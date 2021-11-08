На території Мукачівського автовокзалу працівники продавали фальшиві COVID-довідки за 350 грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Закарпатські поліцейські в ході оперативних заходів припинили фальсифікацію ковідних документів на території міста Мукачево.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відділ комунікації поліції Закарпатської області.
Закарпатські поліцейські в ході оперативних заходів припинили фальсифікацію ковідних документів на території міста Мукачево.
"Йдеться про факти незаконного продажу підроблених експрес-тестів з негативним результатом на COVID-19 на території Мукачівського автовокзалу. Клієнтами були пасажири міжобласного та міжнародного сполучення. Торгували підробленими довідками працівники цього ж вокзалу.
Відомо, що покупці не проходили жодного медобстеження, а отримували фальсифікований документ, всього за 350 гривень", - повідомили у поліції.
Працівники поліції викрили правопорушників під час продажу чергового підробленого документа.
З місця події правоохоронці вилучили довідки з ознаками підробки, які досліджуватимуть експерти.
Такі дії слідчі кваліфікували за ч.3 ст. 358 Кримінального кодексу України, тобто підроблення документів, печаток, штампів, бланків та їх збут.
Окрім цього наразі правоохоронці встановлюють осіб, які встигли придбати і скористатися підробкою, адже за такі дії також передбачена кримінальна відповідальність. Встановлюються і всі інші особи, причетні до злочину. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.
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Бланка оф. утвержденного нет в природе, интересно что там по судам кого ранее задержали, судьи ржут рассматривая ту белиберду которую полиция понавыписывала ?
Видана Васылю, в тому шо він не боліє ні Ковідом
ні тріпером . Бо він постійно зі мною бухає ,а я трахаю його жінку.
Пункт тестирования на вокзале работал легально, когда были пассажиры с ковидом, им отказывали в посадке.
В результате заблокировали международную кассу, забрали компьютер, с которого билеты на рейсы продавались и который отношения к ковид-справкам не имел + всю смену в райотдел принудительно забрали без оснований. Из-за этого сорвали ряд рейсов в субботу, люди не смогли купить билеты (как на внутренние, так и на международные рейсы). Меня как адвоката не допускали на следственные действия с нашими сотрудниками, пришлось подавать устные и письменные жалобы в полицию, прокуратуру и суд.
Будем разбираться в суде. Но есть подозрение, что лабораториям-конкурентам не понравился новый конкурирующий пункт тестирования, который появился на вокзале для удобства пассажиров. Кому-то бизнес перебили. Ничего, разберёмся. Жалко только, что полиция репутацию предприятию обгадила, а теперь будет защищать честь мундира и называть белое чёрным . . .