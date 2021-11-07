Двох контрабандистів, які шпигували за прикордонниками за допомогою дрона, затримали на Буковині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Оперативники Чернівецького загону спіймали контрабандистів, які за допомогою безпілотних літальних апаратів шпигували за прикордонними нарядами та переправляли контрабандні цигарки через кордон.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Державної прикордонної служби.

Зазначається, що напередодні оперативники Чернівецького загону із залученням спецпризначенців ДОЗОРу та резервів відділу "Красноїльськ" затримали двох осіб без документів, які за п’ять кілометрів до кордону дистанційно керували літальним апаратом.

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"За результатами огляду місця події та опитування затриманих, правоохоронці не виключають ймовірність того, що чоловіки відстежували пересування прикордонних нарядів та небом переміщували тютюнову продукцію через кордон, на що вказує вантажопідйомність виявленого літального апарату", - йдеться в повідомленні.

Окрім літального апарату на місці злету та посадки БПЛА правоохоронці виявили також два автомобілі Ford Connect та Mitsubishi Pajero. Наразі усі деталі з’ясовує слідчо-оперативна група Національної поліції в Чернівецькій області.











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