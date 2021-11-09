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Новини Фото Війна
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З офіційною версією про самогубство не погоджуюся, - мама солдата-строковика Дробахи, який випав з вікна казарми у Львові. ФОТО

Сім'я 18-річного солдата-строковика, котрий випав з вікна казарми у Львові, не вірить в офіційну версію про самогубство.

Про це на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" повідомила мати загиблого Олена Дробаха, інформує Цензор.НЕТ.

"Я мама солдата-строковика Дробахи Андрія, який трагічно загинув 30.10.2021. Випадок стався у ВЧ 41/14 м. Львів. Мій син сам добровільно виявив бажання служити у лавах ЗС України. Був призваний 26 жовтня цього року. 27 жовтня прибув до Луцька для проходження військової служби. 29 жовтня його відправили для проходження курсу молодого бійця в м. Львів", - пише вона.

З офіційною версією про самогубство не погоджуюся, - мама солдата-строковика Дробахи, який випав з вікна казарми у Львові 01

"Цього дня я розмовляла з ним, не було жодних скарг. 30 жовтня об 11.00 він розмовляв зі своєю рідною тіткою, перебував у гарному настрої, нічого підозрілого під час розмови не було. Був трохи застуджений, просив про це не турбуватися. У цей час вони прибирали казарми на четвертому поверсі", - додає жінка.

"О 13.00 нам повідомили про трагедію, яка сталася о 12.00, тобто через годину після розмови. У цій військовій частині він перебував менше доби. З офіційною версією про самогубство не погоджуюся. В Андрія були плани на життя, він хотів жити. Мені важлива будь-яка інформація щодо цієї трагедії, прошу повідомити будь-яким зручним способом", - резюмувала мама загиблого хлопця. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Солдат-строковик загинув у військовій частині на Дніпропетровщині, - ДБР

За повідомленням місцевих ЗМІ, у Львові на території військової частини Національної гвардії 4114 з вікна казарми випав 18-річний солдат строкової служби.

Автор: 

Львів (3069) призов (431) військовослужбовці (4744) Військова служба правопорядку ВСП (50)


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Топ коментарі
+5
Правильно мама солдата не соглашается. Чуть что, так сразу самоубийство...
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09.11.2021 11:22
+3
Про строкову службу в національній гвардії завжди були паганенькі відгуки. Так полу менти полу вояки. Недаремно ж її розформувували вже колись.
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09.11.2021 11:10
+2
Прокуратура и хороший адвокат крайне необходимы, иначе не пробить.
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09.11.2021 11:55
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Про строкову службу в національній гвардії завжди були паганенькі відгуки. Так полу менти полу вояки. Недаремно ж її розформувували вже колись.
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09.11.2021 11:10 Відповісти
Правильно мама солдата не соглашается. Чуть что, так сразу самоубийство...
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09.11.2021 11:22 Відповісти
Прокуратура и хороший адвокат крайне необходимы, иначе не пробить.
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09.11.2021 11:55 Відповісти
Может розмовляв українською мовою?
Бри́тва О́ккама (иногда ле́звие О́ккама) - методологический принцип, в кратком виде гласящий: «Не следует множить сущее без необходимости» (либо «Не следует привлекать новые сущности без крайней на то необходимости»).
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09.11.2021 14:47 Відповісти
Я тоже в армии по пьянке с окна выпадал и не раз ,повезло ,что казарма одноэтажная ..
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09.11.2021 11:31 Відповісти
С окна выпадал внутрь казармы, наверное, ведь 1 этаж.
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09.11.2021 11:53 Відповісти
"Випадок стався у ВЧ 41/14 м. Львів."
4114, без дроби

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09.11.2021 11:53 Відповісти
уборка казармы? может окна драили? а теперь администрация боится в этом признаться... ибо самоубийство - это одно, а выпал по неосторожности - это другое
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09.11.2021 11:55 Відповісти
хлопця вбили (викинули з вікна), чому то сталось, потрібно розбиратись.
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09.11.2021 12:40 Відповісти
При всій казармі, сотні людей? Вбили хлопця? І в вікно викинули? Не верзи маячні, ти в армії і близько не був. В армії бувають бійки і т.д., бо там збираються де молоді мужики, яких ніхто не тримає в кулаці дисципліною, там часто виникають зіткнення. Проте вбивство при всіх, в українській армії, таким способом, і щоб всі мовчали - це маячня.
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09.11.2021 13:07 Відповісти
Сразу видно, не служили. Уборка казармы обычно производится когда там минимум людей.
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09.11.2021 15:18 Відповісти
какая страна такая и армия
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09.11.2021 17:50 Відповісти
 
 