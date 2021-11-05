Контррозвідка СБУ викрила полковника ЗСУ із російським громадянством, який збирав секретні дані військового характеру. ФОТОрепортаж

Контррозвідка РБ України викрила полковника ЗС України - командира одного з підрозділів, секретоносія з вищою формою допуску, який має громадянство РФ і несанкціоновано накопичував таємні військові документи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

У ході обшуку за місцем проживання військовослужбовця виявлено і вилучено жорсткі диски, флеш носії, мобільні термінали, ноутбук, на яких зберігається інформація військового характеру, у т.ч. з обмеженим доступом, а також документи та блокноти із записами таємних відомостей.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 422 КК України "Розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості", у межах якого встановлено наявність у вказаного військовослужбовця ЗС України контактів з діючими військовослужбовцями ЗС Російської Федерації та мешканцями ТОТ АР Крим.

Тривають слідчі дії, у межах яких перевіряється версія про збір ним вищезазначених відомостей за завданням спецслужб РФ. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

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Реалізація матеріалів здійснювалась у взаємодії зі Слідчим управлінням ГУ НП у Миколаївській області під процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури.





Фото: сайт СБУ