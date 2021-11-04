Поліцейські затримали рецидивіста, який викрав із багатоповерхівок Харкова та Києва ліфтове обладнання на суму понад 5 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Поліція затримала раніше засудженого за майнові злочини 33-річного мешканця Одеської області за підозрою у серії крадіжок ліфтового обладнання (щонайменше 20 епізодів) із багатоповерхівок Харкова та Києва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції у Харківській області.
"Його затримали... безпосередньо після скоєння злочину по вулиці Саперній (у Харкові.- Ред.). В ході огляду затриманого поліцейські вилучили рукавички, плоскогубці, кабель ліфтового обладнання у поліетиленових мішках", - цитує відділ комунікацій начальника управління карного розшуку ГУ Нацполіції у Харківській області Романа Іващенка.
Встановлено, що 33-річний мешканець Одещини викрадав ліфтове обладнання на території Київського, Шевченківського, Немишлянського, Індустріального, Основ'янського районів міста Харкова. За даними слідства, чоловіка раніше було засуджено за скоєння майнових злочинів.
За попередніми оцінками, матеріальні збитки від крадіжки ліфтового обладнання оцінюються на суму понад 5 млн грн.
Затриманому повідомлено про підозру за ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає від 3 до 6 років позбавлення волі.
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Дом 5 лет стоял без лифта, как и еще 3 подъезда. Бабуля из-а этих тварей на улице не была последние 5 лет своей жизни - после инсульта 7 этажей не отмахаешь((
твари.
спасибо, в наше время хотя бы этих мразей нашли. Надеюсь, судьи - посадят.
А лифтовое оборудование восстановят.