"Зеофшор. Поверни 40 млн доларів": Опозиція під час виступу Зеленського підняла плакати із запитаннями до президента. ФОТОрепортаж

Нардепи опозиційних фракцій під час виступу президента Зеленського у Раді підняли плакати із запитаннями до глави держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленському нагадали про офшорний скандал, а також про дефіцит кисню в лікарнях та про "вагнергейт".

Раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому, зокрема, йдеться про те, що президент Володимир Зеленський та його соратники могли бути причетні до переказу 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.

Читайте: 55,3% українців вірять, що Зеленський та його партнери володіють офшорами, а Коломойський виводив кошти "Приватбанку" на рахунки "95 кварталу", - опитування Разумкова. ІНФОГРАФІКА













