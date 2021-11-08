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Сміттєперевантажувальну станцію, яка перероблятиме 60 тис. тонн відходів на рік, будують у Бахмуті, - ОДА. ВІДЕО+ФОТО

У грудні завершиться будівництво сміттєперевантажувальної станції в місті Бахмут на Донеччині.

Про це повідомляє у Facebook голова Донецької ОДА та керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Станція зможе переробляти 60 тисяч тонн сміття на рік.

"Її робота має удосконалити систему управління побутовими відходами на території усього Бахмутського району. На станції відходи сортуватимуться, проходитимуть підготовку до утилізації чи захоронення", - зазначив Кириленко.

В рамках президентської програми "Велике будівництво" на об'єкті уже ведуться внутрішні оздоблювальні роботи, встановлюється обладнання, відбувається благоустрій території, влаштовуються дороги та зовнішні мережі будівлі.

"Спочатку (сміття. - Ред.) проходить через барабан-сепаратор, відсіває органічні відходи. Потім потрапляє на конвеєри, де відсортовується скло, метал, пластик. Все тут повністю відсортовується. Ще встановлено нове обладнання вантажопідйомністю 80 тонн, подовжені ваги для прийому великогабаритного автотранспорту", - розповів виконроб підрядної організації Ігор Ігнаненко.

Раніше президент Володимир Зеленський, розповідаючи про плани програми "Велике будівництво" зазначив, що особлива увага приділятиметься розвитку інфраструктури прикордонних областей.

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Сміттєперевантажувальну станцію, яка перероблятиме 60 тис. тонн відходів на рік, будують у Бахмуті, - ОДА 01
Сміттєперевантажувальну станцію, яка перероблятиме 60 тис. тонн відходів на рік, будують у Бахмуті, - ОДА 02

Автор: 

сміття (477) сміттєпереробка (172) Донецька область (8453) Велике будівництво (741)


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Наконец то построит для себя типа свечной заводик.
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08.11.2021 12:08 Відповісти
Тепер точно вже ********* підніме хай, що укри концтабір будують для даунбасян і вимагати щоб Пуйло ввів "миротворців".
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08.11.2021 12:13 Відповісти
Який концтабір, то крематорій для спалювання вати. 💯
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08.11.2021 13:34 Відповісти
Надо взвесить всех этих ЗЕбанутых дятлов их ОПы, ВР и КМ, запаковать хорошенько, чтобы не вырвались и отправить в пустыню Сахару, пусть озеленяют.
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08.11.2021 12:14 Відповісти
А в Кременной(курорт на луганщине) люди выходят на протесты против строительства такого завода.
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08.11.2021 12:51 Відповісти
 
 