши її скотчем до спини, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

У Чернігівській області прикордонники з митниками запобігли спробі незаконного вивезення валюти та предметів, що мають культурно-історичну цінність.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Киянин намагався вивезти в РФ старовинну ікону, приклеївши її скотчем до спини, - Держприкордонслужба 01

Приховані від контролю предмети та засоби були виявлені під час перевірки автомобіля "Мерседес", який прибув до пункту пропуску "Сеньківка" сьогодні вночі. Маючи інформацію від оперативних співробітників про можливе переміщення товарів, що становлять культурну цінність, прикордонники ініціювали поглиблений огляд.

Оглядова група виявила ікону Андрія Первозванного у срібній ризі, яку водій закріпив клейкою стрічкою на спині під одягом.

Киянин намагався вивезти в РФ старовинну ікону, приклеївши її скотчем до спини, - Держприкордонслужба 02
Киянин намагався вивезти в РФ старовинну ікону, приклеївши її скотчем до спини, - Держприкордонслужба 03
Киянин намагався вивезти в РФ старовинну ікону, приклеївши її скотчем до спини, - Держприкордонслужба 04

Крім того, в автомобілі прикордонники з митниками виявили незадекларовані 1 670 000 російських рублів та 10 665 доларів США, а також елемент старовинного посуду з тавром "Карл Фаберже" та автограф Сальвадора Далі із сертифікатом.

Киянин намагався вивезти в РФ старовинну ікону, приклеївши її скотчем до спини, - Держприкордонслужба 05
Киянин намагався вивезти в РФ старовинну ікону, приклеївши її скотчем до спини, - Держприкордонслужба 06

Автомобіль, валюту та предмети, які найімовірніше мають культурно-історичну цінність, тимчасово вилучено митницею. Наступні рішення щодо них прийматимуться після відповідних експертиз.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6203) контрабанда (1826) Правоохоронні органи (2709) силовики (2515) Чернігівщина (1585)


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Топ коментарі
+7
А не проверить ли, может эта икона из Лавры? Попы, наверняка, готовятся на родину...
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02.11.2021 23:49 Відповісти
+5
Позоже , что клиент валил в один конец 😠
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02.11.2021 23:50 Відповісти
+3
Икона на спине, это - классика.
Просто, киевлянин боится тату-машинку.
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02.11.2021 23:48 Відповісти
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Икона на спине, это - классика.
Просто, киевлянин боится тату-машинку.
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02.11.2021 23:48 Відповісти
А не проверить ли, может эта икона из Лавры? Попы, наверняка, готовятся на родину...
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02.11.2021 23:49 Відповісти
Позоже , что клиент валил в один конец 😠
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02.11.2021 23:50 Відповісти
І ще й графіна розбили при затриманні.
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03.11.2021 10:00 Відповісти
Вот ещё интересная новость.

Бывшая жена экс-футболиста Баварии, Зенита и сборной Украины Анатолия Тимощука обвинила его в контрабанде икон с Украины на €10 млн.

"Контрабандой в особо крупном размере, около €10 млн, Тимощук их вывез в Россию. Он когда-то рассказывал, что это украинское достояние и так далее. Но вывез их в Россию, и они находятся в подвале его квартиры на Крестовском острове".
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02.11.2021 23:55 Відповісти
Может ехал кровавого упыря с кремля изгонять?
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02.11.2021 23:58 Відповісти
тимощук?
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03.11.2021 00:00 Відповісти
Проверьте кто-то вот этого продавца на ebay.
https://www.ebay.com/sch/antikvarvm/m.html?_nkw=&_armrs=1&_ipg=&_from=
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03.11.2021 00:01 Відповісти
Давайте будем
Нести искусство людям,
Берут они охотно
Старинные полотна.
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03.11.2021 00:08 Відповісти
А Тимощук вывез в Петербург из Украины десятки икон.

Когда будет проведено расследование?
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03.11.2021 00:40 Відповісти
Да и хрен с ней! Чем больше этого "исторического" хлама вывезут, чем чище и разумнее будет страна!
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03.11.2021 20:05 Відповісти
 
 