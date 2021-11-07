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Новини Фото ДТП
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На Черкащині ВАЗ влетів на зустрічній смузі у вантажівку: загинуло троє людей. ФОТОрепортаж

У дорожньо-транспортній пригоді на Черкащині загинуло троє людей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сьогодні повідомила пресслужба обласної поліції.

Аварія сталася 6 листопада на трасі Київ – Знам'янка приблизно о 18.30.

"Водій автомобіля ВАЗ-2104 скоїв зіткнення на зустрічній смузі руху з вантажним автомобілем DAF. Після зіткнення транспортні засоби з'їхали з дороги в кювет і вантажівка зайнялася", – ідеться в повідомленні.

Внаслідок аварії загинули 30-річний водій DAF, а також пасажир та водій ВАЗ-2104 1968-го та 1979 року народження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У жахливій ДТП на Миколаївщині загинули троє людей, з них дві дитини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Черкащині ВАЗ влетів на зустрічній смузі у вантажівку: загинуло троє людей 01
На Черкащині ВАЗ влетів на зустрічній смузі у вантажівку: загинуло троє людей 02
На Черкащині ВАЗ влетів на зустрічній смузі у вантажівку: загинуло троє людей 03
На Черкащині ВАЗ влетів на зустрічній смузі у вантажівку: загинуло троє людей 04


Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Автор: 

ДТП (4467) Чернігівська область (908)


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Топ коментарі
+16
Ты идиот?
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07.11.2021 14:05
+9
Можливо кацап, що впринціпі = ідіот.
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07.11.2021 14:06
+6
Це вже занадто. Ермаки та зеленські будуть відповідати багато за що. Там вже не один термін світить. Але ось за таке відповідати повинен "воділа", який чомусь опинився на зустрічній смузі.
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07.11.2021 14:08
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Наслідки, нових (якісних) доріг зеленої влади.
Кожна смерть на новій дорозі - відповідальність Єрмаків та Зеленських = (моральних уродів), які не розуміють наслідків своїх противправних дій.
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07.11.2021 14:03 Відповісти
Ты идиот?
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07.11.2021 14:05 Відповісти
Можливо кацап, що впринціпі = ідіот.
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07.11.2021 14:06 Відповісти
Сходи до лікаря, може у тебе ще е шанс.
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07.11.2021 14:05 Відповісти
Це вже занадто. Ермаки та зеленські будуть відповідати багато за що. Там вже не один термін світить. Але ось за таке відповідати повинен "воділа", який чомусь опинився на зустрічній смузі.
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07.11.2021 14:08 Відповісти
Фиона, иди к своему Шреку... В пещеру, к лучине.
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07.11.2021 14:29 Відповісти
Водителей которые привиты британской вакциной астра зенека тянет на левую полосу движения
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07.11.2021 14:29 Відповісти
да є такий баян!
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07.11.2021 14:36 Відповісти
саме цікаве-чому його понесло на зустрічну смугу
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07.11.2021 14:16 Відповісти
Обганяв ,об'їзджав яму, тріснуло ліве переднє колесо - різні причини можуть бути .
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07.11.2021 15:35 Відповісти
Дороги перед пішоходними переходами та світлофорами мають бути обов`язково з півметровими ямами (рвами та колючим дротом), щоб кожний недоумок (володілець Лексуса, Акури, Нисана з великими колесами) під час прямування на не дозволеній швидкості гальмував - розуміючи, що по іншому це буде остання подорож на такій швидкості.
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07.11.2021 14:21 Відповісти
А що таке "володілець" ?!

Про "власник" не, не чув ?
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07.11.2021 14:34 Відповісти
є такe новe у вжитку слово. у юриспрудeнцii начe появилося.
власник - цe собствєннiк. а нe завжди собствєннiк володiє майном фiзично. той хто володiє фiзично а нe юридично є володiльцeм. власник можe бути володiльцeм i власником одночасно коли має юридичнe право на майно i ним володiє фiзично a нe здає в арeнду наприклад.
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07.11.2021 14:42 Відповісти
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07.11.2021 15:11 Відповісти
нe окучуєш? хто є орeндар? вiн жe нe володiє юридично як власнiстю. а володiє за iншими нормами закону
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07.11.2021 15:17 Відповісти
И снова отличилась совковая колесница для самоубийц - сложилась плотненько, как под прессом.
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07.11.2021 14:22 Відповісти
Тут больше вопросов к пилоту, убиться можно на любой машине, хотя вазы тазы, к этому больше расположены
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07.11.2021 14:30 Відповісти
під вантажівкою можна і в секвої загинути....
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07.11.2021 14:33 Відповісти
Можно, но второй день подряд в блин складывается совковый хлам.
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07.11.2021 14:36 Відповісти
Складається, але як міг загинути водій вантажівки?
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07.11.2021 15:05 Відповісти
" Після зіткнення транспортні засоби з'їхали в кювет і вантажівка зайнялася". Можливо ,причина саме в цьому.
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07.11.2021 15:37 Відповісти
другий день підряд нам на тому концентрують увагу, наче тільки відра з гайками потрапляють у смертельні дтп.
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07.11.2021 18:27 Відповісти
Это же очевидно, что ведро с гайками из совка не оставляет шансов выжить тем, кто внутри, при любой более-менее серьезной аварии.
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07.11.2021 18:29 Відповісти
Самі безпечні то є САМАЛЬОТИ. ВОТ. Купуйте самальоти - тільки не АЄРОФЛОТА. Найменше аварій.
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07.11.2021 18:42 Відповісти
ідіот який за десятку взяв Беху для МЕНЕ на дорозі в рази небезпечніший за водія відра з гайками, бо в них не тільки жлоби камікадзе катаються, а в основному люди старшого віку які справно дотримуються ПДР. так зрозуміліше пані ?
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07.11.2021 19:20 Відповісти
Не зрозуміла, Звідки стільки АГРЕССІЇ на простий жарт, чи я ВАМ писала що я не згодна з Вашими агрументами? До речі я також за кермом більше 10 років. Тихше Пане на поворотах, а то мабуть дріфтувати не вмієте.
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07.11.2021 19:25 Відповісти
де ви агресію побачили
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07.11.2021 19:34 Відповісти
Тобто оця ваша історія про БЄХУ й жлоба який вас протаранив - з ЗАПИТАННЯМ -чи я взагалі можу осягнути глибину вашої образи була взагалі відповіддю на мій жарт? Перечитайте своє зверхнє звернення до мене на безневинний жарт. Яке саме слово вас так "зацепило"? Самальот? Чи то просто ви не в настрої були?
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07.11.2021 19:41 Відповісти
Ви влізли у діалог з недоречним жартом, а потім ще і агресію в моєму дописі "знайшли"
ну що ж логічно.
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07.11.2021 19:54 Відповісти
перепрошую - я до вас на Вулиці підійшла? чи влізла до вашої домівки? Це ЗАГАЛЬНИЙ форум для всіх. І кожен користувач інтернету може до вашої розмови приєднатися? Чи я чогось не розумію? Чи то у Вас мЄждусАбойчик був? Чи тут взагалі УСІ СУРЬЙОЗНІ мужчини лише зібрались? І взагалі навіть в темі про Смерті ніхто не жартує? Чи може то я ОБРАЗИЛА чиюсь Гідність? Чи то пожартувала на тему ТАБУ? Покійників не чіпала - бо маю власні переконання. Чи то Ви лише тому що я жінка - вирішили мене "розуму" навчити? Повчайте рідних вдома, то ваша власна справа. Не хочете щоб влазили в розмову - подзвоніть на телефон, або йдіть в окремий чат. Бай Обіжулькін.
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07.11.2021 20:01 Відповісти
можна загинути і у броньованому авто, якщо срати на ПДР, та не користуватись пасками безпеки.
а то у нашого бидла відразу як купуєть іномарка то замовляються заглушки.
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07.11.2021 19:22 Відповісти
Как можно летать на этом говне, люди совсем двинутые
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07.11.2021 14:27 Відповісти
" До такіх скоростєй" - це до яких ? Там достатньо було ,щоб при зустрічному ударі кожен їхав навіть і 60 км на годину . Для ВАЗа це точно рівнозначно удару в бетонну стіну на швидкості 120 км на годину. Для ДАФа ,звісно ситуація інша ,через те ,що його маса значно більша. Але і це не врятувало водія вантажівки.
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07.11.2021 15:43 Відповісти
В Европе и США отчаянно нуждаются в Дальнобоях.США уже обсуждают допуск 18 летних.
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07.11.2021 14:40 Відповісти
Дивно, у нас купа водіїв катається по Україні, могли би поїхати туди. І не на лайні катаються, розмовляв з одним, категорично не хоче сідати на Вольво в целофані чомусь.
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07.11.2021 15:07 Відповісти
ну бо певно щоб кататись в Європі чи США потрібно іноземну мову знати....
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07.11.2021 18:29 Відповісти
а ничего что у человека геморрой?
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07.11.2021 19:16 Відповісти
совковая классика это диагноз.. не лечится ничем.
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07.11.2021 19:21 Відповісти
 
 