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Громадянин намагався перетнути державний кордон на Одещині за документом, який роздрукував на принтері, - Держприкордонслужба. ФОТО

В пункті пропуску "Кучурган" прикордонники Подільського загону виявили підроблений реєстраційний документ на іноземний автомобіль.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прессслужбі ДПСУ.

"Під час прикордонного контролю у інспектора виникли сумніви щодо дійсності свідоцтва про реєстрацію польського авта, яким їхав 37-річний громадянин України.

Згодом в ході поглибленого вивчення документа з'ясувалося, що він повністю підроблений, а саме – папір роздрукували на кольоровому принтері", - відзначається у повідомленні.

До Нацполіції надіслано повідомлення щодо виявлення ознак правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України.

Громадянин намагався перетнути державний кордон на Одещині за документом, який роздрукував на принтері, - Держприкордонслужба 01
Громадянин намагався перетнути державний кордон на Одещині за документом, який роздрукував на принтері, - Держприкордонслужба 02

авто (6165) Держприкордонслужба ДПСУ (5975) Одеська область (3208)


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Мабуть не ту "Дію" встановив
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07.11.2021 16:12 Відповісти
мабуть не той принт зробив😂
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07.11.2021 16:15 Відповісти
Наверное взятку давал деньгами с того же принтера, поэтому и задержали
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07.11.2021 16:44 Відповісти
Машина по ходу теж напечатана на принтері )
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07.11.2021 17:16 Відповісти
згадався попандопуло-на,бери всі,я собі ще намалюю...
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07.11.2021 18:45 Відповісти
 
 