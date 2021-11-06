Jaguar вилучили у порушника правил дорожнього руху в Харкові, - патрульна поліція. ФОТО
У центрі Харкова патрульна поліція зупинила Jaguar за проїзд на заборонений сигнал світлофора. З'ясувалося, що водій перебуває у розшуку через несплату штрафу за перевищення швидкості.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Управління патрульної поліції в Харківській області.
"На перехресті вулиці Сумська та вулиці Дерев’янка патрульні зупинили автомобіль Jaguar за проїзд на заборонений сигнал світлофора. Під час перевірки поліцейські встановили, що авто перебуває у розшуку органами юстиції через несплату штрафу за значне перевищення швидкості руху", - повідомили у поліції.
За проїзд на заборонений сигнал світлофора на водія склали адміністративну постанову за ч. 2 ст. 122 Кодексу про адміністративні правопорушення (штраф - 510 грн). На місце події викликали працівників виконавчої служби. Автомобіль забрав евакуатор "до закриття виконавчого провадження".
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Ну, с росіздами зрозуміло. Остання категорія також не секрет. АЛЕ!
Who is FU*KING "антебылыэмщеги"?????
https://nehoroshy.livejournal.com/412807.html?fbclid=IwAR1l6oAjClPAUxPRHMWj1xKWNqNV-gSzhMgofywYcXi98nqx7IxtRBkcXdY
Как-то неудобно получилось
Бывшая футболистка сборной Англии и «Арсенала» а ныне ярая активистка BLM Алекс Скотт https://www.mirror.co.uk/tv/tv-news/alex-scott-fights-back-tears-25227446?fbclid=IwAR0cee8hkOigf8mp0rBrOKIG5lHK2z-oedl9WG9pmAvGeqmVs0c4TBNCveQ приняла участие в шоу на «БиБиСи» , где люди узнают о своих предках.
Чтобы получше узнать историю собственной семьи по отцовской линии, она впервые в жизни отправилась на карибский остров, где и припала, так сказать, к архивным источникам.
Каково же было ее удивление, и, не побоюсь этого слова, шок, когда вдруг выяснилось, что ее прекрасный чернокожий предок Роберт Фрэнсис Кумбс не только не был угнетенным, но и сам владел кучей рабов.
Бывшая футболистка так же узнала, что ее прапрапрадедушка Роберт помимо отношений с ее прапрапрабабушкой Фрэнсис Трейси, произвел на свет двух бастардов от одной из своих явно сексуальных рабынь.
"Это же противоречит всему, за что я борюсь!" - только и сумела выдавить 37-летняя звезда движения за исключительные права негров, после чего расплакалась в прямом эфире.
Батько Камали Гарріс, - ямайський мулат з багатої плантаторської сім'ї.
Прапрапрадід Камали (180 років тому) був білим рабовласником-плантатором на Ямайці. Прізвище його було Браун, і на його честь назвали місто на північному узбережжі Ямайки, - Браунтаун. Це місто існує і досі, і саме з нього родом батько Камали Гарріс.
Матір Камали за національністю тамілка (народ на півдні Індії з дравідської мовної сім'ї). Камала дитинство і юність провела в Канаді. Вчилася в Каліфорнії, стала юристом, прокурором. Дітей нема. Вийшла заміж за білого колегу-юриста.
Повсюди (заради політичної кар'єри) стверджує, що вона негритянка. Хоча це не відповідає дійсності.
Человек должен знать, что должен.
Арест имущества может быть только по решению суда. Полицейские попадают под статью УК за перевищення повноваженнь.