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Будівництво нової школи стартувало в Херсоні, заклад розрахований на 600 учнів, - ОДА. ФОТО

Будівельні роботи стартували на місці майбутньої загальноосвітньої школи №23 у Херсоні.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

Мешканці 4-го Таврійського мікрорайону говорили про необхідність створення у цій частині міста нової школи ще з початку 1990-х років. Зводити її почали у 1993 році, але через брак коштів будівництво швидко згорнули. Через це діти з 4-го Таврійського мікрорайону вимушені ходити на навчання до віддалених шкіл, перетинаючи проїжджу частину.

В рамках президентської програми "Велике будівництво" процес зведення школи поновився.

Проєкт передбачає демонтаж існуючого старого фундаменту, надземних конструкцій стін школи, залізобетонних конструкцій перекриття та посилення існуючих стрічкових ростверків, виконання додаткових пальових фундаментів. Після цього стартує зведення конструкцій підвалу і надземних частин школи.

На місці вже ведеться підготовка до старту будівельно-монтажних робіт.

Зазначається, що школа буде розрахована на 600 учнів. 

Раніше повідомлялося, що Президент Володимир Зеленський оглянув школу №26 у Маріуполі, яку було реконструйовано у рамках програми "Велике будівництво".

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Будівництво нової школи стартувало в Херсоні, заклад розрахований на 600 учнів, - ОДА 01
Будівництво нової школи стартувало в Херсоні, заклад розрахований на 600 учнів, - ОДА 02

Автор: 

Херсон (3356) школа (2209) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+2
Дійсно, будівництво звичайної школи- у національних новинах....Дожилися...
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09.11.2021 12:08
+2
любый будівельнік скаже що будівництво по держзамовленню дає прибуток не менший чим торгівля наркотою, зброею, людьми, органами. саме через це, моня забив на медецину, пенсіонерів на стратегічні запаси вугілля, газу, продуктів і вдарився в велике будівництво. там бабло. дармове, без жодних зусиль. зробили правельний кошторис, так відсотків 250-300 і гроші з бютжету в карман потекли річкою. от тому і забирають заплановані гроші з ковідфонду і других фондів на "ВЕЛІЧАЙШЕЕ БУДІВНІЦТВО"
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09.11.2021 12:28
+1
А что им еще рассказывать? Про абсолютный рекорд по смертности из-за проваленной подготовки с эпидемии? Или про угробленную экономику?
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09.11.2021 12:13
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Дійсно, будівництво звичайної школи- у національних новинах....Дожилися...
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09.11.2021 12:08 Відповісти
А что им еще рассказывать? Про абсолютный рекорд по смертности из-за проваленной подготовки с эпидемии? Или про угробленную экономику?
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09.11.2021 12:13 Відповісти
А ты хотел чтобы были новости про проблемы работающих школ? Это фу-фу-фу! Не интересно, сложно и работать надо. А тут чистый PR. Да еще и с традиционным жоповылизыванием Зе в виде обязательного "В рамках президентської програми "Велике будівництво"
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09.11.2021 12:13 Відповісти
Это новостной сайт - в чем противоречие?
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09.11.2021 12:28 Відповісти
Действительно хрень какая-то. Зраду давай!
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09.11.2021 13:00 Відповісти
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZWuZL4ur_OZV3V9m274d8DINAq7tFg-n0JBs6dQEpW45G1EnTb1-LrDxeO08BvFSqGuV_GCEgrJKJCM3QWMO2ljA3wxY33aEC8xuNBtYuJRY4UKoISXORoCzsvvWVEhEW0&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4512441068821390?__cft__[0]=AZWuZL4ur_OZV3V9m274d8DINAq7tFg-n0JBs6dQEpW45G1EnTb1-LrDxeO08BvFSqGuV_GCEgrJKJCM3QWMO2ljA3wxY33aEC8xuNBtYuJRY4UKoISXORoCzsvvWVEhEW0&__tn__=%2CO%2CP-R 4 год ·



Кажуть що нині день української мови та писемності.

Позавчора хлопець був вбитий за українську мову.

За московську ніхто.

Після цього ніщо москвомовне не постраждало.

Хвиля відплати не піднялася.

Тому московська є перспективною, а українська вимирає.

Якщо день української мови не стане днем гніву, він незабаром буде днем скорботи.
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09.11.2021 12:14 Відповісти
Лучше бы построили теплые туалеты во всех школах.
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09.11.2021 12:21 Відповісти
Великобудівник великобудує великошколу.
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09.11.2021 12:21 Відповісти
Навіщо? Скоро й ті що є закриють на вічний карантин.
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09.11.2021 12:25 Відповісти
любый будівельнік скаже що будівництво по держзамовленню дає прибуток не менший чим торгівля наркотою, зброею, людьми, органами. саме через це, моня забив на медецину, пенсіонерів на стратегічні запаси вугілля, газу, продуктів і вдарився в велике будівництво. там бабло. дармове, без жодних зусиль. зробили правельний кошторис, так відсотків 250-300 і гроші з бютжету в карман потекли річкою. от тому і забирають заплановані гроші з ковідфонду і других фондів на "ВЕЛІЧАЙШЕЕ БУДІВНІЦТВО"
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09.11.2021 12:28 Відповісти
до речі. в примісті Києва люди продають НОВІ будинки з ремонтом, вже підключеною електрикою 10-15 квт, *******, своєю скважиною, травичкою, альтанкою та барбекю, навісом для авто по1100-1300 доларів за м2. це за все разом. будівництво ж самого будинку обходиться в 550-750 баксів за м2. дізнайтесьскільки коштує державне будівництво, порівняйте сумми і Ви неприємно АУЄЄТЕ від різниці.
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09.11.2021 12:38 Відповісти
 
 