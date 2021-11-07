Українські воїни зі стрілецької зброї збили ворожий безпілотник на Донбасі, - штаб ООС. ФОТО

Українські військовослужбовці знищили безпілотник проросійських бойовиків в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Бойовики почали все частіше використовувати безпілотники для скидання гранат на позиції ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, з посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Часто ворог підлаштовує політ своїх БПЛА під час обльоту лінії розмежування безпілотниками місії ОБСЄ і таким чином намагається безкарно здійснювати свої злочинні дії", - розповіли у штабі.

Як зазначили в командуванні ООС, плани окупаційних військ не завжди йдуть по їх сценарію, оскільки ЗСУ контролюють повітряний простір, зокрема знищують безпілотники бойовиків.

"Так сталось і цього разу. Не надто досвідчений пілот окупантів та його техніка потрапила під влучний вогонь наших воїнів. Як наслідок, однією небезпечною "птахою" в повітрі стало менше", - додали у штабі.

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