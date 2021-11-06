12-річний хлопчик, що заблукав в горах Прикарпаття, знайшовся живим і неушкодженим, - ДСНС. ФОТО
Рятувальники Ворохтянського пошуково-рятувального відділення увечері 5 листопада знайшли 12-річного хлопчика, що загубився під час спуску з гори Хом'як в Івано-Франківській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
"Приблизно о 16:55 хлопчик додзвонився рятувальникам, набравши номер екстреного виклику. О 18:38 рятувальники Ворохтянського пошуково-рятувального відділення знайшли дитину, яка заблукала, стан задовільний, супроводжують до батьків", - зазначено в повідомленні.
Як повідомлялося, 12-річний хлопчик загубився вдень у п'ятницю. Приблизно о 14:00, під час спуску з гори, він відстав від батьків, з якими приїхав на відпочинок з Маріуполя. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено рятувальників пошуково-рятувальних відділень смт Ворохта та Яремче.
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