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Добудований "Шевченко HUB" у Каневі відкрито для тестового відвідування, - ОДА. ФОТОрепортаж

У Каневі на Черкащині запрошують на тестове відвідування Шевченківського культурного центру "Шевченко HUB".

Про це повідомляє Черкаська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми організовуємо тестові відвідини культурного серця Канева. Я неодноразово казав, що для нас важливо не лише добудувати Шевченківський культурний центр, а й наповнити його життям. Тож із вашою допомогою хочемо напрацювати максимально цікаву програму та локації", – зауважив Олександр Скічко

Для відвідування культурного центру в Каневі необхідно заповнити реєстраційну форму.

Відвідувачі "Шевченко HUB" зможуть переглянути імерсійну виставку, що не має аналогів в Україні, та унікальну експозицію вишитих рушників 18-21 століття, а також переглянути ексклюзивний фільм про Тараса Шевченка.

Центр культури збудували в межах президентської програми "Велике будівництво". Там облаштували концертний зал на 700 місць, виставкові зали та школу мистецтв. Усі приміщення обладнані за принципами інклюзивності.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше повідомив про плани оновити та побудувати за програмою "Велике будівництво" сотні об'єктів соціальної інфраструктури, у тому числі культурного призначення, по всій Україні.

Також дивіться: Біля Шевченківського центру в Каневі створюють сучасний парк, - ОДА. ФОТОрепортаж

Добудований Шевченко HUB у Каневі відкрито для тестового відвідування, - ОДА 01
Добудований Шевченко HUB у Каневі відкрито для тестового відвідування, - ОДА 02
Добудований Шевченко HUB у Каневі відкрито для тестового відвідування, - ОДА 03
Добудований Шевченко HUB у Каневі відкрито для тестового відвідування, - ОДА 04
Добудований Шевченко HUB у Каневі відкрито для тестового відвідування, - ОДА 05

Автор: 

Канів (29) Велике будівництво (742) Чернігівська область (963)


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Топ коментарі
+4
Дибіли! А музей на Шевченковій горі з унікальними експонатами руйнується через ґрунтові води. Але нашо ремонтувати? На новому попиляти бабла можна більше!
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03.11.2021 14:21 Відповісти
+2
А когда, по завещанию Тараса, будем гнать панов и попов из Украины?
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03.11.2021 14:17 Відповісти
+2
Знав би Шевченко що його музей назвуть хабом. Перевчилися.
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03.11.2021 14:53 Відповісти
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Пригляделся я, и действительно:

Ох...ренительно, ох...ренительно...
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03.11.2021 13:55 Відповісти
маловато экспонатов.
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03.11.2021 14:02 Відповісти
в самом музее Шевченко, что на горе, и половины экспонатов ос времен СССР не осталось, а те что есть - копии...
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03.11.2021 14:20 Відповісти
А когда, по завещанию Тараса, будем гнать панов и попов из Украины?
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03.11.2021 14:17 Відповісти
панiв? так пани цe i є украiнцi? кацапiв i iх попiв i холуiв гнати трeба. а ти своiх...
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03.11.2021 15:01 Відповісти
Ахметов, Коломойский, Вальцман ... - свои, украинцы?
Именно таких он и предлагал гнать.
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03.11.2021 16:28 Відповісти
нe знаю Вальцмана. ти маєш на увазi Зeлeну коломойську гниду?
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03.11.2021 16:35 Відповісти
Суть не в конкретных фамилиях. Среди них ни одного украинца, русского (не путать с росийскими) или белоруса.
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04.11.2021 09:02 Відповісти
хa як цe нe суть? нашо ти iх тодi написав?
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04.11.2021 11:06 Відповісти
усi вони своi доморошєнi. виганяють чужих. наброду. своiх пeрeвиховують.
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03.11.2021 16:36 Відповісти
Чужих выгнать проще, знаем кто они. А настоящие гниды прикинулись овечьей шкурой ...
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04.11.2021 09:00 Відповісти
Дибіли! А музей на Шевченковій горі з унікальними експонатами руйнується через ґрунтові води. Але нашо ремонтувати? На новому попиляти бабла можна більше!
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03.11.2021 14:21 Відповісти
не удивлюсь если в открытом центре через год крыша потечет или штукатурка осыпется...
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03.11.2021 14:38 Відповісти
Знав би Шевченко що його музей назвуть хабом. Перевчилися.
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03.11.2021 14:53 Відповісти
а шо тут такого? ти чо забобонний?
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03.11.2021 15:03 Відповісти
Це не його музей. Це якась хрєнь, але най буде. Все краще, ніж було.
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03.11.2021 15:36 Відповісти
 
 