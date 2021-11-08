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Два американські патрульні катери класу Island вирушили з Балтімора до Одеси. ФОТО

Два американські патрульні катери класу Island вирушили з Балтімора, штат Меріленд, до Одеси.

Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Ці катери є частиною безпекової допомоги на понад 2,5 мільярдів доларів, яку США надали Україні з 2014 року. Вони допоможуть зміцнити морську безпеку України та підвищити оперативну сумісність ВМС України з НАТО", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": П'ятий екіпаж українських військових моряків прибув до США для підготовки до експлуатації патрульних катерів типу "Island". ФОТО

Два американські патрульні катери класу Island вирушили з Балтімора до Одеси 01

ВМС (1383) корабель (1612) допомога (8343) США (22799)


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Топ коментарі
+24
Вдалого плаванняя,чекаємо в Україні...
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08.11.2021 15:17
+11
думаю що зі мною погодиться більшість, що ми існуємо завдяки тому що існує Америка, яка вже не дасть нас на "съедение" фуйлу...
і завдяки тому , що Америка процвітає - ми будемо процвітати !
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08.11.2021 15:21
+9
Вже чую, за пАрєбріком хлАпкі пуканів
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08.11.2021 15:20
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Знов без кулеметів?
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08.11.2021 15:15 Відповісти
С пушками "Бушмастер" , вам подходит ?
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08.11.2021 15:17 Відповісти
Перелік катерів цього типу у ВМС України[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%83_%C2%AB%D0%90%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%C2%BB&veaction=edit&section=8 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%83_%C2%AB%D0%90%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%C2%BB&action=edit&section=8 ред. код ]

https://uk.wikipedia.org/wiki/P190_%C2%AB%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%C2%BB P190 «Слов'янськ» ,
https://uk.wikipedia.org/wiki/P191_%C2%AB%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%C2%BB P191 «Старобільськ» ,
https://uk.wikipedia.org/wiki/P192_%C2%AB%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8%C2%BB P192 «Суми» , готується до передачі,
https://uk.wikipedia.org/wiki/P193_%C2%AB%D0%A4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2%C2%BB P193 «Фастів» , готується до передачі,
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=P194_%C2%AB%D0%9A%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA%C2%BB&action=edit&redlink=1 P194 «Кубрак» , готується до передачі.
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08.11.2021 15:22 Відповісти
Патрульні катери типу «Айленд» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Island-class patrol boat) - це клас швидкохідних патрульних катерів для https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Берегової охорони https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США , призначених для патрулювання та пошуково-рятувальних операцій у прибережних водах.
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08.11.2021 15:23 Відповісти
Шо, не забули покласти?
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08.11.2021 15:22 Відповісти
І третій катер не помістився!
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08.11.2021 15:45 Відповісти
Тут тапаріться не надо.
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08.11.2021 15:46 Відповісти
За доставку этих 10 млн $, и за тот сколько же
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08.11.2021 17:29 Відповісти
Вдалого плаванняя,чекаємо в Україні...
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08.11.2021 15:17 Відповісти
І плавання, і полювання

И семь футов под килем)))
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08.11.2021 15:45 Відповісти
дуже чекаємо, справді
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08.11.2021 15:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ye-a1XE7MaY
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08.11.2021 15:17 Відповісти
Вже чую, за пАрєбріком хлАпкі пуканів
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08.11.2021 15:20 Відповісти
знову будуть тиждень в своїх телепомийках мусолити
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08.11.2021 15:58 Відповісти
Вот это есть очень хорошо. Нам на Черном и Азовском морях нужно очень много катеров. Еще бы ракетных подкинули.
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08.11.2021 15:20 Відповісти
а для чого ракетні, тож є нептуни...
та й скільки там того азовського моря чи затоки між кримом нашим та дунаєм
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08.11.2021 15:57 Відповісти
У нас длинная береговая линия. И именно на катерах лежит защита побережья от всяких ДРГ и прочего шлака. И береговые ПКР не заменяют корабельные. Кстати, у нас и "Нептунов" то сейчас до сих пор всего один дивизион на дежурстве, который создан еще при Порохе.
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08.11.2021 16:03 Відповісти
думаю що зі мною погодиться більшість, що ми існуємо завдяки тому що існує Америка, яка вже не дасть нас на "съедение" фуйлу...
і завдяки тому , що Америка процвітає - ми будемо процвітати !
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08.11.2021 15:21 Відповісти
ю фулиш ор ибисиль?
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08.11.2021 15:23 Відповісти
Шат ап ё дирти маус, рашн хор.
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08.11.2021 18:51 Відповісти
Вот тут було абідно. Ми існуємо тому що ми нація. Ми існували до Америки і дась бог переживемо багатьох.
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08.11.2021 15:26 Відповісти
та то так, але й...не тільки тому
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08.11.2021 15:30 Відповісти
Гуртом добре й батька бити. А американські В-24 з полтавського аеродрому бомбардували фашистів ще в 1944 році. Могли б і повторити у східному напрямку.
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08.11.2021 15:50 Відповісти
а госсдеповский бомболет в парке еще стоит? или распилили местные реформаторы на металл?
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08.11.2021 15:58 Відповісти
Я не ме-е-естный
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08.11.2021 16:01 Відповісти
в Полтаве в парке стоял на постаменте госдеповский лендлизовский аэроплан в память о аэродроме подскока и лендлизе.
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08.11.2021 16:11 Відповісти
Это какой эроплан госдеповский в парке в Полтаве стоял? B-17?
На памятнике пропеллер был, и до сих пор там.

Есть и другой памятник с самолётом Ту-22М2. Но, тут понятно, что он ни госдеповский, ни лендлизовский.
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09.11.2021 18:26 Відповісти
У мене немає на росії батька. Це по перше. А по друге, американці не будуть нізакого воювати. Зброю можливо і дадуть, а інше самі.
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08.11.2021 16:33 Відповісти
Ми будемо процвітати тільки завдяки нам самим, ніхто за нас нашу важку роботу робити не буде.

Американцям, безумовно, велика подяка за підтримку та катери.

А ви мені прямо нагадуєте риторику ватних прихильників рашки і пукіна.
"рассия сваих в абиду не даст, ряяя!!!111"
Завжди так смішно дивитись на вишивату.

Але переоцінювати бажання американців щось робити для України просто так теж не варто, ой не варто. Один Північний потік-2 чого вартий. Або скасування проходу американських есмінців у Чорне море в квітні 2021 року (англійці, до речі, не злякалися і не скасували). I таких речей ще дуже багато можна згадати.
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09.11.2021 18:43 Відповісти
Катера 1988 года выпуска. Снятые с консервации. Даже по внешнему виду сразу понятно, что модель устаревшая. Но, все равно, спасибо!

Помнится у Бигуса было расследование-сравнение по закупке этих катеров и наших производства "кузни на Рыбальском" (Порошенка)
Бигус тогда конечно загнул сравнивая производство нового катера с ценой доставки и обслуживания фактически списанного. Порошенковские обходились налогоплатильщикам в 6 раз дороже. Это в корне не правильные рассуждения, т.к. это НАШЕ производство, рабочие места и пр.
Но вот в чем он был прав на 100% так это то, что наша новая современная "Гюрза" по всем ТТХ проигрывает 30-и летним списанным катерам США. Молчу уже про российские катера "проекта 22160" противостоять которым они по идее и должны.
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08.11.2021 15:47 Відповісти
интересное противостояние вырисовываешь: типа катера противостоят катерам...
как будто ракеты противостоят ракетам, лоб в лоб
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08.11.2021 16:02 Відповісти
Нет конечно. Просто сравнивал ТТХ разных видов катеров одного класса, но разных производителей.
В реальных боевых действиях не все так однозначно. Пулять дорогущей ракетой по малой высокоманевренной цели ... ну такое. Да и из ствольного оружия не просто попасть. Так вот как раз по этой "высокоманевренности" Гюрза (да и Кентавр) проигрывают всем.
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08.11.2021 16:12 Відповісти
Сравнил речной катер 54 тонн с морским 169 тонн.
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08.11.2021 16:50 Відповісти
Сорян, не очень понял. Какой из них речной, а какой морской? И по какой классификации?
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08.11.2021 16:54 Відповісти
"Порошенковские обходились налогоплатильщикам в 6 раз дороже. Это в корне не правильные рассуждения, т.к. это НАШЕ производство, рабочие места и пр."

Однако у нас и зарплаты на кузне...
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08.11.2021 16:17 Відповісти
ракет по бортам и в трюмах не видно..., эх, печалька...
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08.11.2021 16:29 Відповісти
немає слів... окрім - дякую Штатам!
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08.11.2021 17:17 Відповісти
Одесса - ждет!!!!!
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08.11.2021 17:24 Відповісти
Почти классический сторожевик. Много функций тут можно предлагать. Можно усилить вооружение конечно. Места на палубе есть. Много таких США уже отдало. В Грузии давно есть они. Запросто отходят ещё 25 лет. У нас от Измаила до Херсона линия береговая длинная. В реале 20 штук по 6-7 в отряде, на три базы хватит. Тут только большое спасибо от души.
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08.11.2021 21:44 Відповісти
це все звичайно класно, але без бажання стріляти - то просто дорогі мішені для москалів
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09.11.2021 10:41 Відповісти
Не все сразу. Все идет по плану.
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09.11.2021 15:10 Відповісти
По какому плану?
По плану Путина?

Всегда так смешат свидетели многоходовочек, что путенских, что "западных".
В 2014 столько было свидетелей хитрых планов и многоходовочек типа "Анаконды", как "Запад" хитро заманивает рашку на войну в Украину, и вот ещё чуть-чуть, и раздавит её, а Украина будет праздновать победу (чужую, надо понимать).
Только вот прошло 7 лет, рашка подыхать не собирается и чувствует себя весьма неплохо с ценами на нефть, газ и достороенным Северным потоком-2, а на Западе вот уже разговоры пошли про "зоны влияния", новую Ялту и новый раздел мира.
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09.11.2021 18:51 Відповісти
Нам нужны авианосцы.
Причём вместе с авиацией и кораблями поддержки.
Одна надежда, что кто-то бесплатно отдаст.
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09.11.2021 18:46 Відповісти
Я конечно не военный моряк, хотя торговому флоту отдано более 30 лет, но зачем в Черном море авианосцы??? Когда с аэродрома Одессы самолет у лететь на 5-10 минут больше , чем с авианосца в Черном море?
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09.11.2021 19:01 Відповісти
* сарказм *
Ну мы ж собираемся Крым когда-то отбивать или как?
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09.11.2021 19:09 Відповісти
Сарказм вещь хорошая, особенно под статьей о пополнении ВМС Украины быстроходными, пусть и не сильно современными катерами. У каждого свое восприятие, у меня эта статья вызвала просто положительные эмоции, но точно не сарказм.
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09.11.2021 19:19 Відповісти
У меня положительные эмоции будут, когда в Украине заработает экономика, и Украина будет сама производить и за деньги покупать новейшее вооружение в масштабах, которые позволят эффективно обороняться от рашки и отбить захваченное, а не побираться, клянча даром старые, давно списанные катера в количестве 2-3 шт в несколько лет, и подавая это, как огромнейшую перемогу.
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09.11.2021 20:50 Відповісти
це вони мають перейти Атлантику ???
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10.11.2021 08:41 Відповісти
Не своим ходом
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10.11.2021 10:09 Відповісти
 
 