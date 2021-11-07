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Сервіс BlaBlaCar використав карту України без Криму: в компанії переконують, що це помилка. КАРТА

Сервіс BlaBlaCar у рекламі для водіїв використав неповну карту України.

На це звернув увагу колишній радник голови ЦВК Олександр Остапа у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Представниця BlaBlaCar Україна Юлія Крупенко написала коментар під дописом: "Дякую за тег. Це помилка, ми оперативно з’ясовуємо, звідки взагалі ця реклама могла з‘явитись. Звісно, український офіс BlaBlaCar ніколи б не зробив таку рекламу, це суперечить позиції нашої компанії. Повернусь з відповіддю, як тільки матиму інформацію".

Компанія пізніше оприлюднила офіційну позицію.

"7 листопада в медіа з'явилися публікації про рекламну кампанію, де було зображено мапу України без Криму. Просимо вибачення у всіх, чиї почуття зачепила рекламна кампанія. Хочемо запевнити, що це прикра технічна помилка, у компанії не було наміру зайняти чи висловити жодну політичну позицію. Зараз ми оперативно проводимо внутрішнє розслідування та з'ясовуємо як так сталося", - йдеться в повідомленні.

В компанії зазначили, що BlaBlaCar не має право порушувати питання про суверенітет України.

"Ми завжди працюємо в межах законодавства в країнах своєї присутності. BlaBlaCar робить все можливе, щоб забезпечити найкращий сервіс для мандрівників в Україні, і ми подбаємо, щоб така прикра помилка більше не повторилася", - додали в сервісі.

Сервіс BlaBlaCar використав карту України без Криму: в компанії переконують, що це помилка 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Компанія Apple виправила карти у застосунку, вказавши Крим як частину України, - посольство у США

Автор: 

Крим (14139) карта (358) BlaBlaCar (29)


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Топ коментарі
+19
Юлія Крупенко дурочку включила. Вони навмисно опублікували мапу України без Криму і ця Крупенко не могла про це не знати. Усі вони жополизи *************
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07.11.2021 23:51
+8
Тому воно і Бла-Бла.
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07.11.2021 23:50
+8
Реверансы людоедам... Подлецы и мерзавцы.
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07.11.2021 23:55
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Тому воно і Бла-Бла.
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07.11.2021 23:50 Відповісти
Юлія Крупенко дурочку включила. Вони навмисно опублікували мапу України без Криму і ця Крупенко не могла про це не знати. Усі вони жополизи *************
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07.11.2021 23:51 Відповісти
Реверансы людоедам... Подлецы и мерзавцы.
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07.11.2021 23:55 Відповісти
зєля-слуга крємля. пля.
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07.11.2021 23:58 Відповісти
Падонки! Сволочи! (с)
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08.11.2021 00:09 Відповісти
Вы думаете, что этот сервис исправит ошибку? будут для ********* (по геолокации запроса, если определили/разрешили) рисовать с крымом, а для внешнего мира - без. оно все так и работает.
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08.11.2021 01:17 Відповісти
Якщо б зразу ж якійсь компанії за щось подібне заборонили працювати в Україні, то такого бардаку не було б.
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08.11.2021 01:56 Відповісти
якби в Україні був презИдент, то він би звернувся до тієї картографічної компанії (якій занесли бабла москалі, я так розумію) і сказав би, щоб розповсюджували виключно карту України, яка затверджена і визнана в ООН, але в Україні немає презИдента....
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08.11.2021 03:56 Відповісти
де вони побачили таку карту України ? на бла бла кар сайті такого нема значить фейк
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08.11.2021 06:44 Відповісти
понятное дело, что уже нет
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08.11.2021 07:21 Відповісти
Им больше подходит название *** *** тарантас
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08.11.2021 08:55 Відповісти
Видать региональный офис в мацквабаде рекламу утверждает ))
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08.11.2021 09:05 Відповісти
Чисто гипотетически правильно если карта используется для прокладки маршрута, как они заедут за поребрик?
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08.11.2021 09:13 Відповісти

___КОНСТИТУЦІЯ____УКРАЇНИ.____..
.
УКРАЇНА - унітарна суверенна держава, адміністративно-територіальними одиницями першого рівня якої є 24 області, 1 українська автономна республіка (АР Крим) та 2 міста, які мають спеціальний статус: Київ та Севастополь.
Області та автономна республіка розділені на 490 районів та 176 міст обласного та республіканського (автономної республіки) підпорядкування.
И как гутарят москали - кацапы в 18 в. замаскированные под якобы - россиян - русских:
Чужой земли мы не хотим ни пяди, - Но и своей вершка не отдадим.,
СТАТЯ - 17._КОНСТИТУЦІЇ_УКРАЇНИ.__
__ЗАХИСТ__ суверенітету та територіальної цілісності України,
забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими
функціями держави, справою всього українського народу.
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08.11.2021 09:55 Відповісти
і знов вонючі гниди -
включають "дурачка"
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08.11.2021 10:05 Відповісти
 
 