Відкриття пам'ятного знаку полеглим воїнам 58-ї ОМБр відбулося у Пісках на Донеччині. ФОТОрепортаж

За ініціативи 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені Івана Виговського в селищі Піски у Донецькій області відбулося встановлення пам’ятного знаку військовослужбовцямї бригади, які загинули під час виконання бойових завдань у цьому селищі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний фейсбук бригади.

У повідомленні зазначається: "Відбулося урочисте відкриття пам’ятного знаку військовослужбовцям нашої бригади, загиблим під час виконання бойових завдань в селищі Піски Донецької області

На граніті викарбувані імена:

- сержанта Курасова Євгенія Олександровича,

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- молодшого сержанта Семеняки Ярослава Володимировича,

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- старшого солдата Гонара Андрія Миколайовича,

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- солдата Ковальовського Івана Івановича,

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- солдата Коробцова Сергія Олександровича.

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Ми повинні зробити все, щоб пам'ять про побратимів жила вічно не лише у наших серцях, а у діях, у продовженні початої разом справи - оборони Батьківщини.

Тримайте наше Небо, братики! Вічна слава Героям!"











