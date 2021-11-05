На будівництві Подільського мосту у Києві намагалися вкрасти близько 3 млрд грн, - СБУ. ФОТОрепортаж
Група осіб надавала кошти, виділені на будівництво Подільського мосту в Києві.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
За попередньою інформацією, зловмисники замахнулися на розкрадання бюджету близько 3 млрд грн.
Розслідуванням встановлено, що "схема" полягала в штучному завищенні вартості робіт на об'єкті, а також у підготовці актів на роботи, які фактично не виконувались.
Фігуранти цієї оборудки залучили до протиправного механізму ділків, які:
- виготовляли підроблену бухгалтерську документацію;
- вели так звану тіньову бухгалтерію;
- створювали та підшукували ризикові юридичні особи для їх подальшого використання в протиправній діяльності.
У ході санкціонованих обшуків в підпільному офісі, який використовувався злочинцями, виявлено та вилучено:
- 37 печаток ризикових товариств – прямих контрагентів головного підрядника з будівництва мостового переходу;
- підроблену бухгалтерську документацію та чорнову бухгалтерію, яка підтверджує мільярдні збитки держави;
- комп’ютерну техніку та засоби зв’язку, котрі використовувалися спільниками у зазначеній протиправній діяльності.
Відкрито кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України. Це ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), а також ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
Проводяться слідчі дії для оголошення фігурантам про підозру, а також встановлення всіх осіб, причетних до цієї протиправної діяльності.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
хоча два жида за 5 ярдів баксів так і не сидять