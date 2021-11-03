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Антивакцинатори зібралися на протест у Чернівцях: Говорять про "чіпування" та "літаки, що розпорошують коронавірус". ФОТО

У Чернівцях під будинком обласної державної адміністрації понад 100 осіб зібралися на пікет проти вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Наголошується, що учасники акції вимагають від місцевої влади не порушувати права людей і трудове законодавство через недопуск до роботи без ковід-сертифікатів.

Пікетувальники вимагали також, щоб до них вийшли представники ОДА. На зустріч з учасниками акції вийшов голова адміністрації Сергій Осачук, який закликав людей вакцинуватися проти COVID-19.

Учасники пікету висловили обурення у зв'язку із заявою Осачука, вигукуючи йому "Ганьба".

У своїх виступах протестувальники робили заяви про "літаки, які розпорошують COVID-19", "чіпування" та "наступ на християнство".

Також дивіться: Протест антивакцинаторів в Одесі: "активісти" молилися за "порятунок роду", згадували про "цифрове гетто" і "тарифний геноцид".. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Антивакцинатори зібралися на протест у Чернівцях: Говорять про чіпування та літаки, що розпорошують коронавірус 01
Антивакцинатори зібралися на протест у Чернівцях: Говорять про чіпування та літаки, що розпорошують коронавірус 02

Автор: 

протест (2410) Чернівці (562)


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Топ коментарі
+61
В дурдоме есть ещё места?
Быдло тупорылые!
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03.11.2021 13:45 Відповісти
+47
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03.11.2021 14:02 Відповісти
+39
Електорат Зєлєнского і особливо - ОПЗЖ. І всі - прихожани мацковського пархату.
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03.11.2021 13:46 Відповісти
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є вакцина - рулeтка дарвiна
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03.11.2021 15:23 Відповісти
Ну от таких как ты, уже разработали,и колят вас по всему миру!
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03.11.2021 17:35 Відповісти
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03.11.2021 14:31 Відповісти
Чипы тем в зад выставило РосТВ
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03.11.2021 14:33 Відповісти
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03.11.2021 14:33 Відповісти
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03.11.2021 14:34 Відповісти
кота не торкнуло
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04.11.2021 11:26 Відповісти
ага. у меня уже глаз кристализируецца в микросхему. а после прививки каких то три месяца всиво прашло...
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03.11.2021 14:39 Відповісти
Скоро из него лупанет лазер, знаешь кого жечь?
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03.11.2021 14:48 Відповісти
разберемся
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03.11.2021 14:50 Відповісти
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03.11.2021 20:54 Відповісти
...распыляют с самолётов.. А потом удивляемся - Кто же голосует за клоуна или жопу?
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03.11.2021 14:34 Відповісти
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03.11.2021 14:37 Відповісти
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03.11.2021 14:40 Відповісти
облить напалмом огенеметом и смолой с киросином..гнать террористов кремля ссаной тряпкой
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03.11.2021 14:42 Відповісти
Не местные это.... По меньшей мере не городские.
Проплаченные завезённые...
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03.11.2021 14:50 Відповісти
Да х/з, сейчас не разберёшь...
Но я часто прохожу мимо кафедрального собора, и публика тусуящаяся возле него - один в один.
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03.11.2021 15:01 Відповісти
Може й місцеві, просто фото дуже зручно зроблено. На минулому тижні біля ратуші двірники бастували, так там народу було більше.
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03.11.2021 15:36 Відповісти
Как хорошо,что эти бараны без масок.
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03.11.2021 14:55 Відповісти
сатанат РПЦ-КДБ та iншi ******** рашистськi банди у дii...
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03.11.2021 14:58 Відповісти
Бл.. та наклійте ви на пфайзер бумажку спутник ви .. і все і ці придурки проколються .. і чипуються зразу а ще карще чипувать їх через питну воду і хліб .. яка різниця вакциною їх чипувать чи водкою...

Аглв придурки забостовщтики вас вже чипували через горілку і молоко тах що вакцина то дуже дороге чипування для вас
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03.11.2021 14:59 Відповісти
Ну и контингент на фото....
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03.11.2021 15:05 Відповісти
Молодцы!
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03.11.2021 15:05 Відповісти
А ти хліб їв ...молоко чи воду пив Українські??? Як що так то тебе вже чипували... Так що вакцинування то чисто щоб ти не здох від чипування
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03.11.2021 15:10 Відповісти
мене цікавить як ці діячи до Києва доїхали без сертифікатів..
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03.11.2021 15:06 Відповісти
Під прикриттям Конституції. Може відміниш її як поліцаї?
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03.11.2021 15:10 Відповісти
от дивлюся я, на фото значна кільксть людей далеко за 40, й гадаю, що ж вони падли про конституції, права та свободи не белькотіли за часів такого любого їм совка?
жили тихенько-тихенько, вулицю перейменовують? нічого. щеплення щоб дитину в сад взяли? залюбки.
й раптом все це бидло безродне, все це лайно, яке товарняками понавозили, про права запатякало, про свою "історіческуюпамять", про свободу переміщення - нахєр, їхній напрямок руху.
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03.11.2021 15:21 Відповісти
ану-ану.. просвіти, знавець Конституції.. ти її читав?.
якщо ти про права людини, то почтитай.. там в кінці статті, чере кому, написано, - "крім випадків передбачених законом"..
тож про закони
а стаття 29 Закону України "Про захист населення від інфікційних хвороб" говорить, що Кабінет Міністрів своєю Постановою вводить карантині заходи..
а потім прочитайте Постанову про введення карантину та обмеження по епідемзонам..

от і виявляється, що Ви, шановний, тупо повторюєте слова невігласів, тим самим себе додаючи до команди зазомбованих.. на жаль..
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03.11.2021 15:33 Відповісти
Васильку ти наш диванний юрист-канздідуаліст! https://ccu.gov.ua/novyna/konstytuciynyy-sud-********-uhvalyv-rishennya-u-spravi-shchodo-konstytuciynosti-vstanovlenyh Читай.
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03.11.2021 18:09 Відповісти
сходи у лiкарню санiтаром. одразу гавкать пeрeхочeться
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03.11.2021 15:19 Відповісти
одягаєш костюм наморднiк щиток i ходиш пiдтираєш прибираєш а головнe паришся задихаєшся у тому обмундiруваннi. для цього знання нe трeба бути санiтаром. достатньо вмiти аналiзувати. що антиваксeрам бракує
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03.11.2021 15:28 Відповісти
а головнe побaчиш як твоi пацiєнти мучаються. хочуть накласти на сeбe руки. i помирають
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03.11.2021 15:33 Відповісти
И скока? Поведай свою правдивую историю, про чипы и самолеты распыляющие вирус уже слышали, не повторяйся...
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03.11.2021 15:20 Відповісти
На кого равняешься? Кацапы и те умнее...
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03.11.2021 15:30 Відповісти
В Испании сейчас 400 человек в критическом состоянии.как то так...
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03.11.2021 15:39 Відповісти
На 46 млн. чел.?
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03.11.2021 16:44 Відповісти
В невакцинированном Египте на 100 лямов людей 55 летальных.
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03.11.2021 17:45 Відповісти
Был Египте две недели тому, в отелях персонал 100% вакцинирован, а ты верблюдов в пустыне считаешь?
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03.11.2021 18:05 Відповісти
Можешь проверить,если гуглом умеешь пользоваться .
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03.11.2021 22:02 Відповісти
Я там был, а гуглом ты пользуйся. Можешь арифметику вспомнить, если в школе учился. США смертность 1200 в сутки при 320 млн. населения, РФ 1100 чел на 140 млн. населения, Украина 700 умерших в сутки на 40 млн., населения. Ми здобули!
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04.11.2021 10:34 Відповісти
Не, по уровню жизни населения, нашим думаю нужно освободить территорию, толку нет, зачем плодить дураков?
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03.11.2021 18:07 Відповісти
Моральные уроды...
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03.11.2021 22:04 Відповісти
Украина первая в мире по смертности от ковида на душу населения, отаке, освобождайте территорию...
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04.11.2021 10:30 Відповісти
Не дождешься
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05.11.2021 14:31 Відповісти
насолодiться антивасeром - вiдбiрни eкзeмпляр!
https://www.youtube.com/watch?v=8Iq63_LU1FM https://www.youtube.com/watch?v=8Iq63_LU1FM

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03.11.2021 15:17 Відповісти
посміхнувся, дякую. є ще?
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03.11.2021 15:24 Відповісти
пiдписка на баба i кiт видала ролiк
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03.11.2021 15:31 Відповісти
нe пeрeдозуйся. пeрeдоз опасєн заражeнiєм.
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03.11.2021 16:43 Відповісти
) я вакцінований - переживу.
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03.11.2021 16:47 Відповісти
тодi: вистою! )))
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03.11.2021 16:50 Відповісти


Это просто пздц.... СС-овцы, наркота в вакцинах и глобальный контроль... Было бы смешно, если бы не было знакомых с примерно такими же взглядами...
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03.11.2021 16:27 Відповісти
грємуча сумiш - пiднeсти фiтiль i загориться.
"жiнкам вiддали чоловiчi профeсii i нaвпаки - цe заборонeно!" спитати ким? чим? - зависнe прога.
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03.11.2021 16:41 Відповісти
Без Гундяевской секты не обошлось, а у нас им все условия...
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03.11.2021 15:18 Відповісти
вони всe цeркви строять прям бум
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03.11.2021 15:20 Відповісти
Встретит их Петр у врат и спросит: какого хрена ты не вакцинировался, дурень? Это ведь самое тупое самоубийство!
Рай закрыт для невакцинированных без уважительных причин!
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03.11.2021 15:22 Відповісти
ты смотрю уже побывал там
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03.11.2021 16:37 Відповісти
Нет еще, но все там будем.
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03.11.2021 16:51 Відповісти
https://youtu.be/NStNA9gWjRQ
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03.11.2021 16:49 Відповісти
если президент шоумен, то народ тоже подсел на это дело..., не смотреть, так самим показывать...
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03.11.2021 15:27 Відповісти
это проплаченый митинг, что бы посмеяться над антивакцинаторах
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03.11.2021 15:31 Відповісти
не гуманно конечно... ну всю эту свору проплаченную рашкой растрелять бы и всё...((
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03.11.2021 15:35 Відповісти
А ви знаєте , хлоп"ята та дівчата ... Я цим хрякам вірю .

Бо за звичай усі літаки (які правельні пОцани) вони літають й крилами машуть ...

А той , подозрілий , літав й не махав , бо мабуть "руки" (тобто крила) були зайняті усяким неПОтребом ... тобто точно воно там щось брискало ... точно якись там КОВІД ....

То мені моя сусідка-чаклунка розповіла по великому секрету , бо я не місцевий , в мене в самого "можьочок з ногіток" ... думати самостійно не вмію , бо відрізнити протокол HTTP з великим трудом від TCP можу ...

Й тільки тому й постійно регочу з цих достойних фахівців в галузі мікробіології , в яких літаки парять у повітрі й крилами не машуть !
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03.11.2021 15:47 Відповісти
Кацапы?))))
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03.11.2021 15:59 Відповісти
Четко проявилась прослойка населения - клинических идиотов. Нужно составлять список по районам, областям и в целом по стране и принимать меры в государственном масштабе. Например кастрировать, чтобы не размножались и себе подобных не рожали. Ну а на месте руководителей предприятий, на которых эти идиоты работают, я бы от них избавлялся под любым предлогом. Нафига мне в трудовом коллективе долбодятлы?
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03.11.2021 16:06 Відповісти
Які ж вони тупі!!! Православ'я головного мозку як є.
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03.11.2021 16:09 Відповісти
В небо смотрите чаще. Понаблюдайте хотя бы неделю за полосами после самолётов. Увидите сами как они висят часами и превращаются в облака. Во всём мире люди бьют тревогу. Обращаются к правительствам, но ответов не получают.
Понимаю, что трудно поверить в то что людей травят как тараканов дихлофосом... Но это, к сожалению, реальность

П.с. Перед тем как писать мне в ответ гадости, понаблюдайте за небом
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03.11.2021 16:12 Відповісти
А літаками керують рептилоїди за вказівкою масонів.
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03.11.2021 16:31 Відповісти
Терпилоиды
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03.11.2021 17:34 Відповісти
Вижу на небе с лета облака. Бью тревогу, но она, *****, уворачивается!
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03.11.2021 16:32 Відповісти
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03.11.2021 21:02 Відповісти
На фото видніються тьоті- прихожани московської церкви. Коли вже буде ця ФСБ-шна секта закрита? Чи вони послані в допомогу Найвелічайшому? А як розцінювати те, що вони творять і ніхто їх не чіпає?
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03.11.2021 16:18 Відповісти
На фото адепти церкви гундяєва. Видно неозброєним оком.
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03.11.2021 16:18 Відповісти
Всіх вакцинованих також можна назвати віруючими в чудодійну вакцину! Так як внятних доказів ефективності немає, ніяких гарантій виробник не дає, МОЗ не відповідає за наслідки, а сама вакцина не заважає людині захворіти...
Потрібно сильно вірувати, щоб через кожні 6 місяців колотися тим шмурдяком...
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04.11.2021 14:25 Відповісти
Перепис виборців шарія і медведчука.
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03.11.2021 16:30 Відповісти
По фото видно що за контингент... РПЦ 100%.
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03.11.2021 17:15 Відповісти
Соціологічні дослідження показали, що "чіпування" найбільше бояться гімновози. Всі 100% представників цієї професії бояться що Білл Ґейтс хоче "залізти" в їхні голови.
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03.11.2021 17:31 Відповісти
Грьобаний встид!
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03.11.2021 18:50 Відповісти
Типичные продажные СМИ. Нашил пару полоумных (которые есть на любом митинге) и теперь пытаются его дискредитировать выдавая всех за таких же. Большинство людей вышедших на митинг привито всеми обязательными (не экспериментальными вакцинами). И протестуют они не против 5G и чипов, а против нарушения конституционных прав граждан и принудительной медицины.
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03.11.2021 20:12 Відповісти
А по снимкам не видно, что там упоротые с ПГМ? Вас, сектантов видно невооруженным глазом, даже когда вы толпой не собираетесь. А если соберетесь, то это вообще п-ц. Большинство бабок против нарушения конституционных прав? Не смеши меня. Разогнать бы эту толпу умственно отсталых водометами, да вонять будут.
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04.11.2021 00:05 Відповісти
вот тех всех ипанутых п.здить ногами - там нормальных людей нет, по-определению p.s 15 лет проработал в церкви, там все кукушкой ударенные
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04.11.2021 09:34 Відповісти
Судячи з вашої агресивної риторики, саме ВАС і неможна назвати нормальною людиною((
Ваш коментар явне свідоцтво того, що вакцина робить людей агресивними...
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04.11.2021 14:21 Відповісти
ни одна вакцина не может вызвать гнев от человеческой ГЛУПОСТИ
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04.11.2021 15:50 Відповісти
а рядом провести митинг зараженых короновирусом
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04.11.2021 11:29 Відповісти
Вакциновані громадяни більш небезпечні, ніж не вакциновані (оскільки заражені -100%) - ось їх і потрібно заганяти і тримати в стійлі. Але з огляду на ситуацію - тримайте дистанцію!!
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04.11.2021 12:20 Відповісти
В Дурдомах - день открытых дверей. Санитары все в ковидных перепрофилировках распределены.
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04.11.2021 12:51 Відповісти
МАНІПУЛЯЦІЯ!!!!!!!
НЕ АНТИВАКЦИНАТОРИ!!!!!!!! А незгідні з державним ТЕРОРОМ - ПРИМУСОВОЮ вакцинацією і ОБМЕЖЕННЯМ ПРАВ ЗДОРОВИХ ЛЮДЕЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.11.2021 14:18 Відповісти
Никто их и не заставляет... Лично я за естественный отбор...
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04.11.2021 16:37 Відповісти
Дать по жопам ремнем, наказать и поставить детей в угол. Ну взрослыми они так и не стали. И чтоб месяц без мороженого и мультиков
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05.11.2021 00:00 Відповісти
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