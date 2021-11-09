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50 військових аташе та іноземних дипломатів відвідали центр підготовки підрозділів Нацгвардії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 8 листопада, відбувся візит представників Київської асоціації військових аташе та міжнародних організацій до Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів Нацгвардії у селі Старе, на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України.

Близько 50 військових аташе та іноземних дипломатів ознайомилися із основними функціями і завданнями Національної гвардії України, її досягненнями та роллю у секторі безпеки й оборони держави.

"Національна гвардія України - потужний воєнізований організм з правоохоронними функціями, який веде бойові дії, забезпечує мир та спокій на вулицях нашої держави. Наразі довіра громадян до Нацгвардії складає понад 50%", - підкреслила заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян.

50 військових аташе та іноземних дипломатів відвідали центр підготовки підрозділів Нацгвардії 01

Вона також наголосила на важливості відносин НГУ з іноземними партнерами.

"Я впевнена, що найближчим часом Нацгвардія долучиться до заходів, які проводяться тренувальною операцією Orbital. Ми відкриті до діалогу та запрошуємо міжнародних партнерів до співробітництва", - сказала вона.

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Командувач Національної гвардії України Микола Балан підкреслив, що міжнародна підтримка є вкрай важливою для України під час протистояння російській агресії та відстоювання національних інтересів.

50 військових аташе та іноземних дипломатів відвідали центр підготовки підрозділів Нацгвардії 02

"Ми цінуємо те, що перспективи розвитку Національної гвардії є в порядку денному ініціатив послів країн "Великої сімки" в Україні, Європейського Союзу та НАТО. Для нас це не тільки висока оцінка та міжнародне визнання, а й відповідальність за впровадження кращих світових практик та стандартів у нашу діяльність", - зазначив Микола Балан.

Під час візиту представлено сучасну військову техніку, новітні засоби зв’язку та зразки озброєння, якими комплектуються підрозділи НГУ, навчальні класи й тренажери. Крім того, на військовому стрільбищі Міжнародного центру підрозділи спеціального та оперативного призначення продемонстрували десантування бійців з гелікоптера, евакуацію поранених, роботу снайперських пар й прийоми тактичної медицини.

50 військових аташе та іноземних дипломатів відвідали центр підготовки підрозділів Нацгвардії 03

Заступниця міністра внутрішніх справ Мері Акопян також вручила відомчі нагороди військовослужбовцям Нацгвардії.

Нагадаємо, НГУ стала повноправним членом міжнародної асоціації Жандармерії та поліцейських сил FIEP та активним учасником міжнародних безпекових проєктів.

50 військових аташе та іноземних дипломатів відвідали центр підготовки підрозділів Нацгвардії 04
50 військових аташе та іноземних дипломатів відвідали центр підготовки підрозділів Нацгвардії 05
50 військових аташе та іноземних дипломатів відвідали центр підготовки підрозділів Нацгвардії 06
50 військових аташе та іноземних дипломатів відвідали центр підготовки підрозділів Нацгвардії 07
50 військових аташе та іноземних дипломатів відвідали центр підготовки підрозділів Нацгвардії 08
50 військових аташе та іноземних дипломатів відвідали центр підготовки підрозділів Нацгвардії 09
50 військових аташе та іноземних дипломатів відвідали центр підготовки підрозділів Нацгвардії 10
50 військових аташе та іноземних дипломатів відвідали центр підготовки підрозділів Нацгвардії 11
Фото: сайт МВС

МВС (3501) Національна гвардія (1528)


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Топ коментарі
+13
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09.11.2021 15:08
+5
Честно говоря, так и не понял, кто такая Мэри Акопян, почему она в военной форме, какое отношение "Комитет армянской молодёжи Крыма" имеет к Нацгвардии и главный вопрос : когда у нас закончат трудоустраивать своих знакомых-родственников-любовниц на высокие госдолжности, тем более связанные с безопасностью государства, особенно во время войны? Когда эта идиотизация закончится?..
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09.11.2021 16:01
+2
Всі хто підтримує Україну в часи війни з лапотнєю є нам друзями.Всім вам-респект...
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09.11.2021 14:54
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Всі хто підтримує Україну в часи війни з лапотнєю є нам друзями.Всім вам-респект...
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09.11.2021 14:54 Відповісти
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09.11.2021 15:08 Відповісти
Українці в основній своїй масі же не так далеко від розуміння цієї істини.

Як добре що почалась епоха, дронів, турелів, систем відеоконтролю типу Вій та іншого, все це дає гарне розуміння що ворога можна знищити без закидування амбразури своїми тілами.
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13.11.2021 19:29 Відповісти
Честно говоря, так и не понял, кто такая Мэри Акопян, почему она в военной форме, какое отношение "Комитет армянской молодёжи Крыма" имеет к Нацгвардии и главный вопрос : когда у нас закончат трудоустраивать своих знакомых-родственников-любовниц на высокие госдолжности, тем более связанные с безопасностью государства, особенно во время войны? Когда эта идиотизация закончится?..
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09.11.2021 16:01 Відповісти
Ваша правда. А ще мене цікавить які такі тактико-технічні характеристики у цієї мері вірменського розливу, які її заслуги перед народом України, що її призначили на посаду заступника міністра?
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09.11.2021 17:34 Відповісти
Аваков = Авакян = Акопян, ну прилаштув землячку і що такого, її папік попросив про це Борю. Он весь 95кв ЗЕчмо прилаштувало унайвищі ешелони, а іншим що "нізззя!
04 августа 2021, Директор Департамента международного сотрудничества и европейской интеграции Министерства внутренних дел Украины Мэри Акопян назначена заместителем главы МВД. Об этом сообщает https://ua.interfax.com.ua/news/general/759767.html «Интерфакс-Украина» .

Трудовая биография Акопян тесно связана с Крымом. По данным из https://meriakobyan.wordpress.com/%D0%BE%D0%B1%D0%BE-%D0%BC%D0%BD%D0%B5/ открытых источников , с 2009 года Акопян работала в государственной телерадиокомпании «Крым». Она была автором, редактором и телеведущей армянской программы «Барев». С 2010 года- заместителем председателя Крымского армянского общества и членом общественного совета Совета Министров АР Крым. Ранее Акопян возглавляла Комитет армянской молодежи Крыма - КАМК.
Акопян закончила Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, факультет восточной филологии.

https://ru.krymr.com/a/news-meri-akopyan-mvd-ukraina/31393644.html
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09.11.2021 18:34 Відповісти
в 2013 годе где в инете видел как жандармы с франции в зп были в 3029 в бывшем гепарде и толкались с нашими щитами....
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09.11.2021 16:09 Відповісти
а гостомель и легкая пехота спецназ нацгвардии элита жандармерии...
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09.11.2021 16:14 Відповісти
А кто такая эта самая мэри акопян? От Авакова осталась? Все время поражаюсь у нас что на такие посады украинцев нету??? Ну что за куйня? Почему какая то акопян награждает рядового Петренко державной нагородой Украины??? Кто ей дал такое право? Тут некоторые сразу вспоминают что вот мол в США многонациональном и т.д. и т.п. Шановни, нам до США как до горы рачки… вот когда достигнем , тогда пожалуйста, да и то -может быть….
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10.11.2021 11:08 Відповісти
ну да Армянка с Крыма- замминистра МВД, что может пойти не так... Армения шестерка Москвы, всегда голосует против Украины , Крымчанка -тут вообще без комментариев, да еще и мусорша, а мусора как и СБУ в Крыму -девяносто восемь процентов предали присягу...
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13.11.2021 15:17 Відповісти
 
 