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МВС запроваджує нові проєкти задля безпеки суспільства, кількість поліцейських офіцерів громад зросте втричі, - Монастирський. ФОТО

Сьогодні, 4 листопада, у Києві стартував форум "Безпечна громада". Президент України Володимир Зеленський заявив, що безпека суспільства починається там, де злагоджено та в унісон працюють усі державні установи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

"Кожен мешканець громади має право на захист життя, здоров’я, захист від пожеж та стихійних лих, а також на якісні адміністративні послуги. Безпека громади починається там, де вулиці освітлені та без ям на дорогах, де люди не бояться звернутися до поліцейського за допомогою. Там, де захист жінки, дитини, літньої людини від домашнього насильства – це не лише справа поліції, але й усього суспільства. Там, де є можливість, за допомогою гелікоптера, надати екстрену медичну допомогу в будь-якому куточку нашої країни. Ці прості, на перший погляд, речі ми маємо забезпечити спільними зусиллями – місцева та центральна влада", - сказав Володимир Зеленський.

МВС запроваджує нові проєкти задля безпеки суспільства, кількість поліцейських офіцерів громад зросте втричі, - Монастирський 01

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський сказав, що реформа децентралізації ставить нові виклики перед роботою сектору безпеки. Мова йде про те, щоб жителі громади знали кожного поліцейського в обличчя і довіряли йому, рятувальник зміг вчасно і швидко дістатися до місця надзвичайної ситуації.

"Неможливо проводити децентралізацію силових підрозділів, але має бути проведена децентралізація послуг, які має отримувати кожен громадянин. Цю мету не можливо провести без комунікації. Якщо поліцейський в районі, місті, дворі буде знати про потреби жителів, його будуть сприймати, йому будуть довіряти, і ми досягнемо своєї мети", - зазначив він.

МВС запроваджує нові проєкти задля безпеки суспільства, кількість поліцейських офіцерів громад зросте втричі, - Монастирський 02

Очільник правоохоронного відомства сказав, що за 8 років війни Україна втратила багато громадян. Але і на мирній території гинуть люди. За 2020 рік статистика жахлива, на дорогах загинуло 3554 особи, 1728 – загинуло під час пожеж, на воді – 1201. За 2020 рік загинули 7814 громадян України. В то й же час в зоні ООС втратили життя 50 захисників за цей же період.

Тому мета МВС – зменшити ці страшні цифри.

МВС запроваджує нові проєкти задля безпеки суспільства, кількість поліцейських офіцерів громад зросте втричі, - Монастирський 03

Денис Монастирський назвав кілька успішних проєктів, які вдалося реалізувати разом із територіальними громадами.

"Проєкт "Поліцейський офіцер громади", довіра до цих людей понад 70%. Наступного року ми плануємо збільшити втричі кількість офіцерів громади, до двох тисяч. Щоб у кожній громаді був свій офіцер. А у великих – у кожному старостинському окрузі", - сказав очільник МВС.

Він додав, що триває й проєкт із забезпечення 100 % особового складу патрульної поліції боді-камерами. І тут йдеться не тільки про відеофіксацію правопорушень та роботу власне патрульних. А й про дотримання прав громадянина та ефективність роботи поліції.

Монастирський наголосив, що важливою темою залишається політика безбар'єрності.

"Задля безперешкодного доступу для всіх груп населення ми вже почали та успішно реалізуємо проєкти з адаптації цифрових сервісів, інфраструктурних об’єктів та споруд органів системи МВС, щоб ними могли користуватися особи з особливими потребами", - сказав він.

Міністр внутрішніх справ також підкреслив, що МВС звертає увагу на забезпечення безпеки дітей: "Школа має бути центром безпеки. Якщо ми там допустимо правопорушення, булінг чи поширення наркотиків, ми отримаємо ці проблеми у суспільстві",

Денис Монастирський наголосив, що лише реальна співпраця з громадами може привести до реального результату у боротьбі з домашнім насильством.

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"Інколи вибір засобів покарання для кривдників треба обговорювати з місцевими громадами. Зокрема, суспільно-корисні роботи дуже часто критикуються на місцевому рівні. Закликаю обговорити ці проблеми та спільно знайти ефективні методи боротьби", - сказав він.

Очільник правоохоронного відомства звернувся до представників громад і закликав взяти кращі практики та кращий досвід для подальшої роботи: "Головне для нас, це комунікація між центральною владою та територіальними громадами. По завершенню форуму будуть створені комунікаційні чати, де будуть присутні голови ОТГ, керівники поліції та ДСНС на місцях. Я переконаний, що це буде ефективний механізм зворотного зв’язку, який раніше був відсутній".

Своєю чергою міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов подякував МВС за увагу до питань безпеки у громадах: "Здобутки реформи децентралізації – наші спільні досягнення. Безпека лишається ключовим запитом нашого суспільства".

МВС запроваджує нові проєкти задля безпеки суспільства, кількість поліцейських офіцерів громад зросте втричі, - Монастирський 04
Фото: сайт МВС

Автор: 

безпека (950) Зеленський Володимир (24576) МВС (3519) Монастирський Денис (392)


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Топ коментарі
+15
Потерпілий будує поліцейську державу.
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04.11.2021 13:23 Відповісти
+14
Та вже і так поліції вдвічі більше ніж ЗСУ.
Вони ж самі і складають левову частку злочинності.
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04.11.2021 13:25 Відповісти
+12
зелень, главное качество. а не количество мусоров на душу населения. Опять будут требовать увеличения финансирования дармедов (за редким исключением).
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04.11.2021 13:22 Відповісти
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Ташшить і не пушшать (здається, Салтиков-Щедрін)
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04.11.2021 13:22 Відповісти
Чисельність української поліції і так завелика, в нас більше поліціянтів на душу населення ніж в більшості розвинутих країн. Тому збільшувати кількість дільничних можна тільки за рахунок скорочення адміністративного персоналу, а для скорочення адміністративного персоналу НПУ та МВС потрібно скорочувати функції та завдання якими займається МВФ та НПУ. В першу чергу потрібно ліквідувати полубандитську поліцію охорони і вивести її за штат НПУ і за межі фінансування МВС!
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04.11.2021 13:25 Відповісти
Потрібно повторити люстрацію в поліції і нарешті вигнати всіх наркоманів та алкоголиків, а також всіх старих ментів! Хоча якщо вигнати наркомані та алкоголиків старих ментів вже не буде.
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04.11.2021 13:27 Відповісти
...ляшенко, это будет не раньше, чем тебя вылечат, иначе кто тебя в больничку отвозить будет в моменты обострения?
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04.11.2021 14:18 Відповісти
Шо Ви таке говорите? А де вони столуватись будуть?
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04.11.2021 13:29 Відповісти
Монастырский , а куда камеры с бухим трухиным спрятал ???
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04.11.2021 14:34 Відповісти
Да припоминается полицейский Держиморда.
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04.11.2021 14:38 Відповісти
зелень, главное качество. а не количество мусоров на душу населения. Опять будут требовать увеличения финансирования дармедов (за редким исключением).
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04.11.2021 13:22 Відповісти
Мусора,не люди!это взяточники,коррупционеры, преступники,насильники и убийцы.вон в Запорожье сегодня чуть человека не убили на мирном собрании.чиновники окружают себя псами,от обычных людей!бояться кары народной!
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04.11.2021 13:33 Відповісти
Потерпілий будує поліцейську державу.
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04.11.2021 13:23 Відповісти
у зеленых ориентир рашка по путлеровскому сценарию.
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04.11.2021 13:25 Відповісти
Та вже і так поліції вдвічі більше ніж ЗСУ.
Вони ж самі і складають левову частку злочинності.
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04.11.2021 13:25 Відповісти
Число полицейских растет, но безопаснее не становится.
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04.11.2021 13:29 Відповісти
Наоборот становиться опаснее!
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04.11.2021 13:35 Відповісти
зеленскому перед выборами нужно много полиции, что б держать весь народ в стойле... идёт по стопам *****
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04.11.2021 13:29 Відповісти
Це не допоможе в разі чого.
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04.11.2021 13:30 Відповісти
С электрошокерами у ублюдков не получилось. Интересно, колючку для концлагерей уже закупили?
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04.11.2021 13:31 Відповісти
Якщо підхопити цю ініціативу то наступного року буде поліцая в кожну хату. бажано почати з лук"янівського сізо.
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04.11.2021 13:33 Відповісти
это мне напоминает рассказ Р.Шекли-"Страж птица". написанный в 1953 году,идеально описывает вот эту ментовскую безопасность!
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04.11.2021 13:42 Відповісти
Вместо спасать людей от полицаев убивающих граждан они наоборот увеличивают численность вертухаев.
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04.11.2021 13:51 Відповісти
Какие реформы??? Моя история пример как расследуют в Украине дела по ДТП. Следователь Дудник за развал моего дела уже получил звание капитана и должность старшего следователя. И это не первое такое дело в Николаеве. По такой же технологии в Николаеве в 2017 году закрыли дело по сбитому старику на пешеходном переходе. Это только то, что попало в СМИ, а в 10 раз больше не попало. Сегодня я, жертва преступления, вынужден тратить последние деньги для того, чтобы доказать что преступление всё же было и что я жертва. Абсурд для нормальной страны! В моём случае Государство Украина, в лице Полиции и Суда, полностью защищает интересы преступника. Такое коррумпированное государство нежизнеспособно. Сейчас меня обложили со всех сторон - Следственное управление уже 18 месяцев фальсифицирует дело. - Николаевская судмедэкспертиза помогает второй фальсифицированной бредовой экспертизой, где "эксперты", вопреки всей медицинской науке, написали, что 80-ти летний инвалид может , как ни в чём не бывало, 2 недели, без обращения к врачам, бегать по городу с переломом основания черепа.- Прокуратура не видит в этом никаких нарушений - Руководство МВД присылает какие-то невразумительные ответы, не касающиеся сути жалоб, Суды нарушают все сроки и принимают решения задним числом в пользу преступника и следствия. Вся гниль украинской правоохранительной и судебной системы в моём деле. Завтра это может коснуться любого гражданина Украины. И сейчас ситуация такая, что чтобы сдвинуть это расследование мне нужно потратить колоссальные средства на адвокатов и медэкспертизы (они платные и очень дорогие). А все деньги давно ушли на лечение. Только общественный резонанс может как то помочь. Прошу распространять эту информацию в сетях https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k.

Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637

А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637

Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933

, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
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04.11.2021 13:52 Відповісти
На первого второго рассчитайсь! Одни будут полицейскими, вторые гражданами. А если еще и ходить парами, то преступность уйдет в вечность. Вот она - истина от зелегномов.
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04.11.2021 13:54 Відповісти
Раньше это участковым называлось, потом название поменяли. Был у нас хороший тип, интересовался что как и где, имел уважение на поселке, наркоманов не было, на праздниках возле главного генделя всегда присутствовал, драки были редкостью, потом его, какого-то черта, люстрировали. Привезли какое-то опухшее чмо (килограммов в 150), я его один раз только видел. Драки, кражи, самогонщики - всё есть, дел нет, статистика отличная, его не трогают, поднимали вопрос о его замене в поселковом совете, так его даже в области не оказалось, он решил во время рабочей недели к себе на родину поехать. Полиция не должна подчиняться хозяевам из Киева, громада сама должна решать сколько и каких полицейских ей содержать в пределах допустимых норм комплектности и обеспечения, а те миллиарды, которые вы сейчас тратите на бесполезных кабинетных мусоров должны быть направлены громадам под их отчет и центру и жителям громады по конкретным статьям расходов с конкретным результатом работы. Своих следаков и прочих сыщиков можете оставить по отделению на район, их больше не нужно, они только и делают, что не могут найти человека, который возьмет дело за кражу кошелька в конкретном месте со свидетелями, чтобы статистику не портить. Пусть это дело берут полицейские из громады, дают дело районному прокурору, а тот направляет в суд, чтобы эти Эркюли Пуаро и причие Коломбы не были под одним колпаком. В разных регионах разная потребность в правоохранителях, и пусть это решают громады
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04.11.2021 13:55 Відповісти
Увы, перевелись уже анискины!
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04.11.2021 14:36 Відповісти
Ого скільки охоронців влади нам доведеться годувати
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04.11.2021 13:59 Відповісти
Спасение утопающих - дело самих утопающих!
Разрешите народу самим защищать себя и своё имущество. Это надежнее и дешевле для государства.
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04.11.2021 14:12 Відповісти
Eins Zwei Polizei https://www.youtube.com/watch?v=GFijwCl3OMs
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04.11.2021 14:15 Відповісти
Їх і так забагато! Краще би ті, що є просто виконували свої обов'язки згідно статуту і нормативних документів.
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04.11.2021 14:20 Відповісти
Безопасность граждан и наша насквозь "прогнившая", коррумпированная , " карманная" правоохранительная и судебная системы - это несовместимые понятия. Врадиевка и Кагарлык, в часности, пример "защиты" безопасности граждан. А подобные случаи в большей или меньшей степени не единичны. Вот граждане и обращаются за защитой своих прав в криминальные структур, теряя при этом часть материальных благ, зато сохраняя здоровье и нервы, получая требуемый результат.
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04.11.2021 14:31 Відповісти
Они и так насилуют по трое, куда еще увеличивать?
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04.11.2021 15:20 Відповісти
Теперь будут в пятером.
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04.11.2021 16:45 Відповісти
не нада меня защищать, от вашей защиты у меня хребет на животе видно
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04.11.2021 16:01 Відповісти
Такое впечатление,що прочитал речь едроса.На Мордоре так же следят за безопасностью,толкают такие же пламенные речи о безопасности и уважении к гражданам,а на выходе видим швабру в заднице.
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04.11.2021 16:06 Відповісти
Вообщем террор и ГУЛАГ,начинается с разговоров о безопасности.
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04.11.2021 16:11 Відповісти
Вы шавки на побегушках у власти и ни на что большее не способны в принципе.
Как были частью полицейского государства при Кучме и Януковиче, так и остались.
Никакого доверия к вам нет, не было и не будет.

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04.11.2021 16:29 Відповісти
"Кожен мешканець громади має право на захист життя, здоров'я, захист від пожеж та стихійних лих, а також на якісні адміністративні послуги. Безпека громади починається там, де вулиці освітлені та без ям на дорогах, де люди не бояться звернутися до поліцейського за допомогою."

дебілоїд савєцький. для захисту життя звертатись теж до поліцейських? сценарій: на вас напали на вулиці, намагаються пограбувати. зєля каже, що ви маєте право на захист. що це означає? що ви можете викликати поліцію.. браво
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04.11.2021 18:47 Відповісти
Нескромный вопрос - а кто пойдет на "это каторжное дело" , чтобы честно служить, 24/7 - 30/12 за 14000 грн (примерно 500$)???
Риторический вопрос (фантастика, нашелся идеалист/романтик) - как долго ему дадут послужить дважды люстрированные опытные "профессионалы"...
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04.11.2021 19:11 Відповісти
"100% личного состава патрульной полиции боди-камерами" - це давно треба.

А особливо треба правильно це прописати в законі та внутрішній інструкції поліції щоб камери не виключали і щоб запис з них можна було отримати і щоб пропажа запису це було огого який попадос в особливості якщо вийшла спірна ситуація.
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04.11.2021 21:35 Відповісти
 
 