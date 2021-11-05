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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Лабораторію, яка видавала COVID-сертифікати без здачі аналізів, викрили у Києві: схему організував лікар. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Злочинну схему організував лікар лабораторії, який керував діями посередників. Щодня цією послугою користувалося від 3 до 5 осіб. За отримання підроблених документів клієнти сплачували від 725 до 1800 гривень. Порушникам загрожує від трьох до восьми років ув'язнення.

Про це йдеться у повідомленні Відділу комунікації поліції у Києві, інформує Цензор.НЕТ.

У ході досудового розслідування встановлено, що злочинний бізнес налагодили шестеро осіб. Лікар-терапевт підшукував клієнтів, а дві медсестри та адміністратор вносили неправдиві дані про відсутність у клієнта коронавірусної інфекції у відповідну базу даних та друкували готові документи без фактичної здачі аналізів.

Клієнтів лікарю-бізнесмену допомагали шукати двоє посередників – жінка і чоловік, громадяни іншої держави.

Вартість послуги коштувала від 725 до 1800 гривень за сертифікат. Від час обшуків поліцейські вилучили десятки бланків COVID-сертифікатів, гроші, комп'ютерну техніку, які долучили до матеріалів кримінального провадження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підробка COVID-сертифікатів: трьох лікарів звільнено, троє лікарів отримали догану, у шести регіонах ведеться службове розслідування

Слідчі управління столичної поліції за процесуального керівництва Київської міської прокуратури всім шістьом правопорушникам повідомили про підозру у скоєнні злочину, попередженого ч. 3 ст. 358 - підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів.

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 5 років.

Триває досудове розслідування.

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Лабораторію, яка видавала COVID-сертифікати без здачі аналізів, викрили у Києві: схему організував лікар 01
Лабораторію, яка видавала COVID-сертифікати без здачі аналізів, викрили у Києві: схему організував лікар 02

Следователи управления столичной полиции при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры всем шестерым правонарушителям сообщили о подозрении в совершении преступления, предупрежденного ч. 3 ст. 358 - подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов.

Также читайте: Рада проголосовала в первом чтении за ужесточение уголовной ответственности за подделку документов о вакцинации

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до пяти лет.

Продолжается досудебное расследование.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19457) підробка (437) Нацполіція (15163) сертифікат (426) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Антиваксеров надо окроплять в УПЦ МП святой мочой зараженных
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05.11.2021 18:29
+4
Полный бред. Нелепая страшилка для детского садика. За подделку долларов меньше дают.
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05.11.2021 19:23
+3
Вакцинация без чипования это как водка без пива
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05.11.2021 19:01
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дурак-это диагноз...
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05.11.2021 18:22 Відповісти
жадность!
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05.11.2021 18:25 Відповісти
3,14 асы
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05.11.2021 21:54 Відповісти
Какой находчивый доХтур 🤣
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05.11.2021 18:27 Відповісти
Когда государство дает четкое определение - без бумажки ты какашка, то бумажки начинают продавать. Правильно дядька все сделал, жаль спалился.
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06.11.2021 14:44 Відповісти
Антиваксеров надо окроплять в УПЦ МП святой мочой зараженных
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05.11.2021 18:29 Відповісти
Згубні наслідки вакцинації можна бачити на твоєму сумному прикладі.
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05.11.2021 19:51 Відповісти
Как все запущено ! Без литры вопрос не решить
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05.11.2021 20:05 Відповісти
Клиентов врачу-бизнесмену помогали искать двое посредников - женщина и мужчина, граждане другого государсва(С) Якого такого "государства"?Де пріщвище "лєкаря",адреса і назва лабораторії?
Що за таємниці мадридського двора?Таких "діячів" від медицини треба не ховати,а всім показати їх морди
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05.11.2021 18:30 Відповісти
"Гроші не пахнуть."- сказав колись дуже давно один римський імператор. І він був таки правий...
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05.11.2021 18:42 Відповісти
з яких пір на ковід сертифікати потрібно аналізи??? а не щеплення. назва статті - лажа.
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05.11.2021 18:49 Відповісти
Сейчас для свободного передвижения есть варианты:

- вакцинация и как результат соответствующий сертификат

- либо каждые 72 часа идти в лабораторию и сдавать анализ, который будет действовать следующие 72 часа.

Я так понимаю, речь о втором варианте - мега-экспресс-тест - заплатил, и получил на почту для распечатки бумаженку, заверяющую, что у тебя вируса нет.
Удобно, не нужно никуда идти и там стоять в очереди (дважды) с риском заболеть.
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05.11.2021 19:15 Відповісти
и я так понимаю... но речь в другом, в безграмотном написаном оглавлении статьи, что вводит в заблуждение.
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05.11.2021 19:23 Відповісти
Вакцинация без чипования это как водка без пива
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05.11.2021 19:01 Відповісти
А что справки липовые о отсутствии наркотических веществ выдавать можно а о прививках нельзя?!
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05.11.2021 19:03 Відповісти
Так а в чём правонарушение?
Сертификаты настоящие.
Анализировать можно по внешнему виду, температуре, и т п без забора биоматериала.
Анализ платный как и положено.
И если ни у кого из получивших не обнаружат корону то сертификаты тем более не фальшивые.
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05.11.2021 19:12 Відповісти
Цікаво, як воно буде доказуватись в суді, якщо якимось дивом туди потрапить.
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05.11.2021 19:54 Відповісти
Полный бред. Нелепая страшилка для детского садика. За подделку долларов меньше дают.
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05.11.2021 19:23 Відповісти
Якщо державна лабораторія - більше схоже на зловживання службовим становищем, бо гроші йшли повз касу в кишеню спритникам. Якщо приватна - то, можливо, шахрайство.
Щодо підробки документів - треба більше інформації, так як написано, не все зрозуміло.
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05.11.2021 20:33 Відповісти
Ничего им не будет, так же как Гадесавченке)
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06.11.2021 12:10 Відповісти
Просто за НУЖНЫЙ закон украинцам зебилам НИКТО пирожки не даст. Вот и будет как в дурном кино - орут делайте вакцину, а ТВАРИ будут продавать больным левую справку, по которой они поедут в автобусе, поезде, будут сидеть с Вами в кафе, учереждениях.
ОТ 3 до 7. По факту усвлока.
Почему этим мразям не давать СРАЗУ ОТ 10 лет до 25 лет (от количества подделок) + штраф ОТ 1 млн. грн. ?
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06.11.2021 18:22 Відповісти
А зачем , пусть дохнут
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06.11.2021 19:29 Відповісти
десятки бланків COVID-сертифікатів....... Это чистая бумага А4
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07.11.2021 14:01 Відповісти
 
 