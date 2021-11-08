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Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
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Війська РФ обстріляли Світличне із 122-мм артилерії, знищено хіміко-бактеріологічну лабораторію водоканалу, - СЦКК. ФОТОрепортаж

8 листопада у період з 5:43 до 6:11 збройні формування РФ обстріляли населений пункт Світличне із застосуванням артилерії калібру 122 мм, забороненої Мінськими угодами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони

"У результаті обстрілу зазнали значних пошкоджень будівлі та техніка водоканалу, зруйновано приміщення та знищене устаткування хіміко-бактеріологічної лабораторії.

Зафіксовано 6 влучань снарядів калібру 122 мм", - йдеться у повідомленні.

Війська РФ обстріляли Світличне із 122-мм артилерії, знищено хіміко-бактеріологічну лабораторію водоканалу, - СЦКК 01

"З метою запобігання ескалації напруженості на лінії зіткнення, українська сторона СЦКК закликає СММ ОБСЄ якнайшвидше відреагувати на порушення режиму припинення вогню, оцінити такі порушення та провести моніторингові заходи в цьому районі", - наголосили у міністерстві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські війська обстріляли з міномета КПВВ "Золоте" на Луганщині, - пресцентр ОС. ФОТО

Українська делегація відмічає, що окупаційні війська пошкодили об’єкт критичної інфраструктури, який забезпечує водопостачання для мирних мешканців по обидві боки лінії розмежування.

Війська РФ обстріляли Світличне із 122-мм артилерії, знищено хіміко-бактеріологічну лабораторію водоканалу, - СЦКК 02
Війська РФ обстріляли Світличне із 122-мм артилерії, знищено хіміко-бактеріологічну лабораторію водоканалу, - СЦКК 03
Війська РФ обстріляли Світличне із 122-мм артилерії, знищено хіміко-бактеріологічну лабораторію водоканалу, - СЦКК 04
Війська РФ обстріляли Світличне із 122-мм артилерії, знищено хіміко-бактеріологічну лабораторію водоканалу, - СЦКК 05
Війська РФ обстріляли Світличне із 122-мм артилерії, знищено хіміко-бактеріологічну лабораторію водоканалу, - СЦКК 06
Війська РФ обстріляли Світличне із 122-мм артилерії, знищено хіміко-бактеріологічну лабораторію водоканалу, - СЦКК 07
Війська РФ обстріляли Світличне із 122-мм артилерії, знищено хіміко-бактеріологічну лабораторію водоканалу, - СЦКК 08
Війська РФ обстріляли Світличне із 122-мм артилерії, знищено хіміко-бактеріологічну лабораторію водоканалу, - СЦКК 09
Війська РФ обстріляли Світличне із 122-мм артилерії, знищено хіміко-бактеріологічну лабораторію водоканалу, - СЦКК 10
Війська РФ обстріляли Світличне із 122-мм артилерії, знищено хіміко-бактеріологічну лабораторію водоканалу, - СЦКК 11
Фото: СЦКК/фейсбук

Міноборони (7361) обстріл (28449) СЦКК (642)


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Топ коментарі
+14
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08.11.2021 13:14
+8
Интересно как украинские мины в Таганроге ложатся?https://www.facebook.com/photo.php?fbid=171102185230310&set=p.171102185230310&type=3&__cft__[0]=AZUDUBYvUSaqyoCo_f9YmhHNkAlo6ff5TKI-GB6sSzO_jsS6VkbwEC93SoJQHGk58Z-Z_cfWQSGygzv404VOjQJoJESTo4xSnboWtr2kQO78_JG7xkEx1K5UWkYwhBXh6BV97NcqXWHEe1Hqi3M_IVgl9sOnNRxmyewrtjkUql-6UQ&__tn__=R]-R ..
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08.11.2021 13:21
+7
Оно то понятно....

И отправить "озабоченным" в Европе, поднявших поросячий
визг от применения нашими турецкого беспилотника.
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08.11.2021 12:50
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Той Сцик ні на що не здатний, хіба що змінювати засциклені майтечки
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08.11.2021 12:48 Відповісти
І де ж Байрактари з говнометами. Бубочка не пущає?
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08.11.2021 13:51 Відповісти
теперече мочу ослиную пусть пьют!!!
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08.11.2021 14:13 Відповісти
Оно то понятно....

И отправить "озабоченным" в Европе, поднявших поросячий
визг от применения нашими турецкого беспилотника.
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08.11.2021 12:50 Відповісти
Домбас розбивають вщент.
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08.11.2021 12:51 Відповісти
После тяжелых трудовых будней у Байрактаров отпуск. Вот и куражатся орки.
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08.11.2021 12:54 Відповісти
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08.11.2021 13:14 Відповісти
Ну тоді вісля відновлення..ТУ СТОРОНУ не постачайте..нехай мочу пьють..як колись казав Москаль!
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08.11.2021 13:18 Відповісти
Интересно как украинские мины в Таганроге ложатся?https://www.facebook.com/photo.php?fbid=171102185230310&set=p.171102185230310&type=3&__cft__[0]=AZUDUBYvUSaqyoCo_f9YmhHNkAlo6ff5TKI-GB6sSzO_jsS6VkbwEC93SoJQHGk58Z-Z_cfWQSGygzv404VOjQJoJESTo4xSnboWtr2kQO78_JG7xkEx1K5UWkYwhBXh6BV97NcqXWHEe1Hqi3M_IVgl9sOnNRxmyewrtjkUql-6UQ&__tn__=R]-R ..
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08.11.2021 13:21 Відповісти
"українська сторона СЦКК" А яка ще сторона СЦКК існує?
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08.11.2021 13:24 Відповісти
Что-то Макрон и Меркельша не озаботились совсем. Пора расчехлять байрактары и мочить ублюдков.
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08.11.2021 13:35 Відповісти
Війська РФ обстріляли Світличне ©

Підлість кацапів є відомою у всьому світі.
Ось що говорили сьогодні на суді у Гаазі по Боїнгу МН-17...
Потужна промова голови Фонду жертв катастрофи MH17 Піта Плуга:
"Ставлення Російської Федерації можна охарактеризувати одним словом: підле. Роки дезінформації, альтернативні теорії, заперечення, спотворення і відмова визнати відповідальність, відмова від співпраці в розслідуванні і кримінальному процесі. Така є Російська Федерація. Під час слухань минулого тижня ми знову почули, що Російська Федерація перешкоджає розслідуванню, коли вона навіть не відповіла на запити, що стосуються свідка слухань. Вони навіть зайшли так далеко, що заявили, що Україна винна в катастрофі MH17, тому що не закрила повітряний простір. Схоже, що російський уряд вважає, що якщо ви не вирішите закрити свій повітряний простір вище 10 000 метрів, то ви даєте карт-бланш кому завгодно збивати цивільні літаки. Наскільки розбещеними ви можете бути?" © (https://www.unn.com.ua/uk/news/1951478-sud-iz-mh17-rodichi-vimagayut-prityagti-rf-do-vidpovidalnosti-a-takozh-prokomentuvali-prichetnist-******** тут )
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08.11.2021 13:46 Відповісти
Не відволікайте Бубочку від занять спортом....у нього все під "особистим контролем".... Це ж не шоу-покушєніє на Шефіра, там по сценарію мав бути миттєвий фієричний виступ Оманського, а тут так, дрібниця, яка його комфортне царювання не бентежить....😡
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08.11.2021 13:48 Відповісти
нужно оставить не подконтрольные территории без воды, пока сами не ******** у себя гоблинов.
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08.11.2021 14:12 Відповісти
если опросить местных на подконтрольной территории, то найдется достаточное количество ваты, а надеяться, что по ту сторону местные начнут гонять гоблинов - вообще из раздела фантастики
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09.11.2021 22:53 Відповісти
ЪВ обществе тех кто не даёт здачи и ,, пускает сопли,,- опускают. Такие ,,граждане,, всегда не правы - об них вытирают ноги. Почему Зе опускает весь народ?Почему ВСУ не даёт ,, отворотку,,? Пора сливать в унитаз наших бздливых Зе правителей. Понять их не возможно- конченные...
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08.11.2021 14:32 Відповісти
Меркель и Макрон на это среагировали? Или они только реагируют когда наши сдачи дают терористам путина.
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08.11.2021 18:44 Відповісти
Нахер нам эти позорные фоточки? ...Отправьте их ЗЕленожопуму ,пусть любуется! Нас лично они уже давно *******!!!!!!!!!!!!!! Последняя хорошая смелая и оптимистическая новость была с фронта 26 числа....На этом все ....
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08.11.2021 22:35 Відповісти
Что еще надо сделать кацапам, что бы наше ущербное руководство поняло: война перешла в активную фазу!
Маловероятно наступление?
Но можно и не наступать, а ******* артиллерией и градами: километров на 40 от позиций кацапов!
А будет мало, так есть Ураганы, Смерчи и Точки-У: эти на 120 км достанут!
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18.02.2022 13:45 Відповісти
 
 