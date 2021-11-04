"Зеофшор. Поверни 40 млн доларів": Опозиція під час виступу Зеленського підняла плакати із запитаннями до президента. ФОТОрепортаж
Нардепи опозиційних фракцій під час виступу президента Зеленського у Раді підняли плакати із запитаннями до глави держави.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Зеленському нагадали про офшорний скандал, а також про дефіцит кисню в лікарнях та про "вагнергейт".
Раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому, зокрема, йдеться про те, що президент Володимир Зеленський та його соратники могли бути причетні до переказу 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.
Топ коментарі
+57 Перехватчик
показати весь коментар04.11.2021 10:34 Відповісти Посилання
+38 oleg1966
показати весь коментар04.11.2021 10:31 Відповісти Посилання
+34 Алла Новосад #194524
показати весь коментар04.11.2021 10:31 Відповісти Посилання
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- Сам не хочу, а что делать?
да еще и с орфографическими ошибками... д******, кули с вас ждать иного)
А де ті "патріоти", що по п'ятам бігали за Порошенко по всій Україні і кричали "Семочка" у жінки якого був російський паспорт? Ось сам начальник СБУ має російський паспорт і причетний до офшорів. А сам Найвєлічайшій оформляв квартиру в Ялті по російському паспорту. Та фактично пів команди Зеленського мають російські паспорти і зв'язки з росією. А сам ВАЗ має бізнес і отримує кошти із бюджету московії. Де ті "патріоти", здається нацсуки і швабода?