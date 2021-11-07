Сервіс BlaBlaCar використав карту України без Криму: в компанії переконують, що це помилка. КАРТА
Сервіс BlaBlaCar у рекламі для водіїв використав неповну карту України.
На це звернув увагу колишній радник голови ЦВК Олександр Остапа у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Представниця BlaBlaCar Україна Юлія Крупенко написала коментар під дописом: "Дякую за тег. Це помилка, ми оперативно з’ясовуємо, звідки взагалі ця реклама могла з‘явитись. Звісно, український офіс BlaBlaCar ніколи б не зробив таку рекламу, це суперечить позиції нашої компанії. Повернусь з відповіддю, як тільки матиму інформацію".
Компанія пізніше оприлюднила офіційну позицію.
"7 листопада в медіа з'явилися публікації про рекламну кампанію, де було зображено мапу України без Криму. Просимо вибачення у всіх, чиї почуття зачепила рекламна кампанія. Хочемо запевнити, що це прикра технічна помилка, у компанії не було наміру зайняти чи висловити жодну політичну позицію. Зараз ми оперативно проводимо внутрішнє розслідування та з'ясовуємо як так сталося", - йдеться в повідомленні.
В компанії зазначили, що BlaBlaCar не має право порушувати питання про суверенітет України.
"Ми завжди працюємо в межах законодавства в країнах своєї присутності. BlaBlaCar робить все можливе, щоб забезпечити найкращий сервіс для мандрівників в Україні, і ми подбаємо, щоб така прикра помилка більше не повторилася", - додали в сервісі.
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___КОНСТИТУЦІЯ____УКРАЇНИ.____..
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УКРАЇНА - унітарна суверенна держава, адміністративно-територіальними одиницями першого рівня якої є 24 області, 1 українська автономна республіка (АР Крим) та 2 міста, які мають спеціальний статус: Київ та Севастополь.
Області та автономна республіка розділені на 490 районів та 176 міст обласного та республіканського (автономної республіки) підпорядкування.
И как гутарят москали - кацапы в 18 в. замаскированные под якобы - россиян - русских:
Чужой земли мы не хотим ни пяди, - Но и своей вершка не отдадим.,
СТАТЯ - 17._КОНСТИТУЦІЇ_УКРАЇНИ.__
__ЗАХИСТ__ суверенітету та територіальної цілісності України,
забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими
функціями держави, справою всього українського народу.
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