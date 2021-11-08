Українець намагався провезти наркотики до Польщі, сховавши їх у кросівках, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж
Прикордонники Львівського загону в пункті пропуску "Краківець" виявили 24-річного громадянина України, який намагався провезти канабіс до Польщі в кросівках.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Держприкордонслужби України, інформує Цензор.НЕТ.
Під час спілкування з одним із подорожуючих осіб – 24-річним громадянином України, у прикордонників виникли підозри щодо можливого перевезення українцем заборонених предметів, тому його запросили до підрозділу для додаткової бесіди та перевірки.
Згодом, з допомогою службового собаки, під устілкою лівого кросівка мандрівника, оглядовики виявили пакунки з канабісом.
Відповідальність за дане правопорушення, що передбачена ч. 1 ст. 305 ККУ (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів), карається позбавленням волі на строк до восьми років.
За цим фактом поінформовано СБУ.
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