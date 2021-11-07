Громадянин намагався перетнути державний кордон на Одещині за документом, який роздрукував на принтері, - Держприкордонслужба. ФОТО

В пункті пропуску "Кучурган" прикордонники Подільського загону виявили підроблений реєстраційний документ на іноземний автомобіль.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прессслужбі ДПСУ.

"Під час прикордонного контролю у інспектора виникли сумніви щодо дійсності свідоцтва про реєстрацію польського авта, яким їхав 37-річний громадянин України.

Згодом в ході поглибленого вивчення документа з'ясувалося, що він повністю підроблений, а саме – папір роздрукували на кольоровому принтері", - відзначається у повідомленні.

До Нацполіції надіслано повідомлення щодо виявлення ознак правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України.



