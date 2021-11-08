Пункти пропуску "Дяківці" та "Красноїльськ" на кордоні з Румунією добудують вже цього року, - Чернівецька ОДА. ФОТОрепортаж

В Чернівецькій області на кордоні з Румунією відкриють нові контрольно-пропускні пункти - "Дяківці" та "Красноїльськ", які планують завершити вже цього року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила Чернівецька ОДА.

Наразі в рамках президентської програми "Велике будівництво" тут тривають внутрішні та зовнішні роботи, замінюють вікна, прокладають електрику і комунікації.

Ці КПП почали створювати кілька років тому, однак у 2015-му будівництво зупинилось.

За словами голови Чернівецької ОДА Сергія Осадчука, відкриття КПП є пріоритетом для обласної адміністрації, адже досі на Буковині існував лише один пункт перетину на 300 км кордону з ЄС.

До "Дяківців" вже оновили 5 км автошляху, а дорогу до КПП "Красноїльськ" відремонтують наступного року.

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Також на Буковині планують відновити роботу ще двох пунктів пропуску на кордоні з Румунією, що функціонували до 2010 року – КПП "Шепіт" та КПП "Руська". Про це йшлося на виїзній нараді, інформує Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області.

"Дорожники, прикордонники, митники та представники місцевої влади намагаються якнайшвидше підготувати усі необхідні документи, аби у 2022 році почалося будівництво самих митних постів, відповідно до стандартів ЄС", - розповили в автодорі.

Наразі місцева влада вирішує питання відведення земель для будівництва сучасних митних постів, після чого Служба автомобільних доріг почне підготовчі роботи до відновлення прикордонних доріг.

Як повідомлялось раніше, протягом 2021-2022 років за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" буде збудовано та відремонтовано 600 км прикордонних доріг та відкрито нові КПП.

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