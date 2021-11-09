50 військових аташе та іноземних дипломатів відвідали центр підготовки підрозділів Нацгвардії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 8 листопада, відбувся візит представників Київської асоціації військових аташе та міжнародних організацій до Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів Нацгвардії у селі Старе, на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України.

Близько 50 військових аташе та іноземних дипломатів ознайомилися із основними функціями і завданнями Національної гвардії України, її досягненнями та роллю у секторі безпеки й оборони держави.

"Національна гвардія України - потужний воєнізований організм з правоохоронними функціями, який веде бойові дії, забезпечує мир та спокій на вулицях нашої держави. Наразі довіра громадян до Нацгвардії складає понад 50%", - підкреслила заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян.

Вона також наголосила на важливості відносин НГУ з іноземними партнерами.

"Я впевнена, що найближчим часом Нацгвардія долучиться до заходів, які проводяться тренувальною операцією Orbital. Ми відкриті до діалогу та запрошуємо міжнародних партнерів до співробітництва", - сказала вона.

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Командувач Національної гвардії України Микола Балан підкреслив, що міжнародна підтримка є вкрай важливою для України під час протистояння російській агресії та відстоювання національних інтересів.

"Ми цінуємо те, що перспективи розвитку Національної гвардії є в порядку денному ініціатив послів країн "Великої сімки" в Україні, Європейського Союзу та НАТО. Для нас це не тільки висока оцінка та міжнародне визнання, а й відповідальність за впровадження кращих світових практик та стандартів у нашу діяльність", - зазначив Микола Балан.

Під час візиту представлено сучасну військову техніку, новітні засоби зв’язку та зразки озброєння, якими комплектуються підрозділи НГУ, навчальні класи й тренажери. Крім того, на військовому стрільбищі Міжнародного центру підрозділи спеціального та оперативного призначення продемонстрували десантування бійців з гелікоптера, евакуацію поранених, роботу снайперських пар й прийоми тактичної медицини.

Заступниця міністра внутрішніх справ Мері Акопян також вручила відомчі нагороди військовослужбовцям Нацгвардії.

Нагадаємо, НГУ стала повноправним членом міжнародної асоціації Жандармерії та поліцейських сил FIEP та активним учасником міжнародних безпекових проєктів.

















Фото: сайт МВС