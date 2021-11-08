Лікарка на Франківщині продавала довідки про COVID-вакцинацію за 2,5 тис. грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила в Івано-Франківській області лікарку, яка вносила неправдиві відомості про вакцинацію громадян від коронавірусу в електронну систему eHealth. За свої послуги зловмисниця брала по 2,5 тисячі грн з людини.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Організувала схему заступник директора однієї з комунальних лікарень Івано-Франківської області. До неї зверталися громадяни, які не хотіли вакцинуватися, проте хотіли мати свідоцтво в застосунку "Дія", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що лікарка не робила щеплення, натомість незаконно вносила персональні дані людей до електронної системи охорони здоров'я eHealth через програму Medics як нібито вакцинованих. Водночас невикористану вакцину медик списувала.

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"Під час обшуку, проведеного у службовому кабінеті зловмисниці, правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, яка використовувалася для внесення даних до інформаційної системи Національної служби здоров'я України, журнал обліку вакцинованих осіб, інші документи, що підтверджують протиправну діяльність", - наголошують у спецслужбі.

Там уточнюють, що наразі планується оголосити посадовцю про підозру за ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право на доступ до неї) Кримінального кодексу України.

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"Тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних до схеми осіб", - повідомляють у СБУ.









Там додають, що після виявлення персональних даних осіб, які було протиправно внесено до системи, спецслужба ініціюватиме анулювання їхніх свідоцтв про вакцинацію.