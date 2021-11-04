"Кримінал та тітушня оплот реваншу": "Правий сектор" пікетував ОП з ​​вимогою розслідувати вбивство активіста Іванини у Сумах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 4 листопада, активісти "Правого сектору" пікетували Офіс Президента з вимогою притягнення до відповідальності винних у вбивстві активіста організації Олександра Іванини у Сумах.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Мітингувальники прийшли під будівлю ОП у центрі Києва з червоно-чорними прапорами, а також плакатами з гаслами: "Кримінал та тітушня оплот реваншу", "Розслідуйте вбивство Іванини", "Харків – ЛНР-2?", "Дніпро – ДНР-2?", "Вчора Крим і Донбас, сьогодні Суми, завтра Дніпро?" та ін.. Вони розгорнули банер із написом: "Зупинимо повзучу окупацію!". Вони також озвучили у мікрофон свої вимоги.

"Замовне вбивство активіста "Правого сектору" у Сумах — є результатом злиття криміналітету з правоохоронними органами та місцевою владою. Це явище є масштабним, і загрожує не лише ближнім регіонам, але й стабільності та територіальній цілісності усієї держави. Після Майдану та втрати позицій у 2014 році, сьогодні вони знову відчувають себе господарями на нашій землі. Їхнім завдання є підготовка до заколоту на непідконтрольних центральній владі територіях. Наступним після Сум може стати Дніпро. Не менша загроза є в Одесі, Харкові та інших прикордонних регіонах", - заявили організатори акції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розглядається дві версії вбивства активіста Іванини - замовний злочин та особиста неприязнь, - Нацполіція

"Наші вимоги Володимиру Зеленському:

Розслідування вбивства у Сумах. Вимагаємо публічний звіт щодо пошуку винних у вбивстві Олександра Іваніни. Виявлення агентів впливу Росії на місцях. Вимагаємо доручити РНБО та правоохоронним органам розслідувати зв’язки криміналу та російської агентури з представниками місцевої влади, які були оприлюднені західними та українськими журналістами-розслідувачами. Відсторонити на час слідства підозрюваних від посад. Ввести персональні санкції у випадку підтвердження таких зв‘язків. Очищення найближчого оточення. Вимагаємо з’ясувати, хто і чому у найближчому середовищі президента Зеленського "спускає на гальма" відкриті кримінальні провадження щодо корупції у прифронтових та прикордонних регіонах", - озвучили мітингувальники свої вимоги.















































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Як повідомлялося, активіста "Правого сектору" Олександра Іванину застрелили у Сумах 27 жовтня.