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Відділення екстреної медичної допомоги готове до відкриття у Горішніх Плавнях, - ОДА. ФОТОрепортаж

У Горішніх Плавнях на Полтавщині завершилися роботи зі створення нового відділення невідкладних станів міської лікарні інтенсивного лікування.

Про це повідомляє голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Об'єкт уже готують до введення в експлуатацію.

За словами голови області, для створення відділення невідкладних станів у лікарні провели ремонт приймального відділення хірургічного корпусу. Нове відділення також обладнано сучасною медичною технікою.

"Вже встановили новий рентген-апарат, комп'ютерний томограф, два апарати УЗД, гастрофіброскоп", - зазначив голова ОДА.

Відділення міської лікарні інтенсивного лікування у м. Горішні Плавні стало одним із 8 в області, яке оновлюють у межах президентської програми "Велике будівництво".

Раніше в Офісі Президента повідомили, що до кінця 2021 року в Україні за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" буде реконструйовано загалом 201 приймальне відділення у лікарнях. Також у межах програми наступного року почнуть відновлювати 48 обласних лікарень для дорослих та дітей. У 29 із них збудують вертолітні майданчики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З наступного року в Україні розпочнеться оновлення 48 обласних лікарень

Відділення екстреної медичної допомоги готове до відкриття у Горішніх Плавнях, - ОДА 01
Відділення екстреної медичної допомоги готове до відкриття у Горішніх Плавнях, - ОДА 02
Відділення екстреної медичної допомоги готове до відкриття у Горішніх Плавнях, - ОДА 03
Відділення екстреної медичної допомоги готове до відкриття у Горішніх Плавнях, - ОДА 04

Автор: 

Полтава (568) Горішні Плавні (21) Велике будівництво (742)


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05.11.2021 11:06 Відповісти
Тільки от з назвою міста трохи лохонулись. Я розумію, що історя... Але ж як селу ця назва підходить, а як для міста то недуже...
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05.11.2021 11:07 Відповісти
Дуже гарна назва.
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05.11.2021 11:13 Відповісти
Морг покажіть.
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05.11.2021 11:21 Відповісти
Нічого так...
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05.11.2021 11:06 Відповісти
Только качество проведенных работ не очень а денег списали очень много .
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06.11.2021 07:17 Відповісти
 
 