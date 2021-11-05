Лабораторію, яка видавала COVID-сертифікати без здачі аналізів, викрили у Києві: схему організував лікар. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Злочинну схему організував лікар лабораторії, який керував діями посередників. Щодня цією послугою користувалося від 3 до 5 осіб. За отримання підроблених документів клієнти сплачували від 725 до 1800 гривень. Порушникам загрожує від трьох до восьми років ув'язнення.

Про це йдеться у повідомленні Відділу комунікації поліції у Києві, інформує Цензор.НЕТ.

У ході досудового розслідування встановлено, що злочинний бізнес налагодили шестеро осіб. Лікар-терапевт підшукував клієнтів, а дві медсестри та адміністратор вносили неправдиві дані про відсутність у клієнта коронавірусної інфекції у відповідну базу даних та друкували готові документи без фактичної здачі аналізів.

Клієнтів лікарю-бізнесмену допомагали шукати двоє посередників – жінка і чоловік, громадяни іншої держави.

Вартість послуги коштувала від 725 до 1800 гривень за сертифікат. Від час обшуків поліцейські вилучили десятки бланків COVID-сертифікатів, гроші, комп'ютерну техніку, які долучили до матеріалів кримінального провадження.

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Слідчі управління столичної поліції за процесуального керівництва Київської міської прокуратури всім шістьом правопорушникам повідомили про підозру у скоєнні злочину, попередженого ч. 3 ст. 358 - підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів.

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 5 років.

Триває досудове розслідування.

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Следователи управления столичной полиции при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры всем шестерым правонарушителям сообщили о подозрении в совершении преступления, предупрежденного ч. 3 ст. 358 - подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов.

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Санкция статьи предусматривает лишение свободы до пяти лет.

Продолжается досудебное расследование.