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Поляки сфотографували білоруських прикордонників з інструментом для різання загороджень. ФОТО

Прикордонники Білорусі патрулюють кордон із Польщею, прихопивши з собою інструмент для різання металу.

Відповідну фотографію опублікував у Твіттері міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наші солдати сфотографували білоруських прикордонників з ножицями, які ріжуть паркан. Такі ситуації на кордоні - звичайна справа. Криза влаштована режимом Лукашенка. Щодня білоруси намагаються нагнітати ескалацію, використовують провокації та підштовхують мігрантів на польську сторону", - написав міністр.

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Поляки сфотографували білоруських прикордонників з інструментом для різання загороджень 01

Автор: 

Білорусь (7987) Польща (8666)


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Топ коментарі
+83
Такое же дерьмо как и кацаПсины!
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04.11.2021 19:13 Відповісти
+41
Это не подлость, это хладнокровная , хорошо спланированная операция.
Нельзя недооценивать противника, можно излишне расслабится
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04.11.2021 19:24 Відповісти
+28
Бульбофюрер зробив з білоруських прикордонників-кацапів звичайних.
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04.11.2021 19:15 Відповісти
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Ножиці необхідні виключно з гуманною метою - а раптом якась дика білоруська тваринка потрапить у пастку і вони визволять її. Ну, може, після попереднього контрольного пострілу.
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04.11.2021 20:37 Відповісти
Лукашенко таким образом мстит Западу. Он мог бы тихо сидеть под формальными санкциями и быть изгоем. Но если они вред причиняют, он тоже. Отвечает как может. Никаких рациональных мотивов, кроме желания отомстить, в миграционном кризисе нет.
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04.11.2021 20:59 Відповісти
да, типичный мстительный гандон.
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05.11.2021 00:02 Відповісти
Это антикацапы на самом деле. Они прорезают проходы, чтобы у танков Леопард фары не поцарапались перед грядущим захватом BY and RU
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04.11.2021 21:11 Відповісти
Бацька Лука вокамгненна адрэагаваў на правакацыю палякаў:
"Брэхня! Тое шчыпчыкі для падстрыгання пазногцяў"
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04.11.2021 21:36 Відповісти
Да Лука, наверное, уже и белорусскую забыл
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05.11.2021 12:44 Відповісти
бульбу и турнепс окучуют
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04.11.2021 22:13 Відповісти
Не. То они котикам кокушки откусывают
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04.11.2021 22:22 Відповісти
Стріляти п*дарасів прокоремлівських при перетину кордону без попередження - рецепт гарний
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04.11.2021 22:56 Відповісти
поляки походу у "наших" тоже учатся. плохое быстро втягивает. как минимум официальная отмазка может звучать что погранец отобрал девайс у нелегала.
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04.11.2021 23:20 Відповісти
Все ок.В следующий раз удобрят польскую землю.
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05.11.2021 06:46 Відповісти
Ви, поляки, головне не слухайте фріців. А то будете найн-провацирен в районі Кракова.
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05.11.2021 09:18 Відповісти
1. Заграждения из колючей проволоки разбить на отдельные участки (хотя можно и не разбивать). 2. Подвести электричество. 3. Подачу электротока производить только при попытке разрезать "колючку", либо в момент попытки ее преодоления. Дополнительно (ВАЖНО!). После окончания инцидента обязательно отключить подачу электрического тока, чтобы не подвергать опасности жизни белок, зайцев и других представителей фауны для беспрепятственного пересечения ими границы и в целях сбережения местной экосистемы.
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05.11.2021 12:39 Відповісти
Нову, свіжу "єгозу" зовсім не всяка тваринка перетне. На московії було, що п'яні офіцери потрапляли. Жутке видовище.
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05.11.2021 17:22 Відповісти
Дорого и малоэффективно.
Ток можно пускать только если нитки колючей проволоки или провода (как на охранных системах баз стратегических ракет) отделены друг от друга. Но тогда легко сделать между ними короткое замыкание, просто набросив оголенный провод - резервные группы погранзастав замучаются ездить и ремонтировать.

Надо ставить целый ряд (в глубину границы) заграждений.
- несколько рядов (вверх) "спирали Бруно" на столбах
- два ряда спирали Бруно, с интервалом в 2 метра
- шириною в 10 метров на грунт МЗП (малозаметное проволочное препятствие) через которое не только человеку очень трудно пробежать, но в котором вязнут и гусеницы БМП
- на внутренней границе МЗП забор из проволоки с подключенной сигнализацией.
Если есть деньги, то под МЗП установить емкостные датчики и датчики движения.

Такое заграждение не дорого, но его достаточно сложно преодолеть с наскоку. А на танкоопасных направлениях, позади такой полосы противотанковый ров с эскарпом.
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06.11.2021 16:40 Відповісти
Пограничники Беларуси угрожали расстрелять польских военных на границе - Минобороны Польши
"Инцидент произошел 3 ноября. Польские пограничники обнаружили у забора на границе огромную группу нелегалов - около 250 человек. Их сопровождали белорусские силовики. "Белорусские военные, которые их (мигрантов - ред.) охраняли, угрожали открыть огонь по нашим солдатам", - сообщило оборонное ведомство Польши. Там назвали случившееся "провокацией". Поляки отметили, что эскалации удалось избежать благодаря выдержке их пограничников."
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05.11.2021 17:08 Відповісти
А гнида бацька слушает,да ест... Достойний учень *****...
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05.11.2021 17:54 Відповісти
У усцатого Луки мозгов не хватило-бы такое придумать. В бульбостане всем руководят репоеды. В этой акции тоже.
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05.11.2021 18:00 Відповісти
Так прошити кулеметною чергою і ножиці самі з рук випадуть. Це ж логічно .
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05.11.2021 20:06 Відповісти
Праститутка Лука пытается выслужится перед подонком Пу чтобы удердаться у власти любым путем.
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08.11.2021 15:35 Відповісти
Бульбаші , геть втратили совість і мозок , якщо вже дійшли до такого
шабашу на кордоні із поляками 😡
ІДІОТИ !!!
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11.11.2021 12:35 Відповісти
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