Водій Opel збив двох людей на пішохідному переході в Одесі та втік: 15-річна дівчина загинула на місці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Одесі правоохоронці розшукують водія легкового автомобіля Opel, який насмерть збив на пішоході двох людей, внаслідок чого одна особа загинула, другу госпіталізували з переломом ноги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Одеського районного управління поліції №1.

"Попередньо встановлено, що на людей водій легковика наїхав на пішохідному переході. В результаті наїзду на двох пішоходів автомобіля Opel загинула 15-річна дівчина та травмовано 21-річного хлопця. Його доправили до лікарні з переломом ноги. З місця дорожньо-транспортної пригоди кермувальник втік", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці ввели операцію "Перехоплення" та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки, що керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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Станом на 21:00 поліцейські виявили вказаний автомобіль (Opel) на вулиці Луніна. Поліцейську операцію "Перехоплення" знято, проте розшук зловмисника триває.





Фото: сайт поліції