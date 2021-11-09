З офіційною версією про самогубство не погоджуюся, - мама солдата-строковика Дробахи, який випав з вікна казарми у Львові. ФОТО

Сім'я 18-річного солдата-строковика, котрий випав з вікна казарми у Львові, не вірить в офіційну версію про самогубство.

Про це на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" повідомила мати загиблого Олена Дробаха, інформує Цензор.НЕТ.

"Я мама солдата-строковика Дробахи Андрія, який трагічно загинув 30.10.2021. Випадок стався у ВЧ 41/14 м. Львів. Мій син сам добровільно виявив бажання служити у лавах ЗС України. Був призваний 26 жовтня цього року. 27 жовтня прибув до Луцька для проходження військової служби. 29 жовтня його відправили для проходження курсу молодого бійця в м. Львів", - пише вона.

"Цього дня я розмовляла з ним, не було жодних скарг. 30 жовтня об 11.00 він розмовляв зі своєю рідною тіткою, перебував у гарному настрої, нічого підозрілого під час розмови не було. Був трохи застуджений, просив про це не турбуватися. У цей час вони прибирали казарми на четвертому поверсі", - додає жінка.

"О 13.00 нам повідомили про трагедію, яка сталася о 12.00, тобто через годину після розмови. У цій військовій частині він перебував менше доби. З офіційною версією про самогубство не погоджуюся. В Андрія були плани на життя, він хотів жити. Мені важлива будь-яка інформація щодо цієї трагедії, прошу повідомити будь-яким зручним способом", - резюмувала мама загиблого хлопця.

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За повідомленням місцевих ЗМІ, у Львові на території військової частини Національної гвардії 4114 з вікна казарми випав 18-річний солдат строкової служби.