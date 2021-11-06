У жахливій ДТП на Миколаївщині загинули троє людей, з них дві дитини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Внаслідок зіткнення двох автомобілів на Миколаївщині загинули троє осіб, з них дві дитини. Ще четверо людей зазнали травм, з них три дитини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 6 листопада о 01:48 на автодорозі М-14 "Одеса – Мелітополь – Новоазовськ" поблизу с. Шевченкове Вітовського району.
"Сталося зіткнення двох легкових автомобілів, внаслідок чого загинуло 3 особи, з них 2 дитини (2016 та 2018 р.н.) та травмовано 4 особи, з них 3 дитини (2014, 2015 та 2020 р.н.), яких з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано до лікарні", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+17 Ksenia VB
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+17 Димитрий CrimeaBandera
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Люди втратили страх там, де треба боятись.
Натомість страшаться буденних речей.
Ну і нафіга вони взагалі на дорозі потрібні?
Я розумію, що в лобовому зіткненні копійки з відмовившими тормозами або з рейкою, що заклінила, з ******** кросовером, перемога буде явно не за копійкою, але цей непотріб може стати причиною більш серьозної ДТП.
А те що там були діти, то вже життя. Родина могла їхати з села в село, тощо. Це могла бути поїздка на невилику відстань.
Проблема в Украине возникла не из -за света фар ,
а
в ширине европейских авто - 2 метра 45 см .
И где же эти доблестные смотрители дорог в кабмине .
Только сотни тысяч получать ..
.Ширина трасс в Украине по сов. стандартам - 5 метров 5о сантиметров плюс
обломанная обочина .
Встречным ночью практически не остается шансов разойтись с миром .
Ночью лучше не выезжать на районные трассы .
Майте хоч і чарівну машину, але якщо на червоний 160км/год, то хоч лоб в лоб, хоч іззаду, хоч по дотичній, то смерть!
Причому самі дебіли і не дохнуть, а вбивають сторонніх, як Зайцева!
Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637
А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637
Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933
, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
https://svidok.info/uk/news/5990
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https://www.youtube.com/watch?v=6Cs1nKKMXjA
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https://novosti-n.org/video/V-Nykolaeve-96letnego-pensyonera-pogybshego-na-zebre-sledovately-pryznaly-vynovnim-v-DTP-VYDEO--120754