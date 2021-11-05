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Новини Фото Силовики
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Заробляли до $500 тис. на місяць: на Дніпропетровщині поліцейські ліквідували мережу колекторських кол-центрів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Дніпропетровщині поліцейські ліквідували мережу колекторських кол-центрів, у яких працювало понад сто осіб. Оператори представлялися співробітниками банківських установ чи колекторських фірм. Сфера їхньої діяльності поширювалася як на територію України, так і на сусідні країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

За даними слідства, організував діяльність центрів 24-річний мешканець м. Дніпро. Його працівники – понад 100 осіб, представляючись співробітниками банківських установ чи колекторських фірм, змушували громадян сплачувати неіснуючі борги або погашення такого боргу особами, які нібито виступали поручителями. Для цього вони використовували психологічні методи впливу та діяли за підготовленою інструкцією. Також користувалися програмою підміни телефонного номера, аби замаскувати свою діяльність. Клієнтські бази даних зловмисники скуповували у DarkNet.

Отримані в такий спосіб кошти переказували на електронні гаманці, картки підконтрольних осіб, а також переводили у криптовалюту, які надалі конвертували в готівку на території України. За попередніми підрахунками, злочинний бізнес приносив його власникам від 250 до 500 тисяч доларів США щомісяця.

Заробляли до $500 тис. на місяць: на Дніпропетровщині поліцейські ліквідували мережу колекторських кол-центрів 01

За результатами проведення санкціонованих обшуків оперативники та слідчі за силової підтримки КОРД припинили діяльність п’яти кол-центрів, вилучили "чорнові" записи, 199 мобільних телефонів, понад 500 сім-карток операторів мобільного зв’язку та 549 одиниць комп’ютерної техніки.

Поліцейські проводять подальші заходи для встановлення повного кола причетних до злочинної діяльності осіб та постраждалих.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні, розпочатому за ч. 3 ст. 355 Кримінального кодексу України, здійснює Офіс Генерального прокурора.

Заробляли до $500 тис. на місяць: на Дніпропетровщині поліцейські ліквідували мережу колекторських кол-центрів 02

За примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань чинним законодавством передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Також дивіться: Колектори погрожували "боржникам" підробленим порно-компроматом у 5 областях України, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Зазначається також, що викрили та припинили злочинну діяльність мережі кол-центрів оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції.

Заробляли до $500 тис. на місяць: на Дніпропетровщині поліцейські ліквідували мережу колекторських кол-центрів 03

Автор: 

колектор (110) Нацполіція (15329) Правоохоронні органи (2710) силовики (2515) КОРД (137) Дніпропетровська область (3966)


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Топ коментарі
+7
Не плохая работёнка. Развёл пару лохов, поиграл в пинг-понг
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05.11.2021 14:27 Відповісти
+6
Показывали вчера в надзвичайных новынах на айситиви.
И что характерно, молодые писюхи на фото, поймать бы в реале и надавать членом по лбу, что бы попустило куриц
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05.11.2021 14:25 Відповісти
+3
Мда. Нормально. Краще би за шахрайство ч.4 ст. 190.
І поїхали би ці потвори оптом на 8-12 років.
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05.11.2021 14:29 Відповісти
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Показывали вчера в надзвичайных новынах на айситиви.
И что характерно, молодые писюхи на фото, поймать бы в реале и надавать членом по лбу, что бы попустило куриц
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05.11.2021 14:25 Відповісти
Да, только сначала верни людям то что украли, затем еще раз столько же и тогда пусть бегают. А организаторов и НЕпехоту на зону. На 12 лет. пусть посидят, подумают
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05.11.2021 14:31 Відповісти
Не плохая работёнка. Развёл пару лохов, поиграл в пинг-понг
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05.11.2021 14:27 Відповісти
Ну теперь они будут в буйок играть разве что
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05.11.2021 14:28 Відповісти
Мда. Нормально. Краще би за шахрайство ч.4 ст. 190.
І поїхали би ці потвори оптом на 8-12 років.
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05.11.2021 14:29 Відповісти
Это что , - Месячник или постоянно?
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05.11.2021 14:32 Відповісти
Поліція накриває мережу кал-центрів , Аваков починає мочити зелену владу , збіг ? Не думаю ...
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05.11.2021 14:43 Відповісти
Зеленський міняє Міністра оборони, за вікном паде дощ, збіг? не думаю.
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05.11.2021 15:37 Відповісти
Посадить, пока отработают всё украденное плюс штраф.
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05.11.2021 15:15 Відповісти
Вот эта комедь про закрывание колл-центров уже 15 лет запросто идёт----и проходит. И при этом цифры астрономические что забрали у пройдох. Да одна это контора---просто кинуху ломают лохторату. Раньше чуть это называли *белая крыша* от цвета парадных фуражек пошло. Через пару месяцев словят ещё---ждём-с. Ребятки---вы хорошо устроились!
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05.11.2021 15:29 Відповісти
Расстрелять.
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05.11.2021 15:49 Відповісти
"
Зарабатывали до $500 тыс. в месяц: на Днепропетровщине полицейские ликвидировали сеть коллекторских колл-центров..."

В даній новині мене цікавить тільки одне: за допомогою якої зброї їх ліквідували І чи залишився хтось живий?
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05.11.2021 17:01 Відповісти
до $500 тыс. в месяц
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05.11.2021 17:39 Відповісти
З них 300000 куди потрібно, але й 200000 теж заробіток
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05.11.2021 17:46 Відповісти
Цих колєкторів я завжди посилаю н.х. чи в сраку, навіть дівчат і старших жінок (с..кі добре знають чим займаються). І бази у них неточні - у мене боргів немає але є кілька дійсних карток різних банків. ця комедія на лохів - ну як н.х. можна погасити борг по телефону ? Ці під..раси що квитанцію дають чи якійсь договір ? Знайомим раджу = посилайте н.х. і в сраку, реально гроші можуть стягнути тільки через суд, аферистам це слабо = сцикуха на мінімалці це не кваліфікований адвокат що візьме за роботу більше ніж той борг.
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05.11.2021 17:45 Відповісти
Закрийте ще "фірму ССЗ" Київ.
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06.11.2021 15:33 Відповісти
Интересно какой дурак будет платить за несуществующий долг. Явно что то не так как говорят.
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06.11.2021 17:37 Відповісти
А как же "кредит кепитал" и тд .. и все кто наяривает по несуществующим "долгам" .. а может просто конкурентов накрыли??
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06.11.2021 19:06 Відповісти
це встраювають больдер'єро ця інвестаційна компанія jkr.co ,хто їм надав дозвіл на таке , тому кому це вигідно , треба відслідкувати грошові потоки які надходять з офшорів.
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07.11.2021 09:26 Відповісти
ЖДЁМ РЕПОРТАЖ ИЗ ЗАЛА СУДА....а так это просто дешевые понты или передел сфер влияния....))
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05.02.2022 10:37 Відповісти
 
 