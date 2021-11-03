Антивакцинатори зібралися на протест у Чернівцях: Говорять про "чіпування" та "літаки, що розпорошують коронавірус". ФОТО

У Чернівцях під будинком обласної державної адміністрації понад 100 осіб зібралися на пікет проти вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Наголошується, що учасники акції вимагають від місцевої влади не порушувати права людей і трудове законодавство через недопуск до роботи без ковід-сертифікатів.

Пікетувальники вимагали також, щоб до них вийшли представники ОДА. На зустріч з учасниками акції вийшов голова адміністрації Сергій Осачук, який закликав людей вакцинуватися проти COVID-19.

Учасники пікету висловили обурення у зв'язку із заявою Осачука, вигукуючи йому "Ганьба".

У своїх виступах протестувальники робили заяви про "літаки, які розпорошують COVID-19", "чіпування" та "наступ на християнство".

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