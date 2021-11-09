У Рівному у двір власника будівельної фірми кинули гранату, - поліція. ФОТОрепортаж

У Рівному поліцейські встановлюють осіб, які в ніч на вівторок кинули гранату у двір власника будівельної фірми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Рівненської області.

Повідомлення про вибух на вулиці Красильникова в обласному центрі надійшло до поліції сьогодні, дев’ятого листопада, о 01:33 від 39-річного рівнянина. Заявник повідомив, що невідома особа кинула на подвір’я його приватного будинку гранату. Внаслідок вибуху частково пошкоджено автомобіль "Volkswagen Touareg" та паркан. Унаслідок вибуху ніхто не постраждав.

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За результатами огляду місця події поліцейські та спеціалісти вибухотехнічної служби ГУНП вилучили уламки гранати РГД-5 та важіль. У помешканні на момент вибуху перебувало подружжя та троє їхніх дітей. Поліцейські встановлюють осіб, причетних до вчинення хуліганства із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.







