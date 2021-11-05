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На будівництві Подільського мосту у Києві намагалися вкрасти близько 3 млрд грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Група осіб надавала кошти, виділені на будівництво Подільського мосту в Києві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За попередньою інформацією, зловмисники замахнулися на розкрадання бюджету близько 3 млрд грн.

Розслідуванням встановлено, що "схема" полягала в штучному завищенні вартості робіт на об'єкті, а також у підготовці актів на роботи, які фактично не виконувались.

Фігуранти цієї оборудки залучили до протиправного механізму ділків, які:

  • виготовляли підроблену бухгалтерську документацію;
  • вели так звану тіньову бухгалтерію;
  • створювали та підшукували ризикові юридичні особи для їх подальшого використання в протиправній діяльності.

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У ході санкціонованих обшуків в підпільному офісі, який використовувався злочинцями, виявлено та вилучено:

  • 37 печаток ризикових товариств – прямих контрагентів головного підрядника з будівництва мостового переходу;
  • підроблену бухгалтерську документацію та чорнову бухгалтерію, яка підтверджує мільярдні збитки держави;
  • комп’ютерну техніку та засоби зв’язку, котрі використовувалися спільниками у зазначеній протиправній діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України. Це ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), а також ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Проводяться слідчі дії для оголошення фігурантам про підозру, а також встановлення всіх осіб, причетних до цієї протиправної діяльності.

На будівництві Подільського мосту у Києві намагалися вкрасти близько 3 млрд грн, - СБУ 01
На будівництві Подільського мосту у Києві намагалися вкрасти близько 3 млрд грн, - СБУ 02
На будівництві Подільського мосту у Києві намагалися вкрасти близько 3 млрд грн, - СБУ 03
На будівництві Подільського мосту у Києві намагалися вкрасти близько 3 млрд грн, - СБУ 04
На будівництві Подільського мосту у Києві намагалися вкрасти близько 3 млрд грн, - СБУ 05

Автор: 

Київ (19796) міст (1247) СБУ (13066)


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Топ коментарі
+10
там уже столько украдено-шо можно построить мост до Марса...
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05.11.2021 11:50 Відповісти
+6
И Витасык и Питрусык уже заявили,что возвращается 37-ой год?
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05.11.2021 12:04 Відповісти
+5
Пытались украсть 3 млрд. Страшно себе представить сколько таки украли с начала строительства в 1993(!) году.
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05.11.2021 12:02 Відповісти
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там уже столько украдено-шо можно построить мост до Марса...
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05.11.2021 11:50 Відповісти
Ну, нє палучілось...
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05.11.2021 11:51 Відповісти
Не нужно быть таким пессимистичным.
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05.11.2021 11:52 Відповісти
"ЭТО НЕ НАШИ" (с)
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05.11.2021 11:52 Відповісти
Велике крадівництво в дії.
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05.11.2021 11:53 Відповісти
Опять ты пукнул не в тему. Не украли же.
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05.11.2021 11:54 Відповісти
№101
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05.11.2021 11:58 Відповісти
От этого ты умнее не станешь. Постоянно постишь одно и то же. А постоянство, как известно, - признак ограниченности.
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05.11.2021 12:05 Відповісти
А ему пофиг тема.Абы попукать.Рошена обожралось,и никак без пуканья)
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05.11.2021 12:03 Відповісти
Ну як Ви нерозумієте: Зеленський не краде, ну зовсім!
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05.11.2021 12:07 Відповісти
А какое отношение имеет Зеля к киевской мэрии?
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05.11.2021 12:10 Відповісти
Бла Бла Бла Все равно Киев Зелю больше никогда не віберет и его прихвостней тоже!
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05.11.2021 11:54 Відповісти
Т.е.,если народ кого-то выбрал,а потом не выберет,то этот "кто-то" -редиска и плохой человек?)
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05.11.2021 12:09 Відповісти
Выберет педалика он великий хозяйственник и ни разу не в доле.
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05.11.2021 14:11 Відповісти
Пытались украсть 3 млрд. Страшно себе представить сколько таки украли с начала строительства в 1993(!) году.
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05.11.2021 12:02 Відповісти
И Витасык и Питрусык уже заявили,что возвращается 37-ой год?
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05.11.2021 12:04 Відповісти
Заголовок не правильный, должно быть так: На строительстве Подольского моста в Киеве пытались украсть около 3 млрд грн, не поделившись с нами, - СБУ
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05.11.2021 12:10 Відповісти
Все сроки прошли. Результатов нет. Только военная ХУНТА.
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05.11.2021 12:20 Відповісти
крадуть мілліардами, а наші доблесні, продажні правоохоронці і така-ж трижди продажна феміда не притягнули до кримінальної відповідальності ні одного бариги. Відзвітувались, що виявили бариг-крадіїв, нагнали на них страху, потім активно, всі, по максисмуму "подоїли" їх і відпустили з богом. І так на протязі тридцяти років.
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05.11.2021 12:24 Відповісти
По предварительной информации, злоумышленники замахнулись на хищение бюджета в сумме около 3 млрд. грн. Источник: зрештою вкрали 5 мільярдів.
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05.11.2021 12:52 Відповісти
Це вже рівень. Ще трохи таких мостів і наші "Ілон Маски" будуть купувати острови на мальдівах сотням. Мільярдами долларів вже хочуть красти.
хоча два жида за 5 ярдів баксів так і не сидять
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05.11.2021 13:53 Відповісти
За 30 лет в государстве сложилась система,которую за год или 5 не исправить.Бороться радикально означает поставить экономику под угрозу,да и весь этот гавноаппарат не позволит лишить себя всех благ.Задача архи важная и сложная,но путь в 1000 миль начинается с одного шага.
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05.11.2021 14:20 Відповісти
если СБУ проверит мост под названием "велике будівництво" и завышенные обьемы и работы.которые не выполнялись на нем.то 3 лярда, подольского моста окажутся мелочевкой
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05.11.2021 14:26 Відповісти
а сколько этот мост вообще по смете тогда стоит?
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05.11.2021 18:01 Відповісти
этих посадить. китайцев нанять.
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05.11.2021 21:03 Відповісти
 
 