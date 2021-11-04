"Кримінал та тітушня оплот реваншу": "Правий сектор" пікетував ОП з вимогою розслідувати вбивство активіста Іванини у Сумах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 4 листопада, активісти "Правого сектору" пікетували Офіс Президента з вимогою притягнення до відповідальності винних у вбивстві активіста організації Олександра Іванини у Сумах.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Мітингувальники прийшли під будівлю ОП у центрі Києва з червоно-чорними прапорами, а також плакатами з гаслами: "Кримінал та тітушня оплот реваншу", "Розслідуйте вбивство Іванини", "Харків – ЛНР-2?", "Дніпро – ДНР-2?", "Вчора Крим і Донбас, сьогодні Суми, завтра Дніпро?" та ін.. Вони розгорнули банер із написом: "Зупинимо повзучу окупацію!". Вони також озвучили у мікрофон свої вимоги.
"Замовне вбивство активіста "Правого сектору" у Сумах — є результатом злиття криміналітету з правоохоронними органами та місцевою владою. Це явище є масштабним, і загрожує не лише ближнім регіонам, але й стабільності та територіальній цілісності усієї держави. Після Майдану та втрати позицій у 2014 році, сьогодні вони знову відчувають себе господарями на нашій землі. Їхнім завдання є підготовка до заколоту на непідконтрольних центральній владі територіях. Наступним після Сум може стати Дніпро. Не менша загроза є в Одесі, Харкові та інших прикордонних регіонах", - заявили організатори акції.
"Наші вимоги Володимиру Зеленському:
- Розслідування вбивства у Сумах. Вимагаємо публічний звіт щодо пошуку винних у вбивстві Олександра Іваніни.
- Виявлення агентів впливу Росії на місцях. Вимагаємо доручити РНБО та правоохоронним органам розслідувати зв’язки криміналу та російської агентури з представниками місцевої влади, які були оприлюднені західними та українськими журналістами-розслідувачами. Відсторонити на час слідства підозрюваних від посад. Ввести персональні санкції у випадку підтвердження таких зв‘язків.
- Очищення найближчого оточення. Вимагаємо з’ясувати, хто і чому у найближчому середовищі президента Зеленського "спускає на гальма" відкриті кримінальні провадження щодо корупції у прифронтових та прикордонних регіонах", - озвучили мітингувальники свої вимоги.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Як повідомлялося, активіста "Правого сектору" Олександра Іванину застрелили у Сумах 27 жовтня.
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******** стан більшості українців - вони знаходяться в "літаргічному сні"
Ребята вы наверное не в курсе...но в СНБО сидит самый главный агент влияния паРаши...ермак....
Видимо все на карантине по домам сидят.
https://suspilne.media/176437-na-plosi-nezaleznosti-u-sumah-protestuvali-proti-vakcinacii-ta-porusenna-prav-ludini-foto/
Правый сектор прославился воинскими подвигами, возможно им пора почистить примитивные головы крмиинальных авторитетов Украинв с шаблею в руках. Бандиты обречены в этой схватке, даже если их будет в разы больше
Пока что у них хватает сил чтоб только наказывать наглых водителей маршруток и губастых любительниц рюсскага мира, что уже хорошо. Но этого мало. Такое чувство что 17 век- кто-то из воинов остался на Січі, а остальное ополчение разбежалось назад по хатам, и каждого по отдельности власти легко пресовать.
И нам еще нужно лет 30 чтоб сформировалась армейская традиция и спаянное ядро которое может стать силой в обществе
- Доки відступатимемо? - похмуро питали козаки. - Чому немає наказу дати бій ворогові? Чому начальство грається з ним?
Вояки "з кожною годиною все більш і більш обурюються на всіх, команду і на Правительство і на Головного отамана за те, що не дозволено до цього часу битись з добровольцями, - писав державний інспектор Запорозької групи Петро Дерещук...... становище тяжке, козаки і старшини хвилюються відходом з місцевостей, политих кров'ю синів України. Добровольці нахабно йдуть вперед і заявляють, що вони будують єдину неділиму. Наших козаків обеззброюють, а від начальної команди і до цього часу директиви: "не бить їх"... Це похоже на глум. Надалі таке становище продовжуватись не може. Козаки розбігаються, бо їх, як вони кажуть, продали... Все іде до знищення армії..."
Якщо трохи аналогії минулого на нинішне повстанці-добробати....-добровольці єдиної і неділімой -лугандонці, ....більшовики - все та ж рашка,...Головний отаман-президент ....антанта-Франція, Германія.... стає сумно.
http://ukrlife.org/main/evshan/zelenyi4.html