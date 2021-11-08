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СБУ блокувала міжнародну шахрайську схему з сурогатного материнства на Вінниччині: жертвами аферистів стали щонайменше 50 іноземців і громадян України. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила міжнародну злочинну схему у Вінницькій області. Зловмисники створили шахрайський бізнес під виглядом надання фіктивних послуг за програмою сурогатного материнства.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

Послугами ділків скористалося щонайменше 50 іноземців і громадян України, сума "заробітку" становила майже мільйон доларів США.

Організував схему вінницький "бізнесмен". Разом зі спільниками чоловік створив приватні компанії, у тому числі й псевдоклініку, не маючи ані ліцензії на ведення медичної практики, ані штату лікарів.

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Шахрайська схема полягала у тому, що зловмисники пропонували клієнтам повний пакет послуг для участі у програмі сурогатного материнства:

  • укладення фіктивного шлюбу;
  • внесення завідомо недостовірних даних до медичних документів;
  • підшукували сурогатних матерів.

Але у дійсності ділки створювали для клієнтів тільки уявлення своєї легальної діяльності. Вони надавали їм неправдиву інформацію, тим самим відтерміновуючи час викриття злочинної діяльності.

За матеріалами слідства, зловмисники були зосереджені, переважно, на іноземних "клієнтах", яких підшукували через інтернет. Вони розміщували неправдиву інформацію про нібито успішну діяльність "провідної медичної клініки".

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За свої шахрайські послуги зловмисники отримували від 30 до 50 тисяч доларів США.

Після отримання повної оплати або більшої її частини, зловмисники припиняли спілкування з клієнтами. Лише в поодиноких випадках для громадян, які вважали, що брали участь у програмі допоміжних репродуктивних технологій, сурогатні матері народжували дітей.

Під час обшуків в офісних приміщеннях, за місцями проживання учасників схеми та їх приватних автомобілях правоохоронці виявили:

  • медичну документацію з підтвердженням протиправної діяльності;
  • свідоцтва про одруження іноземців з громадянками України;
  • договори з іноземними громадянами про надання посередницьких послуг;
  • заяви про визнання батьківства за іноземними громадянами;
  • нотаріальні довіреності, підписані українськими громадянками, щодо представництва інтересів;
  • чорну бухгалтерію, банківські картки, через які відбувалися розрахунки та велику суму іноземної готівки.

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СБУ блокувала міжнародну шахрайську схему з сурогатного материнства на Вінниччині: жертвами аферистів стали щонайменше 50 іноземців і громадян України 01
СБУ блокувала міжнародну шахрайську схему з сурогатного материнства на Вінниччині: жертвами аферистів стали щонайменше 50 іноземців і громадян України 02
СБУ блокувала міжнародну шахрайську схему з сурогатного материнства на Вінниччині: жертвами аферистів стали щонайменше 50 іноземців і громадян України 03

За матеріалами СБУ оголошено про підозру організатору та його спільниці за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для виявлення всіх причетних осіб і перевірки фактів протиправної діяльності, у тому числі щодо вчинення незаконних угод, об'єктом яких є людина, зокрема за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України.

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Заходи із викриття проводились спільно з Головним управлінням Нацполіції України у Вінницькій області, Державною прикордонною службою України за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури.

Вінницька область (1014) СБУ (12812) сурогатне материнство (27)


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Топ коментарі
+2
Муть какая-то: "В редких случаях услуги предоставляли, но чаще брали деньги и ничего не делали." И в чем смысл такого "мошенничества"? Я понимаю когда берут деньги, заранее имея умысел их украсть, не предоставив услугу/товар. В этом суть 190 статьи УК.
Судя по фото, клиника солидная и не левая. А то, что работали "полулегально", так у нас так весь бизнес работает. Спасибо "мудрому" президенту за создание таких условий для бизнеса. Работать легально - себе в убыток.
Есть подозрение, что это очередное СБУшное: "Хотите спокойно работать? Давайте договариваться. Нет? Ну тогда мы вам устроим проблемы".
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08.11.2021 13:50
+1
есть люди которые не могут иметь детей, они готовы отдать последнее. у детей появится шанс воспитываться в нормальной семье, а не в хлеву с быдлом.
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08.11.2021 14:18
+1
Такой вид мошенничества - результат запрета на суррогатное материнство для иностранцев.
Нормально наши женщины зарабатывали, кто хотел сдать в аренду свое тело. В конце концов это их тело - имеют полное право.
А теперь сурматеринство осталось только для граждан Украины.
И теперь те кто хочет воспользоваться услугами украинской сурмамы, устраивают фиктивные браки, потом разводятся после рождения ребенка и забирают ребенка себе.
Идиотия. Вместо обычного бизнеса.
запреты только к такой идиотии и приводят. Вон, в Польше после полного запрета абортов тупо убили женщину - у нее воды уже отошли, но пока ребенка вытащить плод будет абортом.
Женщина умерла через сутки от сесписа. Все довольны?
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08.11.2021 14:24
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Муть какая-то: "В редких случаях услуги предоставляли, но чаще брали деньги и ничего не делали." И в чем смысл такого "мошенничества"? Я понимаю когда берут деньги, заранее имея умысел их украсть, не предоставив услугу/товар. В этом суть 190 статьи УК.
Судя по фото, клиника солидная и не левая. А то, что работали "полулегально", так у нас так весь бизнес работает. Спасибо "мудрому" президенту за создание таких условий для бизнеса. Работать легально - себе в убыток.
Есть подозрение, что это очередное СБУшное: "Хотите спокойно работать? Давайте договариваться. Нет? Ну тогда мы вам устроим проблемы".
показати весь коментар
08.11.2021 13:50 Відповісти
есть люди которые не могут иметь детей, они готовы отдать последнее. у детей появится шанс воспитываться в нормальной семье, а не в хлеву с быдлом.
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08.11.2021 14:18 Відповісти
в Украине достаточно клиник с официальными лицензиями. Могли туда обратиться, но есть оно большое НО - в Украине год назад из-за популистов запретили суррогатное материнство для иностранцев. осталось только для граждан Украины.
Хз почему.
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08.11.2021 14:25 Відповісти
Думаю если копнуть все эти "официальные" клиники там тоже выявится немало интересного ...
А почему запрет, ты ответил сам. Контрольное слово "популизм".
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08.11.2021 14:41 Відповісти
Такой вид мошенничества - результат запрета на суррогатное материнство для иностранцев.
Нормально наши женщины зарабатывали, кто хотел сдать в аренду свое тело. В конце концов это их тело - имеют полное право.
А теперь сурматеринство осталось только для граждан Украины.
И теперь те кто хочет воспользоваться услугами украинской сурмамы, устраивают фиктивные браки, потом разводятся после рождения ребенка и забирают ребенка себе.
Идиотия. Вместо обычного бизнеса.
запреты только к такой идиотии и приводят. Вон, в Польше после полного запрета абортов тупо убили женщину - у нее воды уже отошли, но пока ребенка вытащить плод будет абортом.
Женщина умерла через сутки от сесписа. Все довольны?
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08.11.2021 14:24 Відповісти
Тоесть САМКИ беременели у нас, рожали. Затем получали еще бабос и от государства. СХЕРАЛИ я должен платить САМКЕ за то что она раздвинула ноги и затем ПРОДАЛА ребенка, которого увезут в другое государство? А если с САМКОЙ будет что-то не так? Лечить также будут за наш счет.
В чем трудность САМКАМ выйти фиктовно замуж за инстранца, уехать в ЕГО страну - рожать как с конвеера?
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08.11.2021 15:17 Відповісти
Не треба заздрити чужим заробіткам. Ти можеш продавати свою сперму на ринку. Чи не можеш?
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08.11.2021 16:43 Відповісти
Ти адекватний? Ти текст осилив?
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11.11.2021 08:30 Відповісти
Осилив. Такі жлоби, як ти, не платять податків, так що не переживай за своїх самок, а ми будемо переживати за своїх жінок.
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11.11.2021 09:59 Відповісти
Когда СБУ займется СВОИМИ обязанностями?
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08.11.2021 16:18 Відповісти
Чим тільки не займається сбу, крім своїх прямих обов'язків: відловлювання шпигунів і терористів. Розкривати схеми із сурогатним материнством значно прибутковіше і безпечніше. Незрозуміло, чому сурогатне материнство комусь шкодить, особливо державі
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08.11.2021 16:39 Відповісти
Странная ситуация, не думаю что этот отель каким-то образом причастный к торговле детьми. Знаю, что владелец этого отеля так же имеет клинику репродуктивной медицины и она является самой большой и успешной в Украине, иностранцы всего мира к ним за последним шансом стать родителями. Я была так же суррогатной мамой в этом центре, вынашивала малыша для бесплодной пары иностранцев.
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22.12.2021 23:48 Відповісти
Абсолютно верно, я тоже знакома с тем центром о котором вы говорите! Была у них на программе суррогатной мамой, очень достойная клиника к стати! Выплаты у них самые большие в Украине и условия хорошие для участниц программ.
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26.01.2022 21:22 Відповісти
 
 