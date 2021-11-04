УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7670 відвідувачів онлайн
Новини Фото
8 309 27

Підпільний магазин зброї під вивіскою "ремонт побутової техніки" виявили в Запорізькій області, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Запорізькій області злочинна група нелегально продавала зброю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зловмисники приводили у бойовий стан застарілу вогнепальну зброю для продажу. Щоб замаскувати протиправну діяльність, підпільний цех облаштували під вивіскою "ремонт побутової техніки" у підвалі житлового будинку одного з міст регіону.

Готову продукцію ділки пропонували на власному ютуб-каналі, де викладали відео з демонстрацією тактико-технічних характеристик відновленої зброї.

Своїх клієнтів вони підшукували через спеціалізовані інтернет-платформи і поштою переправляли "товар" замовникам.

Також читайте: Поліцейський організував банду, яка займалася збутом зброї, боєприпасів та вибухівки криміналітету. ФОТОрепортаж

Серед вилученого у зловмисників – відновлені зразки кулеметів, набої та артилерійський порох.

Встановлено, що нелегальний бізнес організували декілька мешканців обласного центру, які володіли спеціальними знаннями з вогневої підготовки.

Під час обшуків за місцями їх проживання та у підпільній зброярні правоохоронці виявили:

  • пістолет-кулемет системи Дегтярьова;
  • 10 гвинтівок Мосіна;
  • складові частини пістолетів ТТ, Вальтер, ЧЗ-А7;
  • набої різного калібру;
  • холодну зброю.

Читайте також: На руках в українців - від 3 до 5 млн одиниць нелегальної зброї, - Венедіктова

Одному з організаторів групи повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наразі тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Підпільний магазин зброї під вивіскою ремонт побутової техніки виявили в Запорізькій області, - СБУ 01
Підпільний магазин зброї під вивіскою ремонт побутової техніки виявили в Запорізькій області, - СБУ 02
Підпільний магазин зброї під вивіскою ремонт побутової техніки виявили в Запорізькій області, - СБУ 03

Автор: 

зброя (7567) СБУ (13057) Запорізька область (3785)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+16
СБУ опять музей накрыло . судя по фото период конец 30-ых
показати весь коментар
04.11.2021 16:56 Відповісти
+8
Того паренька , который склепал фейковую "Дию" , хотят пристроить на исправительные работы в министерство юстиции. А этих мастеров куда ? Предлагаю в Укроборонпром.
показати весь коментар
04.11.2021 16:59 Відповісти
+4
На первом фото, третий карабин считая справа, это винтовка Пибоди-Мартини, образца 1869 года...
показати весь коментар
04.11.2021 17:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А кому треба (ну, різні збочинці бувають) - так таке можна купити легально з дозволом на мисливську нарізну...
показати весь коментар
04.11.2021 17:05 Відповісти
Видать, недорого просили. Сейчас в ходу модели посвежее. И предложений в достатке.
показати весь коментар
04.11.2021 16:56 Відповісти
СБУ опять музей накрыло . судя по фото период конец 30-ых
показати весь коментар
04.11.2021 16:56 Відповісти
Партизаны были просто не в курсе ,что ВМВ закончилась и продолжали снабжать оружием подпольщиков...
показати весь коментар
04.11.2021 17:02 Відповісти
На первом фото, третий карабин считая справа, это винтовка Пибоди-Мартини, образца 1869 года...
показати весь коментар
04.11.2021 17:34 Відповісти
я на ППД и Зброевка Брно - 26 зациклился . на карабин не сразу обратил внимание
показати весь коментар
04.11.2021 17:51 Відповісти
Того паренька , который склепал фейковую "Дию" , хотят пристроить на исправительные работы в министерство юстиции. А этих мастеров куда ? Предлагаю в Укроборонпром.
показати весь коментар
04.11.2021 16:59 Відповісти
но они ведь тогда реально сделают оружие ... а как же планы воевать ножами, луками и стрелами? мирныйплан и т.п? западные торговые партнеры Хйла не поймуть.
показати весь коментар
04.11.2021 17:36 Відповісти
показати весь коментар
04.11.2021 17:01 Відповісти
у Глории в руках английский Брен . а на фото его прародитель чешский Зброевка Брно-26
показати весь коментар
04.11.2021 17:09 Відповісти
Да я знаю.
показати весь коментар
04.11.2021 17:13 Відповісти
Походу ей не понравились картинки с Камасутрой на стене
показати весь коментар
04.11.2021 19:30 Відповісти
еще бы максим сфоткали)
показати весь коментар
04.11.2021 17:02 Відповісти
Там техника, отнюдь не новее максима.
показати весь коментар
04.11.2021 17:18 Відповісти
Готовую продукцию продавали на собственном ютуб-канале, где публиковали видео с демонстрацией тактико-технических характеристик восстановленного оружия. Источник: --------

ну в принципе ничо не имею против, все бы такие бандосы были то....
показати весь коментар
04.11.2021 17:06 Відповісти
Почему "преступная группировка"? Это суд решает, а не менты. Во-первых, дело шито белыми нитками. Во-вторых, у нас суд коммерческий
показати весь коментар
04.11.2021 17:11 Відповісти
Опять раскрыли преступление века!
Правда, через несколько дней, выйдет статья поскромнее и там расскажут, что "торговцы оружием", продавали ММГ.
показати весь коментар
04.11.2021 17:16 Відповісти
Серьезно?
Из этого антиквариата стрелять стремно, разорвет в руках.
показати весь коментар
04.11.2021 18:20 Відповісти
Вон и стиральная машина чья то в ремонте.
показати весь коментар
04.11.2021 18:39 Відповісти
А что не могли сказать, что для нового сериала Слуга народа-2 восстанавливают оружие?
показати весь коментар
04.11.2021 18:46 Відповісти
А когда менты найдут те стволы которые сепарам добровольно отдали в начале войны или и дальше всякие карамультуки древние будут изымать?
показати весь коментар
04.11.2021 19:03 Відповісти
Мартини-Генри, Пибоди гораздо длиннее будет
показати весь коментар
04.11.2021 20:26 Відповісти
По тому що тут виложено на фото - правильною вивіскою була би "Реставрація антикваріату"

підпільний цех облаштували під вивіскою "ремонт побутової техніки" у підвалі житлового будинку одного з міст регіону. Джерело:
показати весь коментар
04.11.2021 20:57 Відповісти
Типу ... https://www.olx.ua/hobbi-otdyh-i-sport/antikvariat-kollektsii/q-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
показати весь коментар
04.11.2021 20:59 Відповісти
Озброюйтеся люди і вчіться захищатися.
показати весь коментар
05.11.2021 09:53 Відповісти
 
 