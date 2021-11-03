У Києві під Радою та Кабміном протестували "антивакцинатори": перекривали рух вулицею Грушевського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)
У центрі Києві під будівлями Верховної Ради та Кабміну в середу, 3 листопада, відбулася акція протесту противників обов'язкової вакцинації, захід анонсувався як "марш за права".
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Мітингувальники пройшли маршем від будівлі Кабміну до площі біля Верховної Ради. Крім того, вони перекривали рух вулицею Грушевського у кількох місцях. Вони тримали плакати, що агітують проти вакцинації. Протестувальники виступають проти карантину, обов'язкової вакцинації та COVID-паспортів.
Зазначимо, що періодично виникали суперечки між мітингувальниками та водіями, а також поліцейськими.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Зазначимо, що в усьому світі та в Україні проводиться вакцинація населення проти коронавірусу. На цей момент вакцинація - це єдиний науково доведений спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби.
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Фся Европа вымрет! Потругалия, Испания В.Британия, Италия, Германия... -- все они вымрут! Ониж вакцинированы -- значит у них прекратится рождаемость!
И останется тогда одна Украина! И мудрый её народ займёт освободившиеся территории и заживёт счастливо наконец!!!
Сарказм.
Недаром была новость с ативаксеркой где "низкий уклон москве за деньги..."
число диавола, слышали..
Ще й православнуті підмішались.
Повідомив знайомий з обласного центру що в школі де вчится його донька, голова батьківської ради збирав з батьків гроші НА ФАЛЬШИВІ СЕРТИФІКАТИ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ!
А інша коза в соцмережах, під мапою з цифрами відсотку вакцинованих (Франція - 78%, Україна - 18%) написала: "Ми не такі заможні як французи, для нас 2500 за сертифікат - це великі гроші. Тому в нас і 18%"
І вся ця упорота шваль швидко порозумнішає . А московські попи напишуть в ФСБ рапорт , що операція провалилася , бо всіх виродків задули газом , насипали дубуналів і не лікують .
Ведь в Конституции гарантируется свобода передвижения и нет никаких ограничений скорости!
Точно также, можно смело рубить лес в заповеднике, бесконтрольно вылавливать рыбу, охотится на животных из Красной книги: ведь земля и ее недра принадлежат гражданам Украины, а следовательно, никаких ограничений!
-Вчора пройшов мітинг за права антиваксерів. Люди прийшли без масок. (Найчесніщі Українські ЗМІ освітлили цю подію як щось погане, більша частина поважних Українських ЗМІ намагалась освітлити цю подію як якесь фрік шоу, за те що у людей не було масок і вони не хочуть вакцинуватись).
І ось тут можна сказати тільки одне, як людьми легко маніпулювати. Тут досить багато комментаторів вже хочуть щоб ці антиваксери захворіли і здохли, тому що вони не хочуть вакцинуватись. Ржуть з 73% зебілів, хоча вони і самі ті ж зебіли, такий же продукт ЗМІ і телевізору як ті хто 2 роки тому голосував за клоуна.
може тому, що вони пройшли собі та й пройшли, а не стояли годинами вигукуючи антинаукову маячню, перекриваючи дороги та вимагаючи від держави дій, які нестимуть загрозу життю та здоров'ю людей?
може саме тому "парад зомбі" то доволі цікаве дійство, а мітинг антиваксів це збіговісько уйобків?
що з об'єктивної реальності приводить тебе до висновків, що ці два заходи мали однакові вихідні дані?
ні, вихідні дані такі, кацапе:
"парад зомбі" - без масок; пройшли й розійшлися.
антивакцінатори - без масок; перекрили дороги; вимагали від влади вчинення дій, які несуть небезпеку життю та здоров'ю громадян (а саме: скасування обмежень для невакцінованих тупнів).
щодо персонажа на відео, то я його не шукав, це відео кинули на першій чи на другій сторінці цього обговорення, але той, хто прийшов на цю акцію, той, хто вважає, що щеплення є небезпечним є реально їбанутою істотою. тож вони там всі однакові. власне, якщо ти з їхнього числа, то й ти. відео з потворою, яка дякує росіянам та співає про "одиннарод" тобі кидати? чи ти теж з "одногонароду"?
і ти знаєш, від щирого серця бажаю аби ти, паскудь, підчепило цей довбаний коронавірус й не вишкрябалось.
https://www.youtube.com/watch?v=8Iq63_LU1FM&t=4s
И займись привитием пенсионеров, которые забивают больницы под 100%, а не молодыми антиваксерами которые оплачивают пенсию и лечение этих пенсионеров от Ковида, которые в больницах не болеют, а им еще запрещают ездить на работу.
залатили бы - народа было бы больше вспомните 2014год