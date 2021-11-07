Українські воїни зі стрілецької зброї збили ворожий безпілотник на Донбасі, - штаб ООС. ФОТО
Українські військовослужбовці знищили безпілотник проросійських бойовиків в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Бойовики почали все частіше використовувати безпілотники для скидання гранат на позиції ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, з посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Часто ворог підлаштовує політ своїх БПЛА під час обльоту лінії розмежування безпілотниками місії ОБСЄ і таким чином намагається безкарно здійснювати свої злочинні дії", - розповіли у штабі.
Як зазначили в командуванні ООС, плани окупаційних військ не завжди йдуть по їх сценарію, оскільки ЗСУ контролюють повітряний простір, зокрема знищують безпілотники бойовиків.
"Так сталось і цього разу. Не надто досвідчений пілот окупантів та його техніка потрапила під влучний вогонь наших воїнів. Як наслідок, однією небезпечною "птахою" в повітрі стало менше", - додали у штабі.
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Бо росія сьогоні скинула зі свого безпілотника - вибуховий пристрій вже й біля місії спостерігачів ОБСЄ?
И Вам того же
Крысы Мавзолейные...вы доигрались....
МЕЧТА:
...
А с нашей стороны - всего один патрон.
НАГОЛОШУЮ- враження таке, що Ахмєтов не передумав скидати вову, запринципом співпраці усіх політиків як спільнозбалансованої коаліціі проти ЗЕленої навали