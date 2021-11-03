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Протест антивакцинаторів в Одесі: "активісти" молилися за "порятунок роду", згадували про "цифрове гетто" і "тарифний геноцид".. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Кілька десятків противників вакцинації проти COVID-19 провели акцію біля одеської міськради, яку приурочили до сесії, що відбувається всередині.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Думську", цього разу антивакцинатори протестували проти "цифрового гетто", гасел про "штрихкод на лобі", як минулого разу, не було.

Згадали і торішні гасла про "тарифний геноцид" - розпочинається опалювальний сезон, тема набуває популярності.

Перед присутніми виступив активіст Павло Ярош. Він сказав, що борючись із вакцинами люди "захищають свій рід", і разом з активістами скандував "Я людина!".

Захід завершився молитвою "Отче наш".

Також дивіться: У Києві під Радою та Кабміном протестують "антивакцинатори": рух на вул. Грушевського перекрито. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Протест антивакцинаторів в Одесі: активісти молилися за порятунок роду, згадували про цифрове гетто і тарифний геноцид. 01
Протест антивакцинаторів в Одесі: активісти молилися за порятунок роду, згадували про цифрове гетто і тарифний геноцид. 02
Протест антивакцинаторів в Одесі: активісти молилися за порятунок роду, згадували про цифрове гетто і тарифний геноцид. 03
Протест антивакцинаторів в Одесі: активісти молилися за порятунок роду, згадували про цифрове гетто і тарифний геноцид. 04

Автор: 

карантин (18172) Одеса (5538) протест (2410) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+45
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03.11.2021 12:01 Відповісти
+38
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03.11.2021 12:04 Відповісти
+18
ну если ети маразматики против, значит надо колоться
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03.11.2021 12:10 Відповісти
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Да ни сколько. Ты с упоротым антиваксером сейчас общаешься.

Оно сейчас тебе что угодно напишет.
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03.11.2021 12:54 Відповісти
да я не против вакцинации. я за здравый смысл вакцинации. к чему эти бустерные дозы? к чему эти дискриминационные ограничения? зачем вообще создавалась вакцина, которая не предохраняет от заражения?
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03.11.2021 14:37 Відповісти
Герхард, ты же, вроде, нормальный. но и тебя зазомбила, что без вакцины мы все умрём, великая сила зомбоящика.
задать себе вопрос - нафига колоть такую вакцину до конца своих дней, не можешь. тебя, сто раз вакцинированного, заразить может даже голубь, пролетающий мимо. даже такой ваксер, как ты, сидящий рядом в маршрутке с ядовито-зелёным сертификатом о вакцинации.
удивляюсь, как нормальному человеку так удалось запудрить мозг.
кто желает "перенести болезнь легко и непринуждённо", давятся в очередях на вакцинацию. кто не желает ежемесячно давится в очередях на вакцинацию, ждут таблеток в аптеках, благо уже две страны такую хрень выдумали.
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03.11.2021 14:50 Відповісти
Дивно було б, якби московський сатанат не влаштував цей шабаш в Одесі. Наша перлина біля моря і досі для них «южная пальміра расєйскай ампєріі».
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03.11.2021 12:33 Відповісти
бабушки цыгана каурова
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03.11.2021 19:31 Відповісти
московский сатанат во всей красе. У меня уже нет сомнений, что лидеры антиваксеров, троли и их ыксперты кормятся из лубянки
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03.11.2021 12:36 Відповісти
да это, большинство, те самые бойцы секты масковскага пархата, которые периодически маршируют по Киеву, типа крестного хода.. у них на лбу хйло отсвечивает, когда посмотреть на них под определёным углом..)
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03.11.2021 12:37 Відповісти
Это прекрасно, я думаю надо на уровне государства такие акции финансировать. Быстрее перезаражаются и избавят нас от себя.
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03.11.2021 12:43 Відповісти
Нагадало паРашу...

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03.11.2021 12:44 Відповісти
так это же приспешники мацковского ***********! не спроста эти мрази крестные ходы организовывали. все поперезаражались, вот оно и бомбануло к осени.
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03.11.2021 12:44 Відповісти
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03.11.2021 12:44 Відповісти
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03.11.2021 12:57 Відповісти
я бы запретил больницам принимать участников этих "акций" в случае их обращения из-за ковида.
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03.11.2021 12:52 Відповісти
Зачекайте, це ж порушення їхніх прав (сарказм)

Одна антиваксеруха з Канадії розповідала, шо в Америці одна вірянка не получила нирку для операції через те, що не була прищеплена через релігійні переконання. Ці антиваксери дурні-дурні та хитрі. У медичну науку вони не вірять, але коли починають здихати, то вимагають від науки порятунку їхньої хитрої дупи.
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03.11.2021 13:03 Відповісти
Ага. Угробить своему ребёнку жизнь, не сделав ему "по религиозным причинам" прививку от полимиелита -- это ж "любящие родители", бл....!!!
И та непривитая девочка в свои 12 лет таки повстречалась с этим вирусом "побеждённой" болезни... (вчера тут на ЦЕНЗОРе об этом писали. Читали?) Будет теперь остаток жизни благодарить своих "умных и любящих" родителей.
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03.11.2021 14:19 Відповісти
секундочку...
прививка от полиомиелита делается через каждые три месяца всю жизнь, как это пропагандируют ковидвакцинаторы?
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03.11.2021 15:26 Відповісти
Зачем Вы бредите? Кто Вам собирается делать каждые три месяца прививку от ковида?
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03.11.2021 15:31 Відповісти
у тебя устаревшая информация

Сейчас вакцину колят не каждые 3 месяца а каждые 3 часа, при этом подзаряжается батарея в чипе.
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05.11.2021 09:02 Відповісти
барани.
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03.11.2021 12:56 Відповісти
То, что весь этот антивакционный шабаш проводится на кремлевские деньги -это ни для кого ни секрет. Кремль конкретно хочет, чтобы умерло как можно больше украинцев, печально только. что есть еще , выжившие из ума люди, готовые за деньги быть орудием в их руках в этом страшном деле.
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03.11.2021 13:03 Відповісти
Помощь пенсионному фонду на подходе
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03.11.2021 13:08 Відповісти
Похожи на Кауровскую шарагу.Сам Кауров то где-то залёг,а шарагу подхватил какой то ловкач и таскает по митингам.
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03.11.2021 13:10 Відповісти
Эволюция продолжается! Жаль только сотрудников крематория...
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03.11.2021 13:11 Відповісти
А мне этих и-ов не жалко..... Надо было запустить туда пару ковид больных.....
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03.11.2021 13:16 Відповісти
А в Киеве бандеровские фашисты на метро "Арсенальная" людей вытаскивают прямо из поездов и отправляют в вакцинопункт!!!!!!!

Не забудем, не простим!
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03.11.2021 13:19 Відповісти
Значіт ето нє біндєровскіє фожізди , а кієвская хунта . Біндєровскіє фожізди таких дібілів зразу кладуть мордою в підлогу і добивають прикладами по голові . Потім вішають на деревах , замість листя .
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03.11.2021 13:47 Відповісти
А вот нахрена такие акции?! Их что, насильно вакцинуют?. Не хочешь - не ходи, только невакцинованых лечить за гос.счет не будут. Против чего оно протестует?.
Какое то "цифровое гетто" придумали. Очень часто стал вспоминать гениальную фразу -"Дурка косит наши ряды".

Или они выполняют указание кремлевского кодлана по увеличению бардака в Украине??
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03.11.2021 13:26 Відповісти
Нада просто задувати газами цих виродків . Задувати і затримувати . Потім тюрма і конфіскація майна . Вони провокують загибель десятків тисяч людей і є по суті вбивцями .
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03.11.2021 13:38 Відповісти
І перестаньте нарешті безкоштовно лікувати невакцинованих .
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03.11.2021 13:41 Відповісти
Они так же платят налоги в бюджет, как и Вы (если Вы платите).
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03.11.2021 14:04 Відповісти
а нашо лiкувати вакцинованих, якщо вони вакцинованi? нехай лiкуються вдома.
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03.11.2021 15:23 Відповісти
Ви мене не зрозуміли . Я маю на увазі , що медицина взагалі має бути недоступною для не вакцинованих . Навіть стоматолог .
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03.11.2021 22:43 Відповісти
В Одессе на 90% толпа состоит из православнутых бабушек, в Киеве этих бабушек где-то половина, остальные - молодежь. И это столица, вот что пугает. А в провинциальных городках страшно себе представить сколько православники собрали бы под своими знаменами зомби.
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03.11.2021 13:44 Відповісти
старухе 90 лет, и ей ещё рожать, вот она и против вакцинации, её можно понять!
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03.11.2021 14:14 Відповісти
Лепшие друзья Бори Моисеева и Греты Тутенберг.
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03.11.2021 14:17 Відповісти
все что надо знать про антиваксеров - наймиты рашковании или просто полезные дураки.
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03.11.2021 14:19 Відповісти
много еще в Украине больных кривославием кремлевского петухата
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03.11.2021 14:23 Відповісти
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03.11.2021 14:24 Відповісти
Никогда не думал что в Украине такое количество сумасшедших антивакцинаторов. Казалось бы, простое дело, пойти и получить бесплатную вакцину... Так нет, нужно обязательно помитинговать и делать из мухи слона!
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03.11.2021 14:33 Відповісти
так скоро на пункте вакцинации нужно будет жить. без бустерной дозы тебя и в магазин за хлебушком не впустят.
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03.11.2021 15:21 Відповісти
Все правильно делают, стадо само не выйдет, им сказали, они сделали. Вот и живут в скорлупе и оковах морали. Бараны тьху.
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03.11.2021 15:02 Відповісти
Полная дискредитация движения"Антивакс"
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03.11.2021 15:02 Відповісти
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