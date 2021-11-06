Відкриття пам'ятного знаку полеглим воїнам 58-ї ОМБр відбулося у Пісках на Донеччині. ФОТОрепортаж
За ініціативи 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені Івана Виговського в селищі Піски у Донецькій області відбулося встановлення пам’ятного знаку військовослужбовцямї бригади, які загинули під час виконання бойових завдань у цьому селищі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний фейсбук бригади.
У повідомленні зазначається: "Відбулося урочисте відкриття пам’ятного знаку військовослужбовцям нашої бригади, загиблим під час виконання бойових завдань в селищі Піски Донецької області
На граніті викарбувані імена:
- сержанта Курасова Євгенія Олександровича,
- молодшого сержанта Семеняки Ярослава Володимировича,
- старшого солдата Гонара Андрія Миколайовича,
- солдата Ковальовського Івана Івановича,
- солдата Коробцова Сергія Олександровича.
Ми повинні зробити все, щоб пам'ять про побратимів жила вічно не лише у наших серцях, а у діях, у продовженні початої разом справи - оборони Батьківщини.
Тримайте наше Небо, братики! Вічна слава Героям!"
Будь ласка, зачекайте...
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