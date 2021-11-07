Сервіс BlaBlaCar використав карту України без Криму: в компанії переконують, що це помилка. КАРТА

Сервіс BlaBlaCar у рекламі для водіїв використав неповну карту України.

На це звернув увагу колишній радник голови ЦВК Олександр Остапа у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Представниця BlaBlaCar Україна Юлія Крупенко написала коментар під дописом: "Дякую за тег. Це помилка, ми оперативно з’ясовуємо, звідки взагалі ця реклама могла з‘явитись. Звісно, український офіс BlaBlaCar ніколи б не зробив таку рекламу, це суперечить позиції нашої компанії. Повернусь з відповіддю, як тільки матиму інформацію".

Компанія пізніше оприлюднила офіційну позицію.

"7 листопада в медіа з'явилися публікації про рекламну кампанію, де було зображено мапу України без Криму. Просимо вибачення у всіх, чиї почуття зачепила рекламна кампанія. Хочемо запевнити, що це прикра технічна помилка, у компанії не було наміру зайняти чи висловити жодну політичну позицію. Зараз ми оперативно проводимо внутрішнє розслідування та з'ясовуємо як так сталося", - йдеться в повідомленні.

В компанії зазначили, що BlaBlaCar не має право порушувати питання про суверенітет України.

"Ми завжди працюємо в межах законодавства в країнах своєї присутності. BlaBlaCar робить все можливе, щоб забезпечити найкращий сервіс для мандрівників в Україні, і ми подбаємо, щоб така прикра помилка більше не повторилася", - додали в сервісі.

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