УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11072 відвідувача онлайн
Новини Фото
3 709 19

Українець намагався провезти наркотики до Польщі, сховавши їх у кросівках, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Прикордонники Львівського загону в пункті пропуску "Краківець" виявили 24-річного громадянина України, який намагався провезти канабіс до Польщі в кросівках.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Держприкордонслужби України, інформує Цензор.НЕТ.

Під час спілкування з одним із подорожуючих осіб – 24-річним громадянином України, у прикордонників виникли підозри щодо можливого перевезення українцем заборонених предметів, тому його запросили до підрозділу для додаткової бесіди та перевірки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військовослужбовця Нацгвардії затримано в Києві під час продажу наркотиків, - прокуратура. ФОТО

Згодом, з допомогою службового собаки, під устілкою лівого кросівка мандрівника, оглядовики виявили пакунки з канабісом.

Українець намагався провезти наркотики до Польщі, сховавши їх у кросівках, - Держприкордонслужба 01
Українець намагався провезти наркотики до Польщі, сховавши їх у кросівках, - Держприкордонслужба 02
Українець намагався провезти наркотики до Польщі, сховавши їх у кросівках, - Держприкордонслужба 03

Відповідальність за дане правопорушення, що передбачена ч. 1 ст. 305 ККУ (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів), карається позбавленням волі на строк до восьми років.

Також читайте: Поліцейські вилучили у 25-річного мешканця Київщини наркотики та психотропи на пів мільйона гривень: йому загрожує до 10 років в'язниці. ВІДЕО+ФОТО

За цим фактом поінформовано СБУ.

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) кордон (4765) затримання (4339) наркотики (1447)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+4
Лошара через свою тупість на 5 років загремить в тюрягу. А міг за ці 5 років заробити кучу бабла в Польщі і нормально жити.
показати весь коментар
08.11.2021 11:59
+3
Вот долбодятел. Кто же в левій кроссовок прячет? Нужно в правій
показати весь коментар
08.11.2021 12:07
+3
Але ці олені на светері ...
показати весь коментар
08.11.2021 12:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
будет ему погоняло Гермес
показати весь коментар
08.11.2021 11:56 Відповісти
Ймовірніше, шо лапоть.
показати весь коментар
08.11.2021 12:03 Відповісти
ну лапоть не дает возможность летать, как гермесовы сандали)
показати весь коментар
08.11.2021 12:05 Відповісти
Лошара через свою тупість на 5 років загремить в тюрягу. А міг за ці 5 років заробити кучу бабла в Польщі і нормально жити.
показати весь коментар
08.11.2021 11:59 Відповісти
показати весь коментар
08.11.2021 11:59 Відповісти
ахах
показати весь коментар
08.11.2021 12:38 Відповісти
Хотел ядреной, с запахом потняков.
показати весь коментар
08.11.2021 12:02 Відповісти
Вот долбодятел. Кто же в левій кроссовок прячет? Нужно в правій
показати весь коментар
08.11.2021 12:07 Відповісти
Там нема кількості для цієї статті.
показати весь коментар
08.11.2021 12:24 Відповісти
Але ці олені на светері ...
показати весь коментар
08.11.2021 12:25 Відповісти
Ну на контрабанду слабо тянет, там похоже для личного употребления.
показати весь коментар
08.11.2021 12:29 Відповісти
ого як багато! стандартному депутату від слуг цього й на годину не вистачить, а зелупа взагалі такої мікродози непрочухає
показати весь коментар
08.11.2021 12:31 Відповісти
Забыл дома выложить
показати весь коментар
08.11.2021 12:36 Відповісти
Спец.предложение, без регистрации и смс, только сегодня и только для вас: каннабис в новой упаковке с устойчивым ароматом портянок!
показати весь коментар
08.11.2021 12:37 Відповісти
надо было носки не менять, чтобы у собаки нюх отбило
показати весь коментар
08.11.2021 12:42 Відповісти
Колись влітку 2002-го так і зробив... Але перед цим поклав у декілька пакетиків з різними запахами. Собака не унюхала і було там в двох кросівках щонайменьше в 5 разів більше ніж на фото....
показати весь коментар
08.11.2021 16:33 Відповісти
Ящик консервов "Портянки а гашише"
показати весь коментар
08.11.2021 12:54 Відповісти
ПРЕСТУПНИКА ПОЙМАЛИ!!!
показати весь коментар
08.11.2021 14:49 Відповісти
за пакетик дубаса 8 лет? не смешите, скажет, для личного использования, где взял? через закладки

отделается штрафом или взяткой
показати весь коментар
08.11.2021 16:24 Відповісти
 
 