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Лікарка на Франківщині продавала довідки про COVID-вакцинацію за 2,5 тис. грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила в Івано-Франківській області лікарку, яка вносила неправдиві відомості про вакцинацію громадян від коронавірусу в електронну систему eHealth. За свої послуги зловмисниця брала по 2,5 тисячі грн з людини.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Організувала схему заступник директора однієї з комунальних лікарень Івано-Франківської області. До неї зверталися громадяни, які не хотіли вакцинуватися, проте хотіли мати свідоцтво в застосунку "Дія", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що лікарка не робила щеплення, натомість незаконно вносила персональні дані людей до електронної системи охорони здоров'я eHealth через програму Medics як нібито вакцинованих. Водночас невикористану вакцину медик списувала.

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"Під час обшуку, проведеного у службовому кабінеті зловмисниці, правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, яка використовувалася для внесення даних до інформаційної системи Національної служби здоров'я України, журнал обліку вакцинованих осіб, інші документи, що підтверджують протиправну діяльність", - наголошують у спецслужбі.

Там уточнюють, що наразі планується оголосити посадовцю про підозру за ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право на доступ до неї) Кримінального кодексу України.

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"Тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних до схеми осіб", - повідомляють у СБУ.

Лікарка на Франківщині продавала довідки про COVID-вакцинацію за 2,5 тис. грн, - СБУ 01
Лікарка на Франківщині продавала довідки про COVID-вакцинацію за 2,5 тис. грн, - СБУ 02
Лікарка на Франківщині продавала довідки про COVID-вакцинацію за 2,5 тис. грн, - СБУ 03
Лікарка на Франківщині продавала довідки про COVID-вакцинацію за 2,5 тис. грн, - СБУ 04

Там додають, що після виявлення персональних даних осіб, які було протиправно внесено до системи, спецслужба ініціюватиме анулювання їхніх свідоцтв про вакцинацію.

підробка (437) СБУ (12812) махінації (416) Івано-Франківська область (950)


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Топ коментарі
+7
Але ж вона не багато грошей брала за послугу. То нащо було її закладати? Люди у нас якісь невдячні. Адже вона б того не робила аби влада не порушувала Конституцію примушуючи людей до вштрикуваня невідомого сурогату...
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08.11.2021 11:27
+5
В тюрягу її років на 10. А після того як вийде не брати на роботу, максимум прибиральницею. І в камеру її треба посадити з туберкулозницями і сифілітичками і всім видати фальшивкі що вон здорові.
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08.11.2021 11:25
+3
Ні, спочатку відправити працювати в ковідне відділення, а потім величезний штраф і заборона лікарської практики. Торгувати - на ринок!
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08.11.2021 11:17
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І шо? Переморгає... У цієї Держави зубів нема.
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08.11.2021 11:05 Відповісти
як цe нeмає? пiймали- знач є
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08.11.2021 11:11 Відповісти
Лікарка просто демпінгувала, в Одесі продають по 400 баксів.
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08.11.2021 11:27 Відповісти
*****.
Скоріш за все, торговала й іншими довідками, виписувала фальшиві лікарняні.
Таких треба саджати мінімум на 5 років.
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08.11.2021 11:12 Відповісти
**** ще та. Я знаю особисто цю шалаву. Від себе додам, аби кожному антиваксеру відмовляли у лікуванні. Більше здохнуть - тим краще для суспільства
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08.11.2021 11:57 Відповісти
Ні, спочатку відправити працювати в ковідне відділення, а потім величезний штраф і заборона лікарської практики. Торгувати - на ринок!
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08.11.2021 11:17 Відповісти
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08.11.2021 11:21 Відповісти
В тюрягу її років на 10. А після того як вийде не брати на роботу, максимум прибиральницею. І в камеру її треба посадити з туберкулозницями і сифілітичками і всім видати фальшивкі що вон здорові.
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08.11.2021 11:25 Відповісти
явно 4 тис.$ на місяць-
то надто замало
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08.11.2021 11:26 Відповісти
Але ж вона не багато грошей брала за послугу. То нащо було її закладати? Люди у нас якісь невдячні. Адже вона б того не робила аби влада не порушувала Конституцію примушуючи людей до вштрикуваня невідомого сурогату...
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08.11.2021 11:27 Відповісти
Які саме норми Конституції було порушено? Поки будеш згадувати, вивчи це: "
Стаття 5. Обов'язки громадян
Громадяни зобов'язані:
піклуватися про своє здоров'я та здоров'я і гігієнічне виховання своїх дітей, не шкодити здоров'ю інших громадян;
брати участь у проведенні санітарних і протиепідемічних заходів;
проходити обов'язкові медичні огляди та робити щеплення у передбачених законодавством випадках;
виконувати розпорядження та вказівки посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби при здійсненні ними державного санітарно-епідеміологічного нагляду;
виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.
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08.11.2021 11:57 Відповісти
Стаття 7. Обов'язки підприємств, установ і організацій
Підприємства, установи і організації зобов'язані:
за пропозиціями посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби розробляти і здійснювати санітарні та протиепідемічні заходи;
у випадках, передбачених санітарними нормами, забезпечувати лабораторний контроль за виконанням вимог цих норм щодо безпеки використання (зберігання, транспортування тощо) шкідливих для здоров'я речовин та матеріалів, утворюваних внаслідок їх діяльності викидів, скидів, відходів та факторів, а також готової продукції;
на вимогу посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби надавати безоплатно зразки використовуваних сировини і матеріалів, а також продукції, що випускається чи реалізується, для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи;
виконувати розпорядження і вказівки посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби при здійсненні ними державного санітарно-епідеміологічного нагляду;
усувати за поданням відповідних посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби від роботи, навчання, відвідування дошкільних закладів осіб, які є носіями збудників інфекційних захворювань, хворих на небезпечні для оточуючих інфекційні хвороби, або осіб, які були в контакті з такими хворими, з виплатою у встановленому порядку допомоги з соціального страхування, а також осіб, які ухиляються від обов'язкового медичного огляду або щеплення проти інфекцій, перелік яких встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я;
негайно інформувати органи державної санітарно-епідеміологічної служби про надзвичайні події і ситуації, що становлять загрозу здоров'ю населення, санітарному та епідемічному благополуччю;
відшкодовувати у встановленому порядку працівникам і громадянам шкоду, завдану їх здоров'ю внаслідок порушення санітарного законодавства.
Власники підприємств, установ і організацій та уповноважені ними органи зобов'язані забезпечувати їх необхідними для розробки та здійснення санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів санітарними нормами. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text
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08.11.2021 11:59 Відповісти
Проблема в тому, що державна санітарно-епідеміологічна службу в Україні не існує, її розпустили ще в 2017 році, тому що нахер нікому не потрібно було, а зараз і епідемії немає кому зупиняти.
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08.11.2021 15:16 Відповісти
29 березня 2017 р. урядом було прийнято рішення про ліквідацію Держсанепідслужби, оскільки її функції виконують https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9E%D0%97 МОЗ , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96 Держпраці та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0 Держпродспоживслужба (С) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B5%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Що б, у даному випадку, санепідстанції робили краще, ніж робиться зараз?
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08.11.2021 16:05 Відповісти
в макітрі в тебе невідомий сурогат... щось подібне до гною перемішаного з Конституцією...
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08.11.2021 12:25 Відповісти
А звідки вони знатимуть хто купив, а хто вакцинувався? Якщо сама не здасть клієнтів, то хер що у мусорів вийде.
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08.11.2021 11:28 Відповісти
загонють скоро всю цю самодеєятєльность під ментовську кришу.
Будем одразу в Дії справки купувати.
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08.11.2021 11:33 Відповісти
Через вас покупців-долбойожиків скоро українців в жодну країну не пускатимуть. Треба притягувати до найсуворішої відповідальності як продавців, так і покупців.
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08.11.2021 16:10 Відповісти
Выдать такой врачихе волчий билет, без права занимать до конца своих дней врачебные должности.
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08.11.2021 12:23 Відповісти
2,5 тыс.грн.
Это дорого или дёшево?
А-а-а, понял! Не делился с кем нужно.
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08.11.2021 12:32 Відповісти
А ЧТО мешает зебилоидам внести поправки в УК? Что мешает давать вот таким ***** по 10 лет зоны? А? Эта же паскуда ПРОДАЕТ всем - и больным и здоровым. Кто будет нести ответственность за трупы? НИКТО. Все как всегда - через ЗАД.
При этом суку принимает НЕ запоодделку документов а за хрен пойми что. Влепите паскуде незаконное предпринимательство и оштрафуйте.
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08.11.2021 15:21 Відповісти
Эти врачи при зарплате 10 тысяч, переболели несколько раз на передовой и вылечили сотни людей без всяких больниц. Она же не отказала в прививке.
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09.11.2021 07:16 Відповісти
Отличная аргументация. Проканает в суде(нет)
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10.11.2021 11:11 Відповісти
Заплатить 2.5к гривен за возможность умереть от ковида, украинцы вы прекрасны. Продолжайте в том же духе и не спрашивайте куда делось с 52млн до 40 млн население.
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10.11.2021 11:14 Відповісти
 
 