УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4541 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна
4 234 14

Відкриття пам'ятного знаку полеглим воїнам 58-ї ОМБр відбулося у Пісках на Донеччині. ФОТОрепортаж

За ініціативи 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені Івана Виговського в селищі Піски у Донецькій області відбулося встановлення пам’ятного знаку військовослужбовцямї бригади, які загинули під час виконання бойових завдань у цьому селищі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний фейсбук бригади.

У повідомленні зазначається: "Відбулося урочисте відкриття пам’ятного знаку військовослужбовцям нашої бригади, загиблим під час виконання бойових завдань в селищі Піски Донецької області

На граніті викарбувані імена:

- сержанта Курасова Євгенія Олександровича,

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 24-річний сержант 58-ї ОМПБр Євгеній Курасов убитий російськими снайпером на Донбасі 8 липня. ФОТО

- молодшого сержанта Семеняки Ярослава Володимировича,

Також дивіться: Боєць 58-ї ОМПБр Ярослав Семеняка загинув під час обстрілу найманцями РФ автокрана, який допомагав жителям Пісків, - Сумська ОДА

- старшого солдата Гонара Андрія Миколайовича,

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні в результаті обстрілу російських терористів загинув старший солдат 58-ї ОМПБр Андрій Гонар. ФОТО

- солдата Ковальовського Івана Івановича,

Також дивіться: Із загиблим у зоні ООС воїном 58-ї ОМПБр Іваном Ковальовським попрощалися на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

- солдата Коробцова Сергія Олександровича.

Також дивіться: 6 травня в зоні ООС загинув боєць 58-ї ОМБр Сергій Коробцов. ФОТО

Ми повинні зробити все, щоб пам'ять про побратимів жила вічно не лише у наших серцях, а у діях, у продовженні початої разом справи - оборони Батьківщини.

Тримайте наше Небо, братики! Вічна слава Героям!"

Відкриття памятного знаку полеглим воїнам 58-ї ОМБр відбулося у Пісках на Донеччині 01
Відкриття памятного знаку полеглим воїнам 58-ї ОМБр відбулося у Пісках на Донеччині 02
Відкриття памятного знаку полеглим воїнам 58-ї ОМБр відбулося у Пісках на Донеччині 03
Відкриття памятного знаку полеглим воїнам 58-ї ОМБр відбулося у Пісках на Донеччині 04

меморіальна дошка (190) Ян Осока (1495) 58 окрема мотопіхотна бригада (113)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+24
Героям СЛАВА !
показати весь коментар
06.11.2021 16:33
+16
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ... (допоки ми їх пам"ятаємо )

показати весь коментар
06.11.2021 16:53
+14
Спочивайте з миром. ***** буде в аду горіти!!
показати весь коментар
06.11.2021 16:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Героям СЛАВА !
показати весь коментар
06.11.2021 16:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-5Pju4zUoOc

Two Steps from Hell - Victory.

Ukraine.
показати весь коментар
06.11.2021 16:36 Відповісти
Спочивайте з миром. ***** буде в аду горіти!!
показати весь коментар
06.11.2021 16:37 Відповісти
Не, он здохнет по дороге.Бо в Аду определившиеся и с документом.А этот тупо не доедет
Крематорий - Геена огненная https://youtu.be/V2h0PmQ8kh8 https://youtu.be/V2h0PmQ8kh8
показати весь коментар
06.11.2021 20:29 Відповісти
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ... (допоки ми їх пам"ятаємо )

показати весь коментар
06.11.2021 16:53 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
показати весь коментар
06.11.2021 17:00 Відповісти
Отправьте в Украину американские войска, оружие, - сказали ключевые республиканцы Байдену

показати весь коментар
06.11.2021 17:18 Відповісти
Байден ответил, довольно много положили наших солдат в Афганистане и Ираке. Пусть сами разгребают, да и лишние проблемы с РФ нам тоже не нужны. Сам слышал 100%
показати весь коментар
06.11.2021 17:49 Відповісти
Украине не нужны те амеры или другие национальности ,кто готов сдохнуть за Украину.Украине нужны те,кто готов сдохнуть за ценности свободы и демократии
показати весь коментар
06.11.2021 20:41 Відповісти
Що за шмаль палиш?
показати весь коментар
07.11.2021 20:54 Відповісти
З якого хрена ???
показати весь коментар
06.11.2021 19:32 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглим за Батьківщину Героям...
показати весь коментар
07.11.2021 12:04 Відповісти
 
 