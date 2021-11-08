Два американські патрульні катери класу Island вирушили з Балтімора до Одеси. ФОТО

Два американські патрульні катери класу Island вирушили з Балтімора, штат Меріленд, до Одеси.

Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Ці катери є частиною безпекової допомоги на понад 2,5 мільярдів доларів, яку США надали Україні з 2014 року. Вони допоможуть зміцнити морську безпеку України та підвищити оперативну сумісність ВМС України з НАТО", - сказано в повідомленні.

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