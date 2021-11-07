УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9751 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна
17 378 39

Українські воїни зі стрілецької зброї збили ворожий безпілотник на Донбасі, - штаб ООС. ФОТО

Українські військовослужбовці знищили безпілотник проросійських бойовиків в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Бойовики почали все частіше використовувати безпілотники для скидання гранат на позиції ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, з посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Часто ворог підлаштовує політ своїх БПЛА під час обльоту лінії розмежування безпілотниками місії ОБСЄ і таким чином намагається безкарно здійснювати свої злочинні дії", - розповіли у штабі.

Як зазначили в командуванні ООС, плани окупаційних військ не завжди йдуть по їх сценарію, оскільки ЗСУ контролюють повітряний простір, зокрема знищують безпілотники бойовиків.

"Так сталось і цього разу. Не надто досвідчений пілот окупантів та його техніка потрапила під влучний вогонь наших воїнів. Як наслідок, однією небезпечною "птахою" в повітрі стало менше", - додали у штабі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські найманці намагалися збити український дрон, кидаючись камінням. ВIДЕО

Українські воїни зі стрілецької зброї збили ворожий безпілотник на Донбасі, - штаб ООС 01
Українські воїни зі стрілецької зброї збили ворожий безпілотник на Донбасі, - штаб ООС 02

безпілотник (4148) Донбас (22355) операція Об’єднаних сил (6725) дрони (4690)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+22
Ось як потрібно.А лапотнікі збивали палками та камінням,як мавпи,хоча вони такі і є...
показати весь коментар
07.11.2021 18:53
+18
А что же скажут гансы и жабоеды? Где возмущенная озабоченность что РФ применяет дроны в Украине? Поетому применяйте Байрактары и не слушайте что там воют запоребриком. Пока не поздно.
показати весь коментар
07.11.2021 18:55
+7
Забудьте о Байрактарах, было одно применение и то не понятно каким зарядом. Там не только орудие не повредили, но и не одного опочленца не ранило. А вони со стороны т.з. партнёров было выше крыши
показати весь коментар
07.11.2021 19:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ось як потрібно.А лапотнікі збивали палками та камінням,як мавпи,хоча вони такі і є...
показати весь коментар
07.11.2021 18:53 Відповісти
Це не те, що потрібно. Навіть у статті сказано, що збили зі стрілецької зброї через не надто вправного оператора орків. Знешкоджувати безпілотники потрібно спецтехнікою, зокрема "глкшилками". У такому випадку випадковість знешкодження усувається. І така спец техніка у ВСУ є. Зокрема спеціальні пушки. Цікаво, чому вона не використовується? Заборона від ОПи?
показати весь коментар
07.11.2021 20:10 Відповісти
Де обіцяна та ьрозрекламована "Відповідь Байрактарами"?
Бо росія сьогоні скинула зі свого безпілотника - вибуховий пристрій вже й біля місії спостерігачів ОБСЄ?
показати весь коментар
07.11.2021 18:54 Відповісти
Забудьте о Байрактарах, было одно применение и то не понятно каким зарядом. Там не только орудие не повредили, но и не одного опочленца не ранило. А вони со стороны т.з. партнёров было выше крыши
показати весь коментар
07.11.2021 19:08 Відповісти
Орудіє пошкодили. На кацапов не повбивало бо заряд був не осколочний.
показати весь коментар
07.11.2021 20:19 Відповісти
А что же скажут гансы и жабоеды? Где возмущенная озабоченность что РФ применяет дроны в Украине? Поетому применяйте Байрактары и не слушайте что там воют запоребриком. Пока не поздно.
показати весь коментар
07.11.2021 18:55 Відповісти
Торгівельні партнери зеленого мародера, фрау Рібентроп та Макрон зайняті торгівлею на крові.
показати весь коментар
07.11.2021 19:04 Відповісти
Хотілось би щоб на декілька свинособак стало менше
показати весь коментар
07.11.2021 18:59 Відповісти
А чого так скромно? Як казав Шариков: "За то, чтобы все!"
показати весь коментар
07.11.2021 19:11 Відповісти
желаю, чтобы все.
И Вам того же
показати весь коментар
07.11.2021 23:30 Відповісти
Тільки після вас!
показати весь коментар
08.11.2021 08:26 Відповісти
Уже в Донбассе? Почему не на Украине, стесняюсь спросить?
показати весь коментар
07.11.2021 19:12 Відповісти
Тому що в Україні
показати весь коментар
07.11.2021 19:18 Відповісти
іспанський сором(((
показати весь коментар
07.11.2021 19:15 Відповісти
Як вони посміли! Це ж який гвалт підніметься в Європі і рашці! А те що маємо одного вбитого і двох поранених, то по-їхньому не результат ескалації.
показати весь коментар
07.11.2021 19:20 Відповісти
Директор ЦРУ Уильям Бернс во время визита в Москву передал Ультитиматум Путлеру..вон из Украины... иначе будет больно...
показати весь коментар
07.11.2021 19:37 Відповісти
Пора вже притиснути хвоста мерзотним кацапам та московитам!
показати весь коментар
07.11.2021 20:20 Відповісти
https://youtu.be/Xdi7HSaDh88 Крысы Путлера вон из Украины.....
показати весь коментар
07.11.2021 19:41 Відповісти
Шота нєту нємєцко-французской озабочєності...
показати весь коментар
07.11.2021 19:44 Відповісти
В игру вступил уже не Госдеп и не Байден...теперь по Украине дела решают вопросы глава Пентагона Ллойд Остин и глава ЦРУ Ульянсм Бернс...

Крысы Мавзолейные...вы доигрались....
показати весь коментар
07.11.2021 19:44 Відповісти
...
МЕЧТА:
...
показати весь коментар
07.11.2021 19:44 Відповісти
Фотошоп какой-то . Эти гильзы по длине больше ширины барабана . Они там не поместятся .
показати весь коментар
07.11.2021 19:56 Відповісти
Гільза ближча до об'єктива, москалю.
показати весь коментар
07.11.2021 21:56 Відповісти
Окуляри придбай , щоб москалів кращє роздивлявся і не помилявся . І зовсім гільза не ближче .
показати весь коментар
07.11.2021 22:07 Відповісти
Хоча пробач , дійсно ближче .
показати весь коментар
07.11.2021 22:08 Відповісти
Они вообще охотничьи от 2-х стволки
показати весь коментар
07.11.2021 22:15 Відповісти
а что за машинка такая? и патроны как на слона
показати весь коментар
07.11.2021 20:10 Відповісти
Почему на слона ? На утку такие-же .
показати весь коментар
07.11.2021 20:16 Відповісти
АА-12 автоматический дробовик
показати весь коментар
07.11.2021 20:32 Відповісти
10 ноября в Вашингтон вылетает группа военных Украины...Будет подписан важный документ...о Стратегическом партнерстве....передал портал СNN... назвали ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ...
показати весь коментар
07.11.2021 19:47 Відповісти
То вові прищемили уклоністські бубєнчеки, й вимусили його поставити хоча б просто розумного завхоза , а ВСУ своє робить зі Штатами?
показати весь коментар
07.11.2021 20:18 Відповісти
Патрончика не жалко.
показати весь коментар
07.11.2021 19:48 Відповісти
Московиты собирали сделанный напильниками моторчик, систему управления, всё на лампах, уйма припоя, уйма скотча и синей изоленты, которой примотана китайская видеокамера от детской игрушки.
А с нашей стороны - всего один патрон.
показати весь коментар
07.11.2021 19:57 Відповісти
Дешевенький коптер.
показати весь коментар
07.11.2021 19:57 Відповісти
Завалили муху вместо слона . Это не достижение . А орланы летают как у себя дома . Ладно бы ещё с помощью рэб , а не стрелковым . Это было бы уже что-то .
показати весь коментар
07.11.2021 20:02 Відповісти
# ПРАВДИВА_ІСТОРІЯ - фільм Арсенія Яценюка (він коментатор й автор ) на каналі Україна 24 . Вперше на каналі Ахмєтова поголився бути Віталій Портніков й інші видатні патріотичні діячі та експерти.

НАГОЛОШУЮ- враження таке, що Ахмєтов не передумав скидати вову, запринципом співпраці усіх політиків як спільнозбалансованої коаліціі проти ЗЕленої навали
показати весь коментар
07.11.2021 20:12 Відповісти
- так, Мурзя, для тебя шо прииказ преЗЕдента перестать стрелять до подхвоста ? с чего хоть по дрону шмалял-то ?

показати весь коментар
07.11.2021 20:27 Відповісти
 
 