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Новини Фото ДТП
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14-річний хлопець скоїв смертельну ДТП на Львівщині, загинув 63-річний чоловік, - Нацполіція. ФОТО

14-річний підліток на мотоциклі зіткнувся з велосипедистом у Львівській області. 63-річний чоловік загинув на місці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Департамент комунікації Нацполіції Львівщини.

ДТП сталася 8 листопада о 22.00 у селі Рясне-Руське Львівського району.

Попередньо встановлено, що 14-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом "Х-Road 200", здійснив наїзд на велосипедиста, 63-річного місцевого жителя, який від  травм помер на місці події.

Водій мотоцикла та його пасажир, 17-річний львів’янин, дістали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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14-річний хлопець скоїв смертельну ДТП на Львівщині, загинув 63-річний чоловік, - Нацполіція 01
14-річний хлопець скоїв смертельну ДТП на Львівщині, загинув 63-річний чоловік, - Нацполіція 02

Автор: 

ДТП (4467) підлітки (406) Нацполіція (15164) Львівська область (2425)


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Топ коментарі
+14
В нас поліція в державі, взагалі-то, є?! Як так може бути, що шмаркачі то на мотоциклах. то на позашляховиках смертельні ДТП мало не що тижня здйснюють?
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09.11.2021 11:52
+9
Шморкача не трогать!! А родителям - по десяточке на рыло!За мотоцикл и то,что не уследили за чадом.С конфискацией всего!! В счет компенсации семье потерпевшего..
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09.11.2021 12:19
+7
навіщо, у нас всюди слуги. хоч посміялись вже?
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09.11.2021 11:53
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В нас поліція в державі, взагалі-то, є?! Як так може бути, що шмаркачі то на мотоциклах. то на позашляховиках смертельні ДТП мало не що тижня здйснюють?
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09.11.2021 11:52 Відповісти
навіщо, у нас всюди слуги. хоч посміялись вже?
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09.11.2021 11:53 Відповісти
поліції немає, шмаркачі на мотоциклах та квадроциклах по вулицям катаються.
Але і дідусь ПДР думаю не виконував за що і поплатився життям. купи ти жилетку за копійки в евростоках і катайся.
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09.11.2021 11:57 Відповісти
Не всі, але більшість ЛІСАПЕТИСТІВ відчувають себе на дорозі або учасниками руху авто, або пішоходами (коли і як їм вигідно) і це у кращому випадку! У гіршому, ведуть себе як мавпи на деревах. Про самокатчикі, просто промовчу.
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09.11.2021 12:12 Відповісти
А хоч хто-небудь заяву на цього шмаркача в поліцію написав, чи хоча б зателефонував, що, мовляв, ганяє чмо малолітнє без прав по місту і за містом? Якщо так - то поліцаїв, які не відреагували на заяву, потрібно, як мінімум, звільнити, а якщо ні - які притензії до поліції? У нас ще совєтсько-тюремні принципи виховання в голові. Ми, на відміну від американців, не можемо заявити в поліцію на в дупель бухого сусіда, який сів за кермо свого авто і на всіх парах рвонув з двору, бо у нас в голову з дитинства заклали: стукотіти мєнтам - то западло. А те, що сусід потім збив насмерть пару-трійку людей, ну, то таке...
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09.11.2021 12:53 Відповісти
чувак що ти таке пишеш, ці малолітні бовдури можуть прямо біля понтів в "кущах" проїхати, їм пофігу, краще бухих під генделиками караулити, бо з них можна сотню уе "штрафу" заробити.
Нам до америки як до парижа рачки, не дозрів ще народ до цивілізації після совка.
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09.11.2021 14:19 Відповісти
Полиции некогда ерундой заниматься. Сейчас прививки проверяют.
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09.11.2021 14:04 Відповісти
Деревенская школота на драндулетах - это вообще отдельная тема.
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09.11.2021 11:54 Відповісти
Шморкача не трогать!! А родителям - по десяточке на рыло!За мотоцикл и то,что не уследили за чадом.С конфискацией всего!! В счет компенсации семье потерпевшего..
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09.11.2021 12:19 Відповісти
И где-то в муках сожаления корчится сатана на внедорожнике, упустил двух дебилов рассекаюших в темноте по дороге на велосипедах/мотоциклетах.
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09.11.2021 12:26 Відповісти
В Україні права категорії А та А1 видають з 16 років .
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09.11.2021 13:02 Відповісти
 
 