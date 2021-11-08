Війська РФ обстріляли Світличне із 122-мм артилерії, знищено хіміко-бактеріологічну лабораторію водоканалу, - СЦКК. ФОТОрепортаж

8 листопада у період з 5:43 до 6:11 збройні формування РФ обстріляли населений пункт Світличне із застосуванням артилерії калібру 122 мм, забороненої Мінськими угодами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони

"У результаті обстрілу зазнали значних пошкоджень будівлі та техніка водоканалу, зруйновано приміщення та знищене устаткування хіміко-бактеріологічної лабораторії.

Зафіксовано 6 влучань снарядів калібру 122 мм", - йдеться у повідомленні.

"З метою запобігання ескалації напруженості на лінії зіткнення, українська сторона СЦКК закликає СММ ОБСЄ якнайшвидше відреагувати на порушення режиму припинення вогню, оцінити такі порушення та провести моніторингові заходи в цьому районі", - наголосили у міністерстві.

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Українська делегація відмічає, що окупаційні війська пошкодили об’єкт критичної інфраструктури, який забезпечує водопостачання для мирних мешканців по обидві боки лінії розмежування.





















Фото: СЦКК/фейсбук