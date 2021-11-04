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Будівництво Північної об'їзної дороги стартувало у Дніпрі, - ОДА. ФОТОрепортаж

Будівництво нової об'їзної дороги – Північного обходу – стартувало у Дніпрі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Дніпропетровської ОДА.

Нова об'їзна дорога з'єднає Кайдацький міст із криворізькою трасою та розвантажить від транзиту вулиці Новокодацького району. Наразі вантажівки, що рухаються цією частиною міста, заважають громадському транспорту, руйнують дороги та забруднюють повітря.

"В області зводять з нуля три магістралі. Нова траса на Київ Н-31. А ще – дві об'їзні. Вони суттєво розвантажать Дніпро від транзиту. На Північному обході роботи тільки розпочали Чотирисмугова автодорога протяжністю 6,6 км з’єднає Кайдакський міст з трасою М-30 Стрий-Ізварине", - заявив перший заступник голови ОДА Володимир Орлов.

Крім того, частиною цієї дороги стане естакада завдовжки 1 км. Вона пройде над заводською зоною та залізничними коліями. Естакаду скомпонують із залізобетонних балок та металевих прогонів, які насуватимуть на опори.

"Маємо надскладний дорожній проєкт. Все через промзону, над якою прокладатимемо автодорогу. В Україні ще не будували такі криволінійні естакади. Будемо першими", - зазначив головний інженер Юрій Зубарєв.

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У рамках президентської програми "Велике будівництво підрядники вже почали розчищати будівельний майданчик поблизу вулиці Маяковського. На заводі вже проводиться перший металевий прогін для естакади завдовжки 80 м. Для реалізації проєкту планується задіяти 300 будівельників та мостовиків, а також понад 200 машин.

На виїзді з міста збудують залізничний шляхопровід. Під ним прокладуть дорогу, на маршруті збудують дворівневі розв'язки. Крім того, нову магістраль облаштують спеціальними металопластиковими екранами для поглинання шуму. Пропускна спроможність майбутньої магістралі становитиме понад 2600 автомобілів на годину.

Нагадаємо, раніше в рамках "Великого будівництва" у Дніпрі стартувало будівництво Південної обхідної дороги протяжністю 7,1 км. Роботи на об'єкті наближаються до завершення.

Як повідомив Президент Володимир Зеленський, цього року на Дніпропетровщині всього планують відремонтувати 387 км автошляхів.

Будівництво Північної обїзної дороги стартувало у Дніпрі, - ОДА 01
Будівництво Північної обїзної дороги стартувало у Дніпрі, - ОДА 02
Будівництво Північної обїзної дороги стартувало у Дніпрі, - ОДА 03
Будівництво Північної обїзної дороги стартувало у Дніпрі, - ОДА 04

Автор: 

Дніпро (3320) дороги (3080) Велике будівництво (742)


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Топ коментарі
+3
Новая объездная дорога соединит Источник:

Вона така нова як ідея Нелоха красти на будівництві доріг.
Її ще "Саша стоматолог" "будував" в 2012-2013 роках.
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04.11.2021 10:22 Відповісти
+2
Лучше "красть" на дорогах, чем просто так, от этого хоть какойто профит
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04.11.2021 10:43 Відповісти
+2
Украинцам не нужны новые дороги и мосты!!!И так сойдёт!!
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04.11.2021 11:10 Відповісти
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Новая объездная дорога соединит Источник:

Вона така нова як ідея Нелоха красти на будівництві доріг.
Її ще "Саша стоматолог" "будував" в 2012-2013 роках.
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04.11.2021 10:22 Відповісти
Лучше "красть" на дорогах, чем просто так, от этого хоть какойто профит
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04.11.2021 10:43 Відповісти
И сколько?? Сколько по твоему можно красть...и какой профит при этом тебя устраивает?? В гривнах можешь назвать...или в процентах....
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04.11.2021 11:04 Відповісти
Цей "профіт" вже стоїть там гниє 7 років.
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04.11.2021 11:13 Відповісти
начинать работать в зиму - это по савецки... хотя... когда губернатор днепра резниченко радуется тому, что на строительстве нового детсада подошли к строительству котельной... чему удивляться... есть в мире три загадки - Бог, Вселенная и украинский инженер... два первых понятно... но украинский ынжынэр - это явление... это чудо еще в советские времена создало материал для простенков в дома, при этом в него хрен забьешь гвоздь, зато через него все прекрасно слышно... от охов-ахов до телевизора...
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04.11.2021 10:23 Відповісти
эстакады намного дороже в строительстве и обслуживании, а их здесь целый километр.
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04.11.2021 10:50 Відповісти
А що робити? Тунелі будувати? Потрібна дворівнева розвязка, китайці он будують багатоповерхові розвязки швидко і якісно.
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04.11.2021 12:23 Відповісти
у нас нет столько денег, как у китайцев.
при планировании и проектировании правильно подбирать маршруты и приоритеты.
если дорога нужна именно на там, тогда пустить ее по территории трубного завода, и на одном небольшом участке сделать путепровод по верху.
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04.11.2021 18:37 Відповісти
Украинцам не нужны новые дороги и мосты!!!И так сойдёт!!
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04.11.2021 11:10 Відповісти
Наконец-то.
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04.11.2021 12:29 Відповісти
"Велике будивництво!!!" - это для зелёного быдла. Проект создавался более 10 лет назад. Было выполнено отселение людей из зоны строительства за счёт городского бюджета, зарезервированы кредиты **** и начато строительство. Но! После первого этапа, Саша Вилкул потребовал 40% отката с подрядчиков. Идиотов не нашлось и стройка превратилась в памятник "крепким хозяйственникам". Стройка стоит, а пеня (за кредит) капает. И сегодня, оказалось, что дешевле закончить стройку, чем платить неустойку и иметь на память ж/б столбы. У меня один вопрос - ГДЕ ВЕСОВОЙ КОНТРОЛЬ, от этой ублюдочной власти. Город два раза в год ремонтирует убитые перегрузом дороги!!! А эта зелёная падаль пиариться... на том, что ворует. Дорога необходима!!! Но! Надо иметь мозг, чтобы всё сделать правильно... а там, жопа...
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04.11.2021 13:13 Відповісти
 
 