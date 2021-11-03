Нардепи "Довіри" одержали повідомлення з проханням максимально підтримати звільнення міністрів, - ЗМІ. ФОТО

Народні депутати із групи "Довіра" отримали у свій чат повідомлення із проханням максимально голосувати на сьогоднішньому засіданні парламенту за звільнення міністрів.

Фото відповідного листування опубліковано у Телеграм-каналі "Через плече", передає Цензор.НЕТ.

"Прохання від керівництва групи всім обов'язково бути у сесійній залі та максимально голосувати за звільнення міністрів з посад", - йдеться у повідомленні, розісланому нардепам "Довіри".

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