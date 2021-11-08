Російські війська обстріляли з 120-мм мінометів населений пункт Болотене на Луганщині, - СЦКК. ФОТОрепортаж

7 листопада російські війська обстріляли з великокаліберних мінометів населений пункт Болотене на Луганщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посилянням на прессцентр ОС.

"7 листопада з 16:15 до 17:25 години збройні формування Російської Федерації вдруге обстріляли населений пункт, який знаходиться неподалік лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил. Цього разу під обстріл потрапило селище Болотене, Станично-Луганського району, Луганської області", - йдеться у повідомленні.





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В результаті обстрілу із застосуванням мінометів калібру 120 мм зруйновано житловий будинок, господарську будівлю в приватному подвір’ї та пошкоджено лінію електропередач.





Загиблих та постраждалих серед цивільного населення немає.

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