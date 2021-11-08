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Новини Фото Війна
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Російські війська обстріляли з 120-мм мінометів населений пункт Болотене на Луганщині, - СЦКК. ФОТОрепортаж

7 листопада російські війська обстріляли з великокаліберних мінометів населений пункт Болотене на Луганщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посилянням на прессцентр ОС.

Російські війська обстріляли з 120-мм мінометів населений пункт Болотене на Луганщині, - СЦКК 01

"7 листопада з 16:15 до 17:25 години збройні формування Російської Федерації вдруге обстріляли населений пункт, який знаходиться неподалік лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил. Цього разу під обстріл потрапило селище Болотене, Станично-Луганського району, Луганської області", - йдеться у повідомленні.

Російські війська обстріляли з 120-мм мінометів населений пункт Болотене на Луганщині, - СЦКК 02
Російські війська обстріляли з 120-мм мінометів населений пункт Болотене на Луганщині, - СЦКК 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли Світличне із 122-мм артилерії, знищено хіміко-бактеріологічну лабораторію водоканалу, - СЦКК. ФОТОрепортаж

В результаті обстрілу із застосуванням мінометів калібру 120 мм зруйновано житловий будинок, господарську будівлю в приватному подвір’ї та пошкоджено лінію електропередач.

Російські війська обстріляли з 120-мм мінометів населений пункт Болотене на Луганщині, - СЦКК 04
Російські війська обстріляли з 120-мм мінометів населений пункт Болотене на Луганщині, - СЦКК 05

Загиблих та постраждалих серед цивільного населення немає.

Також читайте: Російські війська обстріляли з міномета КПВВ "Золоте" на Луганщині, - пресцентр ОС. ФОТО

Російські війська обстріляли з 120-мм мінометів населений пункт Болотене на Луганщині, - СЦКК 06

Автор: 

обстріл (28449) СЦКК (642) операція Об’єднаних сил (6725) Луганська область (4878)


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Топ коментарі
+8
Кацапам какаяразніца по кому стріляти?
Захисники наші, рідненькі, бережи вас Господь.
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08.11.2021 19:42
+4
А где же возмущение нацистов и жабоедов?
Где их обеспокоенности?
Уверен, если импотенту зеленскому, хватит мужества нанести ответный удар, то быстро завоют про необходимость соблюдения "перемирия"!
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08.11.2021 20:13
+2
Я сподіваюь, ми "нє правакуємо"? І Байрактар сховали...
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08.11.2021 19:45
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нарушеніє однако...і ніпанятно гдє цвєти для офіса...
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08.11.2021 19:37 Відповісти
Кацапам какаяразніца по кому стріляти?
Захисники наші, рідненькі, бережи вас Господь.
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08.11.2021 19:42 Відповісти
Кацапы стреляют всегда и везде. Они не стреляют в одном случае: когда их окоченевшие тельца закапывают без их позорного имени на табличках.
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08.11.2021 20:22 Відповісти
Я сподіваюь, ми "нє правакуємо"? І Байрактар сховали...
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08.11.2021 19:45 Відповісти
В российских беспилотниках, которые террористы используют на Донбассе стоят двигатели немецкого производства. Об этом https://inforesist.org/goto/https:/www.tagesschau.de/investigativ/russland-dronen-bauteile-deutschland-101.html пишет Tagesschau со ссылкой на отчет компании Conflict Armament Research (CAR).

https://inforesist.org/v-rossijskih-bespilotnikah-kotorye-boeviki-ispolzuyut-na-donbasse-nashli-nemeczkie-dvigateli/
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08.11.2021 19:46 Відповісти
Кацапы на собственном опыте поняли, что вертолетные движки не надо ставить на самолеты. Ну так теперь чехи поймут что такое лебезить перед парашей.
Кстати, еще старой инфы в эту тему...
https://inforesist.org/v-rossijskih-bespilotnikah-kotorye-boeviki-ispolzuyut-na-donbasse-nashli-nemeczkie-dvigateli/
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08.11.2021 20:29 Відповісти
Ви все врьотє. Расія защіщаєт житілєй Данбаса ат укрофашистав і бєндєравцев. Ми любім Расію (с)
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08.11.2021 19:51 Відповісти
Гей, сцикливе ЗеЧмо!
Де Байрактар?
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08.11.2021 20:07 Відповісти
Гы гы, "Калибры" кончились
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08.11.2021 20:09 Відповісти
А где же возмущение нацистов и жабоедов?
Где их обеспокоенности?
Уверен, если импотенту зеленскому, хватит мужества нанести ответный удар, то быстро завоют про необходимость соблюдения "перемирия"!
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08.11.2021 20:13 Відповісти
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08.11.2021 20:40 Відповісти
Вы же ето, не вздумайте миномьйот уничтожить который обстреливает. Ато гансы с жабоедами будут ругацца. Вы знаете как их Путен в сауне наказывает когда они к нему ездят заглянуть в глаз?
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08.11.2021 20:48 Відповісти
Надо просто перестать стрелять (с)
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08.11.2021 22:01 Відповісти
где то в рф-бухгалтерии под эти выстрелы с бюджета уходит вагонами, классика жанра
а так оно им не надо... ни умом ни сердцем
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08.11.2021 22:12 Відповісти
 
 