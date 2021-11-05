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СБУ викрила роботу мережі українських колцентрів, які виконували замовлення Держдуми, Пенсійного фонду РФ, телеканалу НТВ+ та російських банків. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила роботу мережі колцентрів, які виконували замовлення Держдуми РФ. Клієнтами "підприємців" була також низка провідних російських телеканалів та фінансових установ, що фігурують у списках санкцій РНБО України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, протиправну діяльність трьох колцентрів у Черкасах та Умані організували місцеві комерсанти. Кіберфахівці СБУ отримали докази фінансування їхньої діяльності країною-агресором.

Колцентри проводили соціологічні опитування громадян РФ, мешканців ОРДЛО і тимчасово окупованої території АР Крим щодо їх участі у виборах до Держдуми РФ, які відбулися у вересні цього року.

Оператори збирали інформацію стосовно:

  • політичних вподобань,
  • рейтингів партій,
  • побажань громадян РФ, мешканців ОРДЛО і тимчасово окупованої території АР Крим щодо покращення політичної обстановки.

Крім цього, працівники колцентру виконували замовлення Пенсійного фонду РФ, російських телеканалів, такі як "НТВ+", "Ростелеком" та підсанкційних банківських установ: "ВТБ", "Альфа-Банк", "Газпром Банк" та інші.

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СБУ викрила роботу мережі українських колцентрів, які виконували замовлення Держдуми, Пенсійного фонду РФ, телеканалу НТВ+ та російських банків 01

Під час обшуків в офісних приміщеннях колцентрів правоохоронці вилучили:

  • понад 120 комп’ютерів з програмним забезпеченням російського виробництва;
  • документи, які свідчать про співпрацю нелегальної структури з країною-агресором;
  • чорну бухгалтерію;
  • інструкції з обслуговування клієнтів, методів конспірації на випадок перевірок, технічну документацію з графіками роботи працівників центру.

У рамках кримінального провадження тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності колцентрів.

Операція проводилась спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Уманської окружної прокуратури.

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СБУ викрила роботу мережі українських колцентрів, які виконували замовлення Держдуми, Пенсійного фонду РФ, телеканалу НТВ+ та російських банків 02

В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности колл-центров.

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Операция проводилась совместно со следователями Нацполиции при процессуальном руководстве Уманской окружной прокуратуры.

СБУ викрила роботу мережі українських колцентрів, які виконували замовлення Держдуми, Пенсійного фонду РФ, телеканалу НТВ+ та російських банків 03
СБУ викрила роботу мережі українських колцентрів, які виконували замовлення Держдуми, Пенсійного фонду РФ, телеканалу НТВ+ та російських банків 04
СБУ викрила роботу мережі українських колцентрів, які виконували замовлення Держдуми, Пенсійного фонду РФ, телеканалу НТВ+ та російських банків 05
СБУ викрила роботу мережі українських колцентрів, які виконували замовлення Держдуми, Пенсійного фонду РФ, телеканалу НТВ+ та російських банків 06
СБУ викрила роботу мережі українських колцентрів, які виконували замовлення Держдуми, Пенсійного фонду РФ, телеканалу НТВ+ та російських банків 07
СБУ викрила роботу мережі українських колцентрів, які виконували замовлення Держдуми, Пенсійного фонду РФ, телеканалу НТВ+ та російських банків 08
Фото: сайт СБУ

Автор: 

Держдума (735) опитування (1986) росія (66502) санкції (12298) СБУ (13066) РНБО (2304)


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Топ коментарі
+4
коли у тебе 4-а ранку на далекому сході 12-та дня,обслуговували і кацапів,там же написано
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05.11.2021 13:42 Відповісти
+3
СБУ-респект...
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05.11.2021 12:52 Відповісти
+2
ФСБшную подстилку Гришина - на нары!
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05.11.2021 12:54 Відповісти
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Дуже дивна новина.

Операторы собирали информацию о:

- политических предпочтениях,
- рейтингах партий,
- пожеланиях граждан РФ, жителей ОРДЛО и временно оккупированной территории АР Крым по улучшению политической обстановки. Источник:

По перших двох пунктах - всі соціологічні інституції це роблять.

Ще сподобалося: Кол-центри працювали "цілодобово". Це як, дзвонили людям о 4ій ночі і питали - як покращити політичну ситуацію? Ох думаю СБУ знову вигадали якусь муйню.
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05.11.2021 12:48 Відповісти
У тебя слишком много "ы"
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05.11.2021 13:02 Відповісти
У РФ декілька часових поясів.
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05.11.2021 13:18 Відповісти
коли у тебе 4-а ранку на далекому сході 12-та дня,обслуговували і кацапів,там же написано
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05.11.2021 13:42 Відповісти
Ага. Пропустив це. Думав, що лише на території України працювали. Так найняли б якутів якихось - дешевше б обійшлися.
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05.11.2021 14:03 Відповісти
Рыгосвинарчуки они всеядные

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05.11.2021 12:50 Відповісти
Тут не предательство, а просто этих чудиков наняли как низкооплачиваемых болтунов по телефону)))
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05.11.2021 12:51 Відповісти
Телеграмм полон объявлений о скупке временно спящих аккаунтов в Твиттере..Именно украинских и явно Емелями.Что-то подготавливается крупное.Для дезинформации и обеспечения открытого вторжения.Свободу Семену семенченко!!СБУ займись защитой Украины от гибридной агрессии...
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05.11.2021 12:52 Відповісти
ФСБшную подстилку Гришина - на нары!
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05.11.2021 12:54 Відповісти
Емеля не дурак покупать, он новые сделает. А Константину Гришину поскорее вернуться туда где ему самое место.
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05.11.2021 12:59 Відповісти
Твиттер однако не подвластен маразматику лысому из Кремля,в отличие от Гугл и Фейсбук.Поэтому Емели ,берите шинели и п..те по домам!А то будет ,что с Гиви, Моторылом и Захарченком и другимиМММщиками.
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05.11.2021 13:07 Відповісти
Засунь свого КАЛОмойського семена в дупу каломоші. семенченко загрався.
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05.11.2021 13:51 Відповісти
СБУ-респект...
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05.11.2021 12:52 Відповісти
Можно подумать СБУ не знает о таких центрах, больше похоже как для галочки...
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05.11.2021 13:00 Відповісти
Ого, яка здоровенна мережа. І як вони тут змогли легалізуватися? А виявили мабуть тоді, коли вони перестали платити квартплату? Іншого поясненні немає. Лейтенант Бакланов накерує.
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05.11.2021 13:03 Відповісти
"Колл-центры проводили социологические опросы граждан РФ, жителей ОРДЛО и временно оккупированной территории АР Крым..."
Со своих сетей они до них дозвониться не могут?
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05.11.2021 13:05 Відповісти
Снова идиотский смайлик, вас там дебилов по объявлению набирают?
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05.11.2021 13:14 Відповісти
Напиши на СФ, чтобы они убрали свои идиотские смайлики.
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05.11.2021 13:23 Відповісти
Мне тоже звонили. Просили взять кредит и сказать данные паспорта.
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05.11.2021 13:11 Відповісти
Неужто само ***** звонило?)
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05.11.2021 13:15 Відповісти
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05.11.2021 13:39 Відповісти
народ в селе работал, лаве с кацапов получал - не, пусть бухают по домам всю зиму
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05.11.2021 13:48 Відповісти
Що з Цензором? Чому частина новини - державною мовою, а інша частина - російською?
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05.11.2021 14:20 Відповісти
хорошо.
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05.11.2021 20:59 Відповісти
Странно. Зарабатывают люди валюту для страны- сбу накрывает, завозят кацапу контрафактную водяру и наркоту- опять вяжут, завозят в Украину ворованые прибамбасы для самолетов, вертолетов- и снова . По ходу они работу фсб делают. Где логика?
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07.11.2021 06:46 Відповісти
 
 