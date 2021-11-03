Добудований "Шевченко HUB" у Каневі відкрито для тестового відвідування, - ОДА. ФОТОрепортаж

У Каневі на Черкащині запрошують на тестове відвідування Шевченківського культурного центру "Шевченко HUB".

Про це повідомляє Черкаська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми організовуємо тестові відвідини культурного серця Канева. Я неодноразово казав, що для нас важливо не лише добудувати Шевченківський культурний центр, а й наповнити його життям. Тож із вашою допомогою хочемо напрацювати максимально цікаву програму та локації", – зауважив Олександр Скічко

Для відвідування культурного центру в Каневі необхідно заповнити реєстраційну форму.

Відвідувачі "Шевченко HUB" зможуть переглянути імерсійну виставку, що не має аналогів в Україні, та унікальну експозицію вишитих рушників 18-21 століття, а також переглянути ексклюзивний фільм про Тараса Шевченка.

Центр культури збудували в межах президентської програми "Велике будівництво". Там облаштували концертний зал на 700 місць, виставкові зали та школу мистецтв. Усі приміщення обладнані за принципами інклюзивності.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше повідомив про плани оновити та побудувати за програмою "Велике будівництво" сотні об'єктів соціальної інфраструктури, у тому числі культурного призначення, по всій Україні.

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