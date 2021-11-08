УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8829 відвідувачів онлайн
Новини Фото Коронавірус і карантин
3 292 23

На території Мукачівського автовокзалу працівники продавали фальшиві COVID-довідки за 350 грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Закарпатські поліцейські в ході оперативних заходів припинили фальсифікацію ковідних документів на території міста Мукачево.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відділ комунікації поліції Закарпатської області.

Закарпатські поліцейські в ході оперативних заходів припинили фальсифікацію ковідних документів на території міста Мукачево. 

"Йдеться про факти незаконного продажу підроблених експрес-тестів з негативним результатом на COVID-19 на території Мукачівського автовокзалу. Клієнтами були пасажири міжобласного та міжнародного сполучення. Торгували підробленими довідками працівники цього ж вокзалу.

Відомо, що покупці не проходили жодного медобстеження, а отримували фальсифікований документ, всього за 350 гривень", - повідомили у поліції. 

На території Мукачівського автовокзалу працівники продавали фальшиві COVID-довідки за 350 грн 01

Працівники поліції викрили правопорушників під час продажу чергового підробленого документа. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киянин підробляв і продавав довідки про негативні COVID-тести та дипломи про освіту, йому загрожує до 7 років тюрми, - прокуратура

З місця події правоохоронці вилучили довідки з ознаками підробки, які досліджуватимуть експерти.

На території Мукачівського автовокзалу працівники продавали фальшиві COVID-довідки за 350 грн 02

Такі дії слідчі кваліфікували за ч.3 ст. 358 Кримінального кодексу України, тобто підроблення документів, печаток, штампів, бланків та їх збут.

Окрім цього наразі правоохоронці встановлюють осіб, які встигли придбати і скористатися підробкою, адже за такі дії також передбачена кримінальна відповідальність. Встановлюються і всі інші особи, причетні до злочину. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

На території Мукачівського автовокзалу працівники продавали фальшиві COVID-довідки за 350 грн 03
На території Мукачівського автовокзалу працівники продавали фальшиві COVID-довідки за 350 грн 04
На території Мукачівського автовокзалу працівники продавали фальшиві COVID-довідки за 350 грн 05
Фото: сайт Нацполіції

підробка (437) тест (318) Закарпатська область (2048)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
А хто справжні бачив! Законодавчо десь є зразок і опис? Кловани млядь, поліцаї з посвідченнями до своїх блях (незаконне озброєне формування) знайшло "підробні" сертифікати! В туалет зайдіть там таких багато,а головне справжні.
показати весь коментар
08.11.2021 10:02
+4
как можно подделать то ,что официально,на законадательном уровне не утвержденно
Бланка оф. утвержденного нет в природе, интересно что там по судам кого ранее задержали, судьи ржут рассматривая ту белиберду которую полиция понавыписывала ?
показати весь коментар
08.11.2021 10:24
+3
А что же, одним только медкорпорациям богатеть?
показати весь коментар
08.11.2021 10:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
так с голограммой же ? мусрра щемят конкурентов ?
показати весь коментар
08.11.2021 10:00 Відповісти
Мы уже китайцев по копированию перегнали, осталось еще автомобили нормальные выпускать.
показати весь коментар
08.11.2021 10:00 Відповісти
А хто справжні бачив! Законодавчо десь є зразок і опис? Кловани млядь, поліцаї з посвідченнями до своїх блях (незаконне озброєне формування) знайшло "підробні" сертифікати! В туалет зайдіть там таких багато,а головне справжні.
показати весь коментар
08.11.2021 10:02 Відповісти
Настоящие сертификаты те которые даёт врач,а не дома на ксероксе напечатанные
показати весь коментар
08.11.2021 10:35 Відповісти
Щоб відрізнити підробні від справжніх,треба мати зразок оригіналу затверджений у законний спосіб і орган котрий уповноважений видавати. Ні одного ні другого в природі не існує. Це як купити наприклад подарунковий сертифікат.
показати весь коментар
08.11.2021 11:03 Відповісти
и недорого,курва..
показати весь коментар
08.11.2021 10:02 Відповісти
стартап а шо людям ехать надо сервис !
показати весь коментар
08.11.2021 10:15 Відповісти
Это в том самом провакцинированном Мукачево, где больных нету уже год? Так а зачем им справки?
показати весь коментар
08.11.2021 10:20 Відповісти
О больных - это не в Мукачево
показати весь коментар
08.11.2021 10:53 Відповісти
Вакцинированные, были в Моршино
показати весь коментар
08.11.2021 11:22 Відповісти
как можно подделать то ,что официально,на законадательном уровне не утвержденно
Бланка оф. утвержденного нет в природе, интересно что там по судам кого ранее задержали, судьи ржут рассматривая ту белиберду которую полиция понавыписывала ?
показати весь коментар
08.11.2021 10:24 Відповісти
СПРАВКА

Видана Васылю, в тому шо він не боліє ні Ковідом
ні тріпером . Бо він постійно зі мною бухає ,а я трахаю його жінку.
показати весь коментар
08.11.2021 10:45 Відповісти
как клоун не догадался еще и судей в Трускавце готовить?
показати весь коментар
08.11.2021 10:49 Відповісти
А что же, одним только медкорпорациям богатеть?
показати весь коментар
08.11.2021 10:26 Відповісти
"Речь идет о фактах незаконной продажи поддельных экспресс-тестов..." - а есть законная продажа такого варианта тестов?...
показати весь коментар
08.11.2021 10:29 Відповісти
так нe тeстiв а справок
показати весь коментар
08.11.2021 11:20 Відповісти
Фальшивый ковид-тест и мне продали в августе этого года...за 960 гривен...я должен лететь рейсом в Прагу к брату на день рождения...в самолет не пустили в Борисполе...,так что бандиты в белых халатах орудуют в этом деле даавно...тесты... Пфайзеры и прочая Туфта...
показати весь коментар
08.11.2021 10:35 Відповісти
Поки будуть такі лохи як ви, будуть і "сертифікати" і "тести" продавати. Я би не називав їх бандитами. Скоріше за все вони збирають податок на дебіла от і все.
показати весь коментар
08.11.2021 11:40 Відповісти
Москальский МММ начала 90-х ничем не отличается от Короны с вирусом...проходимцы...Аферисты и шулера наперсточники...и плодятся они быстрее любого ВиРУСа
показати весь коментар
08.11.2021 10:43 Відповісти
Будет честно, чтобы всех с фальшивыми сертификатами, когда они реально заболеют, лечили тоже понарошку...
показати весь коментар
08.11.2021 11:35 Відповісти
В Ивано-Франковске значит за 2,5 тысячи, а тут всего 350. Демпингуют?))
показати весь коментар
08.11.2021 12:24 Відповісти
показати весь коментар
08.11.2021 13:28 Відповісти
Полиция говорит неправду. Официально заявляю. И обыск проводили без определения следственного судьи, в нарушение всех мыслимых и немыслимых норм. Я когда приехал, полицейские от меня реально убегали, не имея документов на руках.
Пункт тестирования на вокзале работал легально, когда были пассажиры с ковидом, им отказывали в посадке.
В результате заблокировали международную кассу, забрали компьютер, с которого билеты на рейсы продавались и который отношения к ковид-справкам не имел + всю смену в райотдел принудительно забрали без оснований. Из-за этого сорвали ряд рейсов в субботу, люди не смогли купить билеты (как на внутренние, так и на международные рейсы). Меня как адвоката не допускали на следственные действия с нашими сотрудниками, пришлось подавать устные и письменные жалобы в полицию, прокуратуру и суд.

Будем разбираться в суде. Но есть подозрение, что лабораториям-конкурентам не понравился новый конкурирующий пункт тестирования, который появился на вокзале для удобства пассажиров. Кому-то бизнес перебили. Ничего, разберёмся. Жалко только, что полиция репутацию предприятию обгадила, а теперь будет защищать честь мундира и называть белое чёрным . . .
показати весь коментар
08.11.2021 15:21 Відповісти
 
 