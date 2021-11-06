У жахливій ДТП на Миколаївщині загинули троє людей, з них дві дитини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок зіткнення двох автомобілів на Миколаївщині загинули троє осіб, з них дві дитини. Ще четверо людей зазнали травм, з них три дитини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 6 листопада о 01:48 на автодорозі М-14 "Одеса – Мелітополь – Новоазовськ" поблизу с. Шевченкове Вітовського району.

"Сталося зіткнення двох легкових автомобілів, внаслідок чого загинуло 3 особи, з них 2 дитини (2016 та 2018 р.н.) та травмовано 4 особи, з них 3 дитини (2014, 2015 та 2020 р.н.), яких з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано до лікарні", - йдеться в повідомленні.

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