На Черкащині ВАЗ влетів на зустрічній смузі у вантажівку: загинуло троє людей. ФОТОрепортаж

У дорожньо-транспортній пригоді на Черкащині загинуло троє людей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сьогодні повідомила пресслужба обласної поліції.

Аварія сталася 6 листопада на трасі Київ – Знам'янка приблизно о 18.30.



"Водій автомобіля ВАЗ-2104 скоїв зіткнення на зустрічній смузі руху з вантажним автомобілем DAF. Після зіткнення транспортні засоби з'їхали з дороги в кювет і вантажівка зайнялася", – ідеться в повідомленні.



Внаслідок аварії загинули 30-річний водій DAF, а також пасажир та водій ВАЗ-2104 1968-го та 1979 року народження.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).



