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Протест антивакцинаторів в Одесі: "активісти" молилися за "порятунок роду", згадували про "цифрове гетто" і "тарифний геноцид".. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Кілька десятків противників вакцинації проти COVID-19 провели акцію біля одеської міськради, яку приурочили до сесії, що відбувається всередині.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Думську", цього разу антивакцинатори протестували проти "цифрового гетто", гасел про "штрихкод на лобі", як минулого разу, не було.
Згадали і торішні гасла про "тарифний геноцид" - розпочинається опалювальний сезон, тема набуває популярності.
Перед присутніми виступив активіст Павло Ярош. Він сказав, що борючись із вакцинами люди "захищають свій рід", і разом з активістами скандував "Я людина!".
Захід завершився молитвою "Отче наш".
Топ коментарі
+45 Психиатрическая больница No1
показати весь коментар03.11.2021 12:01 Відповісти Посилання
+38 Вольный Каменьщик
показати весь коментар03.11.2021 12:04 Відповісти Посилання
+18 ruscrasher King
показати весь коментар03.11.2021 12:10 Відповісти Посилання
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Оно сейчас тебе что угодно напишет.
задать себе вопрос - нафига колоть такую вакцину до конца своих дней, не можешь. тебя, сто раз вакцинированного, заразить может даже голубь, пролетающий мимо. даже такой ваксер, как ты, сидящий рядом в маршрутке с ядовито-зелёным сертификатом о вакцинации.
удивляюсь, как нормальному человеку так удалось запудрить мозг.
кто желает "перенести болезнь легко и непринуждённо", давятся в очередях на вакцинацию. кто не желает ежемесячно давится в очередях на вакцинацию, ждут таблеток в аптеках, благо уже две страны такую хрень выдумали.
Одна антиваксеруха з Канадії розповідала, шо в Америці одна вірянка не получила нирку для операції через те, що не була прищеплена через релігійні переконання. Ці антиваксери дурні-дурні та хитрі. У медичну науку вони не вірять, але коли починають здихати, то вимагають від науки порятунку їхньої хитрої дупи.
И та непривитая девочка в свои 12 лет таки повстречалась с этим вирусом "побеждённой" болезни... (вчера тут на ЦЕНЗОРе об этом писали. Читали?) Будет теперь остаток жизни благодарить своих "умных и любящих" родителей.
прививка от полиомиелита делается через каждые три месяца всю жизнь, как это пропагандируют ковидвакцинаторы?
Сейчас вакцину колят не каждые 3 месяца а каждые 3 часа, при этом подзаряжается батарея в чипе.
Не забудем, не простим!
Какое то "цифровое гетто" придумали. Очень часто стал вспоминать гениальную фразу -"Дурка косит наши ряды".
Или они выполняют указание кремлевского кодлана по увеличению бардака в Украине??