Будівництво Північної об'їзної дороги стартувало у Дніпрі, - ОДА. ФОТОрепортаж

Будівництво нової об'їзної дороги – Північного обходу – стартувало у Дніпрі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Дніпропетровської ОДА.

Нова об'їзна дорога з'єднає Кайдацький міст із криворізькою трасою та розвантажить від транзиту вулиці Новокодацького району. Наразі вантажівки, що рухаються цією частиною міста, заважають громадському транспорту, руйнують дороги та забруднюють повітря.

"В області зводять з нуля три магістралі. Нова траса на Київ Н-31. А ще – дві об'їзні. Вони суттєво розвантажать Дніпро від транзиту. На Північному обході роботи тільки розпочали Чотирисмугова автодорога протяжністю 6,6 км з’єднає Кайдакський міст з трасою М-30 Стрий-Ізварине", - заявив перший заступник голови ОДА Володимир Орлов.

Крім того, частиною цієї дороги стане естакада завдовжки 1 км. Вона пройде над заводською зоною та залізничними коліями. Естакаду скомпонують із залізобетонних балок та металевих прогонів, які насуватимуть на опори.

"Маємо надскладний дорожній проєкт. Все через промзону, над якою прокладатимемо автодорогу. В Україні ще не будували такі криволінійні естакади. Будемо першими", - зазначив головний інженер Юрій Зубарєв.

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У рамках президентської програми "Велике будівництво підрядники вже почали розчищати будівельний майданчик поблизу вулиці Маяковського. На заводі вже проводиться перший металевий прогін для естакади завдовжки 80 м. Для реалізації проєкту планується задіяти 300 будівельників та мостовиків, а також понад 200 машин.

На виїзді з міста збудують залізничний шляхопровід. Під ним прокладуть дорогу, на маршруті збудують дворівневі розв'язки. Крім того, нову магістраль облаштують спеціальними металопластиковими екранами для поглинання шуму. Пропускна спроможність майбутньої магістралі становитиме понад 2600 автомобілів на годину.

Нагадаємо, раніше в рамках "Великого будівництва" у Дніпрі стартувало будівництво Південної обхідної дороги протяжністю 7,1 км. Роботи на об'єкті наближаються до завершення.

Як повідомив Президент Володимир Зеленський, цього року на Дніпропетровщині всього планують відремонтувати 387 км автошляхів.







