Лікарка на Франківщині продавала довідки про COVID-вакцинацію за 2,5 тис. грн, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України викрила в Івано-Франківській області лікарку, яка вносила неправдиві відомості про вакцинацію громадян від коронавірусу в електронну систему eHealth. За свої послуги зловмисниця брала по 2,5 тисячі грн з людини.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Організувала схему заступник директора однієї з комунальних лікарень Івано-Франківської області. До неї зверталися громадяни, які не хотіли вакцинуватися, проте хотіли мати свідоцтво в застосунку "Дія", - йдеться у повідомленні.
У ньому наголошується, що лікарка не робила щеплення, натомість незаконно вносила персональні дані людей до електронної системи охорони здоров'я eHealth через програму Medics як нібито вакцинованих. Водночас невикористану вакцину медик списувала.
"Під час обшуку, проведеного у службовому кабінеті зловмисниці, правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, яка використовувалася для внесення даних до інформаційної системи Національної служби здоров'я України, журнал обліку вакцинованих осіб, інші документи, що підтверджують протиправну діяльність", - наголошують у спецслужбі.
Там уточнюють, що наразі планується оголосити посадовцю про підозру за ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право на доступ до неї) Кримінального кодексу України.
"Тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних до схеми осіб", - повідомляють у СБУ.
Там додають, що після виявлення персональних даних осіб, які було протиправно внесено до системи, спецслужба ініціюватиме анулювання їхніх свідоцтв про вакцинацію.
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Скоріш за все, торговала й іншими довідками, виписувала фальшиві лікарняні.
Таких треба саджати мінімум на 5 років.
то надто замало
Стаття 5. Обов'язки громадян
Громадяни зобов'язані:
піклуватися про своє здоров'я та здоров'я і гігієнічне виховання своїх дітей, не шкодити здоров'ю інших громадян;
брати участь у проведенні санітарних і протиепідемічних заходів;
проходити обов'язкові медичні огляди та робити щеплення у передбачених законодавством випадках;
виконувати розпорядження та вказівки посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби при здійсненні ними державного санітарно-епідеміологічного нагляду;
виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.
Підприємства, установи і організації зобов'язані:
за пропозиціями посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби розробляти і здійснювати санітарні та протиепідемічні заходи;
у випадках, передбачених санітарними нормами, забезпечувати лабораторний контроль за виконанням вимог цих норм щодо безпеки використання (зберігання, транспортування тощо) шкідливих для здоров'я речовин та матеріалів, утворюваних внаслідок їх діяльності викидів, скидів, відходів та факторів, а також готової продукції;
на вимогу посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби надавати безоплатно зразки використовуваних сировини і матеріалів, а також продукції, що випускається чи реалізується, для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи;
виконувати розпорядження і вказівки посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби при здійсненні ними державного санітарно-епідеміологічного нагляду;
усувати за поданням відповідних посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби від роботи, навчання, відвідування дошкільних закладів осіб, які є носіями збудників інфекційних захворювань, хворих на небезпечні для оточуючих інфекційні хвороби, або осіб, які були в контакті з такими хворими, з виплатою у встановленому порядку допомоги з соціального страхування, а також осіб, які ухиляються від обов'язкового медичного огляду або щеплення проти інфекцій, перелік яких встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я;
негайно інформувати органи державної санітарно-епідеміологічної служби про надзвичайні події і ситуації, що становлять загрозу здоров'ю населення, санітарному та епідемічному благополуччю;
відшкодовувати у встановленому порядку працівникам і громадянам шкоду, завдану їх здоров'ю внаслідок порушення санітарного законодавства.
Власники підприємств, установ і організацій та уповноважені ними органи зобов'язані забезпечувати їх необхідними для розробки та здійснення санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів санітарними нормами. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text
Будем одразу в Дії справки купувати.
Это дорого или дёшево?
А-а-а, понял! Не делился с кем нужно.
При этом суку принимает НЕ запоодделку документов а за хрен пойми что. Влепите паскуде незаконное предпринимательство и оштрафуйте.