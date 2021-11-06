Jaguar вилучили у порушника правил дорожнього руху в Харкові, - патрульна поліція. ФОТО

У центрі Харкова патрульна поліція зупинила Jaguar за проїзд на заборонений сигнал світлофора. З'ясувалося, що водій перебуває у розшуку через несплату штрафу за перевищення швидкості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Управління патрульної поліції в Харківській області.

"На перехресті вулиці Сумська та вулиці Дерев’янка патрульні зупинили автомобіль Jaguar за проїзд на заборонений сигнал світлофора. Під час перевірки поліцейські встановили, що авто перебуває у розшуку органами юстиції через несплату штрафу за значне перевищення швидкості руху", - повідомили у поліції.

За проїзд на заборонений сигнал світлофора на водія склали адміністративну постанову за ч. 2 ст. 122 Кодексу про адміністративні правопорушення (штраф - 510 грн). На місце події викликали працівників виконавчої служби. Автомобіль забрав евакуатор "до закриття виконавчого провадження".

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