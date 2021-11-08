Війська РФ обстріляли Світличне із 122-мм артилерії, знищено хіміко-бактеріологічну лабораторію водоканалу, - СЦКК. ФОТОрепортаж
8 листопада у період з 5:43 до 6:11 збройні формування РФ обстріляли населений пункт Світличне із застосуванням артилерії калібру 122 мм, забороненої Мінськими угодами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони
"У результаті обстрілу зазнали значних пошкоджень будівлі та техніка водоканалу, зруйновано приміщення та знищене устаткування хіміко-бактеріологічної лабораторії.
Зафіксовано 6 влучань снарядів калібру 122 мм", - йдеться у повідомленні.
"З метою запобігання ескалації напруженості на лінії зіткнення, українська сторона СЦКК закликає СММ ОБСЄ якнайшвидше відреагувати на порушення режиму припинення вогню, оцінити такі порушення та провести моніторингові заходи в цьому районі", - наголосили у міністерстві.
Українська делегація відмічає, що окупаційні війська пошкодили об’єкт критичної інфраструктури, який забезпечує водопостачання для мирних мешканців по обидві боки лінії розмежування.
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И отправить "озабоченным" в Европе, поднявших поросячий
визг от применения нашими турецкого беспилотника.
Підлість кацапів є відомою у всьому світі.
Ось що говорили сьогодні на суді у Гаазі по Боїнгу МН-17...
Потужна промова голови Фонду жертв катастрофи MH17 Піта Плуга:
"Ставлення Російської Федерації можна охарактеризувати одним словом: підле. Роки дезінформації, альтернативні теорії, заперечення, спотворення і відмова визнати відповідальність, відмова від співпраці в розслідуванні і кримінальному процесі. Така є Російська Федерація. Під час слухань минулого тижня ми знову почули, що Російська Федерація перешкоджає розслідуванню, коли вона навіть не відповіла на запити, що стосуються свідка слухань. Вони навіть зайшли так далеко, що заявили, що Україна винна в катастрофі MH17, тому що не закрила повітряний простір. Схоже, що російський уряд вважає, що якщо ви не вирішите закрити свій повітряний простір вище 10 000 метрів, то ви даєте карт-бланш кому завгодно збивати цивільні літаки. Наскільки розбещеними ви можете бути?" © (https://www.unn.com.ua/uk/news/1951478-sud-iz-mh17-rodichi-vimagayut-prityagti-rf-do-vidpovidalnosti-a-takozh-prokomentuvali-prichetnist-******** тут )
Маловероятно наступление?
Но можно и не наступать, а ******* артиллерией и градами: километров на 40 от позиций кацапов!
А будет мало, так есть Ураганы, Смерчи и Точки-У: эти на 120 км достанут!