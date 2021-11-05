Вночі родичі з тяжко хворою на COVID-19 увірвалися до лікарні та з погрозами накинулися на персонал із вимогою "кисень!!!", - головлікарка Миколаївської інфекційної обллікарні Федорова. ФОТОрепортаж

У Миколаївській області лише три лікарні забезпечені частково та одна забезпечена всім необхідним для лікування коронавірусної хвороби. Пацієнтів госпіталізують до лікарень без кисню, підготовленого персоналу та реанімації. Разом з тим, місцева влада: ОДА та облрада надсилають до Києва звіти про повну забезпеченість регіону всім необхідним. Родичі, що зневірилися, штурмом беруть Миколаївську обласну інфекційну лікарню з вимогою надати кисень їх хворим рідним.

Про це повідомила головна лікарка лікарні Світлана Федорова на своїй сторінці у фейсбук, передає Цензор.НЕТ.

"Нічне свавілля сьогодні. О 00.15 ночі увірвалася група незнайомих людей на територію лікарні. Зламали шлагбаум, почали вибивати двері до приймального покою. З погрозами накинулися на персонал, з вимогою "кисень!!!". Тривожна кнопка є. Викликали відразу поліцію. Черговий лікар, медсестра, санітарочка-дівчинка… Що вони проти агресії зневірених людей?!Виявилося, що слідом в'їхала якась машина (типу "приватна швидка"), не "медпрестиж", без розпізнавальних знаків, чи був хоч один медик у цій, так званій "швидкій" - не відомо. Але там була вкрай важка хвора, в агональному стані, сатурація 35. І не було кисню, не було умов транспортування такої хворої (у такому стані взагалі не можна транспортувати - це знають медики, на жаль, не знають ті, хто на хвилі ковіду виріши підзаробити, обзиваючи себе "приватною швидкою"), - розповіла вона.

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"Виявилося, що пацієнтка надійшла до Новобузької ЦРЛ 03.11.21 року, і за повної відсутності КИСНЮ, ПЕРСОНАЛУ, що вміє надавати допомогу, РЕАНІМАЦІЇ тощо її родичі не стали чекати, поки вона помре без допомоги і почали діяти ось таким шляхом", - додала лікарка.

"Див. фото - це оновлені нашим ОДА та Управлінням Охорони здоров'я так звані "маршрути пацієнта". Там перелік лікарень, щодо яких до Києва щодня йдуть звіти від ОДА та Облради (як власника), що там є ВСЕ!!! Кисень, ліки, реанімація і реаніматологи, інфекціоністи, палати, місця повністю з киснем і т.д. На сьогодні, з усього переліку, тільки в 3-х лікарнях є хоч щось. І лише в одній (нашій) є все. Щодня в мене з самого ранку під кабінетом стоять родичі. Щодня сотні дзвінків та десятки повідомлень у месенджер. "Не приймають у 5 міськлікарню, вимагають, щоб разом із хворим привезли кисень свій", "родичка в 1 міськлікарню-сатурація 60, не забирають у реанімацію, немає місць", "ми зі Снігурівки - немає кисню та реанімації, заберіть нас" і т.д. і т.п.", - пояснила Федорова.

"Влада місцева досі не прокинулася і окрім гарних звітів до Києва – повний нуль! Третьої доби немає обіцяної "завтра" якоїсь міфічної машини з киснем (обіцяє по телефону заступник губернатора Ю.І. Гранатуров). Я знайшла сама виробника, вийшла, знайшла людей, які оплатять кисень доставку 20 тонн.Від влади потрібно було дати бюрократичну відмашку на відправку машини. За три дні- НІЧОГО! Їм ніколи... Вони бояться взяти на себе відповідальність, без вказівки зверху (а туди ж рапортують, що все чудово!) - ніяких дій. Можна було три дні тому всю область забезпечити рідким киснем. Не захотіли - чорт з вами, я привезу для потреб своєї лікарні 5 тонн (вже везу), в обхід вашої довбаної бюрократії. Ау, поліція, я буду в обхід всього рятувати хворих - одразу починайте заводити кримінальні справи!" – констатувала головлікар.

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"Тепер про поліцію. Я просила (письмово, давно), у зв'язку із соціальною напруженістю, дати охорону нашій лікарні, хоча б пост патрульної поліції поряд десь. НОЛЬ. ІГНОР. Написали - немає можливості! За минулої влади була можливість. Був цілодобовий пост, хоча не було такого, що діється зараз, я звертаюся до Нацполіції, депутатів Верховної Ради, до Президента, Офісу Президента України, до всіх, хто може впливати на ситуацію! Захистіть нас від розлючених родичів тих пацієнтів, які вмирають через ваше недовміння, недоправління, недоорганізацію, недорозуміння і повне НЕДО у всьому... Чергова зміна благала поліцію, написала письмово заяву (див. фото) з проханням хоча б до ранку залишити пост. Та де там! Це не обшуки по 18 годин вночі проводити 10-12 співробітниками. На захист медиків – немає можливості. Розвернулися та поїхали! Мовляв, чекайте, поки вас уб'ють: приїдемо знову", - розповіла Федорова.

"Тепер хочу звернутися до людей! Друзі мої, ми разом! ПРОШУ ВАС! НЕ піднімайте руку на медиків!!! Вже сьогодні вас нема кому рятувати. ЩО ВИ ТВОРИТЕ?! Ми не відгороджуємося, як наші голова ОДА та голова облради від вас турнікетами та заслонами поліції, ми не ховаємося, ми цілодобово на роботі! За що ви кидаєтеся на нас? Не ми допустили колапс в області з киснем! При тому, що вже сусідні і Херсон та Одеса все налагодили давно, наші всі чекають, коли "самопройде та налагодиться". Не ми шлемо до Києва брехню про наявність місць та кисню! НЕ ми розпилюємо бюджет на театри, плиточку, ломбарди та ушуаї, замість закупівлі ліків. Нас ось-ось не стане. Я говорю про свою лікарню. Нас уперто банкрутують, і скоро зітруть на порошок. Але до останнього ми на своєму посту. Тож не вбивайте нас ще ви, люди! Ми такі самі! Ми з вами! Нас також вбиває владу, не уподібнюйтеся до них, будь ласка! Здоров'я всім", - звернулася головлікарка до громадян.





