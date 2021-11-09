14-річний хлопець скоїв смертельну ДТП на Львівщині, загинув 63-річний чоловік, - Нацполіція. ФОТО

14-річний підліток на мотоциклі зіткнувся з велосипедистом у Львівській області. 63-річний чоловік загинув на місці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Департамент комунікації Нацполіції Львівщини.

ДТП сталася 8 листопада о 22.00 у селі Рясне-Руське Львівського району.

Попередньо встановлено, що 14-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом "Х-Road 200", здійснив наїзд на велосипедиста, 63-річного місцевого жителя, який від травм помер на місці події.

Водій мотоцикла та його пасажир, 17-річний львів’янин, дістали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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