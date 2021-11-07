Громадянин намагався перетнути державний кордон на Одещині за документом, який роздрукував на принтері, - Держприкордонслужба. ФОТО
В пункті пропуску "Кучурган" прикордонники Подільського загону виявили підроблений реєстраційний документ на іноземний автомобіль.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в прессслужбі ДПСУ.
"Під час прикордонного контролю у інспектора виникли сумніви щодо дійсності свідоцтва про реєстрацію польського авта, яким їхав 37-річний громадянин України.
Згодом в ході поглибленого вивчення документа з'ясувалося, що він повністю підроблений, а саме – папір роздрукували на кольоровому принтері", - відзначається у повідомленні.
До Нацполіції надіслано повідомлення щодо виявлення ознак правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сергій Нік
показати весь коментар07.11.2021 16:12 Відповісти Мені подобається 2
Оло Лошенька
показати весь коментар07.11.2021 16:15 Відповісти Мені подобається 0
Александр Науменко #496121
показати весь коментар07.11.2021 16:44 Відповісти Мені подобається 1
✘
Так Треба #489684
показати весь коментар07.11.2021 17:16 Відповісти Мені подобається 0
Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар07.11.2021 18:45 Відповісти Мені подобається 1
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль