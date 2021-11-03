У Києві під Радою та Кабміном протестували "антивакцинатори": перекривали рух вулицею Грушевського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

У центрі Києві під будівлями Верховної Ради та Кабміну в середу, 3 листопада, відбулася акція протесту противників обов'язкової вакцинації, захід анонсувався як "марш за права".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Мітингувальники пройшли маршем від будівлі Кабміну до площі біля Верховної Ради. Крім того, вони перекривали рух вулицею Грушевського у кількох місцях. Вони тримали плакати, що агітують проти вакцинації. Протестувальники виступають проти карантину, обов'язкової вакцинації та COVID-паспортів.

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Зазначимо, що періодично виникали суперечки між мітингувальниками та водіями, а також поліцейськими.



































































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Зазначимо, що в усьому світі та в Україні проводиться вакцинація населення проти коронавірусу. На цей момент вакцинація - це єдиний науково доведений спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби.