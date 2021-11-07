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Двох контрабандистів, які шпигували за прикордонниками за допомогою дрона, затримали на Буковині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Оперативники Чернівецького загону спіймали контрабандистів, які за допомогою безпілотних літальних апаратів шпигували за прикордонними нарядами та переправляли контрабандні цигарки через кордон.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Державної прикордонної служби.

Зазначається, що напередодні оперативники Чернівецького загону із залученням спецпризначенців ДОЗОРу та резервів відділу "Красноїльськ" затримали двох осіб без документів, які за п’ять кілометрів до кордону дистанційно керували літальним апаратом.

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"За результатами огляду місця події та опитування затриманих, правоохоронці не виключають ймовірність того, що чоловіки відстежували пересування прикордонних нарядів та небом переміщували тютюнову продукцію через кордон, на що вказує вантажопідйомність виявленого літального апарату", - йдеться в повідомленні.

Окрім літального апарату на місці злету та посадки БПЛА правоохоронці виявили також два автомобілі Ford Connect та Mitsubishi Pajero. Наразі усі деталі з’ясовує слідчо-оперативна група Національної поліції в Чернівецькій області.

Двох контрабандистів, які шпигували за прикордонниками за допомогою дрона, затримали на Буковині 01
Двох контрабандистів, які шпигували за прикордонниками за допомогою дрона, затримали на Буковині 02
Двох контрабандистів, які шпигували за прикордонниками за допомогою дрона, затримали на Буковині 03
Двох контрабандистів, які шпигували за прикордонниками за допомогою дрона, затримали на Буковині 04
Двох контрабандистів, які шпигували за прикордонниками за допомогою дрона, затримали на Буковині 05

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Автор: 

Буковина (847) Держприкордонслужба ДПСУ (5975) контрабанда (1823) цигарки (973)


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Топ коментарі
+2
їх нагороджувати потрібно ))))- вам то що до цього - окрім того що не діляться ...., вони ж не ввозять товар , як ті яких кришуе Контора та всі інші ...дайте людям заробляти ...
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07.11.2021 16:14
+1
Перевірити, якщо вивозять сигарети з дійсними акцизними марками, то треба їм це ПДВ вернути за експорт товару.
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07.11.2021 16:39
+1
ППЦ кацапня тупорила косить під «українців»)
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07.11.2021 17:12
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їх нагороджувати потрібно ))))- вам то що до цього - окрім того що не діляться ...., вони ж не ввозять товар , як ті яких кришуе Контора та всі інші ...дайте людям заробляти ...
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07.11.2021 16:14 Відповісти
А якже євроінтеграційна священна корова для українців?
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07.11.2021 16:37 Відповісти
ППЦ кацапня тупорила косить під «українців»)
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07.11.2021 17:12 Відповісти
Перевірити, якщо вивозять сигарети з дійсними акцизними марками, то треба їм це ПДВ вернути за експорт товару.
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07.11.2021 16:39 Відповісти
их бин коза ностас из острова сигоретос
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08.11.2021 08:53 Відповісти
 
 