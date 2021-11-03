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Нардепи "Довіри" одержали повідомлення з проханням максимально підтримати звільнення міністрів, - ЗМІ. ФОТО

Народні депутати із групи "Довіра" отримали у свій чат повідомлення із проханням максимально голосувати на сьогоднішньому засіданні парламенту за звільнення міністрів.

Фото відповідного листування опубліковано у Телеграм-каналі "Через плече", передає Цензор.НЕТ.

"Прохання від керівництва групи всім обов'язково бути у сесійній залі та максимально голосувати за звільнення міністрів з посад", - йдеться у повідомленні, розісланому нардепам "Довіри".

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Нардепи Довіри одержали повідомлення з проханням максимально підтримати звільнення міністрів, - ЗМІ 01

Автор: 

ВР (15073) Кабмін (14181) звільнення (2697)


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Топ коментарі
+11
Вот что значит диджитализация.А бедный Чечетов сутки напролёт в Раде руками семафорил.
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03.11.2021 13:17 Відповісти
+6
Групі "Довіра" довірливо натякнули на черговий заробіток...
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03.11.2021 13:16 Відповісти
+3
А расценки?
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03.11.2021 13:14 Відповісти
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А расценки?
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03.11.2021 13:14 Відповісти
подонки и падлі !!!!
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03.11.2021 20:13 Відповісти
Зе и Ермаку надо срочно назначить виноватых и попытаться спихнуть на этих персонажей негатив за последнее время. А Бубочка то и не виноват за ситуацию в стране. Оно по заграницам "важные вопросы" решает! Это все подчиненные виноваты.
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03.11.2021 13:16 Відповісти
Групі "Довіра" довірливо натякнули на черговий заробіток...
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03.11.2021 13:16 Відповісти
Да они долго и не ломались.Сообщение пришло в 9.55,и сразу же пошли протесты.Только отказы шифруются буквами ОК.
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03.11.2021 13:22 Відповісти
Юля Довіра - Юля Нерода.

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03.11.2021 13:16 Відповісти
Вот что значит диджитализация.А бедный Чечетов сутки напролёт в Раде руками семафорил.
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03.11.2021 13:17 Відповісти
А потім вилетів у свободне паріння. Жалко таку симпатичну дівчину, кращу аніж Чечетов. Але доля, мабуть, така ж. Хоча я й против, жалко молоду дівчину, навіть - дитину.
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03.11.2021 13:30 Відповісти
Не время сейчас,товарищ,миндальничать.Надо деньги реформы делать.
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03.11.2021 13:35 Відповісти
Та ви не переймайтеся.Це ж сосна із "Слуг урода".Вона дерев`яна,не розіб`ється.
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03.11.2021 13:43 Відповісти
Вибачте,помилка.Не "із",а "для".
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03.11.2021 13:45 Відповісти
"Юля довира" о де ботоферма) з одного боку касовий апарат, ввів суму - проголосували...
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03.11.2021 13:18 Відповісти
Бо довіра і лицемірний покидьок шахов підтримують і підголосовують всю погань яку ********** влада,а прираховують себе до опозиції.
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03.11.2021 13:19 Відповісти
А на кого ж ще спиратися вже чисто умовній "монобільшості" як не на "Довіру" і "За майбутнє". Ще є "Батьківщина", але ситуативно, опиратися на неї це як на пошкоджену милицю, можна впасти. Сама "монобільшість" вже в такій ситуації, в якій була Рада минулого скликання, під дамокловим (президентським) мечем розпуску. Різниця в тому,що цей меч не опуститься, навіть якщо довіра народу до депутатів буде менше 4%.
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03.11.2021 13:23 Відповісти
 
 