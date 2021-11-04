МВС запроваджує нові проєкти задля безпеки суспільства, кількість поліцейських офіцерів громад зросте втричі, - Монастирський. ФОТО

Сьогодні, 4 листопада, у Києві стартував форум "Безпечна громада". Президент України Володимир Зеленський заявив, що безпека суспільства починається там, де злагоджено та в унісон працюють усі державні установи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

"Кожен мешканець громади має право на захист життя, здоров’я, захист від пожеж та стихійних лих, а також на якісні адміністративні послуги. Безпека громади починається там, де вулиці освітлені та без ям на дорогах, де люди не бояться звернутися до поліцейського за допомогою. Там, де захист жінки, дитини, літньої людини від домашнього насильства – це не лише справа поліції, але й усього суспільства. Там, де є можливість, за допомогою гелікоптера, надати екстрену медичну допомогу в будь-якому куточку нашої країни. Ці прості, на перший погляд, речі ми маємо забезпечити спільними зусиллями – місцева та центральна влада", - сказав Володимир Зеленський.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський сказав, що реформа децентралізації ставить нові виклики перед роботою сектору безпеки. Мова йде про те, щоб жителі громади знали кожного поліцейського в обличчя і довіряли йому, рятувальник зміг вчасно і швидко дістатися до місця надзвичайної ситуації.

"Неможливо проводити децентралізацію силових підрозділів, але має бути проведена децентралізація послуг, які має отримувати кожен громадянин. Цю мету не можливо провести без комунікації. Якщо поліцейський в районі, місті, дворі буде знати про потреби жителів, його будуть сприймати, йому будуть довіряти, і ми досягнемо своєї мети", - зазначив він.

Очільник правоохоронного відомства сказав, що за 8 років війни Україна втратила багато громадян. Але і на мирній території гинуть люди. За 2020 рік статистика жахлива, на дорогах загинуло 3554 особи, 1728 – загинуло під час пожеж, на воді – 1201. За 2020 рік загинули 7814 громадян України. В то й же час в зоні ООС втратили життя 50 захисників за цей же період.

Тому мета МВС – зменшити ці страшні цифри.

Денис Монастирський назвав кілька успішних проєктів, які вдалося реалізувати разом із територіальними громадами.

"Проєкт "Поліцейський офіцер громади", довіра до цих людей понад 70%. Наступного року ми плануємо збільшити втричі кількість офіцерів громади, до двох тисяч. Щоб у кожній громаді був свій офіцер. А у великих – у кожному старостинському окрузі", - сказав очільник МВС.

Він додав, що триває й проєкт із забезпечення 100 % особового складу патрульної поліції боді-камерами. І тут йдеться не тільки про відеофіксацію правопорушень та роботу власне патрульних. А й про дотримання прав громадянина та ефективність роботи поліції.

Монастирський наголосив, що важливою темою залишається політика безбар'єрності.

"Задля безперешкодного доступу для всіх груп населення ми вже почали та успішно реалізуємо проєкти з адаптації цифрових сервісів, інфраструктурних об’єктів та споруд органів системи МВС, щоб ними могли користуватися особи з особливими потребами", - сказав він.

Міністр внутрішніх справ також підкреслив, що МВС звертає увагу на забезпечення безпеки дітей: "Школа має бути центром безпеки. Якщо ми там допустимо правопорушення, булінг чи поширення наркотиків, ми отримаємо ці проблеми у суспільстві",

Денис Монастирський наголосив, що лише реальна співпраця з громадами може привести до реального результату у боротьбі з домашнім насильством.

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"Інколи вибір засобів покарання для кривдників треба обговорювати з місцевими громадами. Зокрема, суспільно-корисні роботи дуже часто критикуються на місцевому рівні. Закликаю обговорити ці проблеми та спільно знайти ефективні методи боротьби", - сказав він.

Очільник правоохоронного відомства звернувся до представників громад і закликав взяти кращі практики та кращий досвід для подальшої роботи: "Головне для нас, це комунікація між центральною владою та територіальними громадами. По завершенню форуму будуть створені комунікаційні чати, де будуть присутні голови ОТГ, керівники поліції та ДСНС на місцях. Я переконаний, що це буде ефективний механізм зворотного зв’язку, який раніше був відсутній".

Своєю чергою міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов подякував МВС за увагу до питань безпеки у громадах: "Здобутки реформи децентралізації – наші спільні досягнення. Безпека лишається ключовим запитом нашого суспільства".



Фото: сайт МВС