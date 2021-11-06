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Jaguar вилучили у порушника правил дорожнього руху в Харкові, - патрульна поліція. ФОТО

У центрі Харкова патрульна поліція зупинила Jaguar за проїзд на заборонений сигнал світлофора. З'ясувалося, що водій перебуває у розшуку через несплату штрафу за перевищення швидкості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Управління патрульної поліції в Харківській області.

"На перехресті вулиці Сумська та вулиці Дерев’янка патрульні зупинили автомобіль Jaguar за проїзд на заборонений сигнал світлофора. Під час перевірки поліцейські встановили, що авто перебуває у розшуку органами юстиції через несплату штрафу за значне перевищення швидкості руху", - повідомили у поліції.

За проїзд на заборонений сигнал світлофора на водія склали адміністративну постанову за ч. 2 ст. 122 Кодексу про адміністративні правопорушення (штраф - 510 грн). На місце події викликали працівників виконавчої служби. Автомобіль забрав евакуатор "до закриття виконавчого провадження".

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Jaguar вилучили у порушника правил дорожнього руху в Харкові, - патрульна поліція 01
Jaguar вилучили у порушника правил дорожнього руху в Харкові, - патрульна поліція 02

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Автор: 

порушення (604) ПДР (476) Правоохоронні органи (2708) силовики (2513) Харків (5591) вилучення (195) патрульна поліція (1442) Jaguar (6)


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Топ коментарі
+12
знову нігер з Бангладеш ??
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06.11.2021 20:41
+11
Харків - реально "чемпіон".
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06.11.2021 20:44
+10
Бо ти героїном на Валу торгувать не вмієш ...
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06.11.2021 21:31
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знову нігер з Бангладеш ??
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06.11.2021 20:41 Відповісти
Ага,на инфинити фаршированном...
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06.11.2021 21:16 Відповісти
безработный студент
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06.11.2021 21:22 Відповісти
самое обидное что мы у себя не можем заработать а ******** из бангладеж может)))
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06.11.2021 21:23 Відповісти
Бо ти героїном на Валу торгувать не вмієш ...
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06.11.2021 21:31 Відповісти
может и так. бангладеж в основном шмотками торгуют. у них сильно развита клановость. друг за друга горой, не то что мы)))))
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08.11.2021 05:45 Відповісти
Развелось тут росиздов, антебылыэмщегов и всяких тут нетолерантных!)))
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06.11.2021 21:49 Відповісти
Хмм...

Ну, с росіздами зрозуміло. Остання категорія також не секрет. АЛЕ!

Who is FU*KING "антебылыэмщеги"?????
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07.11.2021 14:08 Відповісти
AntiBLM.
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07.11.2021 14:40 Відповісти
Хм, а ви готові ставати перед неграми на коліна, плантатор з Флориди?
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07.11.2021 15:02 Відповісти
Я им даже батинкаФФ целовать не буду!

https://nehoroshy.livejournal.com/412807.html?fbclid=IwAR1l6oAjClPAUxPRHMWj1xKWNqNV-gSzhMgofywYcXi98nqx7IxtRBkcXdY

Как-то неудобно получилось

Бывшая футболистка сборной Англии и «Арсенала» а ныне ярая активистка BLM Алекс Скотт https://www.mirror.co.uk/tv/tv-news/alex-scott-fights-back-tears-25227446?fbclid=IwAR0cee8hkOigf8mp0rBrOKIG5lHK2z-oedl9WG9pmAvGeqmVs0c4TBNCveQ приняла участие в шоу на «БиБиСи» , где люди узнают о своих предках.

Чтобы получше узнать историю собственной семьи по отцовской линии, она впервые в жизни отправилась на карибский остров, где и припала, так сказать, к архивным источникам.

Каково же было ее удивление, и, не побоюсь этого слова, шок, когда вдруг выяснилось, что ее прекрасный чернокожий предок Роберт Фрэнсис Кумбс не только не был угнетенным, но и сам владел кучей рабов.

Бывшая футболистка так же узнала, что ее прапрапрадедушка Роберт помимо отношений с ее прапрапрабабушкой Фрэнсис Трейси, произвел на свет двух бастардов от одной из своих явно сексуальных рабынь.

"Это же противоречит всему, за что я борюсь!" - только и сумела выдавить 37-летняя звезда движения за исключительные права негров, после чего расплакалась в прямом эфире.
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07.11.2021 15:36 Відповісти
Саме цікаве що основну масу рабів яких везли з Африки європейці чи американці не захоплювали! Був цілком налаштований ринок рабів де кожна задіяна фігура виконувала чітко визначену роль: Вожді місцевих прибережних племен організовували "рейди" вглиб континенту нападали на сусідні племена і брали людей в полон Потім гнали каравани невільників на берег Атлантики і там продавали на невільницькі кораблі що везли "товар" до Америки
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07.11.2021 16:50 Відповісти
До речі, нинішня віце-президенткиня США Камала Гарріс, хоча й стверджує, що вона афроамериканка, своїм предком по батьківській лінії має білого рабовласника з Ямайки.
Батько Камали Гарріс, - ямайський мулат з багатої плантаторської сім'ї.
Прапрапрадід Камали (180 років тому) був білим рабовласником-плантатором на Ямайці. Прізвище його було Браун, і на його честь назвали місто на північному узбережжі Ямайки, - Браунтаун. Це місто існує і досі, і саме з нього родом батько Камали Гарріс.
Матір Камали за національністю тамілка (народ на півдні Індії з дравідської мовної сім'ї). Камала дитинство і юність провела в Канаді. Вчилася в Каліфорнії, стала юристом, прокурором. Дітей нема. Вийшла заміж за білого колегу-юриста.
Повсюди (заради політичної кар'єри) стверджує, що вона негритянка. Хоча це не відповідає дійсності.

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07.11.2021 19:08 Відповісти
Если мне там сейчас кого и жаль, так это белых цисгендерных мужчин (которые даже не евреи), а также памятники Колумбу.
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07.11.2021 19:10 Відповісти
А це хіба не з п.1?
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07.11.2021 15:29 Відповісти
Не-а.
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07.11.2021 15:33 Відповісти
Бєспрєдєл! Паліцейскій бєспрєдєл )))
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06.11.2021 20:42 Відповісти
Харків - реально "чемпіон".
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06.11.2021 20:44 Відповісти
Скупой платит дважды (с)
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06.11.2021 20:44 Відповісти
ЛОХ какой то походу... с "хорошими" людьми так менты не поступают
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06.11.2021 20:45 Відповісти
Я завжди домовлявся - мені менти казали - от бачу я що у вас талончик чистенький вмієте на місці проблеми вирішувати
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06.11.2021 21:49 Відповісти
В моей бурной молодости чувки говорили : купил мотик "Яву" копай Яму... Шумахеры..
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06.11.2021 20:58 Відповісти
Все залежить від того, хто є власником. Завтра мусора вибачаться перед хазяїном, чи у нас є таки Закон?
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06.11.2021 21:03 Відповісти
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06.11.2021 21:07 Відповісти
Деньжат с таких срубить -не грех!Лишь бы не себе в Карман.
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06.11.2021 21:18 Відповісти
Ще невідомо, хто і перед ким та скільки разів буде вибачатися. Автомобіль вилучили не поліцейські, а виконавча служба. Тепер всі питання лише через суд, а там зовсім інші розцінки.
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06.11.2021 21:22 Відповісти
а так він заплатить штрафи і отримає тачку назад?
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06.11.2021 21:29 Відповісти
О б а л д е т ь ....
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06.11.2021 21:36 Відповісти
Хороший бизнес штраф площадки ... мусарня в доле как грибы после дождя бабло косить будут.
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06.11.2021 21:44 Відповісти
Вчера Мерс у камерунца,сегодня Ягуар.....В Гаи Харькова,не всё так чисто.И не моя проблема это выяснять.Скажу лишь своё мнение,шо в Гаи завёлся мажор,сын папика с заниженной самооценкой и преступник,который собирает тачки
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06.11.2021 22:00 Відповісти
Сегодня изъяли тачку, завтра этих ментов отстронят от работы т.к. хозяин телеги - шишкарь.
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06.11.2021 22:22 Відповісти
Це ще нічого, бо можуть і до криміналу притягнути за перевищення владних повноважень, бо виявиться що цей водій швидкість не перевищував і має квитанції про сплату штрафів.
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07.11.2021 08:42 Відповісти
Респект ментам
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06.11.2021 22:44 Відповісти
гы!!не фанат ягуара!! но ткого зверя и на штрафплощадку!!
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06.11.2021 22:50 Відповісти
нормальная тачила ... на уровне кайена !
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06.11.2021 22:58 Відповісти
Я был удивлен когда увидел что на ягуаре,Пежо и мерсе стоит одинаковый двигатель. А по комплектации и ходовой Пежо оказался самый навороченный
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07.11.2021 08:01 Відповісти
"нормальная тачила" для любителей понтов...
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07.11.2021 09:56 Відповісти
ну а что еще покупать ? Форд ?
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07.11.2021 16:41 Відповісти
Ну воно ж на Ягуарі, йому можна ...
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06.11.2021 23:05 Відповісти
Отличная работа! Надеюсь скоро ни одного гниды- лихача не останется!
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07.11.2021 00:10 Відповісти
быстрей всего был пьяным или обдолбаным, порешали на месте, но ехать оно уже не могло
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07.11.2021 06:50 Відповісти
мусора попали на 365 статью
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07.11.2021 08:33 Відповісти
Читаю комменты и офигеваю: или одни (95%) сплошные идиоты или мусорские боты.
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07.11.2021 08:34 Відповісти
При Овоще так же было, но не долго. За копеечный штраф, о котором ты даже не знаешь, (парковка и пр.) изымали машины. В дальней поездке это была катастрофа.
Человек должен знать, что должен.
Арест имущества может быть только по решению суда. Полицейские попадают под статью УК за перевищення повноваженнь.
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07.11.2021 09:06 Відповісти
а варант не порушувати ,вам апріорі не підходить ?
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07.11.2021 15:19 Відповісти
 
 