Водій Opel збив двох людей на пішохідному переході в Одесі та втік: 15-річна дівчина загинула на місці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
В Одесі правоохоронці розшукують водія легкового автомобіля Opel, який насмерть збив на пішоході двох людей, внаслідок чого одна особа загинула, другу госпіталізували з переломом ноги.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Одеського районного управління поліції №1.
"Попередньо встановлено, що на людей водій легковика наїхав на пішохідному переході. В результаті наїзду на двох пішоходів автомобіля Opel загинула 15-річна дівчина та травмовано 21-річного хлопця. Його доправили до лікарні з переломом ноги. З місця дорожньо-транспортної пригоди кермувальник втік", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці ввели операцію "Перехоплення" та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки, що керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Станом на 21:00 поліцейські виявили вказаний автомобіль (Opel) на вулиці Луніна. Поліцейську операцію "Перехоплення" знято, проте розшук зловмисника триває.
Фото: сайт поліції
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Я пытаюсь говорить с Вами о требованиях ПДД и о том,что все их должны выполнять. С чем Вы не согласны я не понимаю!
Итак, согласно педеде - раз: "пішохідний перехід - ділянка проїзної частини", запомнил?
два: У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи", с первым можешь совместить иле уже успел забыть?
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я шото не понял хлубину мысли...
Тогда это не журналисты.
Но один потом выжил.
Девушку очень жаль...
Нужно этого подонка обязательно найти и по самой строгой статье.
Трусливое чмо!
А если ещё запятую не там поставить...
Короче, думайте.
Так получается
не сбивают? Повязки не главное - главное культура вождения. Пьяному быдлу до одного
места эти повязки, ты хоть светящуюся новогоднюю елку из себя сделай, но такое быдло тебя переедет и не заметит.
Все дороги отдадим пешеходам, бедным, несчастным ,но благородных кровей
Все я дискутировать больше не вижу смысла.
Ну, а если ты трезвый со 100% зрением и не видишь пешехода на переходе - то у тебя
большие проблемы со здоровьем, иди лечись и за руль не садись.
Пішоходам забороняється:
а) виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;