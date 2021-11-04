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Новини Фото Силовики
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Поліцейські затримали рецидивіста, який викрав із багатоповерхівок Харкова та Києва ліфтове обладнання на суму понад 5 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція затримала раніше засудженого за майнові злочини 33-річного мешканця Одеської області за підозрою у серії крадіжок ліфтового обладнання (щонайменше 20 епізодів) із багатоповерхівок Харкова та Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції у Харківській області.

"Його затримали... безпосередньо після скоєння злочину по вулиці Саперній (у Харкові.- Ред.). В ході огляду затриманого поліцейські вилучили рукавички, плоскогубці, кабель ліфтового обладнання у поліетиленових мішках", - цитує відділ комунікацій начальника управління карного розшуку ГУ Нацполіції у Харківській області Романа Іващенка.

Встановлено, що 33-річний мешканець Одещини викрадав ліфтове обладнання на території Київського, Шевченківського, Немишлянського, Індустріального, Основ'янського районів міста Харкова. За даними слідства, чоловіка раніше було засуджено за скоєння майнових злочинів.

За попередніми оцінками, матеріальні збитки від крадіжки ліфтового обладнання оцінюються на суму понад 5 млн грн.

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Затриманому повідомлено про підозру за ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає від 3 до 6 років позбавлення волі.

Поліцейські затримали рецидивіста, який викрав із багатоповерхівок Харкова та Києва ліфтове обладнання на суму понад 5 млн грн 01
Поліцейські затримали рецидивіста, який викрав із багатоповерхівок Харкова та Києва ліфтове обладнання на суму понад 5 млн грн 02

Автор: 

Київ (19791) ліфт (41) пограбування (577) Нацполіція (15320) Правоохоронні органи (2709) силовики (2515) Харків (5740) обладнання (155)


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Топ коментарі
+6
И того кто все это скупал туда же
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04.11.2021 07:35 Відповісти
+6
в 2001-м году отец позвонил тогда в милицию, сказал что видит из окна как в машину грузят тросы другое оборудование из лифта. Милиция сказала что бензина нету ехать.
Дом 5 лет стоял без лифта, как и еще 3 подъезда. Бабуля из-а этих тварей на улице не была последние 5 лет своей жизни - после инсульта 7 этажей не отмахаешь((
твари.
спасибо, в наше время хотя бы этих мразей нашли. Надеюсь, судьи - посадят.
А лифтовое оборудование восстановят.
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04.11.2021 09:16 Відповісти
+1
В Чернигове под прикрытием полиции нормально пилят деньги бюджетные и грабят граждан и что?
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04.11.2021 07:39 Відповісти
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И того кто все это скупал туда же
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04.11.2021 07:35 Відповісти
Пункти прийому металобрухту
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04.11.2021 07:46 Відповісти
Не факт, оборудование специфическое, могли и перепродавать
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04.11.2021 07:57 Відповісти
Ну я так зрозумів,що він просто різав мідні дроти
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04.11.2021 07:59 Відповісти
Может и на лом, кто его знает что у него в голове )
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04.11.2021 08:04 Відповісти
Мені здається, там вакуум))))
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04.11.2021 11:03 Відповісти
в 2001-м году отец позвонил тогда в милицию, сказал что видит из окна как в машину грузят тросы другое оборудование из лифта. Милиция сказала что бензина нету ехать.
Дом 5 лет стоял без лифта, как и еще 3 подъезда. Бабуля из-а этих тварей на улице не была последние 5 лет своей жизни - после инсульта 7 этажей не отмахаешь((
твари.
спасибо, в наше время хотя бы этих мразей нашли. Надеюсь, судьи - посадят.
А лифтовое оборудование восстановят.
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04.11.2021 09:16 Відповісти
3.14дари однозначно...А враховуючи те,що в даний час можна заробляти 600-700грн в день працюючи підсобником,так взагалі 3.14дари в квадраті....
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04.11.2021 11:17 Відповісти
п.с. А бабулю щиро шкода ((
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04.11.2021 11:18 Відповісти
Знакомый, проживающий в Днепре ж,м.Тополь ( спальный район) рассказал у них в октябре сразу в двух подьездах многоэтажке ночью сняли какое-то оборудование для лифта . Подозревают самих лифтеров или связанных с ними людей , так как они предлагают ремонт в кратчайшие сроки , но за гроши . С каждой квартиры председатель ОСМБ собирает от 200 грн . Такой вот бизнес.
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04.11.2021 10:13 Відповісти
В Чернигове под прикрытием полиции нормально пилят деньги бюджетные и грабят граждан и что?
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04.11.2021 07:39 Відповісти
задержали... на ул. Сапёрной (Сепарной)
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04.11.2021 08:05 Відповісти
и шо там в лифте на 5млн и как он в подьезд заходит и вообще какой бред
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04.11.2021 08:36 Відповісти
Действительно, это мусорской беспредел. Пацан к успеху шел, не повезло, не подфартило.
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04.11.2021 11:02 Відповісти
А занялся бы Великим крадивныцтвом и при бабле и все законно, лошара одним словом )
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04.11.2021 09:05 Відповісти
Близько сотні років назад розстріляли би як "вредітєля соцімущества", саботажника і диверсанта.
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04.11.2021 09:13 Відповісти
в те времена лифтов не было.
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04.11.2021 09:17 Відповісти
були, не для всіх, правда
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04.11.2021 09:49 Відповісти
а потом удивляются почему лифты падают...
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04.11.2021 09:54 Відповісти
Проверьте эту тварь по Добровольского 118 в Одессе. Там только в одном подъезде он украл два раза.
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04.11.2021 10:35 Відповісти
 
 