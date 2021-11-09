Із загиблим унаслідок обстрілу російськими військами воїном 24-ї ОМБр Віталієм Павлиськом попрощаються 11 листопада на Львівщині. ФОТО (оновлено)

11 листопада у місті Яворів Львівської області орієнтовно об 11.00 розпочнеться церемонія прощання з Віталієм Миколайовичем Павлиськом, 29.11.1973 року народження, головним сержантом, військовослужбовцем 7-ї роти 3-го батальйону 24-ї окремої механізованої бригади, який загинув 7 листопада близько 14.00 в районі села Новозванівка Попаснянського району Луганської області внаслідок смертельного осколкового поранення, якого зазнав під час мінометного обстрілу позицій ЗСУ з боку російських військ.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці Яворівської РДА, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Завтра Яворівщина прощатиметься із загиблим Героєм Віталієм Павлиськом. Сьогодні тіло Героя прямує зі Сходу на рідну Яворівщину. Про процес зустрічі Героя інформуватимеме на сторінці Яворівська районна державна адміністрація.

Орієнтовно о 12.00 год планується парастас у рідному домі Героя (вулиця Дорошенка). Після цього процесія вирушить до - Храму Успіння Пресвятої Богородиці (Гірна церква).

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Поховання відбудеться на Новому цвинтарі (під Чернилявою). Закликаємо гідно віддати шану Герою, який життя поклав за мир та спокій нашої Батьківщини.

Маршрут прощання Героя➡️П.Дорошенка - Велике Передмістя (масло завод) вул. Святоюрська - Храм Успіння Пресвятої Богородиці (Гірна Церква) - вул. Шашкевича - вул. І. Франка - вул. Січових Стрільців - Новий цвинтар (під Чернилявою)" - йде мова у повідомленні.

У Героя залишилися батьки, дружина, син та донька.

10 листопада РДА повідомила про зміни в часі.

"Тіло Героя прямує зі Сходу на рідну Яворівщину, близько 15.00 буде проїжджати через військову частину 24 ОМБр. 10 листопада 2021 року о 20.00 год відбудеться парастас у рідному домі Віталія (м. Яворів, вул. Дорошенка, 3). Поховання відбудеться завтра, 11 листопада 2021 року о 11.00 год", - уточнили в РДА.