На Черкащині ВАЗ влетів на зустрічній смузі у вантажівку: загинуло троє людей. ФОТОрепортаж
У дорожньо-транспортній пригоді на Черкащині загинуло троє людей.
Як передає Цензор.НЕТ, про це сьогодні повідомила пресслужба обласної поліції.
Аварія сталася 6 листопада на трасі Київ – Знам'янка приблизно о 18.30.
"Водій автомобіля ВАЗ-2104 скоїв зіткнення на зустрічній смузі руху з вантажним автомобілем DAF. Після зіткнення транспортні засоби з'їхали з дороги в кювет і вантажівка зайнялася", – ідеться в повідомленні.
Внаслідок аварії загинули 30-річний водій DAF, а також пасажир та водій ВАЗ-2104 1968-го та 1979 року народження.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
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Кожна смерть на новій дорозі - відповідальність Єрмаків та Зеленських = (моральних уродів), які не розуміють наслідків своїх противправних дій.
Про "власник" не, не чув ?
власник - цe собствєннiк. а нe завжди собствєннiк володiє майном фiзично. той хто володiє фiзично а нe юридично є володiльцeм. власник можe бути володiльцeм i власником одночасно коли має юридичнe право на майно i ним володiє фiзично a нe здає в арeнду наприклад.
ну що ж логічно.
а то у нашого бидла відразу як купуєть іномарка то замовляються заглушки.