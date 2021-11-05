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Вночі родичі з тяжко хворою на COVID-19 увірвалися до лікарні та з погрозами накинулися на персонал із вимогою "кисень!!!", - головлікарка Миколаївської інфекційної обллікарні Федорова. ФОТОрепортаж

У Миколаївській області лише три лікарні забезпечені частково та одна забезпечена всім необхідним для лікування коронавірусної хвороби. Пацієнтів госпіталізують до лікарень без кисню, підготовленого персоналу та реанімації. Разом з тим, місцева влада: ОДА та облрада надсилають до Києва звіти про повну забезпеченість регіону всім необхідним. Родичі, що зневірилися, штурмом беруть Миколаївську обласну інфекційну лікарню з вимогою надати кисень їх хворим рідним.

Про це повідомила головна лікарка лікарні Світлана Федорова на своїй сторінці у фейсбук, передає Цензор.НЕТ.

"Нічне свавілля сьогодні. О 00.15 ночі увірвалася група незнайомих людей на територію лікарні. Зламали шлагбаум, почали вибивати двері до приймального покою. З погрозами накинулися на персонал, з вимогою "кисень!!!". Тривожна кнопка є. Викликали відразу поліцію. Черговий лікар, медсестра, санітарочка-дівчинка… Що вони проти агресії зневірених людей?!Виявилося, що слідом в'їхала якась машина (типу "приватна швидка"), не "медпрестиж", без розпізнавальних знаків, чи був хоч один медик у цій, так званій "швидкій" - не відомо. Але там була вкрай важка хвора, в агональному стані, сатурація 35. І не було кисню, не було умов транспортування такої хворої (у такому стані взагалі не можна транспортувати - це знають медики, на жаль, не знають ті, хто на хвилі ковіду виріши підзаробити, обзиваючи себе "приватною швидкою"), - розповіла вона.

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Вночі родичі з тяжко хворою на COVID-19 увірвалися до лікарні та з погрозами накинулися на персонал із вимогою кисень!!!, - головлікарка Миколаївської інфекційної обллікарні Федорова 01
Вночі родичі з тяжко хворою на COVID-19 увірвалися до лікарні та з погрозами накинулися на персонал із вимогою кисень!!!, - головлікарка Миколаївської інфекційної обллікарні Федорова 02
Вночі родичі з тяжко хворою на COVID-19 увірвалися до лікарні та з погрозами накинулися на персонал із вимогою кисень!!!, - головлікарка Миколаївської інфекційної обллікарні Федорова 03
Вночі родичі з тяжко хворою на COVID-19 увірвалися до лікарні та з погрозами накинулися на персонал із вимогою кисень!!!, - головлікарка Миколаївської інфекційної обллікарні Федорова 04

"Виявилося, що пацієнтка надійшла до Новобузької ЦРЛ 03.11.21 року, і за повної відсутності КИСНЮ, ПЕРСОНАЛУ, що вміє надавати допомогу, РЕАНІМАЦІЇ тощо її родичі не стали чекати, поки вона помре без допомоги і почали діяти ось таким шляхом", - додала лікарка.

Вночі родичі з тяжко хворою на COVID-19 увірвалися до лікарні та з погрозами накинулися на персонал із вимогою кисень!!!, - головлікарка Миколаївської інфекційної обллікарні Федорова 05

"Див.  фото - це оновлені нашим ОДА та Управлінням Охорони здоров'я так звані "маршрути пацієнта". Там перелік лікарень, щодо яких до Києва щодня йдуть звіти від ОДА та Облради (як власника), що там є ВСЕ!!! Кисень, ліки, реанімація і реаніматологи, інфекціоністи, палати, місця повністю з киснем і т.д. На сьогодні, з усього переліку, тільки в 3-х лікарнях є хоч щось. І лише в одній (нашій) є все. Щодня в мене з самого ранку під кабінетом стоять родичі. Щодня сотні дзвінків та десятки повідомлень у месенджер. "Не приймають у 5 міськлікарню, вимагають, щоб разом із хворим привезли кисень свій", "родичка в 1 міськлікарню-сатурація 60, не забирають у реанімацію, немає місць", "ми зі Снігурівки - немає кисню та реанімації, заберіть нас" і т.д. і т.п.", - пояснила Федорова.

"Влада місцева досі не прокинулася і окрім гарних звітів до Києва – повний нуль! Третьої доби немає обіцяної "завтра" якоїсь міфічної машини з киснем (обіцяє по телефону заступник губернатора Ю.І. Гранатуров). Я знайшла сама виробника, вийшла, знайшла людей, які оплатять кисень доставку 20 тонн.Від влади потрібно було дати бюрократичну відмашку на відправку машини. За три дні- НІЧОГО! Їм ніколи... Вони бояться взяти на себе відповідальність, без вказівки зверху (а туди ж рапортують, що все чудово!) - ніяких дій. Можна було три дні тому всю область забезпечити рідким киснем. Не захотіли - чорт з вами, я привезу для потреб своєї лікарні 5 тонн (вже везу), в обхід вашої довбаної бюрократії. Ау, поліція, я буду в обхід всього рятувати хворих - одразу починайте заводити кримінальні справи!" – констатувала головлікар.

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"Тепер про поліцію. Я просила (письмово, давно), у зв'язку із соціальною напруженістю, дати охорону нашій лікарні, хоча б пост патрульної поліції поряд десь. НОЛЬ. ІГНОР. Написали - немає можливості! За минулої влади була можливість. Був цілодобовий пост, хоча не було такого, що діється зараз, я звертаюся до Нацполіції, депутатів Верховної Ради, до Президента, Офісу Президента України, до всіх, хто може впливати на ситуацію! Захистіть нас від розлючених родичів тих пацієнтів, які вмирають через ваше недовміння, недоправління, недоорганізацію, недорозуміння і повне НЕДО у всьому... Чергова зміна благала поліцію, написала письмово заяву (див. фото) з проханням хоча б до ранку залишити пост. Та де там! Це не обшуки по 18 годин вночі проводити 10-12 співробітниками. На захист медиків – немає можливості. Розвернулися та поїхали! Мовляв, чекайте, поки вас уб'ють: приїдемо знову", - розповіла Федорова.

"Тепер хочу звернутися до людей! Друзі мої, ми разом! ПРОШУ ВАС! НЕ піднімайте руку на медиків!!! Вже сьогодні вас нема кому рятувати. ЩО ВИ ТВОРИТЕ?! Ми не відгороджуємося, як наші голова ОДА та голова облради від вас турнікетами та заслонами поліції, ми не ховаємося, ми цілодобово на роботі! За що ви кидаєтеся на нас? Не ми допустили колапс в області з киснем! При тому, що вже сусідні і Херсон та Одеса все налагодили давно, наші всі чекають, коли "самопройде та налагодиться". Не ми шлемо до Києва брехню про наявність місць та кисню! НЕ ми розпилюємо бюджет на театри, плиточку, ломбарди та ушуаї, замість закупівлі ліків. Нас ось-ось не стане. Я говорю про свою лікарню. Нас уперто банкрутують, і скоро зітруть на порошок. Але до останнього ми на своєму посту. Тож не вбивайте нас ще ви, люди! Ми такі самі! Ми з вами! Нас також вбиває владу, не уподібнюйтеся до них, будь ласка! Здоров'я всім", - звернулася головлікарка до громадян.

Вночі родичі з тяжко хворою на COVID-19 увірвалися до лікарні та з погрозами накинулися на персонал із вимогою кисень!!!, - головлікарка Миколаївської інфекційної обллікарні Федорова 06
Вночі родичі з тяжко хворою на COVID-19 увірвалися до лікарні та з погрозами накинулися на персонал із вимогою кисень!!!, - головлікарка Миколаївської інфекційної обллікарні Федорова 07
Вночі родичі з тяжко хворою на COVID-19 увірвалися до лікарні та з погрозами накинулися на персонал із вимогою кисень!!!, - головлікарка Миколаївської інфекційної обллікарні Федорова 08

Автор: 

карантин (18172) Миколаїв (1822) ОДА (1631) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) кисень (71) Федорова Світлана (5)


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Топ коментарі
+57
Вчора з постерами ходили, а тепер шукають кисень. Логічно. Природній добір у дії...
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05.11.2021 09:57 Відповісти
+57
Идиоты... Сначала голосуют за рыгов, потом за квартальщиков, отказываются вакцинировать. А как начинают дохнуть - виноваты медики
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05.11.2021 09:59 Відповісти
+42
Пусть везут сразу в ОПу к Зеле. И требуют объяснений почему не только не организовали закупку кислородных концентраторов летом и весной, а и отдали наш запас Индии. Что теперь больных приходится спасать техническим кислородом.
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05.11.2021 09:58 Відповісти
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Антиквак я как про спиногрызов перенаселяющих планету услышал сразу Ницше и Гитлера вспомнил… ты не эту ли философию исповедуешь?
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05.11.2021 15:28 Відповісти
Антиквак про перенаселение планеты в будущем - « жаль только то что в то время чудесное жить не придётся ни мне ни тебе!». (Некрасов). Мысль уловил
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05.11.2021 15:31 Відповісти
завезли в районную больницу, а там нечем лечить , ну нормально..... хотела бы я занать, как поступили бы другие, видя ка умирает его родной человек, понятно почему у нас такая высокая смертность, и дело не только в вакцинации, а в отсутствии медпомощи, лекарст и того же кислорода (а почему ломали дверь, их что не пускали)
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05.11.2021 12:59 Відповісти
Нормальная реакция людей в попытке спасти близкого человека.
Плохо, что главврача райбольницы без кислорода не уволили в травматологию - заработал он, а не николаевские.
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05.11.2021 14:13 Відповісти
А нада було важко хворій больній , всього лиш піти і провакцинуватися , коли ще була здорова . І не довелося б виглядати посміховиськом перед людьми . І вся ця комедія б не відбулася. Ну нічо , може хоч родичі навчаться на її помилках і вакцинуються . Немає зле , щоб не вийшло на добре .
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05.11.2021 13:16 Відповісти
"...Ну нічо , може хоч родичі навчаться на її помилках і вакцинуються ...."
Це дуже оптимістично. Як показує практика, антиваксер вакцинується через можливість втратити гроші (штрафи, втрата роботи і т.п.). Інше на нього не діє.
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05.11.2021 15:04 Відповісти
Написали - нет возможности! При прошлой власти была возможность. Был круглосуточый пост, хотя не было такого, что творится сейчас____________________________добавить нечего
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05.11.2021 13:23 Відповісти
За таке її "з'їдять" скоро.
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05.11.2021 15:05 Відповісти
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05.11.2021 13:46 Відповісти
А при чем тут полиция, прикрывать ваше воровство и вымагательство?
За кого николоевская глав-врач, голосовала в 2019 году? Я даже знаю ответ на перед.
И кто кроме отчаявшихся родственников проконтролирует, есть этот кислород на самом деле, или его нет, или он есть, но не для всех !?
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05.11.2021 13:56 Відповісти
Бронь обкома партии никто не отменял!)))
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05.11.2021 14:37 Відповісти
Та то порох виноват… да антикваки
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05.11.2021 15:35 Відповісти
Идите еще помитингуйте против вакцинации...
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05.11.2021 14:01 Відповісти
Я влучно сказав Бабченко: "кожен має право на суїцид".
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05.11.2021 15:07 Відповісти
це напевно з тих антивакцинаторів що бунтували разом з московським патріархатом?
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05.11.2021 14:02 Відповісти
народ захотел жить "по приколу".... терпите еще 2 года.....
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05.11.2021 14:23 Відповісти
Якщо в ЗВІТАХ є кисень, а по факту його НЕМА, то потрібно звільняти нахрін всіх "керовніков", а також підписантів. Їх місце пасти корови. Чому до сих пір наймають тупих та лінивих баранів? Він, що товсту сраку не може підняти та проїздити і подивитись по факту? А зами навіщо? Губки малювати та бородки підстригати? А якщо хтось помре від нестачі кисню, то їм місце вже на зоні. понабирали по блату чабанів
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05.11.2021 14:24 Відповісти
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05.11.2021 16:00 Відповісти
давно вже треба було ввести страхову медецину. але розумно. звісно для цього потрібен час.
Але зараз треба щось вирішувать. вважаю що потрібно зробити ковідні місця в палатах платними, бо багато людей можуть за себе заплатити, але кисень в роздріб не купиш. А будуть місця платними то знайдуться бізнесмени що будуть його завозити в лікарню оптом. Державі лише треба встановити максимальну можливу націнку , щоб комерси не борзіли і не драли кінські ціни.
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05.11.2021 15:17 Відповісти
ну а тих хто не може, не хоче і антиваскерів ставити в кінець черги на кисень
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05.11.2021 15:18 Відповісти
А лучше газ им отключать шо б заразу не разносили…
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05.11.2021 15:34 Відповісти
Привит 26.07.2001 файзером в райцентре. Это второй укол.
в очереди было 3 человека.

так что не надо Ляля.
почему кололся - потому как аналитический склад ума с прогнозированием ситуации.

пс. Мир не заканчивается за поребриком возле мокшанских болот. Оказывается люди живут по всему глобусу. И кое-где живут намного лучше. «А они такие тупые» - куйлосос Задорнов.

пс. Для не колотых кислород не включать. Бесполезно с точки зрения генофонд
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05.11.2021 16:47 Відповісти
А после 10-го укола аналитический ум не отвалится?
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05.11.2021 17:07 Відповісти
"какие ваши доказательства?" (с)
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05.11.2021 17:54 Відповісти
26.07.2001?
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05.11.2021 18:15 Відповісти
Известно: тяжелые осложнения у людей старше 55 лет и хронических больных.
Если рассмотреть алгоритм действия власти.

1. При бездействии власти не только по вакцинации групп риска, но и по обеспечению оборудованием и зарплатами врачам больниц "внезапно" выросла смертность.

2. Используя ужасную статистику власть загнала в стометровые очереди на вакцинацию всех работающих и впечатлительных молодых так, чтобы пенсионерам и инвалидам не удалось сквозь нее прорваться.

Что нужно власти? Снижение смертности или цифровой концлагерь для молодого и среднего возраста?
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05.11.2021 17:05 Відповісти
Тем временем... Зеленский... Подписал закон "об олигархах"
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05.11.2021 17:53 Відповісти
ВЫ БЫ начали убивать своих руководителей с оставлениением записки СЛЕДУЮЩАЯ КРЫСА В ОЧЕРЕДИ ПОКА НЕ ЗАВЕЗЁТЕ КИСЛОРОД
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05.11.2021 18:08 Відповісти
Леночка, у вас кислородное голодание мозга?
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05.11.2021 20:11 Відповісти
поделитесь опытом где Вы носите свой баллон? В рюкзаке за спиной или он прекрасно помещается вместо "0" -го лифчика?
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05.11.2021 20:16 Відповісти
А может - следующая крыса ты пока **** не уколешься?
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05.11.2021 20:34 Відповісти
мамуля! открой своему сынуле порносайт что бы оно расслабилось и в завершении принесите ему пяток котлеточек... Потом стащите его с дивана и заставьте хорошенько помыться ибо его вонь даже через монитор просачивается
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05.11.2021 20:44 Відповісти
Сильнее чем вы антиваксеры воняете не воняет никто. А ты шо порносайты любишь? Нигеров наверное разглядуешь? Ну ну… хотя лучше бы сходила укололась и про кислород сразу попустит…
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05.11.2021 20:48 Відповісти
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05.11.2021 21:14 Відповісти
Боооже! Яке кончене!
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05.11.2021 20:50 Відповісти
мне не жаль єтих крутєликів-антивакцинаторов на частной скорой. Ни на точку от йоти.
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05.11.2021 19:52 Відповісти
Все по Дарвину , привился живешь , не привился , тоже , но не долго Какие нахер противопоказания , дичь не несите , я у же тут насмотрелся , на противопоказания , когда ставят перед фактом работы , идут делать прививку
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05.11.2021 21:29 Відповісти
З часом перехворіють усі. Без винятку. Ну не може бути винятків! І не буде. Питання лише в тому що у не вакцинованих набагато менше шансів перенести захворювання в домашніх умовах (легка форма) а якщо імунітет з тієї або іншої причини ослаблений то і взагалі вижити. Так що комусь життя а комусь премія Дарвіна і "со святыми упокой".
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06.11.2021 00:29 Відповісти
https://liferead.ru
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06.11.2021 01:45 Відповісти
"Тепер хочу звернутися до людей! Друзі мої, ми разом! ПРОШУ ВАС! НЕ піднімайте руку на медиків!!! Вже сьогодні вас нема кому рятувати. ЩО ВИ ТВОРИТЕ?! Ми не відгороджуємося, як наші голова ОДА та голова облради від вас турнікетами та заслонами поліції, ми не ховаємося, ми цілодобово на роботі! За що ви кидаєтеся на нас? Не ми допустили колапс в області з киснем! При тому, що вже сусідні і Херсон та Одеса все налагодили давно, наші всі чекають, коли "самопройде та налагодиться". Не ми шлемо до Києва брехню про наявність місць та кисню! НЕ ми розпилюємо бюджет на театри, плиточку, ломбарди та ушуаї, замість закупівлі ліків. Нас ось-ось не стане. Я говорю про свою лікарню. Нас уперто банкрутують, і скоро зітруть на порошок. Але до останнього ми на своєму посту. Тож не вбивайте нас ще ви, люди! Ми такі самі! Ми з вами! Нас також вбиває владу, не уподібнюйтеся до них, будь ласка! Здоров'я всім", - звернулася головлікарка до громадян. Джерело:
Народ перетворився на бидло. Не розуміє хто винний у їхніх бідах.
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06.11.2021 09:47 Відповісти
Нарід нарешті злякався. Тож у пунктах вакцинації натовпи.
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07.11.2021 21:27 Відповісти
Чого вони злякались ? Ковіду ? Та ні..
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07.11.2021 21:36 Відповісти
В кожного власні страхи.
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07.11.2021 21:44 Відповісти
Біжать вакцинуватись, бо їх ніде не пускають.
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07.11.2021 21:51 Відповісти
Та не те, щоби не пускали. По місту можна спокійно пересуватися. Ресторани заповнені. В багатьох закладах нічого не перевіряють.
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07.11.2021 22:13 Відповісти
А що ви робили в ресторанах?
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07.11.2021 22:18 Відповісти
Горілку пив.
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07.11.2021 22:22 Відповісти
На вас не схоже. Хоча...може й так.
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07.11.2021 22:23 Відповісти
За неготовність установи (лікарні) до надання екстренної і невідкладної медичної допомоги несе безпосередню відповідальність головний лікар (тепер - генеральний(!) директор). Все написане вище - то "жування шмарків", у випадку суду - Генеральна лікарка буде наказана за неготовність установи = ненадання медичної допомоги. Цей вереск треба було піднімати до масових поступлень пацієнтів, видно її влаштовує отримувати по 100 тис. зарплатні, надбавки і нічого не робити, "перевівши стрілки" на владу.
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07.11.2021 13:08 Відповісти
Нових лікарень не будували. Існуючі без лікарів, обладнання, ліків. Влада залякує цифрами і більш ніяк не реагує. Лікарям не позаздриш, зараз штурмають родичи вмираючих ковідників, потім будуть штурмувати родичі вмираючих побічників вакцинації. Що робити лікарям, якщо їм можновладці зробили такі умови праці?
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09.11.2021 22:17 Відповісти
ты глянь мрази белохалатные как запели.... страшно? ну да вы ж как и мусора привыкли чувствовать себя богами, ломать или вершить чужие жизни, пытать и калечить причем безнаказанно ...
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11.11.2021 14:58 Відповісти
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