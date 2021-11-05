СБУ викрила роботу мережі українських колцентрів, які виконували замовлення Держдуми, Пенсійного фонду РФ, телеканалу НТВ+ та російських банків. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України викрила роботу мережі колцентрів, які виконували замовлення Держдуми РФ. Клієнтами "підприємців" була також низка провідних російських телеканалів та фінансових установ, що фігурують у списках санкцій РНБО України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними слідства, протиправну діяльність трьох колцентрів у Черкасах та Умані організували місцеві комерсанти. Кіберфахівці СБУ отримали докази фінансування їхньої діяльності країною-агресором.
Колцентри проводили соціологічні опитування громадян РФ, мешканців ОРДЛО і тимчасово окупованої території АР Крим щодо їх участі у виборах до Держдуми РФ, які відбулися у вересні цього року.
Оператори збирали інформацію стосовно:
- політичних вподобань,
- рейтингів партій,
- побажань громадян РФ, мешканців ОРДЛО і тимчасово окупованої території АР Крим щодо покращення політичної обстановки.
Крім цього, працівники колцентру виконували замовлення Пенсійного фонду РФ, російських телеканалів, такі як "НТВ+", "Ростелеком" та підсанкційних банківських установ: "ВТБ", "Альфа-Банк", "Газпром Банк" та інші.
Під час обшуків в офісних приміщеннях колцентрів правоохоронці вилучили:
- понад 120 комп’ютерів з програмним забезпеченням російського виробництва;
- документи, які свідчать про співпрацю нелегальної структури з країною-агресором;
- чорну бухгалтерію;
- інструкції з обслуговування клієнтів, методів конспірації на випадок перевірок, технічну документацію з графіками роботи працівників центру.
У рамках кримінального провадження тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності колцентрів.
Операція проводилась спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Уманської окружної прокуратури.
В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности колл-центров.
Операция проводилась совместно со следователями Нацполиции при процессуальном руководстве Уманской окружной прокуратуры.
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Операторы собирали информацию о:
- политических предпочтениях,
- рейтингах партий,
- пожеланиях граждан РФ, жителей ОРДЛО и временно оккупированной территории АР Крым по улучшению политической обстановки. Источник:
По перших двох пунктах - всі соціологічні інституції це роблять.
Ще сподобалося: Кол-центри працювали "цілодобово". Це як, дзвонили людям о 4ій ночі і питали - як покращити політичну ситуацію? Ох думаю СБУ знову вигадали якусь муйню.
Со своих сетей они до них дозвониться не могут?