Українець намагався провезти наркотики до Польщі, сховавши їх у кросівках, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Прикордонники Львівського загону в пункті пропуску "Краківець" виявили 24-річного громадянина України, який намагався провезти канабіс до Польщі в кросівках.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Держприкордонслужби України, інформує Цензор.НЕТ.

Під час спілкування з одним із подорожуючих осіб – 24-річним громадянином України, у прикордонників виникли підозри щодо можливого перевезення українцем заборонених предметів, тому його запросили до підрозділу для додаткової бесіди та перевірки.

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Згодом, з допомогою службового собаки, під устілкою лівого кросівка мандрівника, оглядовики виявили пакунки з канабісом.







Відповідальність за дане правопорушення, що передбачена ч. 1 ст. 305 ККУ (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів), карається позбавленням волі на строк до восьми років.

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За цим фактом поінформовано СБУ.