Нардепи "Довіри" одержали повідомлення з проханням максимально підтримати звільнення міністрів, - ЗМІ. ФОТО
Народні депутати із групи "Довіра" отримали у свій чат повідомлення із проханням максимально голосувати на сьогоднішньому засіданні парламенту за звільнення міністрів.
Фото відповідного листування опубліковано у Телеграм-каналі "Через плече", передає Цензор.НЕТ.
"Прохання від керівництва групи всім обов'язково бути у сесійній залі та максимально голосувати за звільнення міністрів з посад", - йдеться у повідомленні, розісланому нардепам "Довіри".
Топ коментарі
+11 олег иванов #434516
показати весь коментар03.11.2021 13:17 Відповісти Посилання
+6 Кардан_вал
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+3 Колыван Спикер
показати весь коментар03.11.2021 13:14 Відповісти Посилання
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