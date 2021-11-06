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12-річний хлопчик, що заблукав в горах Прикарпаття, знайшовся живим і неушкодженим, - ДСНС. ФОТО

Рятувальники Ворохтянського пошуково-рятувального відділення увечері 5 листопада знайшли 12-річного хлопчика, що загубився під час спуску з гори Хом'як в Івано-Франківській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Приблизно о 16:55 хлопчик додзвонився рятувальникам, набравши номер екстреного виклику. О 18:38 рятувальники Ворохтянського пошуково-рятувального відділення знайшли дитину, яка заблукала, стан задовільний, супроводжують до батьків", - зазначено в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 12-річний хлопчик загубився у горах Івано-Франківщини, - ДСНС

12-річний хлопчик, що заблукав в горах Прикарпаття, знайшовся живим і неушкодженим, - ДСНС 01

Як повідомлялося, 12-річний хлопчик загубився вдень у п'ятницю. Приблизно о 14:00, під час спуску з гори, він відстав від батьків, з якими приїхав на відпочинок з Маріуполя. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено рятувальників пошуково-рятувальних відділень смт Ворохта та Яремче.

гори (83) діти (5064) ДСНС (5104) Івано-Франківська область (949)


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Топ коментарі
+6
виростає молоде покоління маріупольців, котрим не страшні бандерівці
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06.11.2021 14:39
+5
Ой, хлопчисько, щоб ти ото був здоровий.
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06.11.2021 14:12
+5
І слава Богу.
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06.11.2021 15:00
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Хорошая реклама оператора связи, "Мы достанем и в горах". Я и не знал что горы покрыты GSM, интересно, какой был оператор?
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06.11.2021 14:11 Відповісти
о 14й загубився о 17й вийшов на зв"язок. 2 години був внeдосяжностi
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06.11.2021 14:30 Відповісти
виростає молоде покоління маріупольців, котрим не страшні бандерівці
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06.11.2021 14:39 Відповісти
Мобільний зв'язок там є лише місцями вище зони лісу. Але там, де малий заблукав, недалеко Буковель і має бути. Там навіть 4G є, як і на Драгобраті. В ущелинах в лісистій місцевості де відсутні населені пункти, зв'язку, як правило, немає. Де є зв'язок, то працюють основні три оператори, то один, то другий. Наприклад, у Козьмещику, під Говерлою, ловить лише Київстар, а з іншої сторони Говерли біля водоспаду ловить Водафон. У Горганах, на Свидовці подалі від Драгобрата зв'язатися проблематично. Тому родичів краще попереджати, що може не бути зв'язку поки ви у тих краях ходите.
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06.11.2021 18:38 Відповісти
У меня был приятный шок когда мы с мамой все в поту и с последними силами вылазим на каменную вершину этого Хомяка, а там стоит местная девушка за прилавком в лыжных очках (НА ВЕРШИНЕ ГОРЫ !!) и говорит улыбаясь: "Сувениры, пополнение счёта, холодный чай, горячий чай, кофе, шоколад". Мы отдышались, взяли холодный травяной чай и спрашиваем: "А как Вы это всё сюда доставляете?" (у нас подъём занял 3 часа, спуск 2 часа). Она говорит: "Ну как, каждый день утром сюда, вечером обратно. Если что-то очень нужно родственниики приносят днём". Мы с моей мамой так и сели на попу от удивления. Вот же ж здоровье у людей!
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06.11.2021 23:22 Відповісти
Сусанин
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06.11.2021 14:11 Відповісти
Ой, хлопчисько, щоб ти ото був здоровий.
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06.11.2021 14:12 Відповісти
Хлопчик відстав, батьки собі погнали вперед. Нормальні люди?
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06.11.2021 14:28 Відповісти
Дай Бог йому здоров"я,нехай росте захисник Вітчизни на горе ворогам.
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06.11.2021 14:31 Відповісти
І слава Богу.
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06.11.2021 15:00 Відповісти
Хороший новость.
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06.11.2021 15:16 Відповісти
А раніше, з ранку з дому як пішов, то тільки ввечері і повертаєшся. І ніхто не телефонував до служб пошуку. Просто так, пішов і прийшов.
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06.11.2021 19:32 Відповісти
А я з мамою цю гору покорив в цьому році (мені 38). Навіть медаль є про сходження. Чесно кажучи там важко загубитися але це дорослому. Дитина могла запанікувати і не зрозуміти що там іде серпантин і куди вниз, а куди вверх. Якщо би там пішов дощ або потемніло я б і сам не на жарт перелякався і не зразу зрозумів куди іти. Проте вид з самої вершини затьмарює всі негативні моменти! Десь там внизу розкинулись Буковель, Ворохта...
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06.11.2021 23:04 Відповісти
 
 