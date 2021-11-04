Поляки сфотографували білоруських прикордонників з інструментом для різання загороджень. ФОТО
Прикордонники Білорусі патрулюють кордон із Польщею, прихопивши з собою інструмент для різання металу.
Відповідну фотографію опублікував у Твіттері міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Наші солдати сфотографували білоруських прикордонників з ножицями, які ріжуть паркан. Такі ситуації на кордоні - звичайна справа. Криза влаштована режимом Лукашенка. Щодня білоруси намагаються нагнітати ескалацію, використовують провокації та підштовхують мігрантів на польську сторону", - написав міністр.
Топ коментарі
+83 Ап Чхи #489385
показати весь коментар04.11.2021 19:13 Відповісти Посилання
+41 Александр Лихошва
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+28 Віталій Павлов
показати весь коментар04.11.2021 19:15 Відповісти Посилання
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"Брэхня! Тое шчыпчыкі для падстрыгання пазногцяў"
Ток можно пускать только если нитки колючей проволоки или провода (как на охранных системах баз стратегических ракет) отделены друг от друга. Но тогда легко сделать между ними короткое замыкание, просто набросив оголенный провод - резервные группы погранзастав замучаются ездить и ремонтировать.
Надо ставить целый ряд (в глубину границы) заграждений.
- несколько рядов (вверх) "спирали Бруно" на столбах
- два ряда спирали Бруно, с интервалом в 2 метра
- шириною в 10 метров на грунт МЗП (малозаметное проволочное препятствие) через которое не только человеку очень трудно пробежать, но в котором вязнут и гусеницы БМП
- на внутренней границе МЗП забор из проволоки с подключенной сигнализацией.
Если есть деньги, то под МЗП установить емкостные датчики и датчики движения.
Такое заграждение не дорого, но его достаточно сложно преодолеть с наскоку. А на танкоопасных направлениях, позади такой полосы противотанковый ров с эскарпом.
"Инцидент произошел 3 ноября. Польские пограничники обнаружили у забора на границе огромную группу нелегалов - около 250 человек. Их сопровождали белорусские силовики. "Белорусские военные, которые их (мигрантов - ред.) охраняли, угрожали открыть огонь по нашим солдатам", - сообщило оборонное ведомство Польши. Там назвали случившееся "провокацией". Поляки отметили, что эскалации удалось избежать благодаря выдержке их пограничников."
шабашу на кордоні із поляками 😡
ІДІОТИ !!!