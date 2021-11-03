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Із загиблим у зоні ООС воїном 128-ї ВДШБр Сергієм Єлисєєвим попрощаються завтра у Дніпрі. ФОТО

Завтра, 4 листопада, на Алеї Героїв Краснопільського кладовища у місті Дніпро об 11:00 розпочнеться церемонія прощання з Сергієм Валерійовичем Єлисєєвим, військовослужбовцем 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, який загинув 2 листопада на Приазовському напрямку від смертельного кульового поранення, отриманого під час обстрілу позицій ЗСУ російськими військами.

Про це йдеться у матеріалі "Суспільного", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Загиблого воїна 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Сергія Єлисєєва поховають 4 листопада у Дніпрі. Про це повідомив виконувач обов’язків начальника служби зв’язків зі ЗМІ 128-ї бригади Станіслав Шух.

За його словами, Сергій Єлисєєв загинув під час обстрілів українських позицій російськими окупаційними військами 2 листопада. Сталося це внаслідок кульового поранення біля Павлополя на Донеччині.

Також дивіться: 2 листопада у зоні ООС загинув воїн 128-ї ОГШБр Сергій Єлісєєв. ФОТО

Полеглий боєць служив в одному з гірсько-штурмових батальйонів. Захищав Україну від російських окупантів від перших років війни. У 2019-му підписав контракт і служив у 128-й закарпатській бригаді. У нього залишилися дружина і син", - зазначається в повідомленні.

Із загиблим у зоні ООС воїном 128-ї ВДШБр Сергієм Єлисєєвим попрощаються завтра у Дніпрі 01

Автор: 

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