Контррозвідка СБУ викрила полковника ЗСУ із російським громадянством, який збирав секретні дані військового характеру. ФОТОрепортаж
Контррозвідка РБ України викрила полковника ЗС України - командира одного з підрозділів, секретоносія з вищою формою допуску, який має громадянство РФ і несанкціоновано накопичував таємні військові документи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.
У ході обшуку за місцем проживання військовослужбовця виявлено і вилучено жорсткі диски, флеш носії, мобільні термінали, ноутбук, на яких зберігається інформація військового характеру, у т.ч. з обмеженим доступом, а також документи та блокноти із записами таємних відомостей.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 422 КК України "Розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості", у межах якого встановлено наявність у вказаного військовослужбовця ЗС України контактів з діючими військовослужбовцями ЗС Російської Федерації та мешканцями ТОТ АР Крим.
Тривають слідчі дії, у межах яких перевіряється версія про збір ним вищезазначених відомостей за завданням спецслужб РФ. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.
Реалізація матеріалів здійснювалась у взаємодії зі Слідчим управлінням ГУ НП у Миколаївській області під процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури.
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С рукава свисала георгиевская ленточка, из карманы выглядывал паспорт с двуглавым орлом.
Лапти поверх портянок и балалайка за плечами несколько сковывали походку.
На пальце он крутил брелок-флешку с секретными документами.
"Не сильно ли я палюсь?" - думал Штирлиц.
Герр Мюллер,это поклеп Госдепа,я в то время был у Пастора Шлага...
Штирлиц,я о времени ничего не говорил...,вы идиот Штирлиц...
С 2014 года ничего поновее не передали?
После распада ССср 18 Управлений КГБ Сссра дохлого,СВР и ГРУ ССср осталось без работы 1 миллион 500 тысяч агентов разного калибра,от Стукачей до Палачей...типа Луговой и Ковтун убивший Литвиненко Полонием...
Я так понимаю про статью 111 УК Украины - Государственная измена, с гораздо более строгим наказанием, у нас уже все забыли или что?
Нет,герр Мюллер он работал на товаристча Сралина и начальника советской разведки Голикова...
Данке шен,Штирлиц,получите Железный крест из рук самого фюрера...
Герр Мюллер я выполнил батский договор Молотов-Риббентроп...
Тобто, підрозділ - це не полк-бригада, а десь в ГШ, ОК.
Далі. Полкан при настільки високій посаді настільки тупий, що збергав інфу майже в трилітрових банках та ще й зв'язувався із військовими параші і жителями Криму?
Що за маячня? Черговий Семенченко?
Краще було б якщо б вони вирішували питання в який морг його відправити.