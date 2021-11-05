Відділення екстреної медичної допомоги готове до відкриття у Горішніх Плавнях, - ОДА. ФОТОрепортаж

У Горішніх Плавнях на Полтавщині завершилися роботи зі створення нового відділення невідкладних станів міської лікарні інтенсивного лікування.

Про це повідомляє голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Об'єкт уже готують до введення в експлуатацію.

За словами голови області, для створення відділення невідкладних станів у лікарні провели ремонт приймального відділення хірургічного корпусу. Нове відділення також обладнано сучасною медичною технікою.

"Вже встановили новий рентген-апарат, комп'ютерний томограф, два апарати УЗД, гастрофіброскоп", - зазначив голова ОДА.

Відділення міської лікарні інтенсивного лікування у м. Горішні Плавні стало одним із 8 в області, яке оновлюють у межах президентської програми "Велике будівництво".

Раніше в Офісі Президента повідомили, що до кінця 2021 року в Україні за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" буде реконструйовано загалом 201 приймальне відділення у лікарнях. Також у межах програми наступного року почнуть відновлювати 48 обласних лікарень для дорослих та дітей. У 29 із них збудують вертолітні майданчики.

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