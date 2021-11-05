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Контррозвідка СБУ викрила полковника ЗСУ із російським громадянством, який збирав секретні дані військового характеру. ФОТОрепортаж

Контррозвідка РБ України викрила полковника ЗС України - командира одного з підрозділів, секретоносія з вищою формою допуску, який має громадянство РФ і несанкціоновано накопичував таємні військові документи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

У ході обшуку за місцем проживання військовослужбовця виявлено і вилучено жорсткі диски, флеш носії, мобільні термінали, ноутбук, на яких зберігається інформація військового характеру, у т.ч. з обмеженим доступом, а також документи та блокноти із записами таємних відомостей.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 422 КК України "Розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості", у межах якого встановлено наявність у вказаного військовослужбовця ЗС України контактів з діючими військовослужбовцями ЗС Російської Федерації та мешканцями ТОТ АР Крим.

Тривають слідчі дії, у межах яких перевіряється версія про збір ним вищезазначених відомостей за завданням спецслужб РФ. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

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Реалізація матеріалів здійснювалась у взаємодії зі Слідчим управлінням ГУ НП у Миколаївській області під процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури.

Контррозвідка СБУ викрила полковника ЗСУ із російським громадянством, який збирав секретні дані військового характеру 01
Контррозвідка СБУ викрила полковника ЗСУ із російським громадянством, який збирав секретні дані військового характеру 02
Фото: сайт СБУ

Автор: 

контррозвідка (470) Правоохоронні органи (2709) силовики (2515) шпигунство (1022) секретні документи (93) ЗСУ (7723)


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Топ коментарі
+29
таких гнид и в ВСУ и в руководстве Украины ещё очень много-очищение будет долгим...
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05.11.2021 10:57 Відповісти
+24
Розстріл.
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05.11.2021 10:56 Відповісти
+21
Это из тех кто в 14-м в Крым не успел убежать? Да такой ваты видимо в Украине ещё до фига…
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05.11.2021 10:56 Відповісти
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Розстріл.
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05.11.2021 10:56 Відповісти
публічна страта на шибениці
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05.11.2021 11:17 Відповісти
у этого 3 и тоже расстрелять? =UA RU ISR ‏מְדִינַת יִשְׂרָאֵל-
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05.11.2021 11:28 Відповісти
Это из тех кто в 14-м в Крым не успел убежать? Да такой ваты видимо в Украине ещё до фига…
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05.11.2021 10:56 Відповісти
таких гнид и в ВСУ и в руководстве Украины ещё очень много-очищение будет долгим...
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05.11.2021 10:57 Відповісти
Нехай літінант перевірить півшостого на наявність аусвайсу з куркою.
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05.11.2021 10:57 Відповісти
полковник Штирлиц шел по Главному штабу ВСУ.
С рукава свисала георгиевская ленточка, из карманы выглядывал паспорт с двуглавым орлом.
Лапти поверх портянок и балалайка за плечами несколько сковывали походку.
На пальце он крутил брелок-флешку с секретными документами.
"Не сильно ли я палюсь?" - думал Штирлиц.
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05.11.2021 10:59 Відповісти
а шо там с резидентом Козьірем? и его подопечньім агентом Буратино?
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05.11.2021 10:59 Відповісти
Козыря вчера уже один лысый интервьюер в президенты выдвигал.
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05.11.2021 11:19 Відповісти
ага, Дима Штопанньій ))
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05.11.2021 11:32 Відповісти
Штирлиц,ходят упорные слухи,что вы переспали с рюсскай пианисткой...

Герр Мюллер,это поклеп Госдепа,я в то время был у Пастора Шлага...

Штирлиц,я о времени ничего не говорил...,вы идиот Штирлиц...
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05.11.2021 10:59 Відповісти
одна из консерв. сколько ж еще таких ублюдков?
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05.11.2021 11:00 Відповісти
а скільки ще тієї падалі затаїлось?
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05.11.2021 11:01 Відповісти
25 лет без права удо, с конфискацией всего и у всех его родственников.
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05.11.2021 11:01 Відповісти
Какие-то допотопные у него носители информации.
С 2014 года ничего поновее не передали?
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05.11.2021 11:03 Відповісти
Судя по винту разведчика перестали финансировать еще при Ющенко...
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05.11.2021 11:08 Відповісти
+++++++++++++++
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05.11.2021 11:58 Відповісти
Вот немного не успел. Вчера уже министра обороны назначили.
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05.11.2021 11:08 Відповісти
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05.11.2021 11:08 Відповісти
Там мабуть трусєля з портретом *****
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05.11.2021 11:13 Відповісти
Из передачи Совершенно Секретно,некогда выходившей на РАБссии..

После распада ССср 18 Управлений КГБ Сссра дохлого,СВР и ГРУ ССср осталось без работы 1 миллион 500 тысяч агентов разного калибра,от Стукачей до Палачей...типа Луговой и Ковтун убивший Литвиненко Полонием...
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05.11.2021 11:08 Відповісти
"Полковник ВС Украины - командир одного из подразделений, секретоноситель с высшей формой допуска. Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 422 УК Украины "Разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или утрата документов или материалов, содержащих такие сведения".

Я так понимаю про статью 111 УК Украины - Государственная измена, с гораздо более строгим наказанием, у нас уже все забыли или что?

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05.11.2021 11:08 Відповісти
Могу дать контрразведке СБУ как минимум одну наводку на высокого чиновника, работающего на врага ,на ер начинается ,на мак заканчивается..
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05.11.2021 11:09 Відповісти
Спасибо, будем искать макер, до второго пришествия.
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05.11.2021 11:14 Відповісти
Так в офисе Голобородька половина с паспортами РФ и что? Вот юмористы )
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05.11.2021 11:10 Відповісти
І таких пАлковнікаФ в ВСУ дуже багато... На жаль...
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05.11.2021 11:11 Відповісти
Первое фото чрезвычайно информативное.
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05.11.2021 11:12 Відповісти
Друге і третє теж.
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05.11.2021 11:41 Відповісти
На РАБссии даже мымра Ольга ********* майор ФСБ не говоря о прочих Бошировых Петровых взорвавших военные склады в Болгарии в 2014 году...
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05.11.2021 11:14 Відповісти
Ермак наверное пристроил...
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05.11.2021 11:16 Відповісти
Он не тупой баран раз до полковника ВСУ дорос.Тупицы те которые его продвигали вкупе с СБУшниками его недопроверившими на рашгражданство..
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06.11.2021 12:59 Відповісти
Штирлиц,профессор Плейнер выпал из окна в Швейцарии,он был вашим агетом?

Нет,герр Мюллер он работал на товаристча Сралина и начальника советской разведки Голикова...

Данке шен,Штирлиц,получите Железный крест из рук самого фюрера...

Герр Мюллер я выполнил батский договор Молотов-Риббентроп...
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05.11.2021 11:23 Відповісти
Всі бачили, всі чули, навіть всі здогадувались, однак ахвіцев ахвіцеру правду в очі сказати не може. Всє жє в адной странє жилі. Де його керівники? Напевно не в сусідній камері.
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05.11.2021 11:25 Відповісти
Не забудьте уволить того сбушника, который проверял полковника перед выдачей доступа к гостайне.
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05.11.2021 11:26 Відповісти
Найвища форма допуску - це доступ до ОВ (шифри).
Тобто, підрозділ - це не полк-бригада, а десь в ГШ, ОК.
Далі. Полкан при настільки високій посаді настільки тупий, що збергав інфу майже в трилітрових банках та ще й зв'язувався із військовими параші і жителями Криму?

Що за маячня? Черговий Семенченко?
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05.11.2021 11:40 Відповісти
В першу чергу потрібно пробити всіх силовиків із призвищами, які закінчуються на -ов.
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05.11.2021 11:57 Відповісти
разоблачители пустоголовые... хотя кто их научит как правильно контрразведку работать если для данилова из снбо выпускники московских специализированных вузов еще советских времен враги...
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05.11.2021 12:24 Відповісти
а как гражданин России смог работать на такой должности??? На сколько я помню гражданам др. госсударств и лицам без гражданства запретили работать на стратегических предприятиях еще в нвчале 2000-х.
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05.11.2021 12:27 Відповісти
А як СБУ перевіряло такого полковника і як вони дали йому допуск по формі 1? Можливо в СБУ такі самі і їх потрібно давно заарештувати? Непомітити російський паспорт неможливо. У Миколаєві вати більше чим нормальних людей, а в Харкові, Одесі, Дніпрі ще більще, але якраз вони керують державою, вихідці з Харкова, Одеси, Кривого Рогу, Донецька і Луганська - "патріоти" з російськими паспортами. То США, Великобританія, Турція,Польща, НАТО будуть давати нам якусь інформацію? "Вагнерівців" розробляли декілька років і все йшло до завершення, аж тут вумний нарід вибрав ворогів України і вони вмить злили все таємне ворогу.То куди братися цьому полковнику до офісу президента, чи резидента? Я вже заплутався як його називати, бо звідти пішло злиття, а там себе ведуть ніби нічого не трапилося.
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05.11.2021 12:36 Відповісти
10 лет и штраф 10 миллионов и я думаю почти все разбегутся сам в тюрьм и семья на улице
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05.11.2021 13:08 Відповісти
начните с банковой - там все такие....
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05.11.2021 14:29 Відповісти
"...Решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения..."

Краще було б якщо б вони вирішували питання в який морг його відправити.
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05.11.2021 16:57 Відповісти
 
 