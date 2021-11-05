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Новини Фото ДТП
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Водій Opel збив двох людей на пішохідному переході в Одесі та втік: 15-річна дівчина загинула на місці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Одесі правоохоронці розшукують водія легкового автомобіля Opel, який насмерть збив на пішоході двох людей, внаслідок чого одна особа загинула, другу госпіталізували з переломом ноги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Одеського районного управління поліції №1.

"Попередньо встановлено, що на людей водій легковика наїхав на пішохідному переході. В результаті наїзду на двох пішоходів автомобіля Opel загинула 15-річна дівчина та травмовано 21-річного хлопця. Його доправили до лікарні з переломом ноги. З місця дорожньо-транспортної пригоди кермувальник втік", - йдеться у повідомленні. 

Правоохоронці ввели операцію "Перехоплення" та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки, що керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чотири людини, зокрема троє дітей, загинули внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою на Кіровоградщині, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Станом на 21:00 поліцейські виявили вказаний автомобіль (Opel) на вулиці Луніна. Поліцейську операцію "Перехоплення" знято, проте розшук зловмисника триває.

Водій Opel збив двох людей на пішохідному переході в Одесі та втік: 15-річна дівчина загинула на місці 01
Водій Opel збив двох людей на пішохідному переході в Одесі та втік: 15-річна дівчина загинула на місці 02

Фото: сайт поліції

Автор: 

ДТП (4496) Одеса (5547) Нацполіція (15327)


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Топ коментарі
+31
Ждем заявление об угоне.. В лучших традициях ублюдочного пьяного быдла..
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05.11.2021 07:34 Відповісти
+20
похоже очередное бухое быдло...
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05.11.2021 07:32 Відповісти
+13
Подскажите, а сейчас правила ношения световозвращпющихся нашивок для пешеходов действуют? Быдло на Жигулях наставили ксенона и ездить сейчас в темное время суток просто страшно. Пешеходов реально не видно, причем что тем что этим полиция даже замечаний не делает. Я интересуюсь не по этому случаю ( обстоятельств я не знаю) а вообще про беспредел того что сейчас твориться.
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05.11.2021 07:47 Відповісти
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похоже очередное бухое быдло...
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05.11.2021 07:32 Відповісти
Ждем заявление об угоне.. В лучших традициях ублюдочного пьяного быдла..
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05.11.2021 07:34 Відповісти
Або заява, що за кермом був штучний інтелект, а втікач був пасажиром.
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05.11.2021 08:03 Відповісти
Скорее это бляхер.
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05.11.2021 09:42 Відповісти
Как это насмерть сбил двоих, а один погиб?!
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05.11.2021 07:38 Відповісти
Здесь и не такое бывает.
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05.11.2021 07:51 Відповісти
Ну вот ты классический дебил,тоже здесь.
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05.11.2021 08:09 Відповісти
Грешно на такие темы шутить, но пришла мысль, что либо один имел 9 жизней, либо был на момент удара уже мёртвый.
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05.11.2021 08:25 Відповісти
https://news.obozrevatel.com/society/v-odesse-avto-sbilo-peshehodov-na-perehode-15-letnyaya-devushka-pogibla-paren-popal-v-bolnitsu-foto-i-video.htm?_ga=2.210542613.1480590082.1635774641-1152939835.1634814272&_gl=1*wpip1q*_ga*MTE1MjkzOTgzNS4xNjM0ODE0Mjcy*_ga_JBX3X27G7H*MTYzNjA5ODIwNC4zOS4xLjE2MzYwOTg4MTMuMA.. вот так
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05.11.2021 09:57 Відповісти
Шумахеров развелось больше чем инобрычек завезли за последние 20 лет...
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05.11.2021 07:46 Відповісти
Подскажите, а сейчас правила ношения световозвращпющихся нашивок для пешеходов действуют? Быдло на Жигулях наставили ксенона и ездить сейчас в темное время суток просто страшно. Пешеходов реально не видно, причем что тем что этим полиция даже замечаний не делает. Я интересуюсь не по этому случаю ( обстоятельств я не знаю) а вообще про беспредел того что сейчас твориться.
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05.11.2021 07:47 Відповісти
Вчера по тв показали сюжет. Поздно вечером подростки на велосипедах вылетели на дорогу и один попал под машину. Дятька реально сядет ни за что
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05.11.2021 07:53 Відповісти
Які нашивки в місті, не видумуй не існуючих норм.
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05.11.2021 08:26 Відповісти
Читайте ПДД !!!
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05.11.2021 08:40 Відповісти
Где то год назад приняли дополнение.( В Беларуси летпять назад)
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05.11.2021 08:42 Відповісти
Если вы водитель то знаете что часто случаются наезды потому что пешехода реально не видно. Плюс к этому встречные машины ослепляют колхозным ксеноном ( тоже запрещено ПДД)
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05.11.2021 08:48 Відповісти
Если Вы водитель, то должны перед пешеходным переходом сбросить скорость до безопасной. Если Вас ослепили и Вы не видите переход, остановите автомобиль. Как Вы себе представляете все должны носить с собой светоотражающие жилетки а надевать их как стемнеет?
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05.11.2021 09:06 Відповісти
Читайте ПДД и спрашивайте у них а не у меня. Что я обязан я знаю и выполняю и хочу чтобы и остальные выполняли то что обязаны Вы должны ,а я не буду- очень часто это и есть причина трагедии!!!
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05.11.2021 09:15 Відповісти
Если Вам не трудно, можете сами прочесть про повязки( нашивки, вставки).
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05.11.2021 09:17 Відповісти
Я Вам ниже ответил, Вы или не понимаете этой нормы правили или намеренно манипулируете. На счёт остального, сбросить скорость или остановиться согласны?
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05.11.2021 09:20 Відповісти
Естественно согласен, только согласно ПДД резко тормозить нельзя и машина все равно проедет некоторое время. И остаётся только стоять? А пешеходы будут бродить по дороге ?
Я пытаюсь говорить с Вами о требованиях ПДД и о том,что все их должны выполнять. С чем Вы не согласны я не понимаю!
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05.11.2021 09:52 Відповісти
Саме так: мати з собою світловідбивні елементи ( наліпки на одяг чи вже готовий одяг з такими елементами, тощо). Особисто я ношу постійно в рюкзаку дві світловідбивні смужки щоб одягти їх на рукава куртки за необхідності ввечері. Через інтернетмагазин купував. Щоб не сталося так, що водій неправий але живий, а я правий але мертвий.
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05.11.2021 10:11 Відповісти
Немає такого правила для переходу дороги по "зебрі" . Проблема і вина в водіях, які вважають себе царями на дорозі .
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05.11.2021 09:03 Відповісти
Как это нема????? Отменили? """ Появляться в темное время суток на проезжей части.....""" Пешеходный переход находится на проезжей части!!!
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05.11.2021 09:08 Відповісти
Переходити по пішоходному переході і йти по дорозі це різні речі .
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05.11.2021 10:31 Відповісти
Пишкодрал, да?
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05.11.2021 10:46 Відповісти
Та невже , я 20 років вже як є водієм і автовласником, прямо зараз маю 2 авто. Просто адекватні люди їздять по ПДР, а бляхери типу тебе давлять людей на "зебрі".
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05.11.2021 11:23 Відповісти
Может и имеешь, а правела не знаешь или не понимаешь, да и в душе пешкодрал.

Итак, согласно педеде - раз: "пішохідний перехід - ділянка проїзної частини", запомнил?
два: У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи", с первым можешь совместить иле уже успел забыть?
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05.11.2021 11:38 Відповісти
Пешкодралы безнадежны. Им написали в правилах аж целый раздел номер 4. Он сейчас настолько качественный, что выполняя его полностью можно безопасно хоть автобан ночью в дождь перейти, хотя это и запрещено. Но на этот раздел все забивают, ибо легче выучить мантру про то что им "кто-то должен". И даже реальность - водила отсидит 3-5 лет, а выживший пешкодрал будет всю жизнь хромая ходить на могилу своей подруги, их ничему не учит.
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07.11.2021 12:20 Відповісти
"который насмерть сбил на пешеходом переходе двух человек, вследствие чего один погиб" - стандарты ВВС?
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05.11.2021 07:47 Відповісти
В заголовке правильная версия
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05.11.2021 09:25 Відповісти
"...насмерть сбил на пешеходом переходе двух человек, вследствие чего один погиб..."
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
я шото не понял хлубину мысли...
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05.11.2021 07:48 Відповісти
простите, я специально пересмотрел статью, но указанной вами фразы не нашел... Откуда вы ее взяли?
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05.11.2021 09:31 Відповісти
пардон, увидел...
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05.11.2021 09:33 Відповісти
Хто писав статтю? Перечитайте перше речення.
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05.11.2021 07:48 Відповісти
Второй лежит в больнице с поломанной ногой.ю..вы хоть всю Шапку читайте Дятлы...
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05.11.2021 07:49 Відповісти
Журналисты в99 % не знают что такое авария и что такое катастрофа. Увы ,такое время
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05.11.2021 07:56 Відповісти
Та вы шо? Неужели все 99%? Я ожидал от вас цифру 73.
Тогда это не журналисты.
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05.11.2021 08:00 Відповісти
Точно также как и то что ты зескот
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05.11.2021 08:06 Відповісти
та уже не 73 поменьшало вас...а некоторые ваще факи показывают первой роже
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05.11.2021 08:20 Відповісти
Сбил двух насмерть.
Но один потом выжил.
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05.11.2021 07:54 Відповісти
воскрес... (прим.авт)
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05.11.2021 08:03 Відповісти
Жаль, что только один.
Девушку очень жаль...
Нужно этого подонка обязательно найти и по самой строгой статье.
Трусливое чмо!
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05.11.2021 08:06 Відповісти
Вот так одно слово в предложении меняет всю картину события.
А если ещё запятую не там поставить...
Короче, думайте.
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05.11.2021 07:58 Відповісти
Мыслитель каканый, расскажи лучше о победах ишака Оманского.
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05.11.2021 08:07 Відповісти
Коли вже до вас дійде що збивають не світлофори чи зебри, а машини. Вважаєте що коли ідете по зебрі, чи на зелений то ви безсмертні.
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05.11.2021 08:04 Відповісти
По дорогам ездит исключительно пьяное быдло на иномарках,которых надо убивать на месте. На машину они наворовали .А пешеходы белые и пушистые внуки Шарикова.
Так получается
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05.11.2021 08:14 Відповісти
О! Всезнайка виліз.
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05.11.2021 08:19 Відповісти
Надо было маму,папу в детстве слушать и уроки не прогуливать и было бы и тебе счастье. Ну а так увы, кто тебе дохтур? На себя обижайся.
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05.11.2021 08:26 Відповісти
Ти звичайний балабол. Я тебе розкусив ще на кораблях, салага.
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05.11.2021 08:31 Відповісти
Ты дурачок??? Мне что тебе документы представить? Я могу, но тогда твоя жопа будет на кону. Можем даже у нотариуса заверить сделку.
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05.11.2021 08:37 Відповісти
Водилу найти и оторвать яйца! Пешеходы... Ну что ж, один труп, другой будет инвалид, зато на пешеходном, зато типа правы. А надо было лишь посмотреть внимательно по сторонам, прежде чем тулить по пешеходному!
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05.11.2021 08:12 Відповісти
Я задал вопрос, а были ли на них световозвращпющиеся повязки. Всем на это пох.
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05.11.2021 08:17 Відповісти
Думаю что не было, хотя по пдд в темное время должны быть.
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05.11.2021 08:20 Відповісти
Вы серьёзно? Предлагаете всем пешеходам мотать на себя повязки? Может, надо ездить нормально? И освещение на дорогах делать?
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05.11.2021 08:25 Відповісти
Прикиньте, таковы правила .водители не ездят пьяными, все пешеходы в темное время носят повязки на и так далее... Закон один для всех, вы думаете это не правильно ?
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05.11.2021 08:30 Відповісти
В ПДД говориться о ДВИЖЕНИИ по проезжей части или обочине в тёмное время суток, а никак о ПЕРЕСЕЧЕНИИ проезжей части по пешеходному переходу.
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05.11.2021 09:18 Відповісти
Траектория движения не отменяет нахождения на проезжей части. Извините но это не я придумал это. Наверное Вам лучше по этому поводу подискутировать с даи
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05.11.2021 09:56 Відповісти
а если пешеход в светоотражающей повязке, но пьяный?
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05.11.2021 12:08 Відповісти
я з Вами згодна. Зараз молодь взагалі не дивиться на дорогу. Вискакує на той пішоходний переход наче газелі, навіть на червоний світлофор пруть втупившись в телефон або в навушниках (майже всі). Ім сігналь - а до сраки дверці. Я сама маю права - але в Києві не можу кермувати - в мене нерви не витримують. Вийду з машини та посадять за *********, бо охота прибити деяких пішоходів. Краще суспільним транспортом. Подекуди лише на велосипедистах бачу куртки світло-отражаючі, рідко в кого модна куртка така буває в темну пору.
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05.11.2021 09:20 Відповісти
А какие повязки одевать пешеходам в дневное время? Или в дневное время у нас пешеходов
не сбивают? Повязки не главное - главное культура вождения. Пьяному быдлу до одного
места эти повязки, ты хоть светящуюся новогоднюю елку из себя сделай, но такое быдло тебя переедет и не заметит.
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05.11.2021 09:37 Відповісти
Ну а если трезвый водитель со100 % зрением не видит благороднейшего пешкодрала на ДОРОГЕ?

Все дороги отдадим пешеходам, бедным, несчастным ,но благородных кровей
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05.11.2021 10:01 Відповісти
ВСЕ должны выполнять правила. Если вы не согласны, то можете ходить на красный свет! И повязку тоже можно не одевать. Это можно будет рассказать св. Петру

Все я дискутировать больше не вижу смысла.
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05.11.2021 10:06 Відповісти
А почему с таким презрением говоришь о пешеходах, они низшая каста или не люди?
Ну, а если ты трезвый со 100% зрением и не видишь пешехода на переходе - то у тебя
большие проблемы со здоровьем, иди лечись и за руль не садись.
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05.11.2021 12:05 Відповісти
Ви добре подумали, перш ніж це написати? Що робити пішоходу в місті ( в селі простіше) коли йому загорається зелений і автомобілі дають йому дорогу? Ви скажете переходити дорогу. Правильно, пішоходи так і роблять, тільки отакі водії, як герой в статті, вилетять несподівано з за стоячих і скоять наїзд. А на нерегульованих переходах там пішоходам ще гірше, бо вони виходять на перехід, коли до авто які наближаються є достатня відстань і вони розраховують що авто зупиниться, а воно не зупиняється. Подивіться будь ласка відео і зверніть увагу які кренделі винуватець ДТП виписує на дорозі і яка в нього швидкість
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05.11.2021 08:24 Відповісти
ПДР: 4,14
Пішоходам забороняється:

а) виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
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05.11.2021 08:33 Відповісти
Сергей Марикуца, впевнитися що немає небезпеки це означає вийти на перехід коли до авто достатнья для зупинки авто відстань. Ситуація коли до переходу не наближається жодне авто в місті практично неможлива.
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05.11.2021 08:46 Відповісти
В правилах сказано что необходимо оценить обстановку. Я согласен что там много спорного, но сделать так чтобы пешеход никогда не выходил на дорогу нам не по карману. Вам просто человек привел выдержку из ПДД . Мне тоже много не нравится ,но это не основание не выполнять
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05.11.2021 08:53 Відповісти
то есть никогда?
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05.11.2021 11:23 Відповісти
Там был светофор ? Вот это новость. А в статье об этом ни слова. Странно
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05.11.2021 08:33 Відповісти
Нужно сказать "спасибо" дорожным контролям всяким и остальным ахтивиздам, которве сделали так, что полиция боится выполнять свои обязанности.
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05.11.2021 08:22 Відповісти
Жодного дня без смертельних ДТП ,коли це припинется ? Поліція майже усунулась від від контролю на дорогах ,все пущено на самоплив ,все робится що б не порушити спокій мажорів і всякоі наволочі яка не дотримуєтся правил.
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05.11.2021 08:41 Відповісти
Коли покарають горе-депутатів які скоіли ДТП (можливо під наркотою або алкоголем)
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05.11.2021 15:12 Відповісти
Опять бляхер
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05.11.2021 08:56 Відповісти
Теперь убийце дорога одна - в ОРДЛО. Там таких любят...
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05.11.2021 09:16 Відповісти
судя по фото -100% евробляха. хрен найдут теперь концы
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05.11.2021 09:57 Відповісти
автоЛюбители на переходах не останавливаются в принципе , разве на хрущатике и то не всегда -пешеходы для них кусок гавна
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06.11.2021 10:40 Відповісти
Іншого виходу немає - робити лежачі поліцейські перед зебрами в Україні в три раза вищими нід зараз, по іншому не розуміють.
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06.11.2021 16:36 Відповісти
 
 