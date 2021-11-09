Будівництво нової школи стартувало в Херсоні, заклад розрахований на 600 учнів, - ОДА. ФОТО

Будівельні роботи стартували на місці майбутньої загальноосвітньої школи №23 у Херсоні.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

Мешканці 4-го Таврійського мікрорайону говорили про необхідність створення у цій частині міста нової школи ще з початку 1990-х років. Зводити її почали у 1993 році, але через брак коштів будівництво швидко згорнули. Через це діти з 4-го Таврійського мікрорайону вимушені ходити на навчання до віддалених шкіл, перетинаючи проїжджу частину.

В рамках президентської програми "Велике будівництво" процес зведення школи поновився.

Проєкт передбачає демонтаж існуючого старого фундаменту, надземних конструкцій стін школи, залізобетонних конструкцій перекриття та посилення існуючих стрічкових ростверків, виконання додаткових пальових фундаментів. Після цього стартує зведення конструкцій підвалу і надземних частин школи.

На місці вже ведеться підготовка до старту будівельно-монтажних робіт.

Зазначається, що школа буде розрахована на 600 учнів.

Раніше повідомлялося, що Президент Володимир Зеленський оглянув школу №26 у Маріуполі, яку було реконструйовано у рамках програми "Велике будівництво".

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