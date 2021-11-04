УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7675 відвідувачів онлайн
Новини Фото
13 476 61

"Зеофшор. Поверни 40 млн доларів": Опозиція під час виступу Зеленського підняла плакати із запитаннями до президента. ФОТОрепортаж

Нардепи опозиційних фракцій під час виступу президента Зеленського у Раді підняли плакати із запитаннями до глави держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленському нагадали про офшорний скандал, а також про дефіцит кисню в лікарнях та про "вагнергейт".

Раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому, зокрема, йдеться про те, що президент Володимир Зеленський та його соратники могли бути причетні до переказу 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.

Читайте: 55,3% українців вірять, що Зеленський та його партнери володіють офшорами, а Коломойський виводив кошти "Приватбанку" на рахунки "95 кварталу", - опитування Разумкова. ІНФОГРАФІКА

Зеофшор. Поверни 40 млн доларів: Опозиція під час виступу Зеленського підняла плакати із запитаннями до президента 01
Зеофшор. Поверни 40 млн доларів: Опозиція під час виступу Зеленського підняла плакати із запитаннями до президента 02
Зеофшор. Поверни 40 млн доларів: Опозиція під час виступу Зеленського підняла плакати із запитаннями до президента 03

Зеофшор. Поверни 40 млн доларів: Опозиція під час виступу Зеленського підняла плакати із запитаннями до президента 04
Зеофшор. Поверни 40 млн доларів: Опозиція під час виступу Зеленського підняла плакати із запитаннями до президента 05
Зеофшор. Поверни 40 млн доларів: Опозиція під час виступу Зеленського підняла плакати із запитаннями до президента 06
Зеофшор. Поверни 40 млн доларів: Опозиція під час виступу Зеленського підняла плакати із запитаннями до президента 07

Автор: 

ВР (15073) Зеленський Володимир (24558) офшор (497) Європейська Солідарність (1093)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+57
показати весь коментар
04.11.2021 10:34 Відповісти
+38
Зеля подлый трус и вор. Такие дауны просто так власть не отдают
показати весь коментар
04.11.2021 10:31 Відповісти
+34
Зачетно.)
показати весь коментар
04.11.2021 10:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зачетно.)
показати весь коментар
04.11.2021 10:31 Відповісти
показати весь коментар
04.11.2021 10:57 Відповісти
показати весь коментар
04.11.2021 11:00 Відповісти
Зеля подлый трус и вор. Такие дауны просто так власть не отдают
показати весь коментар
04.11.2021 10:31 Відповісти
Либо я ее веде в ЗАГС, либо Она меня ведет к прокурору! Классика финала Зе шмаркли его своры воровитой.
показати весь коментар
04.11.2021 10:39 Відповісти
- Не надо…
- Сам не хочу, а что делать?
показати весь коментар
04.11.2021 10:43 Відповісти
Что делать?Изложить чистосердечно все на бумаге и повеситься. С видеофиксацией на свой смартфон.
показати весь коментар
04.11.2021 12:27 Відповісти
зашквар для Зе .. а потом пойдут футболки с надписями : Спасибо жителям Крывбасса
показати весь коментар
04.11.2021 10:32 Відповісти
Тут как бы не только жители Кривбасс старались.
показати весь коментар
04.11.2021 10:45 Відповісти
надеюсь, гарант не поддался на эту циничную провокацию? довел до конца выступление и обмочился уже в фойе?
показати весь коментар
04.11.2021 10:32 Відповісти
Та то пофіг. Там памперси. Все одно поміняє вже в ОПі.
показати весь коментар
04.11.2021 10:37 Відповісти
На фото,Петя смску Зеле пишет, мол выйди погляди )
показати весь коментар
04.11.2021 10:33 Відповісти
Ему даже плакатик подержать положение не позволяет... Вошьдь!
показати весь коментар
04.11.2021 11:24 Відповісти
А что, если он возьмёт плакатик, Зебил вернёт краденое?
показати весь коментар
04.11.2021 14:07 Відповісти
Да не возьмёт! На то есть холуи....
показати весь коментар
04.11.2021 14:36 Відповісти
Тут я согласен, за бабки ты аж бегом рванешь
показати весь коментар
04.11.2021 22:42 Відповісти
Парашенка працює...
показати весь коментар
04.11.2021 10:34 Відповісти
Да. В отличии от госизменника и вора ЗЕ.
показати весь коментар
04.11.2021 10:37 Відповісти
Вся работа этого нарциса: гадить, гадить, гадить... Думая, что Президенту, гадит Украине!
показати весь коментар
04.11.2021 10:53 Відповісти
совсем не так как Вовка и Ко . которые стараются для себя любимых а остатки лохтората думают что для Украины
показати весь коментар
04.11.2021 11:06 Відповісти
Дела у Президента(госдарственные дела) идут ничуть не хуже чем Падлашенка.
показати весь коментар
04.11.2021 11:22 Відповісти
А вот меня всегда интересовало, - откуда берётся такая падаль как вы? Не подскажите?
показати весь коментар
04.11.2021 12:29 Відповісти
А мне вот тоже интересно, с чего вы решили, что вы не падаль? Не подскажете?
показати весь коментар
04.11.2021 12:36 Відповісти
кто про что, а кацапы только про своё скрепное времяпрепровождение
да еще и с орфографическими ошибками... д******, кули с вас ждать иного)
показати весь коментар
04.11.2021 14:24 Відповісти
ты даже с большой буквы предложений не начинаешь чтобы ошибок небыло про запятые типо некогда их ставить сразу видно филолога с красным дипломом за то пролаять это неприменно
показати весь коментар
04.11.2021 14:48 Відповісти
показати весь коментар
04.11.2021 10:34 Відповісти
👏👏👏👏👏👏
показати весь коментар
04.11.2021 10:36 Відповісти
Стишок хороший, зачет. А кто зеленского к власти привел, а?
показати весь коментар
04.11.2021 11:24 Відповісти
те самые, что за клоуна сначала голо Суют, а потом бегают и спрашивают "кто зеленского к власти привел, а?"
показати весь коментар
04.11.2021 14:22 Відповісти
Єто назьівается : "В бессильной злобе..."
показати весь коментар
04.11.2021 10:36 Відповісти
Може цю злобу запхати Дєрмаку в дупу. 😁 Або до писка.
показати весь коментар
04.11.2021 10:38 Відповісти
а ты рад полезным стране офшорам?
показати весь коментар
04.11.2021 12:04 Відповісти
а точнее......верни Украденные Коломойшей 40 млн денег вкладчиков Приватбанка и отмытые Зе и его Шефирами, лейтенантами Баклановыми.....
показати весь коментар
04.11.2021 10:38 Відповісти
показати весь коментар
04.11.2021 11:28 Відповісти
он хоть читать умеет?
показати весь коментар
04.11.2021 10:38 Відповісти
маленькие плакаты
показати весь коментар
04.11.2021 10:39 Відповісти
Денег не верну тчк Ваш зеля тчк
показати весь коментар
04.11.2021 10:39 Відповісти
Галерка развлекается.
показати весь коментар
04.11.2021 10:39 Відповісти
зелеблевотным быть мерзко.
показати весь коментар
04.11.2021 10:40 Відповісти
"ЄС" намагається повернути зЕбілам вкрадені у них, їх же Бубочкою, 41 млн доларів, та зЕбіли проти. Для ВАЗеленсього не шкода, хай краде. Правда?
показати весь коментар
04.11.2021 10:47 Відповісти
Человек без чести и совести от такого не краснеет. У евреев это имеет конкретное название - хуцпа.
показати весь коментар
04.11.2021 10:40 Відповісти
Зліва це Байден тримає плакат?
показати весь коментар
04.11.2021 10:43 Відповісти
"это не ваши деньги . и даже не мои деньги . это Игоря Валерьевича деньги " -
показати весь коментар
04.11.2021 10:46 Відповісти
Ети руки ничего ни крали! Тили-тили-трали-вали.
показати весь коментар
04.11.2021 11:03 Відповісти
.Кто громче всех кричит ,,Держи вора?Ясный пень!
показати весь коментар
04.11.2021 11:06 Відповісти
Сначала верните Овоща, при котором уходил Нелох от налогов через офшор.
показати весь коментар
04.11.2021 11:15 Відповісти
показати весь коментар
04.11.2021 11:26 Відповісти
Это в каком году была создана компания Davegra Limited и в каком году проходили 40 лимонов офшорных через Приват Коломойского? Разве не в 2012 году?
показати весь коментар
04.11.2021 11:57 Відповісти
а яка різниця, це зовсім не знімає з нього злочини, гроші все-таки переведено і заховано в офшори. Гроші вкладників банку, не Беніни і не Зеліни. По Вашій логіці вбивство в середу не є вбивством, а от у неділю - то є вже вбивство? Хто репетував за офшори у 2019 році на стадіоні? Чи він не знав, що сам вивів набагато більше, аніж вся опозиція разом?

А де ті "патріоти", що по п'ятам бігали за Порошенко по всій Україні і кричали "Семочка" у жінки якого був російський паспорт? Ось сам начальник СБУ має російський паспорт і причетний до офшорів. А сам Найвєлічайшій оформляв квартиру в Ялті по російському паспорту. Та фактично пів команди Зеленського мають російські паспорти і зв'язки з росією. А сам ВАЗ має бізнес і отримує кошти із бюджету московії. Де ті "патріоти", здається нацсуки і швабода?
показати весь коментар
04.11.2021 13:36 Відповісти
а де українці?! де народ України....
показати весь коментар
04.11.2021 14:31 Відповісти
Неужели Гнусавый думает, что ему весь этот беспредел в стране, который сейчас творится так просто обойдется? Что простят ему десятки тысяч умерших от ковида людей во многом по его бездарности и бездеятельности?
показати весь коментар
04.11.2021 17:01 Відповісти
показати весь коментар
04.11.2021 22:38 Відповісти
показати весь коментар
04.11.2021 22:39 Відповісти
показати весь коментар
04.11.2021 22:40 Відповісти
показати весь коментар
05.11.2021 01:50 Відповісти
Ироды!
показати весь коментар
05.11.2021 09:30 Відповісти
це самі центрові. А повісити цю об"яву на стендах - не проходите мимо
показати весь коментар
29.11.2021 12:13 Відповісти
Какая тупость.
показати весь коментар
09.03.2022 08:38 Відповісти
 
 