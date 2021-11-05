Лабораторію, яка видавала COVID-сертифікати без здачі аналізів, викрили у Києві: схему організував лікар. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Злочинну схему організував лікар лабораторії, який керував діями посередників. Щодня цією послугою користувалося від 3 до 5 осіб. За отримання підроблених документів клієнти сплачували від 725 до 1800 гривень. Порушникам загрожує від трьох до восьми років ув'язнення.
Про це йдеться у повідомленні Відділу комунікації поліції у Києві, інформує Цензор.НЕТ.
У ході досудового розслідування встановлено, що злочинний бізнес налагодили шестеро осіб. Лікар-терапевт підшукував клієнтів, а дві медсестри та адміністратор вносили неправдиві дані про відсутність у клієнта коронавірусної інфекції у відповідну базу даних та друкували готові документи без фактичної здачі аналізів.
Клієнтів лікарю-бізнесмену допомагали шукати двоє посередників – жінка і чоловік, громадяни іншої держави.
Вартість послуги коштувала від 725 до 1800 гривень за сертифікат. Від час обшуків поліцейські вилучили десятки бланків COVID-сертифікатів, гроші, комп'ютерну техніку, які долучили до матеріалів кримінального провадження.
Слідчі управління столичної поліції за процесуального керівництва Київської міської прокуратури всім шістьом правопорушникам повідомили про підозру у скоєнні злочину, попередженого ч. 3 ст. 358 - підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів.
Санкція статті передбачає позбавлення волі до 5 років.
Триває досудове розслідування.
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Следователи управления столичной полиции при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры всем шестерым правонарушителям сообщили о подозрении в совершении преступления, предупрежденного ч. 3 ст. 358 - подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы до пяти лет.
Продолжается досудебное расследование.
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Що за таємниці мадридського двора?Таких "діячів" від медицини треба не ховати,а всім показати їх морди
- вакцинация и как результат соответствующий сертификат
- либо каждые 72 часа идти в лабораторию и сдавать анализ, который будет действовать следующие 72 часа.
Я так понимаю, речь о втором варианте - мега-экспресс-тест - заплатил, и получил на почту для распечатки бумаженку, заверяющую, что у тебя вируса нет.
Удобно, не нужно никуда идти и там стоять в очереди (дважды) с риском заболеть.
Сертификаты настоящие.
Анализировать можно по внешнему виду, температуре, и т п без забора биоматериала.
Анализ платный как и положено.
И если ни у кого из получивших не обнаружат корону то сертификаты тем более не фальшивые.
Щодо підробки документів - треба більше інформації, так як написано, не все зрозуміло.
ОТ 3 до 7. По факту усвлока.
Почему этим мразям не давать СРАЗУ ОТ 10 лет до 25 лет (от количества подделок) + штраф ОТ 1 млн. грн. ?