Протест антивакцинаторів в Одесі: "активісти" молилися за "порятунок роду", згадували про "цифрове гетто" і "тарифний геноцид".. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Кілька десятків противників вакцинації проти COVID-19 провели акцію біля одеської міськради, яку приурочили до сесії, що відбувається всередині.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Думську", цього разу антивакцинатори протестували проти "цифрового гетто", гасел про "штрихкод на лобі", як минулого разу, не було.

Згадали і торішні гасла про "тарифний геноцид" - розпочинається опалювальний сезон, тема набуває популярності.

Перед присутніми виступив активіст Павло Ярош. Він сказав, що борючись із вакцинами люди "захищають свій рід", і разом з активістами скандував "Я людина!".

Захід завершився молитвою "Отче наш".

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